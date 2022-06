AUO toont 34"-gamingmonitor met kromming van 800R

Beeldschermfabrikant AU Optronics heeft verschillende nieuwe monitoren voor gamers getoond als onderdeel van de SID Display Week 2021. Het bedrijf brengt onder andere een 34"-monitor met een kromming van 800R op de markt.

De monitor die AUO toont, heeft een beeldverhouding van 21:9 en een resolutie van 3440x1440 pixels. De maximale verversingsfrequentie bedraagt 165Hz. De opvallendste eigenschap is de kromming van 800R, wat gelijkstaat aan de kromming van een cirkel met een radius van 800mm.

Daarmee vertoont het paneel een sterkere buiging dan de meeste curved gamingmonitoren. Die hebben vaak een kromming van 1000R, zoals een model in de recente Samsung S6-serie en de Optix Mag342cqr die MSI vorig jaar aankondigde. AUO zelf kondigt ook een nieuwe monitor met een kromming van 1000R aan. Dit is een 27"-model met resolutie van 2560x1440 pixels en verversingsfrequentie van 240Hz.

De fabrikant toonde ook een 25"-monitor met een refreshrate van 360Hz. Deze monitor heeft een relatief lage resolutie van 1920x1080 pixels en een AHVA-paneel. AHVA staat voor Advanced Hyper-Viewing Angle, AUO's naam voor ips. Een andere AUO-gamemonitor krijgt een iets lagere framerate, 300Hz, maar dit model heeft een beelddiagonaal van 27 inch en resolutie van 2560x1440 pixels. Het bedrijf voorziet deze monitor van een matte laag.

Ten slotte toont AUO in zijn video over de SID Display Week 2021-aankondigingen een 17,3"-beeldscherm voor laptops met minileds. Dit scherm biedt een helderheid van 1180cd/m² en mag het HDR1000-label dragen. Het paneel kan de helderheid aanpassen in 512 zones en biedt een 4k-resolutie in combinatie met een verversingsfrequentie van 120Hz.

Wanneer monitor- en laptopfabrikanten de panelen kunnen afnemen en welke prijzen voor de uiteindelijke producten zijn te verwachten, is nog niet bekend.