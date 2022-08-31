Door Jeroen Horlings en Joris Jansen

Feedback • 31-08-2022 06:00 597

Teruglevertarief zonnepanelen keldert

Vrij spel voor energieleveranciers

31-08-2022 • 06:00

597

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Inleiding

Dit artikel gaat in op de actualiteit waarbij energieleveranciers zelf bepalen wat een 'redelijke prijs' is voor overtollige zonnestroom en daarop de vergoeding naar beneden bijstellen. Het bespreekt de Nederlandse situatie, waaronder de stand van zaken op de energiemarkt, de gevolgen en reacties.

Vorige week stelde een aantal energiemaatschappijen de terugleververgoeding van zonnepanelen, na saldering, naar beneden bij. Daaronder bevinden zich Eneco, Oxxio en Woonenergie. In plaats van het reguliere tarief van 56 eurocent per kilowattuur krijgen klanten vanaf 5 september nog maar 9 eurocent, een zesde deel van de oorspronkelijke vergoeding. Essent deed hetzelfde en betaalt 5,5 eurocent. Dat is aanmerkelijk minder dan wat minister Rob Jetten voorstelt: 80 procent van het reguliere tarief. Omdat er momenteel geen wettelijke regeling van kracht is, kan de ACM niet optreden.

Salderen

Door het tussentijds aanpassen van de vergoeding mogen klanten hun vaste contract opzeggen en overstappen naar een concurrent. Het probleem is alleen dat dit nu door de hoge energieprijzen in de praktijk nauwelijks mogelijk is. Er worden vrijwel alleen nog contracten met variabele of dynamische prijzen aangeboden en de kans is groot dat de huidige tarieven hoger zijn dan het huidige contract.

Let wel, het gaat hier over de terugleververgoeding. Dat is het bedrag dat zonnepanelenbezitters per kilowattuur terugkrijgen voor overtollige stroom, op jaarbasis. Stel, een huishouden gebruikt 5000kWh per jaar aan elektriciteit en produceert 6000kWh stroom met zonnepanelen; dan geldt de terugleververgoeding voor 1000kWh. De salderingsregeling, waarbij consumenten inclusief belastingen hetzelfde tarief krijgen als ze betalen, staat hier dus in principe buiten. Het afbouwen van deze regeling vanaf 2025 draagt echter wel bij aan een langere terugverdientijd van zonnepanelen.

In dit artikel gaan we in op de laatste stand van zaken, bekijken we of energieleveranciers zich aan de regels houden en vragen we experts of een terugleververgoeding van 9 eurocent zoals geclaimd een 'marktconform tarief' is. Ook kijken we naar de mogelijke gevolgen van deze ontwikkeling, die in de oververhitte markt met hoge prijzen en de afbouw van de salderingsregeling grote gevolgen kan hebben voor consumenten.

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Salderingsregeling en terugleververgoeding

Wat is salderen precies? Kortgezegd houdt salderen in dat je de opgewekte stroom van je zonnepanelen volledig kunt wegstrepen tegen je gebruik. Verbruikt je huishouden per jaar bijvoorbeeld 5000kWh en leveren je panelen jaarlijks 2000kWh op? Dan streep je die 2000kWh weg en betaal je dus nog maar voor 3000kWh. Sluit het vermogen van je zonnepanelen exact aan op je verbruik en leveren ze 5000kWh op, dan kun je het verbruik helemaal tegen de opbrengst wegstrepen. Die regeling is erg gunstig voor huishoudens, want de elektriciteitsprijzen schommelen iedere dag en liggen doorgaans in de winter wat hoger dan in de zomer, vanwege een gebrek aan zonnestroom. Toch kun je de overcapaciteit van de zomer wegstrepen tegen het tekort in de winter. Alleen als je meer stroom opwekt dan je verbruikt, en dus op jaarbasis een overschot hebt, is er sprake van een terugleververgoeding.

Afbouw salderingsregeling

Jaar

Saldeerbaar percentage
2022 100%
2023 100%
2024 100%
2025 64%
2026 64%
2027 55%
2028 46%
2029 37%
2030 28%
2031 0%

Afbouw salderingsregeling

Salderen is dus een vorm van subsidie, net zoals de teruggave van btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen dat is. De saldeersubsidie heeft, samen met de aanschafsubsidie, het doel veel huishoudens zonnepanelen te laten installeren. Dat is inmiddels gelukt, want Nederland heeft een enorme inhaalslag gemaakt en heeft momenteel per hoofd van de bevolking de meeste zonnepanelen in de EU. Het is daardoor tijd om de regeling aan te passen, want de subsidie kost de overheid veel geld. Volgens berekeningen van EZK kost het in 2023 laten doorlopen van de huidige salderingsregeling ongeveer 410 miljoen euro. Er ligt een voorstel om de salderingsregeling vanaf 2024 af te bouwen. Dat is iets later dan oorspronkelijk gepland, omdat het onderwerp in februari 2021 controversieel is verklaard door het toen zittende kabinet. Als de salderingsregeling in 2031 volledig is uitgefaseerd krijg je nog steeds geld voor je zonnestroom, maar dan in de vorm van een terugleververgoeding.

Terugleververgoeding

Stel dat je zonnepanelen 6000kWh opleveren en je dus 5000kWh verbruikt, dan heb je een overschot van 1000kWh. Die kun je niet salderen, maar daarvoor geldt een teruglevertarief. Je krijgt dus nog steeds geld voor je geleverde stroom, maar minder dan wat de stroom die je kunt wegstrepen kost. Het probleem is dat er onduidelijkheid is over de vergoeding. Er wordt gesproken over 'een redelijke vergoeding', wat nogal multi-interpretabel is. Er is geen wettelijke minimumprijs waardoor energieleveranciers dit nu zelf bepalen. Dit moet veranderen met een nieuwe Energiewet, maar die wordt pas vanaf medio 2025 van kracht.

Het is niet voor het eerst dat er kritiek is op het handelen van energieleveranciers. In het voorjaar constateerde de Consumentenbond al dat de helft van de energieleveranciers te weinig betaalt voor de stroom die klanten terugleveren via hun zonnepanelen. Dat kwam doordat de gestegen stroomtarieven niet werden verwerkt in de terugleververgoeding. Tot 2014 was bepaald dat de vergoeding minimaal 70 procent moest zijn van het kale leveringstarief, dus het tarief zonder opslagen en belastingen. Momenteel is er geen wettelijke duidelijkheid, omdat dit percentage afkomstig is van een beleidsregel van de ACM en die geldt niet meer, in afwachting van de nieuwe Energiewet. Daardoor kan er ook niet direct gehandhaafd worden. Er is de nodige kritiek van zonnepanelenbezitters, zoals ook op GoT te lezen is. De terugleververgoeding verschilt sterk per leverancier. Op GoT worden cijfers bijgehouden, maar ook bij Independer staat een overzicht.

Energieleveranciers, ACM en Kamervragen

Dat Eneco tussentijds de terugleververgoeding eenzijdig aanpast, is groot nieuws. Het bedrijf behoort samen met Vattenfall en Essent tot de drie grootste energieleveranciers van Nederland. In 2020 had het een marktaandeel van 21 procent. Bovendien heeft Eneco verschillende dochtermaatschappijen, waaronder Woonenenergie en Oxxio, die ook de vergoeding verlagen. Essent biedt met 5,5 eurocent zelfs een nog lagere vergoeding. Vattenfall ging tegen de stroom in en verhoogde juist het teruglevertarief van 7 naar 16,8 eurocent. Een dochterbedrijf van Vattenfall, Powerpeers, heeft inmiddels zijn tarief verhoogd van 11 naar 21 eurocent.

Als marktleiders de terugleververgoeding versoberen, is het niet ondenkbaar dat andere partijen volgen. De energiemarkt staat momenteel flink onder druk en ook energiebedrijven hebben het zwaar. Klanten met vaste contracten betalen doorgaans minder dan de actuele marktprijzen, waardoor ze er financieel op achteruitgaan. Dat zet andere zaken onder druk, zoals de terugleververgoeding. Een hoge terugleververgoeding kan wellicht nieuwe klanten aantrekken, maar in de huidige situatie is dat amper rendabel.

Gevolgen voor de consument

Veel energieleveranciers bieden momenteel alleen nog variabele contracten aan. Sterker nog, ze ontmoedigen vaak het aangaan van een nieuw contract. Voor de consument is dit slecht nieuws, want dit kan betekenen dat hij bij het aflopen van zijn contract alleen nog maar voor een variabel contract kan kiezen en dat hij de actuele marktprijzen moet betalen, die door de oorlog in Oekraïne exponentieel zijn toegenomen. CDA-kamerlid Henri Bontenbal stelt in zijn blog: "Ik verwacht dat eind van dit jaar zo’n 90 procent van de huishoudens te maken heeft met variabele tarieven en dus te maken krijgt met de hogere energieprijzen." Volgens hem moeten energieleveranciers steeds hogere margin calls aanhouden, waardoor ze geen langetermijncontracten aangaan. Hij stelt dat dit een prijsopdrijvend effect heeft.

Marktconform tarief

'Ik verwacht dat eind van dit jaar zo’n 90 procent van de huishoudens te maken heeft met variabele tarieven'Wat is een 'redelijke vergoeding'? Doordat dit momenteel niet concreet bepaald is, geven energieleveranciers hier zelf invulling aan. Tegenover het AD zei Eneco-woordvoerder Rianne de Voogt dat 9 eurocent per kilowattuur marktconform is. "We zien dat veel mensen investeren in zonnepanelen en dat dat niet meer afhankelijk is van een hoge terugleververgoeding". Op zijn site zegt Eneco: "In het verleden wilden wij klanten stimuleren te investeren in de aanschaf van zonnepanelen. Inmiddels kiezen steeds meer huishoudens voor zonnepanelen om de energie te verduurzamen en onder invloed van de hoge energieprijzen van het moment. [..] Ook veranderen wij de vergoeding omdat de waarde van de teruggeleverde stroom een stuk lager ligt dan voorheen. Er wordt steeds meer eigen stroom opgewekt door huishoudens zelf, door bedrijven en andere sectoren. Doordat er steeds meer eigen opwek is bij onze klanten en partners, in combinatie met onze opwek, is er op sommige momenten stroom 'te veel'. Alle stroom die over is, moet voor een lagere prijs aan de markt worden terugverkocht. Dit zorgt ervoor dat wij redelijkerwijs klanten geen hogere terugleververgoeding meer kunnen betalen voor wat er teruggeleverd wordt."

De vergoeding van 9 eurocent per kilowattuur is exclusief btw, energiebelasting, opslag duurzame energie en vaste leveringskosten. Of 9 eurocent per kilowattuur een marktcomforme vergoeding is voor zonnestroom, wordt overigens bestreden. Frank Breukelman van Zonneplan, een energieleverancier met dynamische prijzen, stelt dat zijn bedrijf heeft uitgerekend dat een kilowattuur stroom in het afgelopen halfjaar in de middaguren gemiddeld minimaal 17 eurocent kostte. "Dat is dus fiks meer dan de 5,5 en 9 eurocent die twee grote energieleveranciers hun klanten betalen", aldus Breukelman. Het gaat hierbij om de inkoopprijzen op de zogeheten EPEX day-ahead spotmarkt, exclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en btw. Breukelman: "Aan het eind van de middag loopt de prijs voor een kilowattuur zonnestroom zelfs op tot 30 eurocent. Zonnepaneleneigenaren met een oost-west georiënteerd dak, die dus ook nog een deel van de ochtend en avond stroom opwekken, zouden zodoende aanspraak moeten maken op een nog hogere vergoeding. Tegelijk is er nu en dan sprake van negatieve stroomprijzen. Energieproducenten, waaronder dus ook huishoudens met zonnepanelen, moeten op die momenten geld toeleggen om hun stroom kwijt te kunnen. Dit was dit jaar echter in minder dan 2 procent van de tijd het geval. De beeldvorming die traditionele energiebedrijven proberen te creëren - 'zonnestroom is haast niets waard' - klopt dan ook niet."

