Brave Browser heeft meer dan 50 miljoen maandelijks actieve gebruikers

De Brave-browser had eind december 50,2 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Eind 2020 had de privacyvriendelijke browser ongeveer 24 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Het bedrijf verdubbelt naar eigen zeggen voor het vierde jaar op rij dit maandelijkse gebruikersresultaat.

Eind december registreerde Brave ook meer dan 15,5 miljoen dagelijks actieve gebruikers en dat ligt in lijn met de stijging van de gerapporteerde maandelijks actieve gebruikers van de browser. Maar niet enkel de browser deed het goed volgens het bedrijf. Brave meldt in een blogbericht immers dat de omzet van het advertentieplatform verviervoudigde in 2020. De mobiele browser van Brave zou volgens onderzoek van Digital Information World dan weer de snelst groeiende browser van 2021 zijn geweest met ongeveer 10 miljoen downloads in een jaar tijd.

Brave Search, de zoekmachine die begin juni van vorig jaar in open bèta werd geïntroduceerd, verwerkt volgens Brave dan weer 190 miljoen queries per maand en dat na zes maanden tijd. Het bedrijf schat dat de zoekmachine momenteel, op jaarbasis, ongeveer 2,3 miljard queries zou verwerken. Brave is een webbrowser die is gebaseerd op Chromium. Aan het roer van de onderneming achter Brave staat Brendan Eich, de bedenker van JavaScript en een van de oprichters van Mozilla. Brave richt zich op het verbeteren van de online veiligheid en biedt een alternatief systeem voor het financieel ondersteunen van contentaanbieders.