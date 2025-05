Eerste Kamer lijkt salderingsregeling in stand te willen houden

Een meerderheid van de Eerste Kamer lijkt de salderingsregeling voor zonnepanelen in stand te willen houden. De Tweede Kamer ging eerder wel akkoord met het voorstel om stap voor stap de regeling af te schaffen.

Onder meer de fracties van BBB en GroenLinks-PvdA in de Eerste Kamer zijn tegen het voorstel, blijkt uit een rondgang van onder meer de NOS. Met de steun van nog enkele kleinere partijen zorgt dat voor een meerderheid die tegen het voorstel is. In de Tweede Kamer is het voorstel vorig jaar, voor de verkiezingen, al aangenomen.

GroenLinks-PvdA stelt dat nu eindelijk huurders en mensen met lagere inkomens zonnepanelen kunnen gaan aanschaffen, waardoor afschaffen niet wenselijk is. BBB ziet het afschaffen van de salderingsregeling als belasting ophalen bij burgers.

De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel dinsdagavond. Een stemming volgt dan snel. De Eerste Kamer kan een wet alleen goedkeuren of afkeuren, maar geen wijzigingen aanbrengen. Als de Eerste Kamer tegenstemt, gaat het voorstel niet door en moet het hele proces van de wet indienen opnieuw.