'Locatiedata mag anoniem verzameld worden voor coronabestrijding'

Europese overheden mogen locatiegegevens van burgers verzamelen en gebruiken om het coronavirus te bestrijden, mits dat anoniem gebeurt. Tegelijkertijd zegt de Nederlandse privacywaakhond dat het wel toeziet op de privacy, maar de bestrijding van het virus voorrang heeft.

De uitspraak komt van de European Data Protection Board, de bond van Europese privacytoezichthouders. Eerder deze week werd al bekend dat onder andere Oostenrijk locatiedata van burgers verzamelt via het mobiele netwerk van telecomprovider A1. Het gaat om geanonimiseerde gegevens. Oostenrijk gebruikt die om de verspreiding van het coronavirus in kaart te brengen. Ook Israël doet iets soortgelijks. De EDPB heeft nu een uitgebreide uitleg online gezet over wat overheden mogen met persoonlijke data in de bestrijding van het virus. Daarin staat specifiek een sectie over locatiedata. Overheden die dat willen verzamelen moeten dat in de eerste plaats anoniem doen. Onder de huidige e-privacyrichtlijn is het toegestaan anoniem data te verzamelen zonder toestemming, als overheden wetgeving invoeren waarin staat dat dat nodig is om de publieke veiligheid te garanderen. Als de data niet anoniem verzameld kan worden moeten er genoeg waarborgen in het systeem worden ingebouwd waarbij burgers kunnen weigeren hun data te laten opnemen. Ook moeten de overheden kunnen verantwoorden dat de dataverzameling proportioneel is, en de minst ingrijpende maatregelen inzetten. In sommige gevallen kan het volgen van individuele personen proportioneel zijn, zegt de EDPB.

De bond van privacytoezichthouders zei eerder deze week al dat de AVG de bestrijding van de coronapandemie niet hindert. De bond geeft daarover nu concrete voorbeelden, zoals wat werkgevers mogen doen met het registreren van gezondheidsgegevens van werknemers, en op welke gronden andere informatie mag worden verzameld. Ondertussen geeft ook de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens 'overheden en bedrijven de ruimte om zich te concentreren op de bestrijding van het virus'. De toezichthouder schrijft dat organisaties meer tijd krijgen om te reageren op vragen van de AP, en krijgen intiatieven om de volksgezondheid te beschermen 'ruim baan'. De AP blijft wel 'ingrijpen waar privacy echt in gevaar is', zegt voorzitter Aleid Wolfsen. "Privacy is heel belangrijk. Maar in deze crisis is de bestrijding van het virus en het redden van levens de topprioriteit. Daar gaan wij niet bij staan met onze vinger omhoog en de privacywetgeving onder de arm."