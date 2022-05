Google brengt Chrome 96 uit met cachefunctie voor sneller navigeren

Google heeft de komst van de stabiele versie van Chrome 96 aangekondigd. Daarmee komt onder meer een cache-implementatie beschikbaar die het navigeren sneller moet maken. Het gaat specifiek om het terug navigeren naar eerder bezochte pagina's.

Google meldt in een kort bericht dat Chrome 96 gereed is voor het stabiele kanaal voor Windows, Mac en Linux. Dit geldt ook voor het nieuwe extended stable channel voor Windows en Mac. De update hiervoor zal in de komende dagen of weken beschikbaar komen.

Als onderdeel van deze nieuwe versie zal de back-forward cache-feature worden geïntroduceerd, waar Google al enkele jaren aan werkt. Hiermee wordt een cache voor pagina's gecreëerd waardoor gebruikers direct kunnen navigeren naar eerder bezochte pagina's. Dit geldt voor zowel subpagina's binnen dezelfde website als bij het terug navigeren naar andere websites.

Het idee is dat Chrome de huidige en laatst bezochte pagina tegelijk opslaat, zodat het heen en weer navigeren tussen die pagina's via de terug- en vooruitknop direct gebeurt. Dit kwam eerder al beschikbaar op Android in Chrome 87 en een experimentele, beperkte ondersteuning voor deze functie zat al in de Chrome 92-update voor de desktop.

De komst van de stabiele versie van Chrome 96 betekent ook dat er een einde komt aan het synchroniseren van gebruikersdata en -instellingen met Chrome 48. Chrome 48 is de laatste versie voor Windows XP en Vista en sommige oude versies van macOS. De ondersteuning voor deze verouderde versie van Chrome komt dus vanaf nu te vervallen.