DJI Air 3 met twee camera's en langere vliegtijd kost 1099 euro

DJI heeft de Air 3 gepresenteerd, die als grootste wijzigingen een dubbele camera en een langere vliegtijd heeft. Die dubbele camera bevat een groothoeklens en een telelens die drie keer optisch inzoomt. De drone kan tot 46 minuten vliegen, wat 48 procent langer is dan de Air 2S.

De Air 3 heeft twee 1/1,3"-sensors met een resolutie van 48 megapixel. De groothoekcamera heeft een 24mm-lens, een vast diafragma van f/1.7 en een beeldhoek van 82 graden. De '3x medium telecamera' heeft een 70mm-lens, een vast diafragma van f/2.8 en een beeldhoek van 35 graden. De voorganger van de Air 3, de Air 2S, had één camera met een beeldhoek van 88 graden. Die drone kwam in april 2021 uit.

Gebruikers kunnen hdr-video opnemen in 4k en met 60fps, of 4k en 100fps zonder hdr. De drone ondersteunt de 10bits kleurmodussen D-Log M en HLG. DJI meldt verder dat de Air 3 de eerste Air-drone is die 2,7k-video's kan opnemen met 9:16-beeldverhouding.

De drone bevat als eerste Air-drone meerdere sensoren voor omnidirectionele obstakeldetectie, waardoor de drone tijdens het vliegen obstakels kan vermijden. De Air 3 krijgt andere functies die eerder alleen in duurdere drones zaten, zoals een nachtmodus voor betere beelden in donkere omstandigheden.

DJI spreekt over een take-off-gewicht van 720 gram en zegt dat de drone zonder propellers 207x100,5x91,1mm groot is in dichtgeklapte stand. Uitgevouwen meet de drone 258,8x326x105,8mm. De drone kan met maximaal 10m/s landen en opstijgen, en met maximaal 19m/s horizontaal vliegen. Buiten de EU is dit 21m/s. De drone heeft 8GB interne opslag en een 4241mAh-accu. De DJI Air 3 is vanaf vandaag te koop en valt onder de C1-droneklasse.

DJI Air 3
DJI Air 3DJI Air 3
DJI Air 3DJI Air 3DJI Air 3

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 25-07-2023 20:00 80

25-07-2023 • 20:00

80

Lees meer

DJI Air 3

vanaf € 849,-

5 van 5 sterren

Alles over dit product

DJI Mini 3 Pro Review

10 mei 2022 | met video

DJI Mini 3 Pro Review

Duurder, beter en met zo min mogelijk regels

168
DJI kondigt Osmo Mobile 7- en 7P-smartphonegimbals aan
DJI kondigt Osmo Mobile 7- en 7P-smartphonegimbals aan Nieuws van 18 februari 2025
Vouwbare DJI Flip-drone met propellerguards kost 439 euro
Vouwbare DJI Flip-drone met propellerguards kost 439 euro Nieuws van 15 januari 2025
Gerucht: DJI werkt aan inklapbare Flip-drone met propellerguards
Gerucht: DJI werkt aan inklapbare Flip-drone met propellerguards Nieuws van 2 december 2024
DJI brengt de Air 3S met iets betere camera uit voor 1099 euro - update
DJI brengt de Air 3S met iets betere camera uit voor 1099 euro - update Nieuws van 15 oktober 2024
Politie zet software van SkeyDrone in tegen illegale drones op Pukkelpop
Politie zet software van SkeyDrone in tegen illegale drones op Pukkelpop Nieuws van 13 augustus 2024
DJI gaat e-bikes maken
DJI gaat e-bikes maken Nieuws van 3 juli 2024
Amerikaans Huis van Afgevaardigden stemt voor wet die DJI-drones verbiedt
Amerikaans Huis van Afgevaardigden stemt voor wet die DJI-drones verbiedt Nieuws van 17 juni 2024
DJI brengt Mini 4 Pro-drone met verbeterde camera uit voor 799 euro
DJI brengt Mini 4 Pro-drone met verbeterde camera uit voor 799 euro Nieuws van 25 september 2023
DJI brengt Osmo Action 4-camera uit met 1/1,3"-sensor voor 430 euro
DJI brengt Osmo Action 4-camera uit met 1/1,3"-sensor voor 430 euro Nieuws van 2 augustus 2023
DJI introduceert Mavic 3 Pro-drone met drie camera's vanaf 2099 euro
DJI introduceert Mavic 3 Pro-drone met drie camera's vanaf 2099 euro Nieuws van 25 april 2023
DJI kondigt Mini 3-drone aan met vliegtijd van 38 minuten en 1/1,3"-sensor
DJI kondigt Mini 3-drone aan met vliegtijd van 38 minuten en 1/1,3"-sensor Nieuws van 9 december 2022
Onaangekondigde DJI Mini 3-drone lijkt al in winkel te liggen
Onaangekondigde DJI Mini 3-drone lijkt al in winkel te liggen Nieuws van 5 december 2022
DJI brengt O3 Air Unit uit met range van 10km
DJI brengt O3 Air Unit uit met range van 10km Nieuws van 22 november 2022
DJI kondigt smartphonegimbal Osmo Mobile 6 aan met schermpje
DJI kondigt smartphonegimbal Osmo Mobile 6 aan met schermpje Nieuws van 22 september 2022
DJI kondigt Osmo Action 3-actioncam aan met twee touchscreens en grotere accu
DJI kondigt Osmo Action 3-actioncam aan met twee touchscreens en grotere accu Nieuws van 14 september 2022
DJI Mavic 3 krijgt als eerste drone een Europees C1-label
DJI Mavic 3 krijgt als eerste drone een Europees C1-label Nieuws van 19 augustus 2022
Nederlandse retailer toont specs, afbeelding en prijs DJI Mini 3 Pro-drone
Nederlandse retailer toont specs, afbeelding en prijs DJI Mini 3 Pro-drone Nieuws van 21 april 2022
Meer producten en artikelen
Drones DJI

