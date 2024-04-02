Mozilla brengt aparte testversie van Firefox uit met verticale tabbladen

Mozilla heeft een aparte versie van Firefox Nightly uitgebracht met ondersteuning voor verticale tabbladen. De browser heeft de afgelopen twintig jaar de tabbladen horizontaal boven in beeld gezet.

Het is nog onbekend of dit gaat om een test die eindig is of dat Mozilla de functie wil inbouwen in de stabiele versie van Firefox, meldt Ghacks. Het gaat om een aparte versie van de Nightly-versie van de browser, versie 126.

De compacte weergave laat favicons zien, terwijl er een uitgebreidere weergave is die paginatitels toont. Daarnaast zitten er opties in voor AI-samenvattingen van pagina's, zowel via een http-endpoint als lokaal. Die lijken nu nog niet te werken. Mozilla heeft verder nog niets gezegd over de toekomstplannen. Diverse andere browsers hebben al standaard ondersteuning voor verticale tabbladen. Plug-ins bieden die functionaliteit ook al langer. De Nightly-versie verschijnt alleen als losse update; gebruikers die Nightly hebben draaien, krijgen niet automatisch de versie met verticale tabbladen.

Firefox Nightly vertical tabbladen
Firefox Nightly met verticale tabbladen

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-04-2024 18:11
79 • submitter: TheVivaldi

02-04-2024 • 18:11

79

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (79)

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zunigepauper 3 april 2024 00:36
Dit doe ik al meer dan een decennium met de "Tree Style Tabs" addon, misschien kunnen ze even daarvan afkijken hoe het het beste kan. Dan zie je ook welke tab vanuit welke tab geopend is, etc.

Met een sneltoets zet ik het naar behoefte aan of uit, werkt fantastisch.

[Reactie gewijzigd door zunigepauper op 22 juli 2024 16:57]

hachee @zunigepauper3 april 2024 09:37
Hier idem, die add-on staat ook onder toezicht van Mozilla(recommended).

Het fijne is dat je de branches die je kunt maken tijdens je zoektochten makkelijk kunt laten vallen als deze irrelevant voor je situatie blijken te zijn.

Het is alleen wel erg makkelijk te managen allemaal (momenteel 1565 tabs, netjes genest en zo, met de primaire pinned). Tegen een memory load van ~2GB, en een latency penalty als er een hoop tabs geactiveerd/geladen zijn : p

Met een paar dagen komen mijn zonnepanelen, en gaan er weer een hele zwik gesloten worden, de research tabs m.b.t de omvormer/API laat ik nog even voor handen staan/zijne TODO

In afronding gaan de dan nog resterende pagina's met relevantie met de add-on "SingleFile" gearchiveerd worden naar de research folder van het gebeuren, als ze daar al niet stonden.

Het aanbod van interessante verkopers in de Tweakers price-watch monitoren gaat hiermee ook erg vlot, websites hoeven hier geen mismaakte systemen voor te creëren, daar kan de browser éénduidig overkoepelend en project/object georiënteerd in voorzien.

[Reactie gewijzigd door hachee op 22 juli 2024 16:57]

