Vier, vijf jaar geleden was de drone hét nieuwe speelgoed van de landbouw. Drones zouden een revolutie teweegbrengen in de landbouw en deze automatiseren; precisielandbouw zou de toekomst worden. Zelfs koning Willem-Alexander wilde alles weten over de inzet van drones in de voor Nederland zo belangrijke landbouwsector. Inmiddels hangt er nog steeds niet boven elk stuk akkerland en in elke kas een autonoom vliegende quadcopter of op afstand bestuurbaar vliegtuig dat gewassen besproeit. Waar ligt dat aan en wat doet de landbouwsector wel met drones? Tweakers vroeg het ondernemers, onderzoekers en agrariërs. "We dachten toen dat drones alle problemen in de landbouw zouden oplossen."

Dat zegt Wilco Stollenga. In 2016 haalde de toen negentienjarige Groningse student en akkerbouwer het landelijke nieuws met zijn landbouwdrone: een minivliegtuigje waarmee hij akkers in kaart kon brengen om zo te zien waar gemest, gesproeid en gerooid kon worden. Hij mocht als een van de eersten experimenteren met 5G, zodat hij live de beelden van zijn vliegtuig naar zijn pc kon sturen. Dat lukte, iets wat hem eerder uren kostte. Nu kijkt hij anders naar drones. "Drones zijn toen enorm gehypet. Inmiddels weten we wat we echt aan een drone hebben. De verwachting dat er zo'n beetje elke maand een drone over het land van een boer zou vliegen, is niet uitgekomen."