Reacties (80)

-Moderatie-faq
80
79
43
10
0
21
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Tijs Beek 26 juli 2023 09:28
Anderhalve maand geleden de DJI Mini 3 Pro gekocht, als ik wist dat de Air 3 eraan kwam had ik even gewacht. Zelf fotografeer ik veel, en dan zit ik heel vaak tussen de 60 en 120mm, dus een 70mm lens zou veel meer bij mijn style passen.

De extra sensors is ook zeker een plus, en 60fps had ik ook ontzettend gewaardeerd.
DJI Mini 3 Pro kan maar 30FPS met HDR namelijk, misschien als ik D-cinelike schiet heb ik de HDR niet meer nodig, maar voor nu voelt het wel als een vereiste.
Yggdrasil @Tijs Beek27 juli 2023 11:58
Met deze moet je wel een C1 licentie behalen plus de bijbehorende vliegtoestemmingen die je met het lagere gewicht van een Mini 3 niet hoeft te hebben.
Tijs Beek @Yggdrasil27 juli 2023 23:29
Het enige verschil is dat je niet boven ongerelateerde mensen moet vliegen, in rustigere gebieden is dit redelijk mogelijk. In dorpen/steden kan dit dus wel op meerdere plekken, ook vanwege de telelens is het mogelijk om verder af te zijn.

Daarom denk ik niet dat dat een groot probleem was, A1/A3 heb ik ook al, en je hebt A1 nodig hiervoor.

A2 moet ik nog halen, geleerd via een medetweaker dat dit gratis kan via Luxemburg, kon me 80 euro schelen.. Jammer!

[Reactie gewijzigd door Tijs Beek op 23 juli 2024 12:00]

micla 25 juli 2023 20:14
DJI spreekt over een take-off-gewicht van 720 gram
Verandert het gewicht daarna dan? :P
klonic @micla26 juli 2023 00:45
Passagiers en vrachtvliegtuigen hebben vaak een mtow (maximum take off weight) dat aanzienlijk hoger ligt dan het mlw (maximum landing weight).

Het praktische effect hiervan is dat bij een noodlanding direct na opstijgen, piloten moeten nagaan of ze niet eerst brandstof moeten dumpen. Land je met een overvol vliegtuig, dan is de baan misschien de kort, wordt het landingsgestel te zwaar belast en meest kritisch je vleugels kunnen beschadigd raken. Vliegtuigvleugels zijn namelijk brandstoftanks, een A380 kan 254.000 kg kerosine meenemen en dit zit allemaal in de vleugels. Bij een ruwe landing, gedefinieerd als 2.6G, worden de vleugels dus met een meerwaarde belast van bijna 660.000 kg aan kracht. Dat is exclusief het eigen gewicht van de vleugels en de motoren.