Amandess @hachee3 april 2024 11:28
Hier nog iemand. Ik vind verticale tabs alleen al fijn omdat je er dan meer kwijt kunt.
Verwijderd @hachee3 april 2024 15:04
Ik heb af en toe ook dusdanig veel tabs openstaan dat ik de draad kwijt ben wat nou waar staat. Ik kan me voorstellen dat een mogelijkheid om ze verticaal te sorteren hier wel bij helpt. Als deze functie officieel ingebakken zit, zal ik het zeker een kans geven. Ik hoop wel dat je on-the-fly kunt switchen tussen horizontale en verticale tabs (of allebei tegelijk). Horizontale tabs voor "normaal" gebruik, met de druk op een knop naar verticaal indien je een specifieke tab wilt zoeken en je er wel erg veel open hebt staan.
momenteel 1565 tabs
Even offtopic, maar what the heck heb je allemaal open staan joh. Ik kan er zelf ook wel wat van maar 1500+?? :o
Aldy @zunigepauper3 april 2024 15:14
Het vervelende is dat ik op mijn vorige laptop de horizontale balk kon laten verdwijnen, maar ondanks de aanpassing in het script lukt dit niet op mijn nieuwe laptop. Kortom, ik heb er nu twee. :)
jimshatt @Aldy5 april 2024 10:47
Ik gebruik hier wat custom chrome voor (uit firefox-csshacks) maar ik hoop dat als dit officieel ondersteund wordt, het makkelijker wordt om de horizontale balk uit te schakelen.
HollowGamer 2 april 2024 18:19
Tja, smaken verschillen. Mozilla stond toch altijd wel bekend om hun redelijk goede UI?

Het lijkt me ook niets, want je raakt een deel van de website kwijt, tenzij deze mobiel vriendelijk is.
Icekiller2k6 @HollowGamer2 april 2024 18:27
Gelukkig is dit ook een aparte versie branch om het uit te proberen - zo kan een groep mensen die dit interessant vindt gerichte feedback geven. Ipv mensen die niet van verandering houden (zoals ik, welke standaard elke windows update/install start terug link zet.. :P)
MrFax @Icekiller2k62 april 2024 19:34
Alles wat de breedte van mijn zicht verminderd vind ik rot. Waarom precies weet ik niet, maar het is zo irritant als je zo'n veel te smal scherm hebt.
The Zep Man
@MrFax2 april 2024 20:31
Nog irritanter is dat de content van een site bedoeld om in het midden van het scherm te staan niet meer in het midden van het scherm staat.
KouweZakkie @The Zep Man2 april 2024 23:44
Ik vermoed dat je hiermee (voor mij althans) de spijker op de kop slaat. Grappig, want ook ik heb wel eens verticale tabbladen geprobeerd en vond ze ab-so-luut vreselijk. Me uiteraard wel afgevraagd waarom (je wilt immers ook niet de vastgeroeste ouwe l*ul zijn), maar dat leverde geen vertraging op in het weer terugkeren naar hozirontale tabbalken. ;)
PvdVen777 @KouweZakkie3 april 2024 12:26
Ongeveer net zo handig als filmpjes in portrait mode :+
MrFax @The Zep Man2 april 2024 21:07
Misschien is dat wel waar de irritatie er bij mij vandaan komt. Daar had ik niet over nagedacht.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 16:57]

Ergophion @MrFax3 april 2024 03:29
Het is ook maar hoe men het implementeert anders valt dit dus echt wel mee:

https://ibb.co/V9tc5GS

Hover laat de website titels zien maar het merendeel van de tijd zitten deze dus niet in de weg.
Uchy @MrFax3 april 2024 09:24
over het algemeen vind ik juist dat er teveel breedte opgaat aan zinloze ruimte. Ik heb liever die verticale ruimte terug. Dus weg horizontale tabs en blij met verticale tabs. Daarom heeft ubuntu ook hun 'taakbalk' links verticaal, ipv onder, omdat je daar meer ruimte hebt.
Maar, smaken verschillen :) Daarom neem ik aan/hoop ik dat het een instelling wordt ipv de enige optie.
Sebazzz @HollowGamer2 april 2024 19:01
Het lijkt me ook niets, want je raakt een deel van de website kwijt, tenzij deze mobiel vriendelijk is.
Aan de andere kant hebben we allemaal widescreens of zelfs ultrawides, en websites schalen maar tot een bepaalde breedte horizontaal. Met een verticale balk tabbladen kan je een hoop schermruimte terugwinnen.
Olaf van der Spek @Sebazzz2 april 2024 19:28
Met een verticale balk tabbladen kan je een hoop schermruimte terugwinnen.
40 px / 1080 px = 4%, zoveel is het ook weer niet.
vickypollard @Olaf van der Spek2 april 2024 19:40
Je kunt vooral veel meer tabs redelijk fatsoenlijk zien.
SirLenncelot @HollowGamer2 april 2024 19:20
Horizontaal heb ik een stuk meer beeldpunten beschikbaar dan verticaal. Ik vind verticale tabbladen logischer.
Olaf van der Spek @SirLenncelot2 april 2024 19:29
Ik vind verticale tabbladen logischer.
Ik vind balken boven (en onder) cleaner, je komt er niet elke keer 'langs' bij het lezen van iets en het is een smalle balk ten opzichte van een redelijk grote rechthoek met veel ongebruikte ruimte als je weinig tabs hebt.
g_v_rijn @Olaf van der Spek2 april 2024 19:58
De browser chrome heeft de optie om de Bookmarkbalk enkel weer te geven bij het openen van een nieuwe tab. Plus elke Bookmark heeft een zoekfunctie - dus de indeling hoeft niet super geordend te zijn.