Gemiddelde waarde zonnestroom

ACM

De Autoriteit Consument & Markt houdt toezicht op de energiemarkt. In juni stelde deze toezichthouder al te onderzoeken of er aanvullende acties nodig zijn tegen energiebedrijven die te weinig betalen voor overtollige stroom die consumenten met zonnepanelen terugleveren aan het stroomnet. Het probleem is alleen dat niet wettelijk geregeld is hoe hoog die vergoeding moet zijn, waardoor de ACM volgens eigen zeggen geen toezicht kan houden.

'Klap in het gezicht van huishoudens die klant zijn
van Eneco'In maart 2020 stelde toenmalig minister Wiebes dat hij het voornemen had om het wettelijk minimumtarief voor de 'redelijke vergoeding' vast te stellen op 80 procent van het leveringstarief dat een energieleverancier in rekening brengt. Minister van Klimaat Rob Jetten wil dit overnemen. Jetten: "Naar mijn mening zorgt een minimumvergoeding van 80 procent van het leveringstarief, exclusief belastingen en heffingen, voor een goede balans tussen marktwerking en de belangen van de energieleveranciers enerzijds, en consumentenbescherming en de belangen van zonnepanelenbezitters anderzijds." Die vergoeding van 80 procent is meestal hoger dan het tarief dat veel energieleveranciers momenteel zelf hebben bepaald, al kan het zijn dat er ook een maximumtarief komt. Momenteel ziiten we in een grijs gebied, een overgangsperiode totdat er een wet is aangenomen. Pas dan kan de ACM handhaven en energieleveranicers aansporen om een hogere vergoeding te bieden. De ACM is dus in afwachting van het ministerie van EZK en de besluitvorming in de Tweede Kamer.

De Consumentenbond wil niet wachten tot 2025, als de nieuwe Energiewet met het daarin vervatte nieuwe minimum van kracht wordt. De bond kwam onlangs al met de oproep aan klimaatminister Rob Jetten om snel een nieuwe minimumvergoeding vast te stellen, aangezien die voor veel consumenten te laag is volgens de organisatie.

Ook vanuit de Tweede Kamer klinkt kritiek. SP, VVD en ChristenUnie willen dat Jetten regelt dat energieleveranciers een 'fatsoenlijke vergoeding' betalen, schrijft het AD. Renske Leijten noemde vorige week de eenzijdige verlagingen een 'klap in het gezicht van huishoudens die klant zijn van Eneco'. De Kamerleden Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Silvio Erkens (VVD) vragen zich daarbij af of bedrijven als Eneco misbruik maken van hun machtspositie, aangezien consumenten weinig opties hebben in deze periode van zeer hoge prijzen. De twee politici willen weten hoe Eneco zo 'abrupt' en 'eenzijdig' de terugleveringsvoorwaarden kan aanpassen. Ook hebben ze aan Jetten gevraagd of de consumentenbescherming hier niet flink tekortschiet. Ze houden de minister voor dat de marktconforme tarieven eigenlijk niet alleen voor klanten moeten gelden, maar ook voor energiebedrijven. D66 kamerlid Raoul Boucke wil van de minister weten of een minimumterugleververgoeding zin heeft en zo ja, hoe hoog deze dan zou moeten zijn. Ook wil hij weten '‘in hoeverre zou een vorm van een dynamische terugleververgoeding, waarbij de opgewekte zonnestroom tegen de actuele prijs aan het net wordt geleverd, [zou] kunnen zorgen voor een toename van thuis- of buurtbatterijen". De partijen willen dat een redelijk minimumtarief vanaf 1 januari 2023 van kracht wordt.

Juridische basis voor terugleververgoeding

De Consumentenbond onderzocht eerder dit jaar de modelcontracten van 30 energieleveranciers. De organisatie vergeleek het leveringstarief voor stroom met de terugleververgoeding en concludeerde dat 14 van de 30 aanbieders 'bij lange na' niet de 70 procent haalden. Tot 2014 gold dit minimum van 70 procent van het kale leveringstarief; dat werd toen gezien als een redelijke vergoeding. Waar kwam die 70 procent eigenlijk vandaan, hoe is de situatie op dit moment en welk percentage kunnen zonnepanelenbezitters met overtollige stroom in de toekomst verwachten?

We moeten terug naar 2006 om de basis te vinden voor de 70 procent. Die is toen gelegd door de Nederlandse Mededingingsautoriteit, in 2013 opgegaan in de Autoriteit Consument & Markt. Het betreft de Beleidsregel redelijke terugleververgoedingen vergunninghouders elektriciteit. De Raad van Bestuur van de NMa bepaalde dat er sprake is van een redelijke terugleververgoeding 'indien de vergoeding niet lager is dan de prijs die een vergunninghouder redelijkerwijs op de markt zou betalen indien hij deze elektriciteit zou moeten inkopen'.

Het was aan vergunninghouders en dus energieleveranciers om zelf een grondslag te kiezen voor het bepalen van de hoogte van de inkoopkosten. De NMa noemde twee mogelijke grondslagen, wat betekent dat er andere grondslagen mogelijk waren: de APX-index (Amsterdam Power Exchange) en het leveringstarief voor kleinverbruikers dat geldt op het moment van het bepalen van de terugleververgoeding. De APX-index is tegenwoordig de European Power Exchange, een handelsplaats/spotmarkt waar wordt gehandeld in uurprijzen.

Vervolgens werd in artikel 2 lid 4 het belangrijkste besloten; voor de terugleververgoeding gold een dempingsfactor van minimaal 0,7. De raad oordeelde dat de terugleververgoeding als redelijk zou worden beschouwd als deze werd vermenigvuldigd met deze dempingsfactor en een van de twee genoemde grondslagen in euro per kilowattuur. De gekozen grondslag moest vermeld worden in de overeenkomst tussen kleinverbruiker en energieleverancier. De beleidsregel trad in april 2006 in werking en vanaf dat moment was het verboden om een terugleververgoeding in rekening te brengen die in strijd was met de beleidsregel. Kortom, een tarief van 70 procent was het minimum.

Energieleveranciers menen de terugleververgoeding te kunnen verlagen tot een willekeurig tariefHier kon op gehandhaafd worden, maar dat veranderde in 2014. In de oude Elektriciteitswet van 1998 was in artikel 95c bepaald dat een vergunninghouder een redelijke vergoeding moest betalen (lid 3) en dat er nadere regels gesteld konden worden voor het betalen van een redelijke vergoeding (lid 4). Op basis van dit vierde lid heeft de NMA destijds in 2006 de beleidsregel met die 70 procent opgesteld.

Hoe kwam dit te vervallen? Dat hangt samen met een in december 2013 ondertekende wijzigingswet die onder meer de Elektriciteitswet 1998 wijzigt. In deze wijzigingswet staat dat artikel 95c lid 3 en 4 komen te vervallen. Daarmee viel ook de basis weg voor de beleidsregel van de NMA en dus de 70 procent. In het nieuwe artikel 31c van de gewijzigde Elektriciteitswet 1998, over de salderingsregeling, staat de verplichting om een redelijke vergoeding te betalen, maar niets over het stellen van nadere regels daarover of hoe die redelijke vergoeding bepaald moet worden.

De nieuwe Energiewet moet de Elektriciteitswet 1998, en de Gaswet, vervangen en nieuwe duidelijkheid scheppen over de redelijke vergoeding. Het is echter nog altijd wachten op deze Energiewet en dat kan nog wel enkele jaren duren. Sinds het wegvallen van de wettelijke basis is die 70 procent als redelijke vergoeding strikt genomen niet meer van kracht. Dat maakt dat energieleveranciers de terugleververgoeding menen te kunnen verlagen tot een willekeurig tarief, zoals 9 eurocent per kilowattuur. Over deze recente stap van verschillende energieleveranciers hebben allerlei fracties uit de Tweede Kamer inmiddels Kamervragen gesteld, waaronder regeringsfracties. Er is duidelijk enige verontwaardiging over deze recente ontwikkeling, maar vooralsnog is het wachten op de antwoorden van klimaatminister Jetten.

In de Memorie van Toelichting bij de wijziging van de Elektriciteitswet 1998 uit oktober 2020 wordt nog eens aangestipt dat de hoogte van de redelijke vergoeding momenteel 'niet wettelijk gespecificeerd is'. Ook valt te lezen dat er in het wetsvoorstel een nieuwe grondslag wordt opgenomen zodat er nadere regels gesteld kunnen worden voor de hoogte of de berekening van de redelijke vergoeding. Dat betekent ook dat er een ondergrens bepaald kan worden in lagere regelgeving. De wens van de regering is overigens dat marktwerking dit gaandeweg deels zal vervangen, dus dat een kleinverbruiker zelf kan bepalen aan wie en tegen welke prijs hij zijn overtollige stroom verkoopt. Waarschijnlijk is daarbij de hoop dat zonnepanelenbezitters door meer marktwerking een betere vergoeding kunnen bedingen.

'Het is mijn voornemen om het wettelijke minimum vast te stellen op 80 procent van het leveringstarief'Het lijkt al wel duidelijk waar het ongeveer heen zal gaan. De voormalige minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, schreef dit in april 2020: "Ik vind het belangrijk om een redelijke prijs te waarborgen voor de door de consument aan het net geleverde energie, om de consument te beschermen en terugverdientijden voor investeringen in hernieuwbare energie op peil te houden. Als de salderingsregeling wordt afgebouwd, geldt namelijk voor een groeiend deel van de elektriciteit die een kleinverbruiker aan het net levert, dat de opbrengst uitsluitend bestaat uit de vergoeding die de energieleverancier daarvoor geeft. In het concept-wetsvoorstel ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling heb ik opgenomen dat bij algemene maatregel van bestuur een minimum kan worden bepaald voor de vergoeding die een energieleverancier aan zijn klant moet betalen voor de ingevoede elektriciteit. Het is mijn voornemen om het wettelijke minimum vast te stellen op 80 procent van het leveringstarief dat de kleinverbruiker heeft afgesproken met zijn/haar energieleverancier, exclusief belastingen. Met deze vorm en hoogte denk ik de consument een herkenbare uitwerking te bieden, alsmede een redelijke vergoeding."

Ook bij de beantwoording van recentere Kamervragen, uit september vorig jaar, maakte de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, duidelijk dat 80 procent het streven blijft. "Naar mijn mening zorgt de voorgenomen minimumvergoeding van 80 procent van het leveringstarief, die zal worden opgenomen in een algemene maatregel van bestuur, voor een goede balans tussen marktwerking en de belangen van de energieleveranciers enerzijds, en consumentenbescherming en de belangen van zonnepanelenbezitters anderzijds."

