PlayStation 4-game Dreams komt dit voorjaar uit via Early Access

Media molecule gaat een vroegtijdige versie van zijn PlayStation 4-game Dreams uitbrengen in het voorjaar. De ontwikkelaar heeft dat beslist na het afronden van een bèta. De versie die via Early Access uitkomt is bedoeld voor gamers die eigen content willen maken in het spel.

Op het PlayStation-blog geeft ontwikkelaar Media molecule uitleg over de manier waarop Dreams zal verschijnen. De Britse studio werkt al een aantal jaar met een klein team aan de game, die spelers moet stimuleren om zelf iets te maken en dat met anderen te delen.

De Early Access-versie die in het voorjaar verschijnt voor dertig euro, bevat alle tools voor het maken van eigen inhoud. Diezelfde tools worden door de studio gebruikt om de game uit te breiden. Volgens de ontwikkelaar is de vroegtijdige versie vooral bedoeld voor creators die aan de slag willen met deze tools. Er zijn ook tutorials met uitleg.

Veel andere inhoud zal nog ontbreken, maar gedurende het verloop van de Early Access-periode wil de studio meer features toevoegen. De game wordt gemaakt door Media molecule, dat is de studio die ook de LittleBigPlanet-games en Tearaway maakte. Tweakers publiceerde in 2015 een preview van Dreams.