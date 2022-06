The Falconeer van Nederlandse ontwikkelaar komt naar PlayStation en Switch

The Falconeer komt op 5 augustus uit voor de PlayStation 4 en 5 en de Nintendo Switch. De game van de Nederlandse ontwikkelaar Tomas Sala was tot nu toe alleen beschikbaar voor Xbox-consoles en pc's. De nieuwe consoleversie bevat ook alle uitbreidingen.

De versie voor de PlayStation 5 en Nintendo Switch heet The Falconeer: Warrior Edition en bestaat uit de game inclusief alle eerder uitgebrachte dlc's en een nieuwe uitbreiding met de titel Edge of the World. Ook zijn voice-overs in de nieuwe versie verbeterd, net als de tutorial.

Het spel speelt zich af in The Great Ursee, een groot zeegebied waarin vijf facties actief zijn: de Mancers, de Freebooters, het Imperium, de Civilians en de Rogue Pirates. Spelers kunnen in het spel missies aannemen van de verschillende facties en zo bepalen aan welke zijde ze staan. Iedere factie heeft specifieke doelen en plus- en minpunten.

De PlayStation-versie is op de PS5 te spelen in 4k met 60fps. De Xbox-versie had al verbeteringen voor de Series X en S, waaronder een 120fps-modus; de PS5-versie heeft dat niet. Wel is er ondersteuning voor effecten met de haptische feedback van de DualSense-controller.

De Warrior Edition voor PlayStation-consoles en de Nintendo Switch is digitaal te koop voor 30 euro en er verschijnen ook fysieke versies. De fysieke Switch-versie kost 35 euro; de PlayStation-versie heeft geen meerprijs ten opzichte van de digitale variant. De Edge of the World-uitbreiding komt ook los uit voor de Xbox- en pc-versies van de game.

The Falconeer kwam vorig jaar gelijktijdig met de Xbox Series X en S uit en was tijdelijk exclusief voor die consoles. Het spel was al wel op Steam te koop. Tweakers besprak The Falconeer als onderdeel van de Xbox Series X-review.

Tomas Sala, op Tweakers aanwezig als Smaug19, maakte het spel in zijn eentje. Volgens de ontwikkelaar hebben tot nu vijfhonderdduizend mensen de game gespeeld op Xbox-consoles en pc. De game is ook onderdeel van Microsofts Game Pass-abonnement.