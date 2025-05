Experts, hoogleraren en techwerknemers pleiten voor tijdelijke ontwikkelstop AI

Een groep van experts, filosofen, investeerders en ontwikkelaars roept AI-bedrijven in een brief op om tijdelijk te stoppen met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Onder andere Steve Wozniak, schrijver Yuval Noah Harari en politicus Andrew Yang ondertekenden de brief.

De open brief is inmiddels door meer dan 1100 personen ondertekend. Onder de ondertekenaars zitten onder andere oprichters van techbedrijven, hoogleraren, ontwikkelaars en denktankleden. Er zitten daarnaast ook leden bij van adviesorganisaties en denktanks die specifiek over kunstmatige intelligentie en de ethische implicaties ervan nadenken. Aan de andere kant staan er ook enkele trollnamen zoals John Wick van The Continental op, dus het totale aantal ondertekenaars is niet volledig representatief. Bovendien kan iedereen de lijst aanvullen zonder controle, waardoor er al minstens een ondertekenaar gezegd heeft dat hij het manifest niet heeft ondertekend. Op de lijst staan ook ondertekenaars die zelf AI-start-ups hebben of daar onderzoek naar doen.

De briefschrijvers stellen dat de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie grote gevolgen kan hebben voor hoe de maatschappij is ingericht. Daar zou eerst over moeten worden nagedacht voor er verder kan worden ontwikkeld. Het gaat dan bijvoorbeeld over automatisering van banen en de grotere hoeveelheden 'propaganda en onwaarheden', al noemen de ontwikkelaars bij die laatste categorie geen specifieke voorbeelden. Ook vragen de briefschrijvers zich af of 'we geen risico lopen onze samenleving kwijt te raken', maar ook daarover gaan de schrijvers niet verder op details in.

De makers verwijzen naar een manifest uit 2017, waarin de opstellers regels voorschrijven waaraan geavanceerde AI zou moeten voldoen. De schrijvers vinden dat AI-ontwikkelaars eerst goed moeten begrijpen hoe de kunstmatige intelligentie precies werkt en wat de mogelijke risico's zijn.

De groep pleit in de brief specifiek dat alle AI-bedrijven een onmiddelijke pauze van zes maanden inlassen 'voor het trainen van alle AI-systemen die krachtiger zijn dat GPT-4'. Die pauze zou 'publiek en verifieerbaar' moeten zijn. "Als zo'n pauze niet snel kan worden opgezet, zou de politiek moeten ingrijpen en een moratorium afdwingen", schrijven de schrijvers.

Tijdens de pauzeperiode zouden ontwikkelaars gezamenlijke regels moeten opstellen rondom AI-ontwikkeling. Het moet volgens de briefschrijvers gaan om veiligheidsprotocollen die door externe experts kunnen worden gecontroleerd. De briefschrijvers pleiten er ook voor dat de huidige ontwikkeling van systemen zoals GPT-4 en hoger eerst verder moet worden uitgedacht voordat er nog krachtigere kunstmatige intelligentie wordt gebouwd. De bestaande AI zou accurater, veiliger, begrijpbaarder en transparanter moeten worden.