Het wachten is dus op de nieuwe Energiewet. Of dat per definitie een veel hogere terugleververgoeding gaat opleveren is niet zeker, want in beleidsdocumenten wordt ook gesproken over een beoogd maximum, waarbij 10 cent als voorbeeld wordt genoemd. Dat is 1 cent meer dan de vergoeding van Eneco. Of dat 'een redelijk tarief' is, is discutabel want als je 80% van het allerlaagste uurprijsgemiddelde neemt (€0,168), zou dat uitkomen op 13,44 cent.

Tot slot: de gevolgen en wanneer duidelijkheid

Het eenzijdig terugschroeven van de vergoeding voor overtollige stroom op jaarbasis lijkt in eerste instantie misschien een niche te treffen. Immers, de meeste huishoudens hebben geen of slechts een beperkt aantal panelen, dat niet hun hele stroomgebruik dekt. Laat staan dat ze op jaarbasis meer produceren dan ze gebruiken. Voor de specifieke groep die wel meer panelen heeft liggen dan voor zijn eigen gebruik nodig is, is het wel nadelig. Deze zonnepaneelbezitters zijn bij hun berekening uitgegaan van de toen geldende terugleververgoeding en hebben dat meegenomen in de terugverdientijd. Vermoedelijk hebben ze er ook op voorgesorteerd dat ze in de komende jaren meer elektriciteit gaan verbruiken, bijvoorbeeld voor een toekomstige (hybride) warmtepomp of (plug-in-) elektrische auto. Dat moet nu wellicht sneller.

Volgens energy trendwatcher Jan Willem Zwang is het probleem te overzien. "Ik schat dat het om minder dan 5 procent van de huishoudens gaat, dus de groep die dit treft, is relatief klein. Het heeft impact op de terugverdientijd van zonnepanelen, maar voor het overgrote deel krijgen zij daar nog steeds hetzelfde tarief voor als ze betalen, dankzij de salderingsregeling. Dat kan dus nog steeds uit. Wel is de timing hoogst ongelukkig van de energiemaatschappijen en de communicatie kon ook een stuk beter. Het doel zou moeten zijn dat we allemaal bewuster met energie omgaan en dat zonnepaneleneigenaren meer hun eigen stroom consumeren. Ook vind ik de prijs van 9 cent, in het geval van Eneco, op basis van de huidige marktprijzen wel erg laag. Het zou beter zijn geweest als dit bedrag eenduidig voor alle leveranciers wordt vastgesteld op basis van gemiddeld gewogen uurprijzen waarbij rekening wordt gehouden met profiel en onbalans. Bijvoorbeeld zoals ook wordt gedaan voor de SDE-subsidies."

Failliete energieleveranciers

Welkom Energie
Enstroga
Kleinverbruik Energie Nederland (KEN/Anode)
Fenor
Naked Energy
SEPA Green Energy.

Energieleveranciers hebben het moeilijk

In 2021 gingen verschillende energieleveranciers failliet. Het is denkbaar dat er meer zullen volgen. Vorige week stuurde PrikEnergie een mail uit naar klanten dat het failliet gaat als het zijn voorschot niet verhoogt. De hoge gasprijzen zijn vaak de oorzaak, vooral als gestegen prijzen niet doorberekend kunnen worden aan klanten. Energiebedrijven moeten dat gat dan zelf financieel opvangen. Volgens Jan Willem Zwang zijn vooral de kleine energieleveranciers kwetsbaar. "Die hebben veel minder klanten en lagere financiële reserves. De margin calls op energiebeurzen zijn enorm opgelopen. Als een bedrijf energie inkoopt voor de komende maand, betaalt het niet alleen de sterk gestegen marktprijs, zoals 600 euro per MWh, maar ook een initial margin daarbovenop om risico's af te dekken. Die krijgt het later weliswaar weer terug, maar moet het dus wel voorschieten. Het is bovendien meestal afhankelijk van de spotprijs op de day ahead-markt, die stevig fluctueert. Grote bedrijven hebben een betere financiële balans en kredietlijnen bij banken en kunnen daardoor makkelijker langetermijncontracten aangaan. Kleine energiebedrijven zijn kwetsbaar voor plots stijgende prijzen, zeker als ze veel klanten met een vast contract hebben. Zij zullen andere maatregelen moeten nemen om te kunnen overleven, zoals het verhogen van de voorschotten."

Saldering per maand?

Ook lijkt het erop dat sommige energieleveranciers bij variabele contracten de saldering per maand willen verrekenen, zoals te lezen is op GoT. Als op maandbasis wordt gekeken naar saldering, is de terugleververgoeding veel eerder aan de orde dan op jaarbasis. Dat zou voor alle zonnepanelenbezitters zeer slecht nieuws zijn, omdat daarmee de mogelijkheid vervalt om overtollige zonne-uren in de zomer te verrekenen met het hogere verbruik in de winter. Voorbeeld: als een 1000kWh overschot in de maand slechts 9 eurocent per kilowattuur oplevert in plaats van 56 eurocent, levert dat slechts 90 euro op in plaats van 560 euro, ruim een factor zes. Op jaarbasis is dat een fors verschil.

Dit is niet toegestaan, meldt de ACM in een reactie. "In artikel 31c Elektriciteitswet is geregeld hoe er gesaldeerd moet worden. Het aantal kilowattuur dat u opwekt, wordt afgetrokken van je verbruik in kilowattuur. Dit noemen we salderen en moet gebeuren over het jaar (met de jaarlijkse facturering). Mocht u meer kilowattuur opwekken dan dat u verbruikt, dan kunt u elektriciteit terugleveren. Hier moet u een redelijke vergoeding voor ontvangen. Salderen mag dus alleen op jaarfacturen en eindfacturen, en dus niet per maand. Verder is de leverancier verplicht de hoogte van het teruglevertarief en de wijze van salderen in het contract te zetten, al dan niet met een verwijzing naar een toelichting in de algemene voorwaarden." Toch is het de vraag of de ACM kan handhaven, want hoewel zij vinden dat salderen per jaar moet, stellen zij ook dat de regels momenteel niet duidelijk genoeg zijn. "Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat moet hier eerst duidelijkheid over geven."

Salderen bij dynamisch contract

Bij een dynamisch energiecontract krijg je geen vaste vergoeding voor het salderen, maar een uurtarief in plaats van een vast teruglevertarief. Dat tarief hangt af van de actuele inkoopprijzen, die per uur verschillen. Ook bij een dynamisch contract wordt aan het eind van het jaar gekeken hoeveel stroom je hebt opgewekt en verbruikt.

Jan Willem Zwang kan zich niet voorstellen dat maandelijks salderen formeel wordt toegestaan. "Het zou de doodsteek voor zonnepanelen zijn. Accu's en elektrische auto's met V2X zouden een oplossing kunnen zijn, maar die heeft nog vrijwel niemand. Het zou klanten dus direct in de portemonnee raken en de terugverdientijd van zonnepanelen enorm laten toenemen. Ik snap overigens wel dat energiebedrijven hiervoor lobbyen, want het zou financieel erg gunstig voor hen zijn."

De spread tussen het laagste en hoogste uurtarief loopt steeds verder op
De spreiding tussen het laagste en hoogste uurtarief loopt steeds verder op.

Andere gevolgen

Het fors verlagen van de terugleververgoeding kan ook andere gevolgen hebben. Huishoudens zouden nog meer dan nu gestimuleerd worden om het aantal panelen af te stemmen op hun eigen energiegebruik en vooral niet meer dan dat. De kans is echter groot dat dit verbruik in de komende jaren toeneemt dankzij elektrificatie. Denk aan inductiekookplaten, (hybride) warmtepompen en (plug-in) elektrische auto's. Dan moeten ze op een later moment alsnog panelen bijplaatsen of de oude panelen vervangen door efficiëntere exemplaren. Ook fiscaal levert het gedoe op met het terugvragen van de btw, hoewel dat probleem vanaf 2023 verleden tijd is.

Door de toenemende spanning op de energiemarkt, krijgt de consument steeds minder keus. Vaste contracten worden steeds zeldzamer, waardoor consumenten alleen nog maar variabele contracten kunnen aangaan. Bij een variabel energiecontract kan de energieleverancier de prijzen twee keer per jaar aanpassen, of vaker als de marktomstandigheden daarom vragen. In de praktijk stijgen de energiekosten veel sneller dan bij een vast contract. De energielasten nemen daardoor onevenredig toe in het huishoudelijke budget, waardoor steeds meer huishoudens financieel in de problemen komen. Dat kan leiden tot een vicieuze cirkel waardoor meer betaalachterstanden ontstaan, wat de energiebedrijven ook raakt. Dit kan weer leiden tot meer faillissementen en dat weer tot klanten die gedwongen worden ondergebracht bij andere leveranciers, die hogere tarieven in rekening brengen.

Nu Eneco en Essent hun terugleververgoeding drastisch verlaagd hebben, respectievelijk tot 9 en 5,5 eurocent per kilowattuur, kunnen andere energiebedrijven gaan volgen. Eneco en Essent zijn samen met Vattenfall de marktleiders in Nederland. In de huidige markt lijkt er weinig ruimte te zijn om te concurreren op prijs. Het is nu aan de Tweede Kamer om duidelijkheid te geven over de invulling van een 'redelijke vergoeding', zoals de voorgestelde 80 procent van Jetten en Wiebes, al zal daar ook een maximum aan kunnen zitten. Of een, al dan niet tijdelijk, minimumteruglevertarief zoals geopperd wordt om per 1 januari 2023 in te stellen. Zolang dat niet in een wet zoals de nieuwe Energiewet is vastgelegd, kan de ACM niet handhaven en lijken energieleveranciers vrij spel te hebben om zelf te bepalen wat redelijk is.

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Don Quijote 31 augustus 2022 08:22
Dat de overheid is meegegaan in de lobby van de energiebedrijven om salderen af te schaffen is een grove schande. Je moet juist de bal bij de grote bedrijven leggen om oplossingen te vinden om de overcapaciteit in de zomer, op te slaan en in de winter te gebruiken (Omzetten naar waterstof, etc opties te over).

Die verantwoordelijkheid moet je per definitie niet bij de individuele huishoudens leggen omdat je dan met extreem inefficiënte “thuis batterijen” etc komt die na een of twee dagen leeg zijn.

Laat salderen in zijn huidige vorm bestaan, en leg bij de netbeheerder en energiebedrijven de bal om te zorgen dat het net gebalanceerd is door het jaar heen. Zet die aap niet bij de huishoudens op de schouder. Althans niet as je serieus impact wilt maken qua milieu. Voor de winstgevendheid van de energiebedrijven natuurlijk wel het beste plan….

