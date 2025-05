Mozilla test Firefox-functie om neprecensies te herkennen

Mozilla is begonnen met het testen van een Firefox-functie waarmee echte en neppe gebruikersreviews onderscheiden kunnen worden. Vooralsnog gaat het om een beperkte test onder een groep Amerikaanse gebruikers die gebruikmaken van Firefox Nightly-versie 120.

Bron: MSPoweruser

Gebruikers kunnen de extensie activeren door in de URL-balk op het icoon van een prijskaartje te klikken, waarna de gebruikersrecensies op een productpagina beoordeeld worden. De zogenoemde Review checker geeft de recensies een score van A tot en met F. In de resultaten staat als toelichting in hoeverre de recensies betrouwbaar zijn. De functie kan onbetrouwbare reviews verwijderen en geeft een selectie van betrouwbare berichten, zo merkte MSPoweruser op.

De Firefox-maker gebruikt de technologie van het bedrijf Fakespot, dat eerder dit jaar werd overgenomen door Mozilla en eenzelfde service aanbiedt. Fakespot maakt gebruik van machinelearning om echte van neppe gebruikersrecensies te kunnen onderscheiden. Het bedrijf blijft ook zijn eigen bestaande extensies aanbieden. Deze functionaliteit werkt overigens slechts op enkele websites, waaronder Amazon, Steam, TripAdvisor en Yelp. Het is niet duidelijk op welke sites de functie van Mozilla werkt.