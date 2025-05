DJI introduceert Mavic 3 Pro-drone met drie camera's vanaf 2099 euro

DJI introduceert een Pro-variant van zijn Mavic 3-drone. Deze Mavic 3 Pro krijgt onder meer een extra camera ten opzichte van de 'gewone' Mavic 3-drone en is bij DJI beschikbaar vanaf 2099 euro. Het bedrijf komt ook met een Cine-variant voor 4599 euro. DJI levert de drone vanaf mei.

De DJI Mavic 3 Pro krijgt een Hasselblad-cameraopstelling met drie sensoren, die allemaal zijn gemonteerd op dezelfde gimble voor beeldstabilisatie op drie assen. De Pro-variant beschikt daarmee over een camera meer dan de voorgaande Mavic 3. Iedere camera beschikt een ander brandpunt. De nieuwe sensor betreft volgens DJI een 'medium-telecamera' met een brandpunt van 70mm en een resolutie van 48 megapixel. De lens krijgt een vast diafragma van f/2,8.

De overige twee camera's van de DJI Mavic 3 worden opnieuw gebruikt in de Pro. De primaire 4/3-camerasensor krijgt wederom een resolutie van 20 megapixel en heeft volgens DJI een dynamisch bereik van 12,8 stops. De lens heeft een brandpunt van 24mm en een aanpasbaar diafragma van f/2,8 tot f/11. De drone krijgt ook wederom een telecamera met 166mm-lens en 12-megapixelresolutie, maar wordt in de Pro-variant voorzien van een iets breder diafragma van f/3,4.

De primaire camera kan video's opnemen met een 5,1k-resolutie en een framerate van 50fps. Die camera kan ook slowmotionopnames van 120fps maken in 4k. De nieuwe 70mm-camera kan 4k60-beelden opnemen. De 166mm-camera ondersteunt ditmaal ook 4k-opnames met 60fps. De drone kan volgens DJI 43 minuten lang vliegen op een volle accu. DJI introduceert ook een Cine-versie van de Mavic 3 Pro. Die is in grote lijnen gelijk aan de gewone Pro-variant, maar ondersteunt Apple ProRes-encoding en wordt geleverd met een ingebouwde 1TB-ssd voor opnames.

De nieuwe drone krijgt tevens DJI O3+ voor de verbinding tussen de drone en de controller. Deze biedt een maximaal bereik van 15 kilometer en kan een live feed van 1080p60 opzetten. Dit is mogelijk met de RC- en RC Pro-controller. De Mavic 3 Pro is beschikbaar bij DJI vanaf 2099 euro en wordt voor dat bedrag geleverd met een DJI RC-controller. Er komt daarnaast een Fly More-bundel met extra accu's en nd-filters voor 2799 euro. Een Fly More-variant met Pro-controller kost 3499 euro. De Cine-variant van de Mavic 3 Pro komt beschikbaar voor 4599 euro. De drone wordt vanaf mei geleverd.