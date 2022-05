A Plague Tale: Innocence is meer dan een miljoen keer verkocht

De game A Plague Tale: Innocence van de Franse ontwikkelaar Asobo Studio is meer dan een miljoen keer verkocht. Het spel kwam in mei vorig jaar uit en is regelmatig geprezen om de gameplay, het donkere, meeslepende avontuur en de audiovisuele aspecten.

Asobo Studio maakt op Twitter bekend dat de mijlpaal van een miljoen wereldwijd verkochte exemplaren van A Plague Tale: Innocence is bereikt. Het spel kwam vorig jaar halverwege mei uit, waarmee het aantal van meer dan een miljoen verkochte exemplaren in iets meer dan een jaar tijd is bereikt. Het spel kwam uit voor Windows, de PS4 en de Xbox One en is sinds eind januari overigens ook onderdeel van de Xbox Game Pass voor zowel de console als de pc.

A Plague Tale: Innocence is in 2019 veelgeprezen en was onder meer genomineerd voor Best Narrative bij de The Game Awards; in die categorie moest het spel zijn meerdere erkennen in Disco Elysium. A Plague Tale: Innocence bevat een lineair, emotioneel verhaal inclusief bovennatuurlijke elementen en mysteries. Het draait om de in Frankrijk levende kinderen Amicia en Hugo De Rune die ten tijde van de Honderdjarige Oorlog moeten vluchten en waarbij de impact van de pest ook niet onvermeld kan blijven.

Asobo Studio gebruikte een eigen engine voor het spel en onder meer het gebruik van licht inclusief hdr-weergave met lichteffecten die bijzonder fel afsteken tegen soms veel donkerdere delen valt op, zeker op een pc met hoge instellingen. Tweakers schreef in juni 2019 een review van A Plague Tale: Innocence.