[Reactie gewijzigd door g_v_rijn op 22 juli 2024 16:57]

Xander2 @SirLenncelot2 april 2024 20:04
Dat is het niet, Windows heeft echt niet voor niets de taakbalk horizontaal beneden.
Verticaal is heel erg vervelend bij overlappende windows, zoals scrollbars links- en rechts duidelijk hebben gemaakt.
Caayn @Xander22 april 2024 20:32
Bij Windows 11 mis ik nog steeds mijn oude en vertrouwde vertical taakbalk.

Ruimte in de breedte heb ik genoeg maar veel zaken, met name websites, zijn nog steeds in de hoogte georiënteerd.

Bij programmeren heb ik meer aan hoogte dan aan breedte. Lange regels zijn sowieso slecht leesbaar en meer hoogte stelt mij in staat om meer code tegelijkertijd in beeld te hebben.

Helemaal met een ultrawide scherm werkt een verticale taakbalk veel fijner dan een horizontale.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 22 juli 2024 16:57]

Xander2 @Caayn2 april 2024 21:40
De manier om meer code tegelijkertijd in beeld te hebben is hoge DPI en niet in de breedte gaan zoeken omdat je focus beperkt qua oppervlak is.

Het leidt minder af fysiek te scrollen dan te herfocussen en horizontaal scrollen levert problemen omdat ons schrift horizontaal georienteerd is en je daarmee context kwijt raakt.

Alle onbegrensde tekst loopt verticaal uit omdat horizontaal uitlopen veel meer energie kost om op te nemen.

Je geeft precies aan wat het probleem is maar kiest de verkeerde oplossing...

Horizontaal statisch, verticaal fluide.
Caayn @Xander22 april 2024 21:58
Ik zoek juist geen ruimte in de breedte maar in de hoogte verder scroll ik amper horizontaal dus ik begrijp je reactie niet zo goed.
Olaf van der Spek @Caayn2 april 2024 21:02
Ruimte in de breedte heb ik genoeg maar veel zaken, met name websites, zijn nog steeds in de hoogte georiënteerd.
Monitor 90 graden roteren. ;)
Caayn @Olaf van der Spek2 april 2024 21:59
Heb ik geprobeerd maar één ultrawide vind ik fijner werken dan 2x (pakweg) 16:9 waarvan er eentje gedraaid staat.

