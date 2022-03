Voordat ze neerstrijken op hun slaapplaats, geven grote zwermen spreeuwen een wervelende luchtshow. Honderdduizenden vogels dansen gezamenlijk, zonder te botsen door de lucht alsof ze een centraal aangestuurd geheel zijn. Ook insecten zoals mieren en bijen kunnen als zwerm complex gedrag vertonen dat van hogerhand aangestuurd lijkt, zoals het vinden van de kortste weg naar voedsel. Dat is een bijzondere prestatie. Niemand heeft immers overzicht over de hele zwerm, en dieren zoals vogels en insecten hebben met hun kleine breintjes niet genoeg ‘rekenkracht’ om op een complexe manier samen te werken en optimalisatieplannen te maken. Toch krijgen ze het met beperkte, lokale informatie en simpel gedrag op individueel niveau voor elkaar om een intelligente zwerm te vormen.

Algoritmen voor dit zwermgedrag en de bijbehorende simulaties bestaan al een paar decennia. Sinds enkele jaren proberen robotici deze kunstmatige zwermen ook naar de fysieke wereld te halen door het zwermgedrag te programmeren in robots. Het doel is een volledig zelfstandig functionerende robotzwerm die als een geheel functioneert, zonder menselijke aansturing. Een onderzoeksgroep van de Hongaarse ELTE-universiteit is al een heel eind. De groep heeft een zwerm van ongeveer honderd drones die, op het aan- en uitzetten na, zonder interventie van de onderzoekers als een spreeuwenzwerm door de lucht kunnen wervelen. Dankzij de lampjes die onder aan de drones gemonteerd zijn en die in dezelfde kleur oplichten als hun richting gesynchroniseerd is, ziet het er magisch uit, meer als een kunstwerk dan als keihard roboticaonderzoek.