Nederlandse retailer toont specs, afbeelding en prijs DJI Mini 3 Pro-drone

Een Nederlandse retailer heeft details online gezet van wat de DJI Mini 3 Pro-drone zou worden. De listing toont specs, afbeeldingen en een prijs van de nog niet aangekondigde drone van de Chinese fabrikant.

De productpagina van retailer TopRC bevat inmiddels geen informatie meer, maar Dronewatch heeft die wel ingezien en heeft screenshots gemaakt. De vliegtijd van de nieuwe drone is met 34 minuten iets langer dan de 31 minuten van de Mini 2, maar het is mogelijk een accu met meer capaciteit te plaatsen die de vliegtijd verlengt naar 47 minuten. De drone weegt met de grotere accu wel meer dan de 250 gram die is toegestaan om boven niet betrokken personen te vliegen. Met de standaardaccu komt de drone uit op 249 gram.

De camera van de drone heeft een 48-megapixelsensor met een oppervlakte van 69 vierkante meter en een optisch formaat van 1/1,3". De pixels zijn 1,2 micron groot, hoewel de software 12-megapixelfoto's kan fabriceren, waardoor het pixelformaat op zo'n foto uitkomt op 2,4 micron. Het diafragma van de lens is f/1.7. Filmen kan in 4K bij 60fps of full-hd bij 120fps. Het is mogelijk de camera 90 graden te draaien voor het maken van verticale video, iets dat in trek is op platforms als TikTok en Instagram Reels.

De drone heeft APAS 4.0 voor het ontwijken van obstakels bij het vooruit, achteruit of naar beneden gaan. DJI combineert de drone met een RC1 N1 Controller, zo laat de productpagina zien. Die combinatie zal 829 euro kosten. Het is onbekend wanneer DJI de drone zelf zal presenteren.