[Reactie gewijzigd door Don Quijote op 23 juli 2024 01:00]

TD-er @Don Quijote31 augustus 2022 09:23
[...]
Die verantwoordelijkheid moet je per definitie niet bij de individuele huishoudens leggen omdat je dan met extreem inefficiënte “thuis batterijen” etc komt die na een of twee dagen leeg zijn.
[...]
Een thuisbatterij zou anders wel een prima oplossing zijn om de grootste pieken van het net wat glad te trekken.
Daar zit nog een behoorlijke uitdaging om dat beheersbaar te houden.
In sommige wijken loopt de spanning tever op omdat er lokaal (veel) meer geproduceerd wordt dan verbruikt.
En met al die elektrische fornuizen ga je ook best wel grote piekbelasting krijgen in diezelfde wijken omdat er dan vrijwel niets meer komt van zonnepanelen en iedereen min of meer op hetzelfde moment eten aan het koken is.
Voeg daar nog grootverbruikers bij, zoals warmtepompen, elektrische auto's enz. en dan ga je toch echt een probleem krijgen met de piekbelasting.
Een thuisaccu zou je dus ook niet moeten zien als iets om zelf voor langere tijd je energie op te slaan, maar om de pieken glad te strijken.
netappie @TD-er31 augustus 2022 10:04
Ik denk dat het handiger is om dit per wijkaansluiting te regelen.
Een netbeheerder kan die capaciteit veel beter verdelen en opschalen en de accu's in een veilige en qua temperatuur gereguleerde ruimte zetten.

In een woning is het eigenlijk zelden goed te krijgen. Als je op vakantie bent werkt het niet, en in de winter staat zo'n accu aan zonnepanelen niks te doen.

Juist dan kan een netbeheerder alvast voorladen uit wind en het beetje zon dat over blijft voor de grootverbruikers die in de avonduren los gaan.
phamoen @netappie1 september 2022 07:32
(plus artikelen waren op dus vandaag pas een reactie)
Waarom ik het met TD-er eens ben is dat je op die manier de gebruiker echt betrekt bij het probleem!
Sowieso moeten we toe naar meer gedifferentieerde tarieven ipv enkel dag / nacht tarieven.
Als je als eindgebruiker niks merkt van het opslagprobleem ga jij je gedrag niet aanpassen. Maar mocht er om 5 uur 's middags een ander tarief gaan gelden omdat iedereen op inductie gaat koken of zijn EV aansluit dan beslis jij wel dat je je eten voorbereidt van te voren of je EV nog afgekoppeld laat (of terug laat leveren) of je kiest voor gemak en koopt een thuisbatterij die je automatisch op laad laden op het gunstigste moment van de dag.
netappie @phamoen1 september 2022 10:21
Het lastige van de problematiek is de accu capaciteit die je nodig hebt per woning.

Om werkelijk een EV vol te laden staat elke woning dan vol met verder onbruikbare accucapaciteit.

Als je 10% van die maximaal benodigde capaciteit per woning centraal in een wijk plaatst, dan hoeven we voor die wijk werkelijk niks meer te doen om de energie op het juiste tempo in en uit de wijk te krijgen. Elke kWh die over is van de zonnepanelen is dan ook gewoon in de wijk op te slaan totdat de kookplaat, wasmachine of EV het op maakt.

Met minder afstand krijg je kleinere verliezen en met een grotere buffer hoeft er minder bekabeling de grond in. Bovendien kan de energie van windmolens dan ook ergens heen, ook al zijn dat natuurlijk grotere afstanden met meer verlies. Maar dat verlies hebben we des te meer als we de energie van een franse kerncentrale gebruiken.

De thuisaccu is een nuttige toevoeging voor mensen met een gigantische opbrengst en idem verbruik. Maar de gemiddelde eengezinswoning levert en verbruikt te weinig om het 12 maanden per jaar echt efficient in te zetten.

[Reactie gewijzigd door netappie op 23 juli 2024 01:00]

Verwijderd @netappie14 september 2022 15:00
Je kunt burgers moeilijk weerhouden om zelf een thuisaccu te kopen en dan gaat 0,0 naar de buurtaccu.
Bovendien kun je tussen 13 en 15 uur je thuisaccu ook gewoon laden met goedkope stroom van het net.
De buurtaccu zal amper stroom krijgen van burgers met zonnepanelen en ook goedkope stroom trekken van het net tussen 13 en 15 uur. Welke accu je ook neemt, ze zullen pieken niet oplossen, maar pieken veroorzaken. Een thuisaccu kan een prima oplossing zijn in lente, zomer en herfst om de stroom van overdag in de avond te gebruiken en dat gaat niet naar de buurtaccu en niet via het net naar de buren.
Accu's gaan sowieso geladen met goedkope stroom die niet meer beschikbaar is op het netwerk en alle andere stroomgebruikers krijgen dan duurdere stroom. Stroom van zonnepanelen die nu goedkoop naar buren gaat, gaat dan naar de thuisaccu. De buurtaccu krijgt niets of bijna niets.
Verwijderd @phamoen1 september 2022 21:29
Is er een probleem?
Als er al een probleem is dan is dat niet dat burgers hun gedrag niet willen aanpassen.
Ondanks almaar hogere netwerkkosten is het stroomnetwerk nooit of nauwelijks aangepast aan de groeiende vraag en daarom kan het netwerk het niet meer aan.
Het netwerk van de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw moet worden aangepast aan het gebruik in deze eeuw en niet andersom.
Het probleem ligt niet bij de burger en met warmtepompen, laadpalen en van het gas af, moet het netwerk gewoon worden vernieuwd en aangepast aan deze eeuw... dikkere kabels, transformatorhuisjes enz.
Zoveel mogelijk zonnepanelen op daken, zodat zoveel mogelijk mensen hun eigen stroom opwekken.
Het meeste wat de mensen opwekken komt helemaal niet op het netwerk, maar gebruiken ze zelf.
AMD1800 @phamoen13 september 2022 12:31
Dat Lijkt mij dus totaal niet wenselijk. Zo van oh, het is nu wat duurder om te koken, dan maar zonder warm eten naar de sportschool of iets anders doen. Zie je het voor je? Dat is toch waanzin. En anders idd maar zo'n accu kopen. Vallen de mensen met een huurhuis ook weer buiten de boot. En nu kopen energieleveranciers toch ook een bepaalde hoeveelheid energie in voor een bepaalde prijs? Ik snap best dat het teruglevertarief dan variabel zou moeten zijn, maar als energieleveranciers een gunstig inkoop tarief hebben dan kunnen ze dat ook door gaan berekenen aan hun klanten? Of moeten consumenten maar krom liggen want het is optioneel. Oh wacht, we hebben het toch echt nodig

[Reactie gewijzigd door AMD1800 op 23 juli 2024 01:00]

Verwijderd @phamoen14 september 2022 14:50
De gebruiker betrekken bij het probleem?
De thuisaccu gaat volautomatisch opladen wanneer het stroom krijgt van het dak en anders goedkoop van het net. Slimme apparaten in de toekomst gaan volautomatisch werken wanneer de stroom goedkoop is. Automatisch en de gebruiker merkt daar niets van. Rijke gebruikers krijgen goedkope stroom en de arme gebruiker zonder accu, elektrische auto, slimme apparaten, enz, betaald de rekening want alle goedkope stroom gaat naar de rijken.

Er is geen opslagprobleem er is een probleem met piekbelastingen door warmtepompen, thuisaccu's die tegelijk gaan laden, mensen die elektrisch gaan koken wanneer ze thuis komen en elektrische auto's die tegelijk gaan opladen. Ook is er een piekbelastingprobleem door MKB die van het gas naar stroom moeten. Er is geen opslagprobleem er is een piekbelasting probleem en die willen we oplossen met opslag in thuisaccu's en buurtaccu's. Ze schuiven het af op zonnepanelen, maar hun piek is kinderwerk bij alle genoemde pieken die ik noemde. Kabels in het net moeten verzwaard worden, maar niet voor zonnepanelen bij burgers op dak, maar voor warmtepompen, elektrische auto's enz, enz, enz. De zonnepaneeleigenaren daar voor op laten draaien is onzin. Met maar 1 op de 5 huishoudens met zonnepanelen die niet eens volledig benut zijn, kun je de grote belasting van het net niet op hen afschuiven.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 01:00]

phamoen @Verwijderd14 september 2022 15:13
Als je de piekbelasting eraf haalt, blijven de gasturbines uit en betaald iedereen minder voor zijn stroom.Zo werkt het meritsysteem toch bij de bepaling van de energieprijs?
Voor de rest heb je een punt, maar daar niet.

Je geeft zelf aan dat piekbelasting aangepakt moet worden, maar particulieren 'mogen' dat niet? Dus enkel bedrijven 'mogen' dat doen?

Thuisaccu's die voor een piekbelastingzorgen betalen dus als het goed is de hoofdprijs. Wilde gisteren ook al reageren, maar toen moest ik opeens verplaatsen. Je kan best geleidelijk aan naar een variabel tarief toe en dan kijken of het invloed heeft op de consumptie van stroom op bepaalde momenten. Publiceer maar eens een dal / normaal / piek tarief voor de komende week en kijk wat het met het verbruik doet. Als apparaten daar automatisch op schakelen prima. En beweren dat alleen rijke gebruikers hiervan kunnen profiteren.... We zitten op een techsite he, bij elke tech is het zo dat er een leercurve is en niet vanaf moment 1 iedereen er in gelijke mate van profiteert.... Ik zal verder hier geen goedkope debat opmerking maken maar zou dat wel kunnen.... ;)
Verwijderd @phamoen15 september 2022 14:53
Welke piekbelasting? Die enkele keer in een jaar?
Gasturbines worden afgeschaft en we moeten zonder stroom van gas en kolen... volgens de overheid.
Dus veel duurdere stroom en samen met alles op stroom en niets meer op gas wordt die prijs nog hoger.
Stroom dan duurder dan gas?
Waar geeft ik aan dat bedrijven wel de piekbelasting mogen aanpakken en burgers niet?
Volgens mij is er geen piek door zonnepanelen op daken en komt er een piek in vraag door warmtepompen en laadpalen en alle huizen aan de stroom. Volgens mij is de enige oplossing... dikkere kabels in de wijken.
In Canada is een dal / normaal / piek tarief per dag al lang heel gewoon en er zijn vast meer landen.
Met een variabel tarief gaat iedereen opladen en gebruiken als het goedkoop is, b.v. 13 uur en dan wordt het 13 uur duur en dan gaan ze automatisch naar 14 uur en dan 15 uur, enz, enz, enz.
Van variabel blijft dan weinig over en heb je 24 uur bijna dezelfde prijs, goedkope uren zijn er dan niet meer. De verschillen zijn dan erg klein en alleen met dure slimme apparaten en accu's kun je er dan aan verdienen.
psy @netappie31 augustus 2022 11:32
Een netbeheerder mag dit niet, mag niet als leverancier spelen.
netappie @psy31 augustus 2022 11:54
Een netbeheerder mag dit niet, mag niet als leverancier spelen.
Dat zeg ik. Die wetgeving was nodig omdat de regering gas en licht niet als overheidstaak zag.
Helaas is het er allemaal niet beter op geworden door het privatiseren van de energiemarkt.

P.S. En dan bedoel ik dus veel slechter. De overheid bemoeit zich zonder verstand van zaken nog steeds met alles en de samenwerking is werkelijk dramatisch door de soms strijdige belangen van leveranciers en netbeheerders.

[Reactie gewijzigd door netappie op 23 juli 2024 01:00]

Femme UX Designer @netappie31 augustus 2022 12:17
Netbeheerders hebben een monopoliepositie. Als je die ook energie laat produceren en leveren via hun eigen netwerk krijg je een verziekte markt waarin onafhankelijke energieleveranciers geen level playing field hebben met de netbeheerder. De netbeheerder zou bijvoorbeeld kunnen besluiten om geen of laat een aansluiting op te leveren of hoge tarieven in rekening te brengen voor een concurrerende energieleverancier. Infrastructuur en de levering van energie gescheiden houden is heel verstandig. In de telecommarkt heb je ook voorbeelden van partijen die een bijna monopolie op de infrastructuur hebben er veel ingrijpen van de marktautoriteit nodig is om concurrentiewerking te krijgen.
netappie @Femme31 augustus 2022 12:29
In principe klopt dat. Als een netbeheerder door aangepaste wetgeving de taak en bevoegdheden krijgt om energie te bufferen en wat mag rekenen voor de verliezen, dan is er ook niet veel aan de hand.