Maar ik snap zeker waarom mensen een gekanteld scherm fijner vinden

[Reactie gewijzigd door Caayn op 22 juli 2024 16:57]

ArmEagle @Caayn2 april 2024 22:26
Oh. Een goede reden om mijn PC dan niet te updaten (wat Windows sowieso niet wil, met een losse TPM module).
Llopigat
@SirLenncelot2 april 2024 22:07
Ja maar de titels zijn sterk horizontaal georienteerd omdat we hier niet van boven naar beneden schrijven. Daarom is het zo fijn :) Ik doe het zelf ook zo met een plugin in firefox.
youridv1 @HollowGamer2 april 2024 19:48
Ik heb op laptops altijd het gevoel dat ik verticale ruimte te kort kom. Horizontaal dan weer nooit. Ik vind deze nieuwe layout (en de edge versie waar ze het van af kijken) eigenlijk wel prettig voor die usecase
Aegir81 @youridv12 april 2024 20:16
Ik vermoed dat ze inspiratie opdeden bij Arc, die browser biedt dat al even aan.

https://arc.net/

De verticale tabbladen vind ik best aangenaam, aan de rest kan ik moeilijk wennen, ben terug bij Firefox en Safari.
youridv1 @Aegir812 april 2024 21:41
Arc heeft dat ook gewoon bij MS afgekeken. Edge introduceerde verticale tabs voor het eerst in 2021. Arc is er pas sinds 2022.
Lamith @youridv13 april 2024 08:54
En MS heeft het weer van Opera afgekeken, die hadden die functie 10+ jaar geleden al. Toegegeven, na de overstap naar Chromium als basis voor Opera, was het weer weg.
Llopigat
@youridv12 april 2024 22:08
Ik heb op laptops altijd het gevoel dat ik verticale ruimte te kort kom.
Dat heb ik ook altijd al gehad ja. En nog steeds. Ik heb nog een T42 liggen hier met 4:3 scherm en het voelt enorm groot aan. De hele 16:9 was vooral een gimmick vanwege films kijken wat toch niemand meer op een PC doet.
BeefHazard @Llopigat3 april 2024 14:15
Misschien niet op een desktop, maar ik kijk aardig wat content op mijn laptop (16:10)
Guus... @youridv12 april 2024 23:19
Ik weet niet waarom je claimt dat ze het afkijken van Edge. Zo extreem origineel is het idee niet, er zijn al langer extenties in sommige browsers beschikbaar en chrome had het tijdelijk in 2010: https://issues.chromium.org/issues/40640156

Die hadden het weer gestolen van de tabletten van Mozes
Olaf van der Spek @HollowGamer2 april 2024 19:24
Het lijkt me ook niets, want je raakt een deel van de website kwijt, tenzij deze mobiel vriendelijk is.
Waarom dat? Het is niet alsof iedereen dezelfde monitor / resolutie heeft..
kiddingguy @HollowGamer2 april 2024 20:14
Ik heb Brave met tabs aan de linkerkant. Wil niet meer terug.
Idd widescreens - en “hidden tabs” - zorgen voor meer effectief beeld/pagina.
The Chosen One @HollowGamer2 april 2024 21:45
Mij ook niet maar je had al addons die dit of iets soortgelijks ook al toevoegden dus er zijn mensen die het willen.
Verwijderd @HollowGamer3 april 2024 15:07
Tja, smaken verschillen. Mozilla stond toch altijd wel bekend om hun redelijk goede UI?

Het lijkt me ook niets, want je raakt een deel van de website kwijt, tenzij deze mobiel vriendelijk is.
Naar alle waarschijnlijkheid gaat het gewoon een optie zijn die je zelf aan/uit kunt zetten. Horizontale tabbladen zullen nog wel even de standaard blijven, me dunkt.
RobertMe
2 april 2024 18:17
Wat volgens mij nog geen enkele browser heeft, is Opera's oude verticale tab weergave met complete tegels per tab. Waarbij de hoogte gebruikt wordt om een "preview" te laten zien. Daardoor kon je heel makkelijk tabs terug vinden doordat je dus de website gewoon kon zien. Alleen Vivaldi heeft dat meen ik. Wat ook weer niet heel gek is, gezien dat van de oprichter (en originele ontwikkelaars?) van Opera is :P

