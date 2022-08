DJI Mavic 3 krijgt als eerste drone een Europees C1-label

DJI gaat zijn Mavic 3-drone een update gegeven waardoor hij een C1-certificaat krijgt. Volgens DJI zelf zal het de eerste drone ter wereld zijn met dit certificaat. Zonder dergelijke certificaten gelden zeer strenge beperkingen voor drones in de EU vanaf 2024.

DJI schrijft dat de Mavic 3 de betreffende update in het vierde kwartaal van dit jaar moet ontvangen. Hoewel het zeker vanaf 2024 bepaalde vrijheden biedt voor eigenaren van de Mavic 3 om dit certificaat te hebben, blijken er ook beperkingen aan te zitten. Er wordt namelijk vermeld dat de maximale afstand die de drone in ActiveTrack-modus tot zijn subject bewaart, 50 meter wordt. Wie er de handleiding van de Mavic 3 bij pakt, ziet dat dit tot dusver maximaal 100 meter is.

Een andere verandering in het gedrag van de drone zal zijn dat de auxillary-leds automatisch aan- of uitgeschakeld worden 'op basis van de omgeving'. Daarnaast zullen de leds aan de voorkant van de drone altijd knipperen als het voertuig aan staat. Wel zegt DJI van deze wijzigingen aan het gedrag dat ze 'automatisch geactiveerd worden in de Europese Economische Gemeenschap', dus het valt te concluderen dat men daarbuiten dus wél op 100 meter afstand kan blijven vliegen in ActiveTrack.

Wie verder aan de nieuwe EU-dronewetgeving wil voldoen, moet ook zijn operator ID in de drone invoeren, zodat het toestel deze uitzendt tijdens vluchten. Daarnaast moet er een sticker met C1-kenmerk op de drone komen. Tot slot is ook registratie bij DJI onderdeel van het proces, maar dat is wel kosteloos.

Drones zonder een zogenaamd Cx-label worden na 1 januari in de categorie Open A3 geplaatst. Daar gelden de meeste beperkingen voor van alle Open-categorieën, zoals een verplichte minimumafstand van 150 meter van mensen en bebouwing. Dankzij zijn C1-certificaat mag de Mavic 3 ook na het definitief ingaan van de nieuwe dronewetgeving in de buurt van mensen komen, maar alleen niet direct erboven.

De nieuwe dronewetgeving is op het eerste gezicht zeker niet simpel te noemen. Het is een stelsel van regels die zaken bepalen voor oude en nieuwe drones, nu en in de nabije toekomst. Een voordeel van de nieuwe regelgeving is wel dat de regels nu in heel de EU eenduidig zijn, dus als een gebruiker de regels in Nederland kent, kent hij ze, afgezien van landspecifieke aanvullingen, ook op vakantie in een ander EU-land.

De DJI Mavic 3 is een drone uit 2021 met twee camera's, waaronder een telelens. De 5000mAh-accu biedt een vliegtijd van maximaal 46 minuten. De maximale hover-tijd is 40 minuten en de drone weegt 895 gram. De standaardversie van de Mavic 3 kost 2099 euro en bevat de drone en een controller. Op het moment van schrijven is alleen het Fly More-combipakket van de drone in de Pricewatch beschikbaar. Die bevat onder meer extra accu's en een laadhub. Dit pakket kost rond de 2600 euro.