Ter referentie, het MTOW van een A380 is 575000 kg.
Payload is 84000 kg
Leeggewicht is 285000 kg
Motoren wegen 6300 kg per stuk
Alles bij 1g opgegeven.

Voor een drone die niet bedoeld is om een externe payload mee te nemen en niet op brandstof vliegt is dit een rare spec. Een MTOW zou wel logisch zijn als er upgrades te koop zijn of je granaten mag meenemen. Maar dan is dus MTOW en dus niet “take off weight”.

[Reactie gewijzigd door klonic op 23 juli 2024 12:00]

MuffinZor @klonic26 juli 2023 13:15
je kan wel degelijk dingen meedragen en ergens droppen met een drone (met de nodige add-ons of aanpassingen). dus ik zie wel scenarios waar dat nuttig is.
klonic @MuffinZor27 juli 2023 09:17
Ik ga er blind vanuit dat het daar niet voor bedoeld is. Maar dan nog zegt dit gewicht dus niets omdat niet gedefinieerd is of dit om MTOW of MLW gaat.
Het.Draakje @micla26 juli 2023 06:45
Het take-off gewicht is het officiële gewicht zonder allerlei poespas en wordt gebruikt voor een type-goedkeuring. Dat is inclusief batterijen. Ready for take-off vanuit de fabriek.

Je kunt daarna nog allerlei dingen installeren waardoor het gewicht waarmee je gaat vliegen hoger wordt en (bijvoorbeeld bij een mini) daardoor boven het maximum van de goedkeuring uitkomt. Vandaar dat de Flight+ batterijen( waarmee je langer door kunt vliegen) in Europa niet verkocht mogen worden.
NLAnaconda @micla25 juli 2023 20:20
Nee daarvoor misschien zonder accu, etc. Of je tasje met extra accu’s.

[Reactie gewijzigd door NLAnaconda op 23 juli 2024 12:00]

micla @NLAnaconda25 juli 2023 20:53
Dat klinkt zo logisch, dat ze dat waarschijnlijk er wel mee bedoelen. :*)
ZatarraNL @micla25 juli 2023 21:29
Hij kan wel een kilo aan data opnemen 😂
CPV @ZatarraNL26 juli 2023 10:10
Haha. Een oude mop uit de NASA tijd, toen nog met ponskaarten gewerkt werd: Vraag van de ontwerpers aan de softwareafdeling: "hoeveel weegt jullie software?" Antwoord: "Niets, we gebruiken alleen de gaten in de ponskaarten".
Christoxz @micla25 juli 2023 20:31
Het is het gewicht inclusief accu, dus niet de drone zelf. Daardoor dus het gewicht waarmee je opstijgt.
Accu zelf is ongeveer 267 gram, de drone zelf weegt dus ~453 gram.
jochem05 @micla25 juli 2023 20:21
Als ie heeeeel hoog gaat wordt ie uiteindelijk gewichtsloos... (maar of de drone die hoogte bereikt met een stijgingssnelheid van 10m/s vraag ik me af) :+
uiltje @jochem0525 juli 2023 20:48
Voor gewichtloosheid (of micro-G) moet je vooral hard om de aarde vliegen, anders moet je wel erg hoog.

Gelukkig wordt de atmosfeer steeds dunner, dus kan je snel harder vliegen :P

[Reactie gewijzigd door uiltje op 23 juli 2024 12:00]

stefanhendriks @uiltje25 juli 2023 21:02
ik dacht juist dat je minder hard kon vliegen door een dunnere atmosfeer... die propellor bladen moeten toch iets "wegduwen"... :)
micla @uiltje25 juli 2023 20:58
Ik zie een uitdaging voor versie 4 :P
punishedbrains @uiltje26 juli 2023 07:21
Of gewoon naar beneden vallen. :)
Mike2k @jochem0525 juli 2023 22:17
Dat kan helaas niet...de drone werkt op basis van lift. De propellers genereren lift door lucht in beweging te brengen...naarmate je hoger gaat wordt de lucht steeds dunner waardoor de propellers op een gegeven moment geen lift meer genereren. Hij kan op dat moment niet hoger.

