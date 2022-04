Brave Browser introduceert privacyvriendelijke newsreader

Webbrowser Brave voegt een newsreader toe aan de nieuwe tabbladpagina. In vergelijking met andere webbrowsers schermt deze nieuwsreader het ip-adres van de gebruiker af en moet het volgens de makers privacygevoelige informatie beter beschermen.

Moederbedrijf Brave Software ontwikkelde de newsfeed Brave Today met privacy in het achterhoofd. Brave Today laadt nieuwsberichten anoniem in door gebruik te maken van een private content delivery network. De personalisatie van het nieuwsoverzicht gebeurt op het apparaat zelf. Een gevoelig punt ligt volgens het bedrijf bij het inladen van de afbeeldingen die bij artikelen horen. Volgens Brave Software worden artikelen van de meeste newsfeeds via een traditioneel content delivery network aangeleverd.

Via zo'n content delivery network kunnen de beelden die een gebruiker opvraagt gekoppeld worden aan het ip-adres. Op deze manier ligt de weg open om te achterhalen welke artikelen in de feed van een gebruiker verschijnen. Brave Software wil dit voorkomen door het ip-adres van de gebruiker en de user request van elkaar te scheiden in het zogenaamde private content delivery network. Volgens Brave is het op deze manier niet mogelijk voor het bedrijf zelf en derde partijen om privacygevoelige informatie te onderscheppen of te achterhalen.

Brave Today heeft toegang tot artikelen van meer dan honderd rss-feeds. Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende categorieën waaronder wereldnieuws, technologie en sport. Een ingebouwd algoritme zoekt naar relevante artikelen op basis van onder andere de browsergeschiedenis, de door gebruiker gekozen categorieën en de actualiteit van de dag. De nieuwsselectie is gericht op gebruikers uit de Verenigde Staten. De nieuwsfeed bevat weinig niet-Engelstalige media. Wat technologienieuws betreft heeft Brave Software gekozen om de gebruikelijke websites zoals Lifehacker, Gizmodo en The Verge in de nieuwsreader op te nemen. Gespecialiseerde technologiewebsites zijn niet in de feed opgenomen. In tegenstelling tot vele andere newsfeeds kan je de artikelen niet rechtstreeks in Brave Today lezen. Bij het aanklikken van een artikel wordt je doorverwezen naar de website waarop het artikel te lezen is.

De feed van Brave Today wordt ook aangevuld met berichten van Brave Offers. Deze dienst verwijst naar exclusieve online kortingen en afprijzingen van producten bij bijvoorbeeld Amazon, Coinbase, Privacy.com of 1Password. Bovendien zullen gebruikers van de nieuwsfeed ook advertenties te zien krijgen via Promoted Content. Met deze twee ondersteunende diensten wil Brave Software de ontwikkeling van de browser en diens privacyvriendelijke technologie helpen financieren.

Gebruikers van Brave Browser versie 1.18.70 kunnen de nieuwe newsreader gebruiken door een nieuwe tabpagina te openen en vervolgens naar onderaan de pagina te scrollen.