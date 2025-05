Firefox-bèta heeft ondersteuning voor Nvidia-video-upscalingtechniek

Firefox krijgt ondersteuning voor Nvidia Video Super Resolution. Met deze upscalingtechniek kunnen filmpjes die in de browser gekeken worden, voorzien worden van upscaling door de Tensor-cores in Nvidia's 30 en 40-serie videokaarten.

De instelling is nu al te vinden in de releaseversie van Firefox, die op versienummer 115 zit. Volgens meldingen op Bugzilla is de optie op die versie echter kapot en de fix ervoor is geïmplementeerd in versie 116, die nu in de bètafase zit. Gebruikers die minimaal op die versie zitten, kunnen in about:config zoeken op 'nvidia', de resulterende flag op true zetten. Daarna moet de instelling ook nog ingeschakeld worden in het Nvidia Control panel, inclusief de gewenste sterkte, en moet de browser een herstart doen. Daarna moet het effect werken. Op Reddit meldt men dat dat lukt.

De upscalingtechniek maakt het mogelijk om bandbreedte te besparen en toch een scherper beeld te krijgen. Ook kunnen gebruikers de maximale kwaliteit van YouTube er nog verder mee opschroeven. Het verbruik van de videokaart kan daarmee wel omhoog schieten.

Tests van Gamers Nexus concludeerden dat het verschil niet zo groot is als wanneer men bijvoorbeeld DLSS in een game aanzet. Daarnaast weet de upscaler weinig voor elkaar te krijgen met heel erg weinig informatie en met heel veel informatie kan het ook niet veel verbeteren. De 'sweet spot' leek bij 720p-video's te liggen. Bij de maximale kwaliteit springt de gpu-belasting naar zo'n 40 tot 50 procent, meldden gebruikers bij de introductie van de functie.

De functie is er ook al voor Chrome en Edge. Een speciale versie van VLC Media Player ondersteunt ook VSR.

Officieel marketingmateriaal voor VSR