Steam Game Festival met 500 speelbare demo's start volgende week

Valve heeft bekendgemaakt dat op 3 februari een nieuw Steam Game Festival van start gaat. Tijdens dit festival kunnen gebruikers op Steam een week lang verschillende demo's spelen van indiegames. Het evenement eindigt op 9 februari.

Het is de vijfde keer dat Valve een Steam Game Festival organiseert. Het online evenement is bedoeld om indiegamemakers onder de aandacht te brengen. De games zullen prominent op de winkelpagina van het platform worden uitgelicht met speelbare demo's.

In totaal zullen er ruim vijfhonderd demo's speelbaar zijn volgens Valve en worden er livestreams georganiseerd door de makers van de games. Spelers kunnen tijdens deze sessies in gesprek met de ontwikkelaars. Valve kondigde vorig jaar augustus aan zijn Steam Game Festivals elk seizoen te gaan organiseren. Het bedrijf had in de lente, zomer en herfst al edities georganiseerd.