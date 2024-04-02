Mozilla brengt aparte testversie van Firefox uit met verticale tabbladen

Mozilla heeft een aparte versie van Firefox Nightly uitgebracht met ondersteuning voor verticale tabbladen. De browser heeft de afgelopen twintig jaar de tabbladen horizontaal boven in beeld gezet.

Het is nog onbekend of dit gaat om een test die eindig is of dat Mozilla de functie wil inbouwen in de stabiele versie van Firefox, meldt Ghacks. Het gaat om een aparte versie van de Nightly-versie van de browser, versie 126.

De compacte weergave laat favicons zien, terwijl er een uitgebreidere weergave is die paginatitels toont. Daarnaast zitten er opties in voor AI-samenvattingen van pagina's, zowel via een http-endpoint als lokaal. Die lijken nu nog niet te werken. Mozilla heeft verder nog niets gezegd over de toekomstplannen. Diverse andere browsers hebben al standaard ondersteuning voor verticale tabbladen. Plug-ins bieden die functionaliteit ook al langer. De Nightly-versie verschijnt alleen als losse update; gebruikers die Nightly hebben draaien, krijgen niet automatisch de versie met verticale tabbladen.