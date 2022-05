Bestaande en toekomstige dronebezitters opgelet: de regels zijn flink op de schop gegaan. En dat betekent zowel goed als slecht nieuws. Voordat we de nieuwe regels bespreken, eerst even de beginsituatie. Tot 31 december 2020 had ieder EU-land zijn eigen droneregels. In Nederland mocht je als consument 120 meter hoog vliegen, maar in België maar 10 meter en ook alleen boven eigen terrein. Voor wie zijn of haar beelden ook weleens commercieel gebruikte, waren de mogelijkheden beperkt. Zonder ontheffing mocht je bijvoorbeeld niet boven 'aangesloten bebouwing' vliegen, maar zo'n ontheffing was lastig te regelen, zeker als het vliegen slechts een bijzaak was en niet bijvoorbeeld voor inspectiedoeleinden. Dat betekende dat makelaars vaak een eventuele boete voor lief namen en toch illegaal opstegen om foto's van huizen te maken.

Ook consumenten gingen regelmatig de fout in - soms bewust, soms simpelweg door onwetendheid. Dat leverde mondjesmaat boetes op, die konden oplopen tot 7800 euro. Heel gek was die onwetendheid niet: bijna in ieder tv-programma en op diverse YouTube-kanalen zie je de mooiste dronebeelden voorbijkomen - ook boven de stad, evenementen en natuurgebieden. Soms is daar netjes toestemming voor aangevraagd, maar soms ook niet. Voor een consument was dit vaak niet duidelijk en de drones zelf gaven dit aanvankelijk ook niet aan: een drone kopen op Schiphol en buiten direct opstijgen was tot enkele jaren terug gewoon mogelijk. Nieuwe regelgeving en duidelijk beleid over wat wel en niet mag, was dus echt noodzakelijk.