GTA-remasters zijn weer beschikbaar op pc nadat launcher eerder offline ging

Rockstar Games heeft de recente remasterbundel Grand Theft Auto Trilogy weer beschikbaar gemaakt voor pc-gamers. Het bedrijf haalde eerder de Rockstar Games Launcher offline. Toen dat voorbij was, bleek dat specifiek de remasters op de pc nog steeds niet te spelen waren.

Rockstar laat inmiddels weten dat de Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition weer beschikbaar is via de Rockstar Games Launcher. Dat geldt zowel voor het spelen van de bundel als voor het aanschaffen ervan. Het bedrijf biedt zijn excuses aan en zegt dat het bezig is om de algehele prestaties te verbeteren en te updaten.

De remasterbundel werd op donderdag uitgebracht, maar nog diezelfde avond ging de Rockstar Games Launcher offline. Het bedrijf gaf aan dat dat met onderhoud had te maken. Een dag later was de launcher weer online, maar dat gold niet voor specifiek de GTA-remaster voor de pc. Die zijn dus sinds maandag weer beschikbaar.

Er zijn meerdere onofficiële verklaringen gegeven voor het tijdelijk onbeschikbaar maken van de pc-versies. Zo zouden er nog aantekeningen van de ontwikkelaars in een ongecompileerd bestand staan, wat een interessant inkijkje zou geven in de werkwijze en gemaakte keuzes van Rockstar. Ook zat er muziek in zonder licentie. Verder wordt er ook gewezen op de zogeheten Hot Coffee-minigame, waarmee na een aanpassing van Grand Theft Auto: San Andreas expliciete seksuele handelingen mogelijk zijn, al zou de minigame wellicht niet speelbaar zijn in de huidige remasterversies.

Wat wellicht ook enigszins een rol speelde, is de brede kritiek op de remasterbundel. Daarbij gaat het niet alleen over de prestaties, maar vooral ook om de aanwezigheid van bugs en glitches en de als pover beoordeelde grafische kwaliteit. Op de website Metacritic wordt de bundel door gebruikers overwegend zeer slecht beoordeeld.

Rockstar heeft de ontwikkeling van Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition uitbesteed aan Grove Street Games. Dat is ook de studio die verantwoordelijk was voor eerdere mobiele versies van de trilogie en de PlayStation 3- en Xbox 360-versies van GTA: San Andreas.

De bundel bestaat uit geremasterde versies van GTA III, Vice City en San Andreas voor de pc, PlayStation- en Xbox-consoles. Op 7 december zullen de fysieke versies van de games verschijnen en volgend jaar komen er remasters voor iOS en Android.