De vraag is ook of je beter af bent met een commerciële energiemarkt of dat dit gewoon iets is dat we met belastinggeld moeten regelen, zonder dat er aandeelhouders en dure bestuurders rijk moeten worden van de winst.

Zie voorbeelden als de post en het openbaar vervoer als je wilt weten of het altijd verstandig is om commercieel te gaan. Goedkoper en beter is het allemaal niet geworden en het personeel wordt ook niet beter behandeld.

[Reactie gewijzigd door netappie op 23 juli 2024 01:00]

UTMachine @netappie31 augustus 2022 15:12
Persoonlijk vind ik dat zaken zoals post, openbaar vervoer, energie, zorg, etc niet commercieel gemaakt kan worden. Zoals je al zegt, de verkeerde personen gaan met geld ervandoor. Daarnaast zorgt de overheid wel dat in al die besturen veel vriendjes zitten.
84hannes @UTMachine31 augustus 2022 17:18
Daarnaast zorgt de overheid wel dat in al die besturen veel vriendjes zitten.
Dus je vindt dat de overheid die zaken moet regelen én dat de overheid niet te vertrouwen is?

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 23 juli 2024 01:00]

UTMachine @84hannes31 augustus 2022 17:22
Ja, is op dat punt een beetje tegenstrijdig :+ Maar de meeste zelfstandiging van diensten hebben dus niet tot een verbetering geleid denk ik.
Frappuccino @84hannes31 augustus 2022 18:33
Beiden zijn waar.
yorroy @UTMachine31 augustus 2022 18:06
Eindelijk iemand die het snapt. Ik roep al jaren dat zaken waarvan we als burgers (semi)afhankelijk van zijn niet geprivatiseerd moeten worden.
Kijk alleen eens als je alle zorgaanbieders eruit zou gooien en het bij de overheid onderbrengt wat je bespaard aan kantoorgebouwen, personeel en topsalarissen van directeuren.
Hetzelfde geldt wat mij betreft voor het hele bankwezen, openbaar vervoer en al die energiebedrijven.

Als we de energie en gasaanbieders niet zouden hebben hadden we lang niet zulke hoge stijgingen gehad op zo’n korte termijn.

Een aantal zaken moet je niet bij de overheid neergelegen, voornamelijk als het gaat om zaken waarbij innovatie van belang is.

[Reactie gewijzigd door yorroy op 23 juli 2024 01:00]

oks @yorroy31 augustus 2022 23:35
Mmm er is literatuur die dat weerspreekt. En als je even nadenkt zie je dat je argument niet stand houd. Maar kijk eens naar Mariana Mazzucato haar boek: de ondernemende staat. De overheid is altijd de grootste partij die het best 'verliezen' kan incasseren. Bedrijven kunnen dat over het algemeen niet. Het maakt wel duidelijk dat wat je 1 keer per vier jaar stemt wel enige invloed heeft :-)
Superstoned @yorroy3 september 2022 20:44
Mede door de beperkte privatisering is de zorg in nl een van de beste qua prijs/kwaliteit verhouding in de wereld, ondanks onze hoge salarissen… zo ontzettend beroerd is het dus niet, het kan goed gaan. Ik ben het met jullie eens dat niet alles privé kan maar we doen het zo slecht nog niet in nl.
Artimunor @Femme31 augustus 2022 13:56
Je punt klopt echter veranderd dat niets aan het probleem dat netappie stelt maar meer aan de uitvoering ervan. Als niet de netbeheerders en niet de huishoudens de energie opslaan, is er dus behoefte aan een 3e partij die dat onafhankelijk doet. Op een degelijke, gecontroleerde, temperatuur en brandveilige manier. 100% vakantieproof. Hier zitten ook kosten aan verbonden natuurlijk dus deze oplossing kan prima in combinatie bestaan met mensen die wel graag een batterij thuis willen hebben, de echte min-maxers zullen dat vast en zeker alsnog gaan doen als het een voordeel oplevert.

Het energie verkopen voor 45 cent en maar 9 cent er voor terug willen geven wat de netbeheerders nu willen gaan doen zit imho wel scheef in elkaar, en roept vraagtekens van foute lobby op. (ook bij iemand die geen zonnepanelen heeft zoals ikzelf)

[Reactie gewijzigd door Artimunor op 23 juli 2024 01:00]

Verwijderd @Artimunor1 september 2022 21:43
Als het goed is, zijn netbeheerders onafhankelijk en gas wordt ook niet door burgers opgeslagen.
Volgens mij zijn thuisaccu's alleen een leuke oplossing voor mensen met geld die zo samen met slimme apparaten stroom kunnen opslaan als het goedkoop is en later gebruiken als anders de stroom duur is.
Dat is alleen weggelegd voor de mensen met geld, alle anderen gaan dan flink meer betalen dan ze nu doen. Met de aandrang tot het gebruik van slimme meters en huisaccu's willen netbeheerders zoveel mogelijk het aanpassen van het netwerk beperken. Niet het gedrag van burgers is het probleem, maar het 60 jaar oude stroomnetwerk, dat voor miljarden de 21e eeuw in moet worden gebracht.
Er is geen probleem met burgers, maar met een oud netwerk.
Van het gas af en dan elektrisch rijden en met warmtepompen verwarmen, kan alleen met een nieuw netwerk en niet met slimme meters en huisaccu's
netappie @Verwijderd6 september 2022 07:57
Ah, jij denk dat het uitbreiden van het netwerk gratis is? Nee, die rekening krijg jij gewoon terug via net netbeheer kosten of de belastingen.

Accu's kunnen zorgen dat er geen onnodige hoeveelheid bekabeling de grond in hoeft, zware apparaten niet meer standaard op vieze stroom draaien en dat zonnepanelen omvormers nooit meer uit hoeven. Met een nette investering zouden netbeheerders miljarden uit kunnen sparen aan graafwerk en transportverliezen, maar dat mogen ze dus niet volgens de regeltjes en de regering houdt al decennia krampachtig de hand op de knip terwijl ze wel iedereen van het gas af willen met warmtepompen die het gemiddelde verbruik 5x zo hoog maken.
Verwijderd @netappie12 september 2022 18:12
Accu's zullen zorgen dat er dikkere kabels in de grond moeten, want dan gaat iedereen tussen 12:00 en 15:00 wanneer de stroom goedkoop is hun accu opladen. Zowel thuisaccu's en elektrische auto's gaan laden wanneer de stroom goedkoop is. Ook dikkere kabels zijn nodig voor warmtepompen, want als mensen in de winter om 18:00 thuis komen zetten ze hun verwarming, dus hun warmtepomp aan. Om 18:00 of wanneer de mensen thuiskomen, gaan niet meer de gasfornuizen aan, maar de elektrische fornuizen en andere elektrische apparaten. Tussen 12 en 15 uur en tussen 17 en 19 uur zal de belasting enorm zijn. Zonneparken belasten het netwerk en windmolenparken en daarvoor heb je dikke kabels nodig. De industrie en o.a. de bakkers moeten van het gas af en aan stroom en daarvoor heb je dikke kabels nodig. Zonnepanelen bij burgers wekken maar hele kleine beetjes op. Op een fantastische dag, b.v. 31 augustus had ik met 12 zonnepanelen 20 kWh en dat maar drie uur lang. Nee, de belasting van zonnepanelen bij burgers op dak belasten het netwerk vergeleken bij de hiervoor genoemde voorbeelden maar heel weinig.
netappie @Verwijderd12 september 2022 18:27
Accu's kunnen deze last juist voorspelbaar bufferen. Dus die 20 kWh van jouw dak kan samen met die van andere daken in het juiste tempo de wijk uit en een deel zal in de wijkaccu achter blijven voor de grootverbruikers.

Doordat je als netbeheerder de wijkaansluiting zo altijd optimaal kan benutten, krijg je veel minder problemen als rond etenstijd opeens 40 EV's op die aansluiting gaan laden zonder enige buffer. De aansluiting naar jouw huis bevat meestal 1x 35A of 3x 25A, maar al de huizen die deze wijkaansluiting delen moeten het volgens het originele ontwerp met gemiddeld 1600W per aansluiting doen. Dit probleen werkt beide kanten op, waardoor in sommige wijken met veel zonnepanelen de omvormers uit vallen als die allemaal tegelijk gaan duwen door die wijkaansluiting.

Vergeet ook niet dat zo'n accu heel snel kan leveren, en door in een wijkaansluiting 200 kWh parallel beschikbaar te stellen met de juiste koeling, kan de netbeheerder deze behoefte gemakkelijker aanvullen uit nabijgelegen wijken of een windmolen die toevallig lekker levert op dat moment.

Dat we het net moeten opschalen is een gegeven, maar een wijkbuffer kan de schaal daarvan enorm beperken, zeker als we massaal de 3x 25A aansluiting op gebruiken rond etenstijd.

P.S. thuisaccu's zijn wat dat betreft minder handig, tenzij de netbeheerder ze aan kan sturen bij overschotten en tekorten in de omgeving en als jij bijvoorbeeld lekker 3 weken op zomervakantie bent met je EV.

[Reactie gewijzigd door netappie op 23 juli 2024 01:00]

Verwijderd @netappie12 september 2022 19:04
Accu's en elektrische auto's opladen als de stroom goedkoop is zal hele dikke kabels in het net vereisen. Dat is per accu en per elektrische auto veel meer dan zonnepanelen zullen opwekken. Met mijn 10 kWh kan één laadpaal maar heel weinig. Maar op 18% van de daken liggen zonnepanelen en ze liggen ook niet helemaal vol. Veel huizen zijn ongeschikt trouwens. Het aantal thuisaccu's en laadpalen is niet gebonden aan de ligging van een huis en dat zullen er veel meer zijn dan zonnepanelen kunnen opwekken. Voor een warmtepomp of een laadpaal heb je toch zeker veel dikkere kabels nodig dan mijn 20 kWh op heel zonnige dagen gedurende 3 uurtjes. Warmtepompen voor warmte werken verder vooral wanneer er weinig zon is en er weinig stroom komt van daken. Maar 3% van mijn opbrengst valt in de winter. Hele woonwijken van het gas naar elektrisch, dus inclusief koken, verlichten en verwarmen en plus hun laadpalen en dan in de winter. De industrie van gas naar stroom. Nee, niet alle huizen kunnen zonnepanelen plaatsen, maar ze moeten wel aan de warmtepomp en die werkt vooral in de winter als er geen zonnestroom is.
netappie @Verwijderd12 september 2022 19:47
EV's opladen is nu de grootste uitdaging. Warmtepompen zijn (gelukkig) nog nauwelijks leverbaar.

En helemaal mee eens dat zonnepanelen in de winter niet gaan werken met dit soort vermogens.
Gelukkig kunnen we met wind een hoop opvangen, maar wind is zo onvoorspelbaar dat we heel blij zijn als dat ergens op te slaan is voor een gespreid verbruik over 1 of meerdere dagen. Dit is in principe te verdelen over accu's in het hele land.

