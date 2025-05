Nederlandse salderingsregeling zonnepanelen blijft voorlopig in stand

De salderingsregeling voor zonnepanelen blijft voorlopig ongewijzigd. Het demissionaire kabinet was van plan om die regeling vanaf volgend jaar af te bouwen, maar een meerderheid van de Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag tegen dat voorstel gestemd.

Onder meer de Eerste Kamerfracties van GroenLinks-PvdA en BBB, de twee grootste fracties, stemden op dinsdag tegen het voorstel van demissionair minister Rob Jetten. Ook de PVV, SP, PvdD en JA21 waren ertegen. In totaal zijn daarmee 43 van de 75 Eerste Kamerleden tegen de afbouw van de salderingsregeling, waarmee zonnepaneelbezitters hun teruggeleverde stroom kunnen afstrepen tegen de stroom die ze afnemen van het net.

Volgens GroenLinks-PvdA beginnen zonnepanelen net betaalbaar te worden voor mensen met een lager inkomen, schrijft ook de NOS. De subsidie moet volgens die fractie in stand blijven om investeringen in zonnepanelen ook onder die groep te stimuleren. De BBB-fractie noemt het plan van het demissionaire kabinet een 'pure belastingmaatregel'. Naar verwachting loopt de overheid tot 2031 ongeveer 2,8 miljard euro aan belastinginkomsten mis wegens saldering, en daarna jaarlijks 700 miljoen euro. BBB vindt dat de congestieproblemen op het net opgelost moeten worden voordat de salderingsregeling wordt geschrapt.

Er zijn al jarenlang plannen vanuit de regering om de salderingsregeling af te bouwen, hoewel die meerdere keren zijn uitgesteld. Volgens de recentste plannen van demissionair minister Jetten zou de salderingsregeling vanaf 2025 geleidelijk aan afgebouwd worden. Vanaf 2025 zouden zonnepaneeleigenaren nog maar 64 procent van hun teruggeleverde stroom mogen verrekenen met hun afgenomen stroom. In de jaren daarop zou dat percentage verder teruglopen, totdat de regeling in 2031 volledig zou verdwijnen. Dat voorstel is dinsdagmiddag dus gesneuveld in de Eerste Kamer.

Het demissionaire kabinet is van mening dat de regeling steeds oneerlijker wordt voor mensen zonder zonnepanelen, omdat energiemaatschappijen hogere kosten maken door de salderingsregeling. Die kosten worden verdeeld over alle energiegebruikers, terwijl daar bij mensen zonder zonnepanelen dus geen voordelen tegenover staan. Wel starten steeds meer energieleveranciers op eigen initiatief met extra heffingen en afwijkende tarieven voor huishoudens met zonnepanelen. Verder worden investeringen in zonnepanelen steeds sneller terugverdiend, zo oordeelde het kabinet.

De salderingsregeling bestaat al sinds 2004. Mensen met zonnepanelen mogen hun teruggeleverde stroom daarmee wegstrepen tegen hun energiegebruik van het elektriciteitsnet. Over dat deel hoeft ook geen energiebelasting betaald te worden. Tweakers schreef onlangs een achtergrondverhaal over de salderingsregeling en het voorstel om die af te bouwen.