Ontwikkelaar wil Gex-platformgames uit jaren negentig opnieuw uitbrengen

Ontwikkelaar Limited Run Games wil de drie Gex-platformgames opnieuw uitbrengen naar pc, Switch en PlayStation- en Xbox-consoles. In de drie games staat een gekko centraal die naar de Media Dimension afreist. De spellen verschenen tussen 1995 en 1999.

De ontwikkelaar gebruikt zijn Carbon Engine om de oude spellen te kunnen porten naar moderne hardware. Een releasedatum is nog niet bekend, wel is duidelijk dat de games voor de Switch, PlayStation 4 en 5, en Xbox Series-consoles moeten verschijnen. Het spel zal ook via Steam te koop zijn.

De eerste Gex was een sidescrollingplatformgame, maar de twee latere spellen waren in 3d te spelen. De ontwikkelaar van de games was Crystal Dynamics. Square Enix is als merkrechtenhouder betrokken bij de games. In het spel moet de gevatte gekko Gex ontsnappen uit de Media Dimension, die in Gex' tv zit. Rez, de heerser van de Media Dimension, wil Gex als mascotte kunnen gebruiken. In latere games krijgt het spel ook voertuigen die Gex kan gebruiken.