Maar mijn overstap van de klassieke Opera (voordat die op Chromium over gingen) naar Vivaldi is mij nooit echt bevallen. En daardoor alweer een aantal jaren Firefox gebruiker. Maar verticale tabs, incl. "preview", mis ik toch wel. Zeker op een 4K scherm, veel lege ruimte in een gemaximaliseerd browser venster :+

Edit:
Even lopen zoeken, maar blijkbaar zijn alle screenshots van Opera 12 (de laatste pre-Chromium based versie) van het internet verdwenen. Dus dan maar een nog antiekere screenshot van Opera 10: https://cdn.arstechnica.n...2009/08/31/sidethumbs.png
En tegenwoordig kan dat vast nog beter (naast mooier). Want toen was het nog een vaste weergave van bovenaan de pagina (mogelijk apart gerenderd specifiek voor de preview. Zodat die ook wat meer in verhouding / voor kleiner scherm gerenderd zou zijn i.p.v. potentieel veel witruimte)

[Reactie gewijzigd door RobertMe op 22 juli 2024 16:57]

Maupertus @RobertMe2 april 2024 18:58
Yes! En dan had Opera later ook de optie om dit echt tabjes, zoals in een boek te laten zijn. Dan zag je alleen het icoontje van de pagina. Werkte heel mooi. Nog altijd eeuwig zonde hoe Opera aan zijn feitelijke einde is gekomen.
TheVivaldi @RobertMe2 april 2024 19:25
Vivaldi heeft dat al een hele tijd. cc @Maupertus
RobertMe
@TheVivaldi2 april 2024 19:53
Dat schreef ik ;)

Als long time Opera gebruiker ben ik toen ook vanaf "dag 1" over gestapt naar de nieuwe browser van Jon S von Tetzchner (DuckDuckGo maar erbij gepakt voor de schrijfwijze, maar de naam wist ik nog :X), Vivaldi dus. Maar om de een of andere reden is me die nooit echt goed bevallen. Vooral in het begin ook (verschrikkelijk) buggy (omdat het ex Opera personeel dat die mee had genomen ook niet met Chromium om kon gaan als nieuw ontwikkel platform?). Nu gebruik ik die wel nog voornamelijk als "gewone" browser op het werk (en Firefox alleen voor development) en werkt die an zich prima. Maar (prive) blijf ik primair voor nu toch bij Firefox plakken (/verschillende jaren terug de switch gemaakt).

En, meer ontopic, Firefox / Gecko is natuurlijk ook al jaren lang de enige onafhankelijke browser die nog iets doet aan het "vrije" web. Vroeger had je de tijd dat websites alleen werden gemaakt, getest, en gebruikt, in IE waardoor MS kon bepalen hoe het web werkte. Intussen is dat Google, met Chromium en alle afgeleide browsers met Chrome, Edge, Vivaldi, Opera, Brave, etc. En Chromium met de Blink render engine is Blink natuurlijk weer geforked van WebKit van Safari (dat dan weer een fork is van Khtml van KDE :P).
Frenziefrenz @RobertMe2 april 2024 20:20
Ik gebruik Vivaldi eerst en vooral als mail client. :)
ApexAlpha 2 april 2024 18:18
Op zich is dit geen gek idee. Je hebt nu eenmaal meer ruimte in de breedte dan in de lengte. Op een normaal computer scherm dan.

Heb zelf ook altijd de dock links ipv beneden in beeld (Mac/Ubuntu).
Okerpaars 2 april 2024 18:25
Plug-ins bieden die functionaliteit ook al langer.
Ik heb een lange tijd Sidebery (https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/sidebery/) gebruikt. Deze heeft behoorlijk wat instellingen om de balk zo aan te passen hoe je zelf wenst. Een ingebouwde functie is handig, maar is waarschijnlijk niet zo makkelijk aan te passen naar wens.

Ik ben benieuwd.

