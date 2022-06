Gamecreatietool Dreams krijgt update met nieuwe gebruikersinterface en templates

De PlayStation 4-game Dreams, waarmee spelers hun eigen spellen kunnen ontwerpen, heeft een substantiële update gekregen. De UI van de gamecreatiemodus is op de schop gegaan en er zijn genretemplates toegevoegd. Ook brengt de ontwikkelaar zelf een nieuw Dreams-spel uit.

Volgens ontwikkelaar Media Molecule zijn de veranderingen in DreamShaping, de gamecreatiemodus, bedoeld voor nieuwe spelers die de tool overweldigend vinden. Daarom voegt de update kant-en-klare genretemplatekits toe aan de tool, bijvoorbeeld voor het ontwerpen van een 2d-platformer of een minigolfgame. Hierdoor hoeven nieuwe spelontwerpers niet vanaf nul te beginnen met het maken van een game. Momenteel zijn er zes van zulke kits beschikbaar. Een templatekit komt ook met specifieke tutorials die spelers kunnen volgen. De tutorials moeten volgens de ontwikkelaar aanvoelen als games op zich, onder meer door spelers bepaalde objectives te laten behalen.

De DreamShaping-UI wordt daarnaast overzichtelijker gemaakt. Media Molecule heeft een nieuw 'Start Creating'-scherm toegevoegd, met een overzicht van alle templates en de bijbehorende moeilijkheidsgraden. Daarnaast worden er in een andere sectie populaire elementen van Dreams-creators uitgelicht, die spelers vervolgens kunnen gebruiken in hun eigen game. Ook het zoeken naar specifieke kant-en-klare elementen moet volgens Media Molecule met nieuwe zoekfilters makkelijker gaan. Ten slotte zijn er een reeks hulppagina's toegevoegd met QR-codes die linken naar de bijbehorende supportpagina's op de site.

Media Molecule heeft zelf ook een nieuw spel ontworpen in Dreams, dat ook speelbaar is via de tool. Het spel heet Ancient Dangers: A Bat's Tale en is een third-person dungeoncrawler. De game bestaat uit drie hoofdstukken en is zowel solo als met twee personen lokaal in co-op te spelen.