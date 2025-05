Gerucht: Android 15 zet apps standaard in 'edge-to-edge'-modus

Android 15 zou apps standaard in 'edge-to-edge'-modus zetten, waarbij de app over de statusbalk en navigatiebalk heen valt. Momenteel doen veel apps dat niet.

In de bèta van Android 14, QPR2 Beta 3 staat volgens Android Authority een wijziging voor compatibiliteit van apps die edge-to-edge de standaard maakt, als ontwikkelaars aangeven dat hun app is gemaakt voor de sdk van 'Vanilla Ice Cream' of hoger. Vanilla Ice Cream is daarbij de codenaam voor Android 15. Android-codenamen zijn net als die van Ubuntu alfabetisch en Android 14 was 'Upside Down Cake'.

Google heeft de api voor de modus onlangs van een update voorzien om beter om te gaan met gaten in het scherm. Android Authority zegt niet zeker te zijn of Google de modus al wil afdwingen met Android 15 of dat het op een later moment zal gebeuren.