PlayStation 4-'game' Dreams krijgt PSVR-ondersteuning vanaf 22 juli

De gamecreatietool Dreams voor de PlayStation 4 krijgt over drie weken een update waarmee er ondersteuning wordt toegevoegd voor de PlayStation VR-headset. Het is de eerste keer dat het 'spel' vr-ondersteuning krijgt.

Abbie Heppe, de communicatiemanager van ontwikkelaar Media Molecule, zegt in een bericht op het PlayStation-blog dat de vr-uitbreiding genaamd Inside The Box op 22 juli arriveert en in de vorm van een gratis update is te downloaden voor Dreams.

Daarmee wordt het mogelijk om de PlayStation VR-headset in combinatie met Dreams te gebruiken. Met de update krijgt Dreams ook een aantal nieuwe tutorials en kits om spelers op gang te helpen in virtual reality, zodat ze leren dingen in vr te creëren. Bezitters van PlayStation Move-controllers kunnen volgens Heppe nog meer opgaan in het beeldhouwproces.

Volgens Media Molecule hebben ook Dreams-spelers zonder een PlayStation VR baat bij de komende update. Zo is het niet nodig om in vr te zijn om voor de PlayStation VR te creëren en er komen verder nieuwe gadgets beschikbaar in de Create Mode en een aantal toegankelijkheidsfuncties, waaronder een comfort mode, vignette strength en static sky.

Met de aankomende update kunnen creatievelingen die content maken, specificeren of hun creaties speelbaar zijn in vr of niet. Bij toepassing van door gebruikers gemaakte content wordt er een 'comfortrating' gevraagd aan spelers, zodat zichtbaar wordt welke games de beste ervaring bieden in vr.