Als je kijkt vanaf de verdeelkast in jouw straat (of om de hoek) dan heb je gewoon de volle 3x25A die je afrekent. Dat is afhankelijk van hoe je het aansluit 230v of 400v (drie fase). De wijk zelf zit vaak op 10.000v op hele dikke bekabeling aangesloten, en naarmate er meer zonnepanelen, inductieplaten en EV's bij komen is zo'n kabel gewoon niet genoeg meer om de opgetelde last te verwerken.

Dit verschilt ook per wijk en per netbeheerder. Niet alle voltages zijn gelijk, en een oude stadskern is moeilijker open te trekken dan een moderne nieuwbouwwijk, waar dan meestal meteen meer capaciteit is gelegd dan de oude norm voorschrijft.

Uiteindelijk moeten we naar een mix van netten. Het gasnet kan vrij moeiteloos om naar waterstof. Dat kan je gewoon 10 jaar bewaren als je een keer een topjaar hebt, en een waterstof CV ketel is nauwelijks groter of duurder dan een Aardgas CV ketel. Een andere mogelijkheid is de gascentrales ombouwen naar waterstof, maar dan heb je veel meer (warmte)verlies dan simpelweg met een waterstof ketel stoken.

Wat het ook wordt, het begint met verbruik reduceren. Dus ga isoleren, breng die lege koelkast uit 1990 op zolder naar de milieustraat en als je nog meer zonnepanelen kwijt kan, vooral doen. Laat de professionals maar werken aan een oplossing van een luxeprobleem als te veel energie.
Verwijderd @netappie12 september 2022 20:01
Er zijn heel veel warmtepompen en ze kunnen de vraag niet aan. Ze gaan als warme broodjes over de toonbank. Verbruik reduceren? Terwijl we van het gas afgaan? Van het gas af is,,, over op stroom.
Stroom reduceren kan niet. We gaan alles in huis elektrisch doen en de industrie moet elektrisch.
De stroomprijs zal allicht hoger worden dan de gasprijs. De overheid wil stimuleren dat ik mijn eigen overschot niet meer aan het net lever... dus minder stroom op het net.
Mijn overschot moet ikzelf gaan gebruiken en dat is volgens mij verspillen.
Afgelopen zomer heb ik mijn airco niet gebruikt, maar zonder salderen ga ik die aanzetten.
In de winter wekken mijn panelen amper iets op, maar dat gaat dan via een hybride omvormer naar een airco voor verwarmen. Volgens mij is dat verspillen en zorgt alleen voor dure stroom. Leuk voor wie van het gas af is.
netappie @Verwijderd12 september 2022 20:14
Ja, de vraag naar warmtepompen is heel groot, maar het aanbod in aantallen dus niet.

Op landelijke schaal stelt het nog niet veel voor en het grootste deel van Nederland kan zo'n ding ook helemaal niet kwijt. Nog even los van de flats met blokverwarming die zo slecht geïsoleerd zijn dat een warmtepomp totaal niet werkt.

Je hebt aardig wat ruimte nodig en de geluidsnorm voor de buitenunit bij de erfgrens is een vrij onrealistische 40 dB. Dus als je zo'n ding plaatst en de buurman 41 dB meet, mag je het gewoon weer weg halen.

Ik heb zelf thuis ook de airco aan gezet toen het bloedheet was en de zonnepanelen los gingen. Dat is helemaal geen schande als je er ook een stukje comfort uit haalt. Niemand vraagt je immers om thuis te werken met 10 graden in de winter, dus waarom zou 30 graden in de zomer dan wel acceptabel zijn als we op dat moment door diezelfde zon een stroomoverschot hebben.

Verwarmen met de airco is ook een goede oplossing. Vooral als je de CV ketel lekker op 15 graden zet en je kleine kantoortje zuinig bij verwarmt met dat ding. Uiteindelijk kost dat zelfs minder energie uit de (gas)centrale. Die draait dan met 60% rendement als het mee zit, en met een COP van 3 kom je dan op 180% rendement op maar een fractie van de te verwarmen kubieke meters.

Een heel (oud) huis verwarmen is vaak nog niet realistisch met warmtepompen. Die lekken te veel warmte en in de nacht is je energiebron nu toch nog zelden groen. Je kan dat geld beter in goede isolatie, meer zonnepanelen of een mooi te timen warmtepompboiler steken.
Verwijderd @netappie12 september 2022 20:44
Mijn buren hebben in 12 maand hun hele huis aangepast om een warmtepomp rendabel te kunnen gaan laten werken. Houten vloeren werden zelfs vervangen door beton, tripple glas enz, enz, Nu wachten ze al 3 maand op een warmtepomp en dat het huis dus 15 maand leeg. Een warmtepomp in de winter heeft niets aan zonnepanelen die amper iets opwekken en dan is een dikke kabel in de straat nodig en heel veel steeds zeldzamer worden stroom. Dikkere kabels voor mijn zonnepanelen is onzin, want het meeste gebruik ik zelf en in mijn huis liggen ook geen dikke kabels. In plaats van aan dubbel glas en isolatie in honderdduizenden huizen , geeft de overheid miljarden aan fossiele energie, stroom vretende warmtepompen en elektrische auto's en allicht aan thuisaccu's die ook stroom gaan trekken van het net. Maar voor salderen van groene energie is geen geld.
Miljarden voor meer windmolens en meer zonneparken, maar het aantal zonnepanelen bij burgers op dak moet worden afgeremd? Overstimulatie van zonnepanelen? Onzin! We kunnen elke kWh goed gebruiken die we kunnen krijgen om die zo laag mogeleijk te houden als we van het gas afgaan.
Verwijderd @netappie14 september 2022 15:11
Op dit moment hoeven er bij bezitters van zonnepanelen geen zwaardere kabels in de grond.
De helft of twee derde van wat ze opwekken met hun panelen gebruiken die bezitters zelf en in hun huis zitten ook geen zware kabels. Als er al dikke kabels in de grond moeten dan is dat voor laadpalen, warmtepompen en huizen die 100% op stroom gaan en zij moeten dat dan ook maar gaan betalen.
Maar ook voor accu's moeten dikke kabels komen en wie een accu wil, moet daar zelf voor opdraaien.
Als een accu stroom nodig heeft, kan dat ook komen van het netwerk en alle accu's bij elkaar zullen er heel dikke kabels nodig zijn. Buurtaccu's hebben ook dikke kabels nodig. Van alles heeft dikkere kabels nodig, maar zonnepanelen wel het minst. Tussen 13 en 15 uur zal de belasting enorm zijn want dan gaan alle accu's en elektrische auto's en slimme apparaten stroom van het net trekken.
supersnathan94 @psy31 augustus 2022 12:02
Maar mag de netbeheerder niet infrastructuur verzorgen waarop de leveranciers hun dingetje weer op kunnen doen?

Al met al is de netbeheerder nog steeds diegene die daadwerkelijk de stroom levert. Het is niet alsof een energiemaatschappij daar nog wat voor doet en met een vrachtwagentje elektronen heen en weer gaat rijden. Stroom is stroom en dat komt uit je stopcontact of niet. De enige die daar voor verantwoordelijk is, is je netbeheerder. Bij storingen is hij ook diegene die je belt. Niet je leverancier.

Wijkbatterijen zouden dan ook prima op dat niveau kunnen denk ik zo. Is namelijk infrastructuur die niet per se met de leverancier te maken heeft. Misschien dat die wat cijfertjes per wijk mag ophoesten (piekverbruik per kwartier oid) puur om capaciteit te berekenen.
Femme UX Designer @supersnathan9431 augustus 2022 12:30
Het staat iedereen vrij om een wijkbatterij te exploiteren als je daarvoor een geschikte locatie kunt vinden.

Voor de business case helpt het als de accu achter een aansluiting zit waar ook energie wordt geproduceerd of afgenomen. Op dit moment worden accu's rendabel gemaakt door verschillende verdienmodellen te stapelen. Het gaat dan om peak shaving (piekbelasting verminderen zodat je een lager capaciteitstarief betaalt), verhogen van zelfconsumptie (bespaart het verschil uit tussen de teruglever- en leververgoeding), het handelen in energie op basis van dynamische prijzen en het ontvangen van vergoeding voor het beschikbaar stellen van flexibiliteit op de capaciteitsmarkt. Daarnaast kunnen accu's een manier zijn om een bedrijfsuitbreiding te realiseren op plekken waar er niet meer capaciteit afgenomen kan worden op het netwerk.

Als je een wijkaccu achter een aansluiting zit waar geen verbruik op opwek achter zit kun je alleen maar verdienen aan het handelen in energie en het beschikbaar stellen van flexibiliteit. Specifiek voor het oplossen van netcongestie in het laagspanningsnetwerk (zoals woonwijken) is er nog geen capaciteitsmarkt waar je als exploitant van een buurtaccu op zou kunnen aanhaken.

[Reactie gewijzigd door Femme op 23 juli 2024 01:00]

84hannes @netappie31 augustus 2022 10:37
Ik denk dat het handiger is om dit per wijkaansluiting te regelen.
Helemaal met je eens. Ik vind het een leuke stelling dat het voor consumenten financieel aantrekkelijk is om in energie te handelen met behulp van een batterij, maar dan moet het voor bedrijven ook aantrekkelijk kunnen zijn. Zo niet, zo is mijn stelling, dan is het voordeel van een batterij gestoelt op subsidieregelingen of andere oneigenlijke marktwerking.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 23 juli 2024 01:00]

phicoh @84hannes31 augustus 2022 15:39
Een accu is voor consumenten eerder aantrekkelijk omdat kleinverbruikers EB, ODE en BTW betalen.

Het klopt dat al die belastingen de markt verstoren. Voor consumenten zou het heel aantrekkelijk zijn als EB en ODE voor iedereen gelijk is en dat er een 0 BTW tarief zou zitten op elektriciteit. Ik zie dat echter niet snel gaan gebeuren.
84hannes @phicoh31 augustus 2022 15:44
Voor consumenten zou het heel aantrekkelijk zijn als EB en ODE voor iedereen gelijk is en dat er een 0 BTW tarief zou zitten op elektriciteit.
Is het vanuit consumenten niet aantrekkelijk als er op alles 0% btw zou zitten?
Bjorn89 @84hannes5 september 2022 06:41
Schijnbaar zijn bedrijven en een postbus belangrijker dan haainwobeners.

Vooral nu de Euro aan het Kelderen is, t.o.v de Dollar.
swtimmer @netappie31 augustus 2022 10:59
Helemaal omdat jij geen korting gaat krijgen om op zo'n piek moment jouw accu voor te laden.
netappie @swtimmer31 augustus 2022 11:25
Helemaal omdat jij geen korting gaat krijgen om op zo'n piek moment jouw accu voor te laden.
Nou, in theorie kan zo'n thuisaccu je voordeel opleveren zodra de salderingsregeling weg valt. Maar eigenlijk is het bufferen van energie meer de taak die bij een netbeheerder zou moeten liggen.

Helaas mogen de netbeheerders dat in de praktijk niet meer sinds de harde splitsing en is het voor de energieproducenten gewoon niet te doen zonder aanwezigheid in de wijken.
phicoh @netappie31 augustus 2022 15:35
Ik verwacht dat de overheid en energieleveranciers bedoeld of onbedoeld particulieren gaan stimuleren om een thuisaccu te kopen.

