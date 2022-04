Amazon start ontwikkelcentrum voor Scout-bezorgrobot in Finland

Amazon zet een Scout Development Center op in het Finse Helsinki. Technici van het bedrijf richten zich daar op de ontwikkeling van software voor de autonome Scout-bezorgrobot, in samenwerking met onder andere Britse en Duitse teams.

Het Amazon Scout Development Center in Helsinki gaat zich bezighouden met het ontwikkelen van software voor 3d-beelden om de 'complexiteit van het echte leven' te simuleren, aldus Amazon. Dit moet de stapvoets rijdende robot helpen obstakels te vermijden op de route van zijn bezorging. Het centrum krijgt daarbij de hulp van Amazons bestaande ontwikkelteams voor Scout in Seattle, Cambridge en Tübingen.

Amazon zoekt onder andere software-ontwikkelaars die aan de Scout-robot willen werken. In totaal moeten zo'n 24 technici in Helsinki betrokken zijn bij de ontwikkeling. Na de zomer van vorig jaar startte Amazon een vergelijkbaar centrum in Cambridge om daar de systeemsoftware te ontwikkeling, terwijl het team in Tübingen zich op de verwerking van data van de sensoren ging richten.

Scout is Amazons autonoom rijdend elektrisch wagentje met zes wielen dat het bedrijf inzet voor de bezorging van zijn producten. Het bedrijf zet Scout op vier locaties in de Verenigde Staten in. Of en zo ja wanneer het online warenhuis Scout in Europa wil testen, is niet bekend.