DJI Air 3 met twee camera's en langere vliegtijd kost 1099 euro

DJI heeft de Air 3 gepresenteerd, die als grootste wijzigingen een dubbele camera en een langere vliegtijd heeft. Die dubbele camera bevat een groothoeklens en een telelens die drie keer optisch inzoomt. De drone kan tot 46 minuten vliegen, wat 48 procent langer is dan de Air 2S.

De Air 3 heeft twee 1/1,3"-sensors met een resolutie van 48 megapixel. De groothoekcamera heeft een 24mm-lens, een vast diafragma van f/1.7 en een beeldhoek van 82 graden. De '3x medium telecamera' heeft een 70mm-lens, een vast diafragma van f/2.8 en een beeldhoek van 35 graden. De voorganger van de Air 3, de Air 2S, had één camera met een beeldhoek van 88 graden. Die drone kwam in april 2021 uit.

Gebruikers kunnen hdr-video opnemen in 4k en met 60fps, of 4k en 100fps zonder hdr. De drone ondersteunt de 10bits kleurmodussen D-Log M en HLG. DJI meldt verder dat de Air 3 de eerste Air-drone is die 2,7k-video's kan opnemen met 9:16-beeldverhouding.

De drone bevat als eerste Air-drone meerdere sensoren voor omnidirectionele obstakeldetectie, waardoor de drone tijdens het vliegen obstakels kan vermijden. De Air 3 krijgt andere functies die eerder alleen in duurdere drones zaten, zoals een nachtmodus voor betere beelden in donkere omstandigheden.

DJI spreekt over een take-off-gewicht van 720 gram en zegt dat de drone zonder propellers 207x100,5x91,1mm groot is in dichtgeklapte stand. Uitgevouwen meet de drone 258,8x326x105,8mm. De drone kan met maximaal 10m/s landen en opstijgen, en met maximaal 19m/s horizontaal vliegen. Buiten de EU is dit 21m/s. De drone heeft 8GB interne opslag en een 4241mAh-accu. De DJI Air 3 is vanaf vandaag te koop en valt onder de C1-droneklasse.