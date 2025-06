Mozilla werkt aan verticale tabbladen en AI-tools voor Firefox

Mozilla werkt aan verticale tabbladen en andere nieuwe productiviteitstools voor Firefox. Het bedrijf heeft ook prestatieverbeteringen op de planning staan en bekijkt de mogelijkheid om AI op een privacyvriendelijke manier te integreren in de webbrowser.

De ontwikkelaar heeft op zijn website een roadmap gepubliceerd met functies die in de loop van het jaar worden toegevoegd. Mozilla geeft aan de meest verzochte features te prioriteren, waaronder verticale tabbladen. Door tabbladen verticaal in een zijbalk te groeperen, moeten gebruikers ze eenvoudig kunnen terugvinden door te scrollen. Begin april heeft Mozilla een testversie van Firefox Nightly uitgebracht die deze functionaliteit biedt.

Daarnaast zijn er verschillende andere wijzigingen op komst. Gebruikers kunnen met het nieuwe Profile Management-systeem schakelen tussen profielen zoals school, werk en privé om browsersessies gescheiden te houden. Op het gebied van personalisatie wordt het mogelijk om uit verschillende wallpapers te kiezen voor de nieuw-tabbladpagina. Verder geeft Mozilla aan dat de menu’s en privacyinstellingen overzichtelijker moeten worden. Er staan ook prestatieverbeteringen op de planning, maar details ontbreken nog.

Tot slot wordt er gewerkt aan AI-functies die 'de privacy van de gebruiker respecteren'. In de loop van het volgende kwartaal wordt een tool aan Firefox toegevoegd die een beschrijving genereert voor afbeeldingen in pdf’s. Volgens Mozilla moet dit van pas komen voor mensen met een visuele beperking of leermoeilijkheden. Het bedrijf benadrukt dat deze informatie lokaal wordt verwerkt en opgeslagen. Het is niet duidelijk of deze functie is gerelateerd aan Mozilla.ai, de start-up die Mozilla een jaar geleden oprichtte om aan betrouwbare en opensource-AI te werken.