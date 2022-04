Nieuwe stichting wil ontwikkeling van 3d-software verbeteren met Open 3D Engine

De Linux Foundation begint een nieuwe stichting die als doel heeft om de ontwikkeling van 3d-games en -applicaties te versnellen. Aan de stichting doen meer dan twintig partijen mee zoals Amazon, Adobe, Niantic en Red Hat. Voor het project maakt Amazon een 3d-engine beschikbaar.

De nieuwe stichting heet de Open 3D Foundation of O3DF. De stichting wordt onder andere gesteund door Adobe, AWS, Huawei, Intel en Niantic, maar er zijn ook kleinere ontwikkelstudio's zoals Accelbyte, Gamepoch en Kitbash. Het doel van de stichting is om het ontwikkelen van 3d-diensten te stimuleren. Dat gebeurt onder andere door samenwerking tussen ontwikkelaars te bevorderen, en opensourceprojecten op te zetten en die te ondersteunen met geld of programmeurs.

De eerste belangrijkste stap is volgens de stichting dat Amazons AWS zijn Open 3D Engine beschikbaar maakt onder de Apache 2.0-licentie. Het bedrijf heeft daarvan een developer-preview op GitHub gezet. O3DE is een opvolger van Amazons eerdere Lumberyard-project. Hoewel Intel ook meedoet aan de stichting is de Open 3D Engine iets anders dan Open3D van Intel.

De O3DE heeft een multithreaded 'fotorealistische' renderer en een content-editor. De software wordt voortaan beheerd door de nieuwe stichting. Ondanks dat de stichting onderdeel is van de Linux Foundation kunnen ontwikkelaars de engine alleen nog gebruiken op Windows in combinatie met Visual Studio.