Regeringspartijen willen salderingsregeling afbouwen met iets grotere stappen

Kamerleden van regeringsfracties VVD, D66 en ChristenUnie stellen een wetswijziging voor waarmee de salderingsregeling met iets grotere stappen wordt afgebouwd. Het idee is dat de markt voor energieopslag verder wordt gestimuleerd. Regeringspartij CDA lijkt tegen.

Uit het amendement blijkt dat de afbouw van de salderingsregeling het tempo van het eerdere afbouwvoorstel volgt, in de zin dat nog steeds in 2025 wordt begonnen met de afbouw en het percentage kWh dat in 2031 nog kan worden gesaldeerd op 0 zit. Het belangrijkste verschil wordt gevormd door de iets grotere stappen per jaar, gemiddeld een lager percentage van 4 procentpunt per jaar dat nog gesaldeerd kan worden. Volgens het voorstel uit het amendement wordt in 2025 begonnen met 63 procent van de stroom die nog gesaldeerd kan worden, waarna dat zakt naar 56, 49 en 42 procent in de jaren erna. In het eerdere voorstel, zoals opgenomen in het wetsvoorstel, is dat respectievelijk 64, 64, 55 en 46 procent.

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Oorspronkelijke afbouw saldering (%) 100 91 82 73 64 55 46 37 28 0 Huidige plan voor afbouw saldering (%) 100 100 100 64 64 55 46 37 28 0 Amendement voor afbouw saldering (%) 100 100 100 63 56 49 42 33 27 0

Het idee van deze lagere percentages is dat de afbouw meer lineair wordt en dat er voldoende budget wordt vrijgemaakt voor het opzetten van een programma dat de inzet van opslag stimuleert. De indieners willen een meerjarig programma dat ervoor kan zorgen dat 'thuis- en buurtbatterijen in de tweede helft van de jaren ‘20 op eigen benen kunnen staan'. Het gaat bewust om het stimuleren van thuis- en buurtbatterijen. Het doel van het amendement is volgens de indieners voorkomen dat de Nederlandse markt voor opslag pas van de grond komt zodra de salderingsregeling volledig is afgeschaft.

Het bewuste amendement is ingediend door VVD-Kamerlid Silvio Erkens en de mede-indieners zijn Raoul Boucke van D66 en Pieter Grinwis van de ChristenUnie. De vierde regeringspartij, het CDA, heeft het amendement niet ingediend. De NOS schrijft dat linkse oppositiepartijen en het CDA vinden dat de subsidie voor thuisbatterijen en buurtbatterijen alleen maar meer ongelijkheid in de hand werkt. De indiening van het amendement is onderdeel van een debat in de Tweede Kamer dat op het moment van schrijven nog bezig is. Er moet dus nog gestemd worden over het amendement. Dit debat gaat over de wijziging van de Elektriciteitswet, met name over de afbouw en uiteindelijk de afschaffing van de salderingsregeling voor zonnepaneeleigenaren.

Tijdens het debat is ook een ander amendement ingediend door dezelfde drie Kamerleden, namelijk om in de wet vast te leggen dat er een redelijke vergoeding geboden moet worden voor de te veel opgewekte elektriciteit die niet gesaldeerd kan worden. De indieners willen dat per wet wordt vastgelegd dat vanaf de inwerkingtreding van de wet tot 1 januari 2027 de redelijke vergoeding wordt vastgesteld op 80 procent van het kale leveringstarief: "Met het in de wet vastleggen van de hoogte van dit minimumtarief van de redelijke vergoeding tot 1 januari 2027 wordt er zekerheid gecreëerd voor consumenten en bedrijven over de vergoeding voor elektriciteit die niet gesaldeerd kan worden. Een redelijke vergoeding van ten minste 80 procent van het kale leveringstarief zorgt nog steeds voor een prikkel om zelf opgewekte energie alsnog te verbruiken op het moment dat het wordt opgewekt. Bovendien biedt dit energieleveranciers ook de mogelijkheid om een markt te creëren voor flexibiliteit, wat bijdraagt aan het ontlasten van het elektriciteitsnet", aldus de indieners.