Privacytoezichthouders willen betere regels voor data-uitwisseling buiten Europa

De Europese koepel van privacytoezichthouders gaat duidelijke regels opstellen voor het beschermen van gegevens van Europese burgers. Nu zijn die regels vaak nog onduidelijk, waardoor persoonsgegevens soms minder goed beschermd zijn.

De nieuwe richtlijn is opgesteld door de European Data Protection Board, de koepelorganisatie van Europese privacytoezichthouders. In het voorstel wordt vastgelegd wat bedrijven moeten doen die buiten de Europese Unie zijn gevestigd maar data van Europese burgers verwerken. Dat mag alleen onder bepaalde voorwaarden, maar als een bedrijf daar niet aan voldoet kan er een zogeheten modelcontractbepaling of SCC worden opgesteld. Er bestond vaak onduidelijkheid over wanneer zo'n SCC precies nodig is en wanneer een bedrijf alsnog data mag verwerken van een Europeaan. In de nieuwe regels wordt dat duidelijker gemaakt.

De richtlijnen stellen voortaan vast wat de definitie is van 'een doorgifte naar een derde land of een internationale organisatie'. Dat betekent concreet dat als er data onder die definitie van een Europees burger naar het buitenland gaat, de regels rondom privacybescherming blijven bestaan. Dat zijn dan de normen en regels zoals die zijn vastgelegd in de AVG. Een van de regels is dat bedrijven alleen data mogen exporteren als ze kunnen garanderen dat die in het nieuwe land even goed beschermd zijn als in Europa. De regels gelden ook voor wat er in een SCC moet komen te staan.

De nieuwe regels waren volgens de Autoriteit Persoonsgegevens nodig sinds er eerder dit jaar nieuwe SCC's werden opgesteld door de Europese Commissie. Die stelden dat die niet van toepassing waren 'op doorgiften naar data-importeurs waarop de AVG al direct van toepassing is'. De EDPB stelt dat dat met de nieuwe regels wel nodig is. Het voorstel van de EDPB moet overigens eerst door een consultatieperiode heen. Die loopt tot eind januari volgend jaar door. Daarna wordt er een definitief advies gegeven.