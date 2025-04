Mozilla gaat aan 'betrouwbare' opensource-AI werken met nieuwe start-up

Mozilla richt een start-up op, genaamd Mozilla.ai. Hiermee wil het bedrijf gaan werken aan 'betrouwbare' en opensource-AI. Mozilla investeert 30 miljoen dollar in het initiatief, dat onder leiding van AI-onderzoeker Moez Draief komt te staan.

Mozilla kondigt de oprichting van Mozilla.ai aan in een blogpost en zegt te werken aan een 'ecosysteem' van betrouwbare en opensource-AI. Het bedrijf gaat daarvoor in eerste instantie 'tools maken die generatieve AI veiliger en transparanter maken'. Mozilla.ai zegt ook te werken aan 'mensgerichte aanbevelingssystemen die ons niet verkeerd informeren of ons welzijn ondermijnen'. De start-up deelt weinig tot geen concrete details, maar zegt in de komende maanden met meer informatie te komen.

De Mozilla Foundation investeert in eerste instantie 30 miljoen dollar in het nieuwe bedrijf. Moez Draief wordt de managing director van Mozilla.ai. Draief was eerder het hoofd van het AI-lab van Huawei en global chief scientist bij consultbedrijf Capgemini. Mozilla's executive director Mark Surman, Karim Lakhani van Harvard University en Navrina Singh van AI-bedrijf Credo worden de eerste bestuursleden.

Het volledige team bestaat in eerste instantie uit 25 engineers, wetenschappers en productmanagers, vertelt Mozilla in een interview met TechCrunch. Het bedrijf wil met dat team gaan werken aan betrouwbare aanbevelingssystemen en grote taalmodellen in de trant van GPT-4 van OpenAI. Op termijn wil de start-up echter een netwerk opbouwen van 'gelieerde bedrijven en onderzoeksgroepen die Mozilla's visie delen'.

Mozilla werkt al langer aan AI. Het bedrijf publiceerde in 2020 een whitepaper met zijn visie over betrouwbare AI-modellen. Mozilla heeft echter nog geen concrete producten op basis van AI uitgebracht. Nu AI in opmars is met modellen als OpenAI's GPT-4 en ChatGPT, Google Bard, Stable Diffusion en Dall-E, zegt Mozilla concreet te willen werken aan modellen die opener en transparanter zijn. "We vragen ons niet alleen af wat er mogelijk is en hoe mensen ervan kunnen profiteren. We vragen ons ook af wat er mis kan gaan en hoe we dat kunnen aanpakken", schrijft het bedrijf.