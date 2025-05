Energietoezichthouder steunt voorstel voor afbouwen salderingsregeling

De Nederlandse energietoezichthouder ACM steunt het voorstel van de minister van Economische Zaken en Klimaat om de salderingsregeling voor zonnepanelenbezitters af te bouwen. Volgens de ACM zorgt de regeling onder meer voor extra druk op het elektriciteitsnetwerk.

De ACM schrijft in een notitie dat investeren in zonnepanelen ook zonder de salderingsregeling snel loont, waardoor 'deze extra stimuleringsmaatregel niet meer nodig is'. Volgens de toezichthouder was de salderingsregeling een nuttig instrument om de aanschaf van zonnepanelen door kleingebruikers te stimuleren, maar de toezichthouder stelt dat de nadelen inmiddels zwaarder wegen dan de voordelen. Het gaat om de nadelen van het vraagbeheer en de opslag tegenover de voordelen voor zonnepanelenbezitters.

Volgens de toezichthouder leidt de salderingsregeling tot extra druk op het 'nu al overbelaste elektriciteitsnetwerk', in die zin dat huishoudens met zonnepanelen nu niet gestimuleerd worden om de stroom ook daadwerkelijk te gebruiken op het moment dat de zon flink schijnt. Ook is er door de regeling geen stimulans om stroom lokaal op te slaan in een accu, aldus de ACM. Hierdoor is er sprake van een 'grote piekbelasting op netwerken', wat zou leiden tot hogere transporttarieven van netbeheerders.

Die tarieven moeten door alle gebruikers worden betaald, onderstreept de toezichthouder. Daarmee is de salderingsregeling ook een herverdelingsvraagstuk geworden: "Iedereen die

aangesloten is op het elektriciteitsnet betaalt dus hogere energietarieven om de salderingsregeling van

eigenaren van zonnepanelen te financieren. Voor een gemiddeld huishouden gaat het al snel om enkele

tientallen euro’s aan extra kosten per maand. Omdat eigenaren van zonnepanelen vaker

eigenwoningbezitters zijn en vaak een relatief hoger inkomen hebben, zorgt de salderingsregeling voor

een (over het algemeen denivellerende) herverdeling."

Verder benadrukt de ACM dat het belangrijk is dat consumenten weten waar ze aan toe zijn. Daarom doet de toezichthouder een oproep aan de wetgever om de rechten van zonnepanelenbezitters duidelijker in de wet op te nemen. Zo wil de ACM dat in de wet wordt vastgelegd dat de salderingsregeling alleen jaarlijks mag worden toegepast en dat de wetgever duidelijk omschrijft hoe het resterende verbruik moet worden afgerekend bij leveringstarieven die vaker dan één keer per jaar wijzigen.

De Consumentenbond is het niet eens met de opvattingen van de ACM. Volgens de consumentenorganisatie worden de hogere kosten voor netbeheerders en daarmee de hogere tarieven voor iedereen overdreven. De organisatie denkt dat de energiebelasting op schone stroom in de toekomst alleen maar zal dalen en dat daarmee ook de overheidskosten voor saldering zullen dalen. Daarnaast vindt de organisatie dat de minister er ten onrechte van uitgaat dat zonnepanelen kopen en installeren steeds goedkoper wordt en dat er daardoor minder noodzaak is voor een stimulans. Daarbij wijst de Consumentenbond op de huidige situatie, waarbij de materiaalprijzen voor zonnepanelen en de arbeidskosten zijn gestegen ten opzichte van een tijdje geleden. Ook wil de bond dat er sprake is van een redelijke terugleververgoeding als de salderingsregeling wordt afgebouwd, omdat het anders niet meer rendabel zou zijn om in panelen te investeren.

Op 17 januari is er een debat in de Tweede Kamer over de afbouw van de salderingsregeling. Het huidige plan is om in 2025 te beginnen met de afbouw waarna het in stapjes wordt afgebouwd. Het percentage van de opgewekte stroom dat nog gesaldeerd mag worden, moet uiteindelijk in 2031 op 0 zitten.