Dat heet de absolute ceiling: https://dronesurveyservices.com/how-high-can-a-drone-fly/
m2011 @jochem0525 juli 2023 21:08
Hij blijft 720 gram
MrMonkE @m201126 juli 2023 08:00
naarmate je hoger in de atmosfeer komt, neemt de afstand tot het middelpunt van de aarde toe, waardoor de aantrekkingskracht van de aarde afneemt. Dit komt door de inverse-kwadratenwet van zwaartekracht, die stelt dat de zwaartekracht afneemt met het kwadraat van de afstand tot het middelpunt van de aarde.

hoger=minder gewicht
m2011 @MrMonkE26 juli 2023 09:33
Hij blijft nog steeds 720 gram
RulazZ @m201126 juli 2023 09:41
Massa != gewicht

De massa blijft 720 gram, maar het gewicht zal afnemen van 7,06 N naar iets kleiners al zal dit verschil vrij insignificant zijn binnen de atmosferische grenzen. Als we de Karman Line aanhouden (tamelijk extreem voor een drone), dan zal de afstand tot het middelpunt van de aarde immers slechts met 100 km toenemen van 6371 km tot 6471 km, dit is net iets meer dan een procentje, dus ook met de inverse-kwadratenwet praten we dan over een gewichtsafname van een whopping 2% tot 6,84 N.

[Reactie gewijzigd door RulazZ op 23 juli 2024 12:00]

MrMonkE @m201126 juli 2023 09:35
Dan moet je nog hoger ;)
la cucaracha @m201126 juli 2023 15:54
720 gram is wat we op zeg maar op of net boven zeeniveau als referentiepunt nemen.
Onder zeeniveau ( al is het maar in een zwembad) zal de weegschaal veel minder of zelfs iets negatiefs aangeven)
Wat dezelfde weegschaal op de top van laten we zeggen de mount everest aan zal geven durf ik zo niet te zeggen.
Alles is derhalve relatief.
m2011 @la cucaracha26 juli 2023 21:31
Een ge-eikte weegschaal zal altijd 720 gram aangeven, los van waar je hem neerzet. Als je hem op de maan zet en hij geeft geen 720 gram aan, is hij niet goed ge-eikt
Kimbo72 @micla26 juli 2023 00:37
Wel als je op 200 km hoogte zit. ;-)
Argantonis @micla26 juli 2023 09:08
Wel een beetje, hoe verder die van de aarde af is.
Typhone @micla26 juli 2023 14:40
De accu raakt op :+
senna2301 25 juli 2023 20:22
Wat is precies C1? ik vind online voornamelijk A1-A2 enz..
Cesaartje @senna230125 juli 2023 20:40
https://mobilit.belgium.b...drones-uas/categorie-open
meller14 @Cesaartje26 juli 2023 09:41
Misschien even handig om wat meer context bij je link te zetten. Dat het gaat om de Belgische "FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER"

Ik was namelijk in verwarring.
Brat 25 juli 2023 22:28
Die drone regels weerhouden mij om deze drone te halen. Ziet er zo mooi uit, maar door het gewicht komt er nu extra bij kijken ten opzichte van de DJI Mavic Mini 3 Pro....
blaauwtje @Brat25 juli 2023 22:47
A1/A3 certificaat haal je voor 3 tientjes bij Dutch drone academy, dus zo’n grote stap is het niet hoor 👍
Tijs Beek @blaauwtje26 juli 2023 10:27
Probleem is eerder het feit dat je niet boven ongerelateerde personen mag vliegen, wanneer jij je drone de lucht in stuurt, wordt verwacht dat jij hebt gekeken, en er tijdens je vlucht geen ongerelateerde personen in je vlucht gebied komen.
voor het vliegen moet de piloot het gebied veiligstellen met een redelijk vermoeden dat er geen mensen worden overgevlogen. Wanneer er toch wordt overgevlogen, moet dit zo kort mogelijk gebeuren
- geen directe quote, maar een samenvatting van de regels zoals omschreven in de "Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems 2019/947"

Het kan wel opeens gebeuren, maar vliegen boven een straat waar paar ongerelateerde personen lopen is dan wettelijk gesproken al niet toegestaan.

Je mag op uiterlijk 5 meter horizontale afstand vliegen als je langzame modus hebt (3m/s), zonder langzame modus moet dit 30 meter zijn.

