Nederland gaat intensiever samenwerken met Frankrijk op het gebied van AI

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en haar Franse collega Cédric O hebben afgesproken dat Nederland en Frankrijk nauwer samen gaan werken op het gebied van kunstmatige intelligentie.

De samenwerking moet ervoor zorgen dat er in Nederland meer wordt geïnvesteerd in AI, en dat er meer subsidie vanuit de EU voor AI-ontwikkeling beschikbaar komt.

Volgens staatssecretaris Keijzer is er de afgelopen dagen intensief gesproken met ruim 300 Nederlandse en Franse ondernemers en onderzoekers om te kijken wat er nodig is om AI verder te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de Nederlandse AI Coalitie en de Franse Hub France AI meer zullen gaan samenwerken.

Daarnaast heeft het ministerie van Economische Zaken 99 miljoen euro extra vrijgemaakt om Nederlandse voorstellen te financieren. Volgens het ministerie heeft Nederland ook een grotere kans om subsidies vanuit Brussel te krijgen voor projecten door samen te werken met Frankrijk.

In het bijzonder gaat het om projecten die ten goede komen aan landbouw en gezondheidszorg. Bij landbouw moet er verder worden gekeken naar verduurzaming en efficiëntie, waarbij AI en data een belangrijke rol kunnen spelen. Voor gezondheid wordt later in 2021 een apart plan gemaakt om te kijken welke rol kunstmatige intelligentie daar kan spelen.