Supermarktketen Carrefour test in Zaventem autonome bezorgrobot

De supermarktketen Carrefour test in het Belgische Zaventem, nabij Brussel, een autonome bezorgrobot. Hiervoor gebruikt het bedrijf een robot van Delivers.AI. Aanvankelijk wordt een panel van twintig vrijwillige testers gebruikt. Carrefour richt met de dienst op stadscentra.

De test vindt plaats in een kantorenpark in Zaventem, dat een oppervlakte heeft van 60.000 vierkante meter. Hier staan zes gebouwen met in totaal 9000 werknemers. De robot van het Turkse bedrijf Delivers.AI heeft acht camera's en sensoren waardoor het apparaat obstakels kan vermijden. Daarnaast hebben de twee bedrijven het bewegingsgebied vooraf in kaart gebracht. Voor de zichtbaarheid heeft de robot indicatielampjes.

Testers kunnen tijdens de proef via Deliveroo boodschappen bestellen bij de Carrefour-vestiging op het kantorenpark. Bestelde boodschappen worden door Carrefour-werknemers in een bezorgrobot gestopt, die de bestelling weer naar de klant brengt. Carrefour zegt dat de proef tot het einde van dit voorjaar zal duren. Als deze succesvol is, zal deze gevolgd worden door een proef in een 'hypercentrum'.

Carrefour zegt dat met de autonome bezorgrobot boodschappenbezorging op meer plekken mogelijk wordt. Het bedrijf focust met de dienst op stadscentra en in het begin op grote steden als Brussel, Antwerpen, Luik en Gent. 'Op termijn' moeten kleine en middelgrote steden ook met bezorgrobots bediend kunnen worden, zegt Carrefour.