Veel Nederlandse bedrijven annuleren projecten voor plaatsen zonnepanelen

Veel bedrijven hebben afgelopen tijd projecten om zonnepanelen te plaatsen geannuleerd. De belangrijkste redenen zijn gestegen materiaalkosten en de angst om stroom niet kwijt te kunnen door een tekort aan plek op het stroomnet.

Vorig jaar ging uiteindelijk voor 2880 megawatt aan projecten waarvoor al subsidie was verleend niet door, zo schrijft het Financieele Dagblad. Dat was het jaar ervoor nog geen 1600 megawatt. Daarnaast annuleerden bedrijven projecten, omdat de subsidies niet meestegen met de stijgende materiaalkosten, waardoor ze niet meer uit kunnen.

Behalve de markt voor bedrijven gaat het ook slecht met plaatsen van zonnepanelen bij particulieren. Die zijn terughoudend om ongeveer dezelfde redenen: de terugverdientijd is onzeker door het waarschijnlijke afschaffen van de salderingsregeling en energieleveranciers benadelen eigenaren van zonnepanelen met onder meer een vaste terugleververgoeding of het niet geven van kortingen of langlopende contracten. Daardoor is de vraag naar zonnepanelen 60 procent afgenomen. De vraag naar zonnepanelen heeft volgens de branchevereniging mogelijk het dieptepunt bereikt. Zo zijn prijzen voor installatie en materiaalkosten gedaald en kunnen panelen dus makkelijker weer uit.