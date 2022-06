Rockstar stelt fysieke release Definitive Edition GTA-trilogie uit

Rockstar heeft bekendgemaakt de fysieke release van de GTA-remasters uit te stellen. De fysieke release staat nu gepland op 17 december. De Switch moet zelfs nog iets langer wachten en krijgt in 2022 een fysieke release.

Op Twitter maakt Rockstar bekend dat de fysieke release voor de GTA-trilogie is uitgesteld naar 17 december voor Xbox Series X/S en Xbox One. De Switch-versie wordt verzet naar volgend jaar. Er is geen aparte versie voor de PlayStation 5 aangekondigd. Voor deze console kunnen spelers de digitale editie kopen of de PlayStation 4-versie als deze uitkomt. De PlayStation 4-versie werkt namelijk ook op de nieuwe console van Sony.

De games waren al digitaal te koop sinds 11 november, maar hadden veel problemen. De games zitten vol met bugs en grafische oneffenheden. Inmiddels zijn er verschillende patches uitgebracht om een deel van deze problemen te verhelpen.

De release van de fysieke versie van de game was aangekondigd voor 7 december, maar gaat nu op 17 december plaatsvinden. De Switch-versie moet volgens Rockstar 'begin 2022' verschijnen. Een reden voor het uitstellen van de fysieke release wordt niet genoemd, maar vermoedelijk hebben de problemen met de game met het uitstel te maken.

Na de release op 11 november verdwenen de originele versies van de drie games uit de online winkel van Rockstar en konden alleen de nieuwe remasters gekocht worden. Deze beslissing leverde Rockstar veel kritiek op, helemaal omdat de nieuwe versies veel fouten bevatten. Inmiddels heeft Rockstar dit teruggedraaid en de originele versies weer beschikbaar gemaakt.

Rockstar zag zich genoodzaakt excuses aan te bieden voor de staat waarin de games zijn uitgebracht. Zowel de remaster van GTA San Andreas, GTA Vice City en GTA 3 bevatte bugs bij release. Rockstar heeft verbeteringen beloofd voor de games.