De overheid zorgt ervoor dat er in het verschil tussen levering en teruglevering tenminste een gat zit van EB, ODE en BTW. Energiebedrijven proberen zo weinig mogelijk te betalen voor teruglevering. Veel particulieren zullen kiezen voor een vast contract bij een van de grote partijen.

Interessant wordt terugleveren via day-ahead tarieven en dan een accu gebruiken om de produktie te verschuiven naar 8 uur 's avonds. Bij een goed functionerende markt zou dat niet hoeven, want je kan dat op grote schaal beter doen dan als particulier. Maar we zullen zien of dat markt dat echt oppakt.
netappie @phicoh31 augustus 2022 16:21
De netbeheerders willen wel graag dat we allemaal een thuisaccu neerzetten. Het stroomnet stabiel houden is momenteel soms best een uitdaging met al die op het zuiden gerichte panelen.

Persoonlijk vind ik het technisch ook wel mooi, maar als ik zie dat een paneel in de zomermaanden zeker 8x zo veel oplevert dan in een bewolkte wintermaand, dan zit je eigenlijk nooit het hele jaar goed met de capaciteit. Dan zie ik meer in een trafohuisje aanpassen zodat we daar wat accu's als buffer neerzetten.

Dat is ook prettig als de thuis ladende EV's massaal los gaan in een wijk. Die accu's kunnen dan voorkomen dat de stroom uitvalt omdat we het gewoonweg de wijk niet meer in krijgen via de bestaande aansluiting. Desnoods als tijdelijke oplossing met een verplaatsbare accu container totdat er wat kabels gegraven kunnen worden.

De stroomproductenten willen liever niet dat we dit doen. Die verdienen niks aan stroom als je het zelf produceert en opslaat, terwijl een ooit op overheidssubsidie gebouwde centrale eigenlijk relatief veel winst oplevert.
phicoh @netappie31 augustus 2022 16:42
Uiteindelijk zal er waarschijnlijk een capaciteitstarief moeten komen om te voorkomen dat mensen al te rare dingen gaan doen. Als een hele wijk aan het begin van de avond met 3x25A de auto op gaat laden dan gaat het ook mis.
netappie @phicoh31 augustus 2022 17:28
Dat gaat nu soms al mis. Gelukkig is de combinatie van dicht bevolkte wijken en EV's met thuislader nog beperkt, maar er zijn straten waar het licht knippert als er te veel auto's tegelijk laden.
phicoh @netappie31 augustus 2022 20:32
Ik vraag me af, zou een EV lader net zoiets moeten hebben als een omvormer van PV: dus dat de lader afschakelt als de spanning te laag wordt. Of hebben ze dat al?
netappie @phicoh31 augustus 2022 21:19
Min of meer. Er is Dynamic Load Balancing op de nieuwere sllimme laadpunten, maar die houdt rekening met je eigen aansluiting en verbruik. Het kan niet zien wat er bij de buren gebeurt.

En als je echt te laag komt valt de lader gewoon uit, maar dat is eigenlijk al te laat.

Overigens zal je dit niet vaak zien, want het net wordt wel aktief bewaakt en opgeschaald. Het gaat natuurlijk wel mis als een straat er opeens een half dozijn EV's op kenteken bij krijgt vanwege nieuwe bijtellingsregels terwijl de grond nog bevroren is of de aannemer die een extra grondkabel kan leggen al voor het kerstdiner klaar zit.

P.S. Ik begrijp dat je doelt op bijvoorbeeld afschakelen bij 215 volt. Maar ik denk niet dat bezitters het heel handig vinden als de lader er mee stopt omdat iemand de waterkoker, inductieplaat, vaatwasser en magnetron aan heeft tijdens het laden.

[Reactie gewijzigd door netappie op 23 juli 2024 01:00]

phicoh @netappie1 september 2022 09:10
Veel moderne elektronica heeft de eigenschap dat als de spanning lager wordt, de stroom groter wordt. Dan heeft een zelfversterkend effect, als de stroom groter wordt, dan wordt de spanning weer lager.

Dus misschien vindt de eigenaar van een lader het niet leuk als de afschakelt, voor de stabiliteit van het net is het waarschijnlijk wel noodzakelijk.

Geen idee waarom er wel continue gesproken wordt over zonnepanelen die teveel terugleveren, maar niet over het gevaar dat thuisladers het net leegtrekken.
netappie @phicoh1 september 2022 10:02
Het is meestal geen probleem om thuis te laden omdat het stroomnet vraaggestuurd ontworpen is. Na 3x laden en koken weten we dat er rond die tijd meer nodig is. Deze vraag wordt aangepast op de energiemarkt.

Zonnepanelen zijn wat lastiger voorspelbaar en verstoren de markt. Daarom wil je hier eigenlijk gewoon buffers tussen hebben zitten.

Overigens gaat het prima met thuisladers zolang het er niet te veel worden en kunnen we best wat hebben op het stroomnet. Maar als Nederland op korte termijn echt massaal aan de EV en de warmtepomp moet, dan gaat deze problematiek het nieuws wel halen.

[Reactie gewijzigd door netappie op 23 juli 2024 01:00]

Verwijderd @netappie14 september 2022 15:26
Het stroomnet is vraaggestuurd in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw.
Stroom van zonnepanelen op daken gaat voor de helft of een derde naar het huishouden met die panelen zelf en het overige gaat in seconden naar de volgende afnemer, vaak de buren.
Stroom van zonnepanelen op een dak komt niet ver het net op.
Maar 1 op de 5 huishoudens heeft zonnepanelen en er is dus afname genoeg dichtbij.
Bovendien hebben de meeste van die huishoudens maar heel weinig panelen.
Zonder zonnepanelen had dat huishouden 3000 kWh nodig van het net en nu maar 1000 kWh
1000 kWh van wat ze opwekken gebruiken ze onmiddellijk zelf en 1000 kWh gaat naar de eerst volgende afnemer dichtbij en in plaats van 3000 kWh trekken ze maar 1000 kWh van het net.
Per saldo, belasten huishoudens met zonnepanelen het net minder dan huishoudens zonder panelen.
Zonnepanelen bij burgers veroorzaken dus geen problemen.

Probleem is dat het netwerk NIET vraaggestuurd ontworpen is voor de 21e eeuw
Er komen steeds meer elektrische auto's, warmtepompen, airco's, elektrisch koken, enz en daarvoor is het netwerk niet ontworpen en daar zit het probleem en niet bij zonnepanelen op een enkel dak bij een burger. We moeten van een netwerk uit de jaren vijftig en zestig uit de vorige eeuw naar nu.
netappie @Verwijderd14 september 2022 16:30
Het netwerk is juist vraaggestuurd ontworpen. Daar moeten we vanaf.

En destijds was de energieleverancier ook de netbeheerder, dus met meer vraag moest er meteen geld gestoken worden in uitbreiden om het opgeschaalde aanbod te kunnen leveren.

Sinds de splitsing lachen de energieleveranciers zich rot. Zij hebben geen verantwoordelijkheid en hoeven geen cent te investeren in het stroomnet.

De netbeheerders mogen het al jaren doen met "nee" als ze iets willen opschalen. Want de aandeelhouders (vaak gemeentes) moeten zo veel mogelijk winst krijgen en willen helemaal niet investeren. Want dat is iets voor de rijksoverheid die warmtepompen en EV's willen en de energieproducenten die windmolens neerzetten, vonden zij.

Kortom, er is te laat geluisterd en gehandeld, en nu lopen we dus 10 jaar en 100 miljard achter omdat de politicus denkt dat het wel even magisch uit het stopcontact komt.
Verwijderd @netappie15 september 2022 14:23
Er was altijd een aparte netbeheerder en energieleverancier. Maar je kon geen andere energieleverancier kiezen. Aan het ent is sinds 1950 / 1960 op veel plaatsen weinig gebeurt en er waren toen nog geeneens computers, laat staan warmtepompen en laadpalen. Energieleveranciers hadden en hebben niets te amken met het netwerk, dat doet de netbeheerder en we betalen die altijd al apart. Maar netbeheerders deden onvoldoende aan aanpassing aan de vraag.
netappie @Verwijderd15 september 2022 15:18
Je moet je even inlezen op de splitsingswet: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_onafhankelijk_netbeheer

Voor die splitsing waren het vrij hechte organisaties, vaak grotendeels of geheel eigendom van de gemeentes.

Of het nu beter was geweest zonder deze splitsing kan ik niet met zekerheid zeggen. Maar of het nu goed loopt of goedkoper is geworden met zo veel partijen en dan nog de overheid er tussen mag je zelf concluderen.
hylcob @phicoh31 augustus 2022 22:44
Zo thuis accu om het verbruik van 1 dag af te vlakken kan prima, maar voor stabilisatie over een langere termijn, verwacht ik dat een centrale opslag en verdeling efficiënter is.
phicoh @hylcob1 september 2022 09:11
Ik denk dat accu's kansloos zijn voor opslag op langere termijn. Zelfs het opslaan van alle elektriciteit die Nederland op 1 dag gebruikt, vereist al een absurd groot aantal accu's
Audio-Catalyst @phicoh1 september 2022 13:38
beide willen graag dat we een thuis accu plaasten, maar dan wel om hun probleem op te lossen tegen belachelijk lage kosten voor hen.

ik hou mijn situatie lekker zoals hij is : hybride omvormer, accus, overschot aan energie gaat eerst mijn warm water voorziening in, daarna buffervat, daarna pas naar net terug ,
ik ben blij dat ik een aantal jaar geleden bij aankoop en complete renovatie heb gekozen voor een geheel electrisch huis... stroom kan ik immers zelf opwekken