Echter, de hoogte moet 1:1 de afstand van ongerelateerde personen zijn. Vlieg je op 20 meter hoogte, moet je ook 20 meter afstand van ongerelateerde personen. (tot 30 meter)
Dit is het geval bij A2, echter Air 3 valt onder C1, wat A1 is.
Alsnog mag de Air 3 niet over andere mensen vliegen, echter specifiekere regels omtrent wat dat betekent zijn er niet zover ik weet.


Aangezien ik veel vlieg rondom steden (als voorbeeld, Stevenskerk in Nijmegen), dan moet is dat echt geen optie met een C1 drone. Met mijn Mini 3 Pro moet ik wettelijk gesproken al oppassen (ik hou hier ook daadwerkelijk rekening mee, in een doordeweekse ochtend zal ik meer vrijheid nemen, maar op een koopzondag zal mijn drone afstand behouden van de winkel straten, of en gewoon drukkere gebieden in het algemeen)


Persoonlijk geloof ik dat deze regels terecht zijn, maar dat een meer geavanceerde piloot de mogelijkheid moet krijgen tot meer vrijheid (zonder een paar duizend euro aan een UAC certificaat of een exploitatievergunning te besteden). Zelf moet ik minimaal een half uur reizen tot ik ook maar de drone in de lucht kan gooien.

Ik had het geen probleem gevonden om duizend euro te besteden aan cursussen en certificaten, zodat ik ook in no-fly zones kan vliegen (onder bepaalde omstandigheden, waaronder direct radio contact met de toren). Maar we praten eerder over duizenden euros, met uren aan werk om ook maar te mogen vliegen voor een vlucht van 10 minuten.

[Reactie gewijzigd door Tijs Beek op 23 juli 2024 12:00]

blaauwtje @Tijs Beek26 juli 2023 11:29
Met C1 (in A1) mag je wél over niet-betrokken personen vliegen, alleen niet over menigten (>12 pers). Overvliegen moet wel zoveel mogelijk vermeden worden 'if it happens, overflight should be minimised'.

Zie hier de EASA wetgeving per Cx-label en klasse:
https://www.easa.europa.e...pen-category-civil-drones

De regels omtrent 5m/30m afstanden die je hierboven beschrijft gelden voor klasse A2.
Tijs Beek @blaauwtje26 juli 2023 11:43
Klopt, ik ben me bewust van de regels, schreef echter het verkeerde nummertje op.
Bedoelde: "Aangezien ik veel vlieg rondom steden (als voorbeeld, Stevenskerk in Nijmegen), dan moet is dat echt geen optie met een C2 drone"

Aangezien de Air 3 een A2/C2 drone is (vanaf 1 januari 2024*)
* Edit, dit zal ik even moeten verifiëren, aangezien op de gelinkte site van jou iets anders staat dan dat ik in me hoofd heb.

* Edit 2
Na verification, met de aanname dat Air 3 een C1 certificaat krijgt is het een drone die onder A1 valt.
Echter, ongeacht dat het onder A1 valt, mag hij alsnog niet boven ongerelateerde personen vliegen.
Een C0 drone mag dit wel, de regels zoals ik uitlegde in mijn bericht zijn correct.

Source: https://www.easa.europa.e...ft-systems-regulations-eu

(Heb de regels zelf gesimplificeerd naar een korter bestand, https://github.com/Tais99.../main/Drone%20regels.adoc)

[Reactie gewijzigd door Tijs Beek op 23 juli 2024 12:00]

Technoid @blaauwtje25 juli 2023 23:57
A1/A3 certificaat haal je voor 3 tientjes bij Dutch drone academy, dus zo’n grote stap is het niet hoor 👍
Via Luxemburg nog steeds gratis online te halen en geldig in de gehele EASA regio
Homer J.Simpson @Technoid26 juli 2023 09:37
Link?
cme2 @Homer J.Simpson26 juli 2023 11:12
Even gegoogled en kom dan op deze link uit. Hoop dat je er wat aan hebt.

https://dac.gouvernement.lu/en/drones/train-where-how.html

Hier de training:
https://learningzone.euro...rses/15839789/description

[Reactie gewijzigd door cme2 op 23 juli 2024 12:00]

