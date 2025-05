Firefox krijgt ondersteuning voor Nvidia RTX VSR-upscaling en RTX Video HDR

De Firefox-webbrowser krijgt officieel ondersteuning voor Nvidia's RTX Video Super Resolution en RTX Video HDR. Dat maakt Nvidia bekend. Met de technieken kunnen gebruikers met een RTX-gpu respectievelijk video's in de browser upscalen en sdr-video's opwaarderen naar hdr.

De RTX-technieken worden officieel ondersteund in Firefox-versie 126, die onlangs is verschenen, schrijft Nvidia in een blogpost. Beide technieken zijn gespitst op het verbeteren van video's die in de webbrowser worden afgespeeld, bijvoorbeeld via streamingdiensten. RTX Video Super Resolution doet denken aan DLSS. Het gebruikt een AI-model om de resolutie van video's te verhogen. RTX Video HDR voegt hdr toe aan sdr-video's.

RTX Video Super Resolution verscheen eerder al in Firefox, hoewel daarvoor nog flags ingeschakeld moesten worden in het about:config-menu van de webbrowser. Dat is nu niet meer het geval. Daarmee hebben Nvidia en Firefox-ontwikkelaar Mozilla de ondersteuning officieel gemaakt. Gebruikers met een Nvidia GeForce RTX 20-videokaart of nieuwer kunnen de functies inschakelen via het Nvidia Control Panel, onder Super Resolution en High Dynamic Range in het menu RTX Video Enhancements.

De RTX Video-technieken van Nvidia zijn al langer beschikbaar in andere webbrowsers. Dat gold bijvoorbeeld voor Google Chrome en Microsoft Edge. De VLC-mediaspeler ondersteunt ook al langer RTX Video Super Resolution.