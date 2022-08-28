Websites kunnen via Chromium-browsers inhoud automatisch naar klembord kopiëren

Websites kunnen bij een Chromium-browser automatisch en zonder enige vorm van toestemming inhoud kopiëren naar het klembord van het apparaat van de gebruiker. Instellingen die dat verhinderden, zijn uitgeschakeld in een voorgaande Chromium-build.

Gebruikers van een Chromium-browser zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Opera en Brave Browser kunnen via de website Webplatform News zelf nagaan hoe deze site automatisch tekst naar het klembord van hun apparaat kan plakken zonder dat een gebruiker daarvan op de hoogte is of zelfs een handeling heeft uitgevoerd.

Volgens ghacks.net gaat dit ook deels op voor de Firefox- en Safari-browsers. Bij deze browsers zou het wel noodzakelijk zijn om een handeling, zoals het selecteren en kopiëren van tekst, uit te voeren voordat een website automatisch inhoud naar het klembord kan plakken. Tweakers heeft de beweringen getest, maar zag dat er bij Firefox en Safari geen tekst naar het klembord gekopieerd werd na het uitvoeren van gebruikershandelingen zoals het kopiëren van tekst.

Op een Chromium-webpagina voor ontwikkelaars wordt dieper ingegaan op het probleem. Daar valt te lezen dat een vereiste gebruikershandeling in combinatie met de readText- en writeText-api van Chromium, problemen veroorzaakt bij NewTabPageDoodleSharing-functie. Daarom werd die vereiste uitgeschakeld.

Update, 14.00 uur: Oorspronkelijke titel gewijzigd. Die was voorheen: 'Chromium-browsers laten sites toe om inhoud automatisch naar klembord te plakken'. Het werkwoord 'kopiëren' gebruikt in plaats van 'plakken'.