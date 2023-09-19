Firefox geeft vanaf versie 119 alleen nog HTTP-verbindingen weer, geen Https

Firefox 119 gaat geen Https meer weergeven in de adresbalk. Mozilla gaat de prefix alleen nog weergeven als een site geen gebruik maakt van TLS. Alleen HTTP is vanaf dat moment nog te zien. Subdomeinen blijven wel nog zichtbaar.

De veranderingen zijn te zien in een bugtrackinglijst van de browser. Daarin staat dat Firefox in de Nightly van versie 119 aan 'Https-trimming en een label voor onbeveiligde verbindingen' gaat doen. Dat betekent in de praktijk dat de browser niet meer gaat aangeven wanneer een website een Https-verbinding heeft. In dat geval staat er alleen de URL van de website inclusief een subdomein als www. Mozilla heeft geen plannen dat laatste weg te laten.

Volgens Mozilla maakt het overgrote deel van de websites inmiddels gebruik van een versleutelde verbinding. Daarom is het niet meer logisch die informatie weer te geven, aldus het bedrijf. Dat is wel het geval als een website via een niet-beveiligde verbinding loopt. In dat geval gaat Firefox wel tonen dat er een HTTP-verbinding is opgezet door HTTP in de adresbalk te zetten. Daarnaast verschijnt er in dat geval ook de tekst 'not secure'.