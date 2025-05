Nvidia verbetert video-upscalingtechniek VSR en brengt deze naar RTX 20-gpu's

Nvidia heeft RTX Video Super Resolution 1.5 uitgebracht, waardoor de video-upscalingtechniek details beter moet weergeven. VSR kan met de update ook beelden op native resolutie verbeteren. Daarnaast komt VSR nu ook naar RTX 20-gpu's, naast RTX 30- en 40-gpu's.

Video Super Resolution is een techniek die 2d-video's zoals YouTube-video's kan upscalen en verbeteren. Zo kan VSR 1080p-video's upscalen naar 4k en artefacten weghalen. Nvidia zegt dat VSR met de 1.5-update beter het verschil kan zien tussen subtiele details en compressieartefacten. Daardoor moet er een scherper beeld komen dan voorheen.

De update zorgt er ook voor dat VSR artefacten kan verwijderen uit beelden zonder dat video's eerst ge-upscaled moeten worden. Voorheen werkte VSR alleen als de video ook ge-upscaled werd. Met de 1.5-update kan VSR daardoor bijvoorbeeld artefacten weghalen uit een 1080p-video die op een 1080p-scherm wordt bekeken. VSR 1.5 zit in de drivers van de gpu's en is per direct te downloaden. VSR werkt met onder meer Chrome, VLC en Edge.