[Reactie gewijzigd door Okerpaars op 22 juli 2024 16:57]

HakanX 2 april 2024 18:41
Ik had langgezocht naar een plugin die dit kon. Hoop dat het een keuze wordt uiteindelijk. Ik heb nu ook alles vastgepind en zie alleen de favicons. Links een strookje met icons zou geweldig zijn. Breedte hebben we teveel tegenwoordig, vrije hoogte is broodnodig.
damouze @HakanX2 april 2024 19:11
Ik hoop vooral dat het een keuze blijft. Webbrowsers hebben nogal de neiging achter elkaar aan te lopen en te gaan voor wat hip is in plaats van wat mensen zelf willen, onderwijl de "oude" stijl uit het oog verliezend. Zo wil ik graag de horizontale tabbladen behouden :) en daarnaast ook de titelbalk, het dropdownmenu en de bookmarks balk standaard terug. Vooral de laatste, want die gebruik ik als een soort extra dropdownmenu.
HakanX @damouze2 april 2024 19:20
Firefox blijft gelukkig wel veel bij het klassieke hangen of als keuze bieden. Alles wat jij opsomt is ook nog prima mogelijk met 2 muisklikken terwijl het al jaren niet meer de standaardweergave is. Wat andere webbrowsers verder doen interesseert me verder weinig :D Als Windows hardcoded een andere browser start, begin ik flink te schelden.
Roel1966 3 april 2024 00:57
Voor mijzelf zou het niet zoveel uitmaken op mijn 21:9 breedbeeld monitor maar bij een gewone monitor vind ik dat tabbladen aan de zijkant toch veel wegenemen van de breedte van het scherm. In de hoogte vind ik vaak een minder probleem omdat je dan gemakkelijker kan scrollen.
computerjunky 3 april 2024 05:22
Nu nog een versie zonder tabbladen dan ga ik misschien updaten.
CivLord 3 april 2024 13:16
In Edge heb je al tijden lang de keuze tussen horizontale of verticale abs.
Ik vind dat in de meeste gevallen verdomd handig.

Maar goed. Wanneer de meeste mensen Edge weigeren te gebruiken omdat het van Microsoft is en ze met de roze bril naar Google kijken, zullen veel mensen dat niet weten.
graceful 2 april 2024 18:16
Op een of andere manier had ik een prachtig design hierbij in mijn hoofd maar de screenshot gaf mij alles behalve wat ik in mijn hoofd had
GertMenkel @graceful2 april 2024 18:44
Het lijkt me dat dit niet in productie terecht zal komen. Lijkt een beetje op de verticale tabs van Edge maar dan nog slechter vormgegeven.

Ik vermoed dat dit keer is om te zien hoeveel addons er kapot gaan en om alvast voorbereidend werk te doen met bijvoorbeeld de gewijzigde viewport, om te zorgen dat websites niet finaal kapot gaan. Zo heb ik met Tree Style Tabs nog wel eens de tabletversie van websites te pakken door CSS stops.
nestview @graceful2 april 2024 18:36
Op een of andere manier had ik een prachtig design hierbij in mijn hoofd maar de screenshot gaf mij alles behalve wat ik in mijn hoofd had
Firefox en prachtig design rijmt niet. Ik heb zelf met css in user chrome van alles aan gepast om het beetje naar mijn zin te krijgen maar Mozilla zelf lijkt in ieder geval geen interesse in ui design of een tekort aan ui devs te hebben.

[Reactie gewijzigd door nestview op 22 juli 2024 16:57]

desalniettemin
@nestview3 april 2024 12:12
Die floating tabs heb ik nooit begrepen, maar nu schijnt zelfs Brave floating tabs te hebben. In het begin had je nog de optie om het te veranderen in about:config, maar kan helaas niet meer. Ze richtten zich meer op touchscreens, alsof iedereen die zou hebben. Nou ik niet, ik vind touchscreens helemaal niks. Op mijn Pixel 6 ja, maar niet op mijn desktop. Maar het is geen reden om Firefox te verlaten. Ik blijf het gebruiken.

