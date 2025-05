Media Molecule stopt in september met ondersteuning PS4-game Dreams

Media Molecule stopt op 1 september met de ondersteuning voor PS4-game Dreams. Dat meldt de ontwikkelaar op dinsdag in een blogpost. De game blijft na die datum speelbaar, maar krijgt dan geen updates meer. De ontwikkelaar gaat zich richten op een nieuw project.

Media Molecule, dat onderdeel is van PlayStation-maker Sony, meldt op dinsdag dat het in september stopt met 'live support' voor Dreams. Na die datum krijgt de game geen nieuwe updates. Ook in-game evenementen, zoals DreamsCom en de Impy Awards, zullen vanaf september niet langer plaatsvinden. Het bedrijf zegt voor die tijd nog met een aantal updates te komen, die bijvoorbeeld animatieverbeteringen moeten doorvoeren in de game. Ook de Create-modus krijgt nog een laatste update.

De game krijgt niet langer een multiplayermodus, laat Media Molecule weten. De studio zei eerder daaraan te werken. Ook krijgt de game geen PS5-versie en ook geen PS VR2-ondersteuning. Eind mei wordt Dreams overgezet naar een nieuwe server. Vanaf dan krijgen gebruikers een opslaglimiet van in totaal 5GB voor hun creaties. De studio zegt dat dat gebeurt om 'de veiligheid en stabiliteit van de Dreams-server voor alle spelers te behouden'. Creaties die voor de servermigratie zijn geüpload, tellen niet mee voor de limiet. Verder verdwijnen een aantal andere features, zoals Twitch-integratie, uit de titel.

Media Molecule belooft creaties van spelers ook na 1 september te blijven belichten op sociale media en datzelfde in-game te doen via curatie. Het bedrijf zegt daarnaast te gaan werken aan een nieuw project. Media Molecule bevestigt dat het niet gaat om Dreams 2 en ook niet wordt gebaseerd op de Dreams-franchise.

Dreams verscheen in 2020 voor de PlayStation 4. In Dreams kunnen spelers eigen games en ervaringen maken en die vervolgens met andere spelers delen. De game is gemaakt door Media Molecule, een studio die eerder werkte aan LittleBigPlanet en Tearaway.