Technoid @Homer J.Simpson26 juli 2023 12:27
Die heeft @cme2 inmiddels voor je gedeeld zie ik!
We blijven Nederlanders toch :) Waarom betalen als iets ook gratis kan..
Enige nadeel is dat een enkele vraag echt toegespitst is aan daar
Brat @blaauwtje25 juli 2023 22:52
Probleem is dat ik in een laagvlieggebied woon (militair trainingsgebied). Ook wel ik mag niet eens vliegen :)

EDIT: gezien dat A2 tot 30 meter wel kan. Achja, dank voor de tip ik het heroverwegen :)

[Reactie gewijzigd door Brat op 23 juli 2024 12:00]

blaauwtje @Brat26 juli 2023 11:32
In principe mag je in zowel A1 als A2 tot 30m in laagvlieggebieden (als actief). Soms ligt er nog een tijdelijk no-fly gebied overheen, dan moet je ff de NOTAM's checken.

Voorbeeld laagvliegroute Mil (via Aeret):

Naam
Laagvliegroute VO
Luchtruim
Laagvliegroute Mil.
Ondergrens
30 mtr / 100 ft
Bovengrens
300 mtr / 1000 ft
Uitleg
Miltary helicopter and propeller aircraft training flights.
Datum/Tijd Actief [UTC]
MON-FRI 0700-1545 (0600-1445)
Categorie A1
Toegestaan tot een maximum hoogte van 30m.
Categorie A2
Toegestaan tot een maximum hoogte van 30m.
Categorie A3
Verboden

[Reactie gewijzigd door blaauwtje op 23 juli 2024 12:00]

Tijs Beek @Brat26 juli 2023 09:24
Hoe heet het militair trainingsgebied als ik vragen mag?
Brat @Tijs Beek26 juli 2023 20:35
EHSLFAGLV9 GLV IX (MIL)
Regulated airspace (not otherwise covered).
NLAnaconda 25 juli 2023 20:23
Vind het echt bizar dat ze 1080P / 60 fps over een theoretische afstand van 20km kunnen krijgen. Mijn WiFi hapert al als ik achterin de tuin sta.

[Reactie gewijzigd door NLAnaconda op 23 juli 2024 12:00]

oscar oscar @NLAnaconda25 juli 2023 20:32
Die files worden lokaal op de drone zelf opgeslagen. Wat je vanop afstand ziet op je smartphone of remote haalt die kwaliteit niet en hapert soms, niet storend maar niet de kwaliteit van lokaal opslaan.
rammes @NLAnaconda25 juli 2023 20:32
Dat gaat ook niet via WiFi:
The O4 video transmission system adopts an all-new hardware solution. The aircraft antenna system is upgraded from four antennas to six, and a new frequency band* has been added. The communication algorithm has also been upgraded, which not only delivers an FHD video transmission from a max range of 20 km*
Database freak @NLAnaconda25 juli 2023 23:14
Genoeg dus om tot achter de Russische linies te vliegen en daar doelen uit te picken.
GerritGekke 25 juli 2023 20:57
Wat niet benoemt wordt maar in de dji air serie nieuw is, is Waypoint Flight.

Daarmee kan je dus vooraf een route uitzetten. Wat voorheen volgens mij alleen bij de enterprise modellen beschikbaar was.
san070 @GerritGekke25 juli 2023 21:08
Of met een andere besturingsapp.
J_C @san07025 juli 2023 22:55
Is dit eigenlijk veilig/betrouwbaar twijfel om dit zelf eens te proberen met mijn mini 2.
DLeijen @J_C25 juli 2023 23:04
Het is vanaf dit model beschikbaar vanwege de sensoren voor obstacle avoidance. Andere apps maken het mogelijk zonder obstacle avoidance, maar dat brengt wel extra risico met zich mee.
Technoid @san07025 juli 2023 23:47
Zoals? mij met de mini 3 nog nooit gelukt helaas
otomoxd @Technoid26 juli 2023 00:41
Geen idee of die al de mini 3 ondersteunen (SDK moet beschikbaar zijn en dev moet het dan nog ondersteunen ook) maar Litchi is waarschijnlijk een van de bekendste apps waarmee dit voor veel modellen kan. Zelf nog gebruikt met de originele Mavic Pro en daarna de mini 2 - heel leuk om op voorhand heel uitgebreide missies op te stellen via de webinterface en om ze daarna automatisch te vliegen.
Vinez Initez @GerritGekke25 juli 2023 21:13
Doet de mini 3 pro ook alleen moet je van de voren de route vliegen beetje jammer.
supersnathan94 25 juli 2023 20:11
Man. De air wordt met de release groter. Gelukkig ook wel een stuk beter, maar echt klein is het allemaal niet meer te noemen. De OG mavic air was 430 gram, maar had met 21 minuten wel minder dan de helft aan flight capacity.