[Reactie gewijzigd door desalniettemin op 22 juli 2024 16:57]

Jazco2nd
@graceful2 april 2024 19:42
Het is nog wat kaal ja. Maar ze hebben genoeg inspiratie. Ik gebruik zelf al de zeer goede Sidebery addon:

https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/sidebery/

Echt fantastisch wil niet meer anders tenzij monitoren plotseling small en langwerpig worden, zijn verticale tabs (en ook een verticale taakbalk, ongeacht je OS) het beste. Je maakt dan het meeste gebruik van je scherm, voor de zaken die ertoe doen.
BeosBeing @Jazco2nd11 april 2024 09:36
Het is nog wat kaal ja. Maar ze hebben genoeg inspiratie. Ik gebruik zelf al de zeer goede Sidebery addon:

https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/sidebery/
Ik heb hem gelijk geinstalleerd, maar Vertical Tabs en Tab Centre Redux doen dat ook al (ik kan nu dus kiezen, je kunt er maar 1 gelijk open hebben). Bij alle drie blijft je tabbar bovenaan wel aktief, bij de functie die Edge heeft is dan weg. Voor het wegwerken van die tabbar heb je dan nog wat nodig.
Jazco2nd
@BeosBeing11 april 2024 09:46
Klopt. En ook de header van de verticale tabbar. Beide kan je weghalen. Dat doe je door een .css bestandje.
Die kan je hier downloaden en dan de instructies die erin staan volgen om het bestand op de juiste locatie in je Firefox profiel te krijgen:
https://github.com/zilexa...ve-tabbar%2Bsidebarheader
BeosBeing @Jazco2nd11 april 2024 09:50
...Dat doe je door een .css bestandje. ...
Klopt hoor, maar dat is dan weer niet zo'n makkelijke toggle.
Jazco2nd
@BeosBeing11 april 2024 10:24
Inderdaad!
Martinspire @graceful2 april 2024 20:45
Het is ook helemaal niet mooi of handig. Horizontaal blijft nog altijd het snelst te lezen, omdat dan alles achter elkaar staat en je met een korte blijk voldoende weet. Bij verticaal moet je veel teveel heen en weer gaan met je ogen en ben je gewoon trager. Het is leuk voor als je een ultrawide hebt die verticaal te weinig ruimte heeft, maar voor de rest is het helemaal niet zo zinvol.
SirBlade @Martinspire3 april 2024 10:48
Verticaal kan ik zo'n 30 tabs kwijt, horizontaal slecht een derde voordat de tekst te beperkt wordt.
Martinspire @SirBlade3 april 2024 17:28
Als ik zoveel tabs heb, dan ben ik al lang aan het stacken met vivaldi en dan kan ik ook gewoon 20 tabs in beeld zien voor ik te weinig kan lezen. En zoals ik al zeg: het scannen van die balk duurt dan gewoon veel langer. Vergelijk maar eens de tracker van tweakers met het hoofdmenu of bv je bookmark bar. Je moet je al goed concentreren wil je snel de tracker kunnen lezen maar die horizontale lijstjes gaat gewoon heel snel en natuurlijk.
SirBlade @Martinspire3 april 2024 21:04
Ik heb zo'n 100-200 tabs open, het merendeel gegroepeerd in categorieën, verspreid over een paar browser windows. Zelfs op die manier heb ik horizontaal te weinig ruimte.
Martinspire @SirBlade3 april 2024 21:28
Dan heb je gewoon een probleem met organiseren en afsluiten. Op zo'n moment ga je bookmarks gebruiken...
SirBlade @Martinspire3 april 2024 21:48
90% van die tabs is spul dat ik nog moet verwerken (artikelen die ik wil lezen, video's die ik wil kijken, etc) of zaken die ik altijd open heb staan. Bookmarks zijn voor zaken die in vaak maar niet constant gebruik.

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