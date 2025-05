Lamplighters League-gamestudio splitst af van Paradox na slechte verkoopcijfers

Harebrained Schemes zal vanaf januari volgend jaar niet langer onderdeel zijn van Paradox Interactive. Dat hebben beide bedrijven besloten na de slechte verkoopcijfers van The Lamplighters League, de meest recente game van Harebrained Schemes.

Paradox zegt te willen focussen op zijn 'core niches binnen strategie- en managementgames', waardoor er geen ruimte meer zou zijn voor een Harebrained Schemes-game. De ontwikkelaar splitst daarom af van de uitgever en moet nu zoeken naar een nieuwe partner of uitgever. Paradox blijft de rechten behouden op The Lamplighters League 'en andere spellen die door de studio zijn gemaakt'. Harebrained blijft The Lamplighters League ook tot het einde van het jaar ondersteunen. Er wordt niet gesproken over ondersteuning na januari 2024.

The Lamplighters League is een turn-based strategiegame die zich afspeelt in 1932. Spelers moeten met maximaal elf personages missies uitvoeren om 'de bron van alle magie' te kunnen zoeken. Het spel werd in maart aangekondigd en verscheen op 3 oktober. Een week na release gaf Paradox aan dat de commerciële ontvangst van het spel 'te zwak' was, wat een 'grote teleurstelling' werd genoemd. "Gameprojecten zijn altijd riskant, maar uiteindelijk hebben we niet geleverd wat we zouden moeten leveren", zei Paradox' ceo Fredrik Wester.

Voor The Lamplighters League maakte Harebrained Schemes games zoals de Shadowrun-serie en BattleTech. In 2018 werd de studio voor ongeveer 6,4 miljoen euro overgenomen door Paradox. Sinds die overname is alleen The Lamplighters League verschenen.