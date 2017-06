Door Sander van Voorst, woensdag 7 juni 2017 11:08, 47 reacties • Feedback

Nederland scoort goed in een rapport van de app OpenSignal over de snelheid en beschikbaarheid van 4g. Bij zowel beschikbaarheid als snelheid staat Nederland in de top zes van de 75 gemeten landen, BelgiŽ staat een stuk lager.

OpenSignal meet beschikbaarheid door te kijken naar de tijd die mensen op een bepaald netwerk doorbrengen, in plaats van het geografisch bereik te meten. Uit de metingen die tussen januari en eind maart hebben plaatsgevonden, blijkt dat Nederland op het gebied van beschikbaarheid van 4g wereldwijd op de zesde plaats staat. Dat houdt in dat mensen 86 procent van de tijd gebruik kunnen maken van een 4g-verbinding. Zuid-Korea staat aan top met een percentage van ongeveer 96,4 procent. Dat land wordt gevolgd door Japan, Noorwegen, de VS en Hongkong. België staat op plaats 27 met een percentage van bijna 74.

Ook op het gebied van snelheid scoort Nederland hoog en neemt het wereldwijd de vijfde plaats in. OpenSignal meet hier de gemiddelde snelheid van 4g-netwerken. In Nederland komt de gemiddelde snelheid neer op rond 38Mbit/s. De hoogste snelheid heeft OpenSignal geregistreerd in Singapore, daar halen mensen gemiddeld 45Mbit/s. Zuid-Korea, Hongarije en Noorwegen staan tussen dat land en Nederland. België scoort op dit vlak hoger dan bij beschikbaarheid en staat op plaats 14 met een gemiddelde snelheid van rond 29Mbit/s.

Twee jaar gelden scoorde Nederland een percentage van 80 procent op het gebied van beschikbaarheid. Meer verschil is te merken op het gebied van snelheid. De gemiddelde snelheid kwam toen neer op ongeveer 14Mbit/s. OpenSignal verzamelt de metingen aan de hand van een app. Voor de totstandkoming van het huidige rapport is gebruikgemaakt van de metingen van in totaal 558.260 apparaten.