DuckDuckGo activeert antitrackingtechniek in zijn mobiele apps

DuckDuckGo gaat Global Privacy Control, oftewel GPC, standaard activeren in zijn apps. Met deze antitrackingtechniek wordt een signaal aan websites afgegeven om de data van de bezoeker niet door te verkopen aan derden.

In een blog kondigt DuckDuckGo de update aan voor zijn mobiele apps en browserplug-ins. Gebruikers moeten dan updaten naar versie 7.61.11 van DuckDuckGo Privacy Browser op iOS of versie 5.73.0 op Android. Wanneer gebruikers de nieuwe versie installeren is GPC automatisch geactiveerd.

Ook voor de browserplug-in DuckDuckGo Essentials is GPC beschikbaar vanaf versie 2021.1.8. De plug-in is beschikbaar voor Chrome, Firefox, Brave en Edge. GPC is een initiatief van een groep privacyorganisaties, waaronder ook DuckDuckGo. Met GPC willen de initiatiefnemers dat er een uniform signaal wordt afgegeven aan websites als een bezoeker niet wil dat zijn data wordt doorverkocht. Een aantal grote platforms hebben zich inmiddels aangesloten bij GPC, waaronder The New York Times, The Washington Post en Automattic, het bedrijf achter Wordpress.

De zoekmachine DuckDuckGo neemt in populariteit toe; het aantal zoekopdrachten bij de dienst steeg in 2020 met 68 procent. Begin januari van dit jaar kwamen de dagelijkse zoekopdrachten via DuckDuckGo naar eigen zeggen boven de 100 miljoen uit.