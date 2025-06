Greenchoice verhoogt vastrecht PV-bezitters en verlaagt terugleververgoeding

Energieleverancier Greenchoice gaat een hoger vastrechttarief rekenen aan eigenaren van zonnepanelen. Het bedrijf wil met die 4,95 euro per maand 'een evenwichtigere verdeling van de kosten' doorrekenen aan klanten. Greenchoice gaat elektriciteit overdag goedkoper aanbieden.

Greenchoice gaat meerdere maatregelen nemen om naar eigen zeggen 'het verbruik en opwekken beter op elkaar af te stemmen' en zo 'meer ruimte op het elektriciteitsnet te laten ontstaan'. Een van die maatregelen is dat het vastrecht voor PV-eigenaren hoger wordt. "Deze maatregel stelt Greenchoice in staat een scherper stroomtarief te kunnen bieden voor iedereen", schrijft de energieleverancier. Het gaat om een bedrag van 4,53 euro per maand, inclusief btw. Greenchoice zegt dat eerst nieuwe contracten dat hogere vastrecht krijgen, maar het is niet bekend wanneer andere klanten volgen.

De leverancier verlaagt verder de terugleververgoeding. Dat is de prijs die het betaalt voor kWh's die na het salderen over zijn. Daar kregen klanten rond de tien cent per kWh voor, maar Greenchoice verlaagt dat naar vijf cent. Daarmee 'sluit de terugleververgoeding beter aan op de daadwerkelijke marktwaarde', zegt Greenchoice. Dat geldt per direct voor nieuwe contracten en per 1 april van dit jaar voor klanten met een variabel contract.

Tot slot ruilt Greenchoice de dag- en nachttarieven om. Elektriciteit wordt daarmee overdag goedkoper, als er doorgaans meer stroom het net op komt door zonne-energie. De prijs stijgt juist 's nachts. Ook daarvoor geldt dat het per direct ingaat en per 1 april voor variabele contracten wordt doorgevoerd.

Greenchoice noemt het voortbestaan van de salderingsregeling niet specifiek in de beslissing. Het bedrijf zegt dat de stap 'onderdeel is van een structurele aanpak waarmee Greenchoice langdurige gedragsverandering op gang wil brengen als het gaat om het gebruik van beschikbare groene stroom'. In werkelijkheid zijn de nieuwe voorwaarden niet los te zien van de salderingsregeling. Eerder deze maand besloot de Eerste Kamer dat die regeling voorlopig in stand blijft.

Zonnepaneeleigenaren kunnen met de salderingsregeling het overschot aan zonnestroom dat zij in de zomermaanden opwekken wegstrepen tegen hun verbruik. Senatoren van onder andere GroenLinks-PvdA en BBB willen de regeling om uiteenlopende redenen in stand houden, terwijl de Tweede Kamer er juist vanaf wil. Critici waarschuwen al langer dat het vastrecht omhooggaat en de terugleverkosten omlaag als de salderingsregeling blijft bestaan. Vorig jaar besloot energieleverancier Vandebron al hogere terugleverkosten te rekenen voor PV-eigenaren, met een bedrag van tussen de 10 en 20 euro per maand. Ook een aantal kleinere leveranciers hanteert inmiddels zulke kosten, maar Greenchoice is daarvan veruit de grootste.

Update: het bedrag, 4,53 euro per maand, was eerst niet bekend, maar staat nu in het artikel.