4K60HDR is ook wel vet. Zeker met de genoemde kleurmodi.

met de air vond ik het alleen wel
lastig om goede kleurcorrectie toe te passen als er iets minder licht was, maar met deze cameras moet dat een heel stuk beter gaan. Schemerdonker in de wintergrauwheid zag er echt niet uit.
Loft @supersnathan9425 juli 2023 21:36
Deze is wel een mooi alternatief voor de Mavic 3 Pro...

Ik heb nu de Mavic 2 Pro en overweeg te upgraden, maarja.... die prijzen van de Mavic 3 Pro zijn wel fors. Dit is een mooie optie en niet heel veel minder.
blaauwtje @Loft25 juli 2023 22:45
Niet veel minder? De sensor van de hoofdcamera van de Mavic 3 pro is 3x zo groot😅
larspc @Loft25 juli 2023 23:04
Mavic 2 pro heeft een betere sensor. Deze heeft alleen hoge fps in 4k tov de m2p voor de rest vind ik het niet een upgrade.
Cesaartje @larspc26 juli 2023 09:02
Ik heb me onlangs een 2dehands mavic 2 pro gekocht met smart controller. Had al een mini2.
Ik kan natuurlijk niet in A1 vliegen maar dat is voor mij geen probleem en ik kan de mini2 nu met die smartcontroller ook gebruiken ipv de smartphone. Top

Ik ga niet snel het nieuwste van het nieuwste kopen. Prijsgewijs en ook nog wat ziektes en regelmatig firmwares etc. Nu ben ik op mijn gemak want de mini2 en mavic 2 pro zijn af.
larspc 25 juli 2023 20:11
Vind dit nou niet bepaald een upgrade vergeleken met de Air 2s qua videokwaliteit.
JustVodka @larspc25 juli 2023 22:56
Vergeet niet dat de air 3 BSI sensoren heeft en de 2s niet. De sensoren zijn dan wel kleiner, maar de kwaliteit is zeker niet minder bij daglicht. Maar ook niet echt beter wanneer je het naast elkaar bekijkt. Nacht modus is dan wel een voordeel van de air3
En je hebt nu 2 camera’s ipv 1, dat vind ik het grootste voordeel. Ik denk dat ik de 70mm veel ga gebruiken.
De 2s heeft dan wel weer 5.7k waar de air 3 max 4k is.
larspc @JustVodka25 juli 2023 23:06
Maar de sensoren hebben toch geen invloed op de kwaliteit van de video? Leuk allemaal die sensoren maar als je een beetje kan vliegen heb je ze eigenlijk niet nodig (vind ik).

Edit: als je de 5.7k digitaal inzoomt tot een 70mm, hoeveel pixels houdt je dan nog over (4k!?!)?

[Reactie gewijzigd door larspc op 23 juli 2024 12:00]

JustVodka @larspc26 juli 2023 00:20
Ik heb het over de camera sensor.
En 5.4k croppen 70mm vergelijkbaar geeft duidelijk onscherper beeld. Resolutie weet ik niet wat je overhoudt. Duidelijk veel minder dan 4k.
Zoek maar eens op YouTube, er zijn ondertussen al redelijk wat vergelijkingen te vinden tussen de diverse drones.
larspc @JustVodka26 juli 2023 10:18
Waar staat bsi dan voor?
Tijs Beek @larspc26 juli 2023 10:32
Backside illuminated, resulteerd in betere low-light performance.
kevinwalter @larspc25 juli 2023 22:57
Er zal later wel een Air 3 Pro komen. Netzoals de mini 3 en mini 3 pro.
GS88 25 juli 2023 20:13
Een vergelijk met de overeenkomsten, verschillen en usecases voor de air 3, mini 3 pro en Mavic 3 pro zou me wel interessant lijken. In de basis alledrie een drone natuurlijk..
Feni @GS8826 juli 2023 14:32
Tijd voor een Drone BBG augustus 2023! :)
Kimbo72 26 juli 2023 00:38
Zal wel zonder controller zijn.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.