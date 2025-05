OpenAI geeft ChatGPT-gebruikers optie om chatgeschiedenis uit te zetten

OpenAI geeft gebruikers de optie om hun chatgeschiedenis uit te zetten in ChatGPT. Gesprekken worden daarmee niet gebruikt voor het trainen van OpenAI's AI-modellen. Chats worden na dertig dagen permanent verwijderd van de systemen van het bedrijf.

OpenAI stelt de nieuwe privacyoptie vanaf dinsdag beschikbaar aan gebruikers. Gebruikers kunnen hiermee in de ChatGPT-instellingen aangeven dat hun chatgeschiedenis niet opgeslagen mag worden. Wanneer gebruikers dat doen, worden hun chatgesprekken niet gebruikt voor het trainen van de AI-modellen die OpenAI maakt. Gesprekken met de chatbot verschijnen dan ook niet langer in de sidebar van de dienst.

Nieuwe gesprekken worden volgens OpenAI wel dertig dagen bewaard als de chatgeschiedenis is uitgeschakeld. Volgens het bedrijf worden die gesprekken alleen ingezien als het nodig is om ze te controleren op misbruik. Na dertig dagen worden de gesprekken permanent verwijderd. Er komt ook een optie waarmee gebruikers 'gemakkelijker hun ChatGPT-data kunnen exporteren'. Gebruikers die dat doen, krijgen een bestand met chatgesprekken en 'alle andere relevante data' opgestuurd naar hun e-mailadres.

OpenAI zegt verder te werken aan een ChatGPT Business-abonnement. Die dienst zou bedoeld zijn voor professionals die 'meer controle nodig hebben over hun data', naast ondernemingen die hun eindgebruikers willen beheren. Data uit ChatGPT Business wordt standaard niet gebruikt om OpenAI's modellen te trainen. Het nieuwe abonnement moet 'in de komende maanden' uitkomen.

De nieuwe opties volgen op privacyzorgen rondom de dienst in een aantal landen. ChatGPT wordt momenteel onderzocht in onder meer Frankrijk, Ierland en Duitsland. Privacytoezichthouders in Europa onderzoeken daarmee of OpenAI gebruikersgegevens verwerkt zonder de juiste toestemming, wat in strijd is met de AVG. Standaard worden gesprekken met ChatGPT door OpenAI gebruikt om hun modellen te verbeteren.

Italië verbood ChatGPT vorige maand. De Italiaanse zei toen dat ChatGPT weer beschikbaar mocht worden in het land als OpenAI consumenten de optie zou geven om bezwaar te maken tegen het verwerken van hun gegevens, schrijft Reuters. OpenAI-cto Mira Murati zegt tegen dat persbureau dat de nieuwe privacyopties niet zijn geïntroduceerd als een reactie op het verbod in Italië. Het bedrijf zegt maandenlang bezig te zijn geweest om gebruikers meer controle te geven over gegevensverzameling.