als het te gek word, dan is het exit grid
Verwijderd @phicoh1 september 2022 21:58
Handelen met stroom met day-ahead tarieven is voor particulieren met een paar paneeltjes onzinnig.
Maar met een kleine thuisaccu kun je wel overdag opwekken en 's-avonds gebruiken.
Mensen met zonnepanelen belasten nu al het net minder dan mensen zonder panelen.
Het meeste van de stroom die ik opwek, gebruik ik en komt niet eens op de meter.
Wat ik lever gaat in seconden voor de volle prijs naar de buren en er is nauwelijks netwerkverkeer.
Blijft over wat ikzelf dan nog nodig heb en als dat flink duurder wordt ( en dat verwacht ik ) wordt een huisbatterij aantrekkelijk en dan ga ik het netwerk in de avond en nacht minder belasten.
Nog mooier is een grote dure batterij en dan wek ik in de zomer op wat ik in de winter nodig heb.
Daarnaast allerlei slimme apparaten die werken als stroom goedkoop is
Allemaal alleen weggelegd voor welgestelden dus en die zijn dan een stuk goedkoper uit dan nu... de rijken worden rijker.
Probleem is dat de buren geen stroom van mij krijgen, maar van ver weg en dat is duur.
In landen waar ze verder zijn met slimme meters en meerdere tarieven op 1 dag... Canada, VS en Australië is de reguliere stroomprijs flink hoger geworden en zo ontstond power poverty, lang voordat wij het kenden.
HuisRocker @Verwijderd2 september 2022 11:48
Nog mooier is een grote dure batterij en dan wek ik in de zomer op wat ik in de winter nodig heb.
Dat zal waarschijnlijk (en helaas) nog wel 'een tijdje' zo onhaalbaar blijven als het nu is...
Verwijderd @HuisRocker12 september 2022 19:13
Waterstof zal dat mogelijk maken en dat gaat misschien sneller dan we denken. Persoonlijk denk ik dat waterstof helemaal een betere oplossing is dan stroom. Van het gas af en geen stroom uit gas en kolen is onhoudbaar. Hoe dik moeten de kabels zijn voor alle laadpalen en warmtepompen en huizen die helemaal op stroom zijn. Ik hoop dat waterstof snel komt, ook in huis.Accu's zijn ook slecht voor het milieu.
Bovendien denk ik dat de samenleving beter af is met stroom die gewoon geleverd wordt aan het net dan aan een accu voor eigen gebruik.
Verwijderd @HuisRocker14 september 2022 15:32
Waterstof zal dat gaan veranderen.
Salderen wordt afgeschaft omdat dan de overheid EB, BTW en ODE ontvangt over je opgewekte stroom.
Om thuisaccu's te kunnen verkopen wordt salderen afgeschaft.
Op de thuisaccu gaan ze dan subsidie geven en dan ontvangen ze nog geen EB, ODE en BTW.
Volgens mijn sommetje gaat de overheid dus per saldo erop achteruit,
Ze ontvangen nu geen EB, BTW en ODE en met thuisaccu's ook niet en ze geven 30% (?) subsidie voor die belasting-ontduikende accu.
Wachten op waterstof
HuisRocker @Verwijderd14 september 2022 15:49
Zijn er nu ook al 'waterstof-promotie-bots'? ;)
Verwijderd @HuisRocker15 september 2022 14:42
Gaan we schelden?
HuisRocker @Verwijderd15 september 2022 16:39
Nee hoor, sorry als dat zo over komt! Dat was zeker niet de bedoeling.

Ik had op je eerste bericht alleen helemaal niet gereageerd (daar had ik goede redenen voor) en dan komt er 2 dagen later ineens toch nog een bericht bij van ongeveer dezelfde strekking terwijl hier allang niemand meer post of leest , dat is 'nogal afwijkend' van wat je hier normaal ziet, vandaar.
swtimmer @netappie31 augustus 2022 16:14
Ik doelde meer op het opladen als er overschot is en dus de stroom goedkoop (dus zelfs zonder zonnepanelen zou je dan een accu kunnen nemen). Zo ver ik heb begrepen is dat gewoon nog niet mogelijk als consument.
netappie @swtimmer31 augustus 2022 16:26
Ik doelde meer op het opladen als er overschot is en dus de stroom goedkoop (dus zelfs zonder zonnepanelen zou je dan een accu kunnen nemen). Zo ver ik heb begrepen is dat gewoon nog niet mogelijk als consument.
Het kan wel omdat er contracten zijn waar je echt voor de prijs van dat moment afneemt en soms zelfs geld toe krijgt voor verbruik. Maar ik zou zo'n contact als consument nooit nemen, aangezien je dan over elk apparaat in huis na moet gaan denken.

Zoiets is mooi als je een grote energiebehoefte hebt, maar de timing ervan minder relevant is of je inderdaad met accu's een buffer op kan bouwen tegen de laagst mogelijke kosten. Of dat met de huidige prijzen en levertijden rendabel is, betwijfel ik.
swtimmer @netappie31 augustus 2022 23:04
Dat zal misschien in NL zijn, ik heb dat in Vlaanderen nog niet gezien. Maar net zoals je aangeeft, het is als consument ook gewoon super lastig om dit goed op te pakken, je kan niet altijd kiezen wanneer je je oven aan wil zetten en sommige dagen heb je meer warm water nodig dan andere.
netappie @swtimmer31 augustus 2022 23:45
Als consument zal je het niet vaak zien omdat de netbeheerder het meestal ruim van tevoren aan ziet komen. Momenteel worden nieuwe aansluitingen van grootverbruikers ook uitgesteld op plekken waar de stabiliteit in gevaar is. Dan hebben we het niet over een woning, dat zijn kleinverbruikers.

De meeste apparaten kunnen een dipje ook prima aan. Sterksr nog, dat moeten ze kunnen, want het voltage mag iets fluctueren en veel oudere apparaten komen nog uit een tijd dat alles 220v was. Inmiddels streven we naar 230v tot hooguit 240v. En dan is een zwaar verbruik soms goed te zien met dimmers of oude lampen.

In Vlaanderen worden consumenren financieel gestimuleerd om het stroomnet niet over te belasten qua verbruik of opbrengst en krijgen consumenten subsidie voor thuisaccu's. Dat maakt het leven voor jullie netbeheerders een stuk gemakkelijker.

In Nederland verwacht de regering dat het stroomnet zonder enige voorbereiding en budget opeens extreme lasten aan kan die we over 10 jaar pas landelijk kunnen garanderen.

PS de thuisaccu is individueel geen slecht idee. Maar een netbeheerder zou er zo veel meer uit kunnen halen als het mocht.

[Reactie gewijzigd door netappie op 23 juli 2024 01:00]

Verwijderd @swtimmer1 september 2022 22:02
Een overschot is er bijna nooit... dat is in minder dan 2% van de tijd het geval.
https://solarmagazine.nl/...m-zonnepanelen-echt-waard
Maar het is overdag wel een stuk goedkoper dan 's-avonds.
Zonder panelen zal ook kunnen, maar een atterij is met zonnepanelen al amper rendabel, laat staan zonder.
Grrrrrene @TD-er31 augustus 2022 14:06
Eens dat een thuisbatterij een goede oplossing zou zijn, maar volgens mij kun je met schaalvergroting ook denken aan een "wijkbatterij". Groter, bedoeld voor de hele wijk, qua onderhoud ongetwijfeld goedkoper, etc.

En zoiets kan een energiemaatschappij prima regelen.

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 23 juli 2024 01:00]

TD-er @Grrrrrene31 augustus 2022 15:35
Ik vraag me af of schaalvergroting hier wel de juiste oplossing kan zijn.
Probleem is nu namelijk dat de piek-belasting vooral lokaal een probleem is.
Die lokaliteit suggereert nu juist niet dat schaalvergroting de oplossing is.
Wellicht dat je wel bepaalde grootverbruikers in huishoudens "slimmer" kunt maken door vanuit de wijkcentrale iets te communiceren waarop apparaten kunnen reageren.
Voor een autoaccu of verwarming maakt het bijv. echt niet uit of je nu flink verbruikt of 10 minuten later.
Door dit iets meer te balanceren kun je al een hoop van die pieken afhalen.
Blijft over dat je met zonneenergie wat moeilijker grootverbruikers kunt suggereren meer te verbruiken, omdat bijv. een verwarming meestal niet aanspringt tijdens zonnige dagen.
Voor zulke situaties zou een thuisaccu gunstig zijn.
Maar dus ook voor andere pieken die vaak samenhangen met de rest in de wijk, zoals koken.
Echter voor zulke toepassingen kun je met een relatief kleine accu, van 2 a 3 kWh al een hoop van die pieken opvangen.
Punt is gewoon dat het niet nodig is om te denken in hoeveelheden die een hele dag aan verbruik zouden moeten opvangen.
De pieken eraf halen scheelt al heel veel.
Echter je zou als eingebruiker daarvoor wel beloond moeten worden en daar zit 'm nu nog het probleem.
Veel meer dan een kWh prijs per maand en capaciteitstarief hebben we niet en de grilligheid van marktprijzen moet je een gewone consument niet mee lastigvallen.
Maar het voordeel van pieken eraf halen is vooral voor de netbeheerder en vooralsnog niet voor de consument anders dan dat je panelen wellicht niet meer uitvallen op zonnige dagen.
Grrrrrene @TD-er1 september 2022 10:23
Het is mij niet duidelijk of de lokale problemen in het stukje naar ieder individueel huis zitten of ergens in de wijkcentrale. Als het inderdaad in dat allerlaatste stukje naar je huis zit, dan heeft een thuisbatterij inderdaad meer zin.

Ik nam eigenlijk aan dat, aangezien 1x80A / 3x25A (hier in de buurt) de norm is, dat laatste stukje zelfs het dak met de meeste panelen wel aan zou kunnen. Maar ik weet dus niet wat er in de wijkcentrale gebeurt als er veel stroom opgewekt wordt. Ik nam aan dat het fout ging bij gelijktijdigheid, net zoals het fout gaat als iedereen tegelijk de EV aan de lader hangt.

Hoe dan ook: tenzij het teruglevertarief flink omlaag gaat of panelen veel vaker worden uitgeschakeld, is er voor de consument niet zoveel reden om een thuisbatterij te kopen.
TD-er @Grrrrrene1 september 2022 11:19
Wat ik gezien heb is dat je vooral op de meer landelijk gelegen stukken problemen krijgt met een te hoge netspanning als je veel panelen hebt of te zware verbruikers.
Maar ook wel in wijken waar de bekabeling wellicht al wat ouder is en niet echt berekend op de huidige vermogens. Ofwel doordat de vermogens (veel) groter zijn tegenwoordig, ofwel dat er gewoonweg meer huizen aangesloten zijn.

Hier in mijn woonplaats hebben we een jaar of 7 geleden een enorme toename gekregen van aantal PV panelen en wellicht nog andere veranderingen in verbruik.
Dat heeft vrij letterlijk geleid tot uitgefikte transformators langs de weg.
Hier hebben we dus redelijk nieuwe transformatoren die netjes de netspanning bijregelen als dat nodig is.
Op een erg zonnige dag zie ik hier de netspanning ook niet hoger worden dan 239V.
En op een erg koude dag niet onder de 215V.
De reden dat er hier toen ineens zoveel PV bijgekomen is in de regio is vanwege de toen ingestelde regeling dat iedereen met aantoonbare aardbevingsschade ook aanspraak kon maken op 4000 euro om te investeren in je woning. Ruwweg 1/3 van deze uitkering van 4k is toen besteed door bewoners aan zonnepanelen, met als gevolg dat pakweg 1/3e van de woningen hier PV heeft (als in eigenlijk heeft iedereen hier wel aantoonbare aardbevingsschade)

Toen we in de wisselwoningen zaten (vanwege sloop/nieuwbouw van de straat vanwege de aardbevingen), zag je duidelijk dat het elektriciteitsnet naar die wijk eigenlijk niet berekend was op de nogal super inefficiente verwarming van die wisselwoningen met IR panelen.
Naast dat die nogal extreem irritant zijn voor de bewoner omdat je na een avondje TV kijken en een zonnesteek hebt en koude voeten, zijn ze ook nog eens extreem irritant voor het elektriciteitsnet.
30 woningen die constant 3000 - 6000 Watt aan en uit schakelen en dat op 1 fase uiteraard.
Na een week kwamen ze de meterkasten bij 2/3e van die woningen aanpassen om ervoor te zorgen dat alle IR panelen van alle woningen niet op 1 fase zaten want de 0-leiding "ging aan de wandel"
En na 2 maanden werden alle hoofdzekeringen aangepast van 3x 25A naar 3x35A omdat de hoofdzekeringen er steeds uit klapten.
Ter indicatie, een gemiddelde wisselwoning verbruikte zo'n 16 MWh per jaar. Oftewel naar huidige kWh-prijzen van zo'n 44ct/kWh zou dat neerkomen op zo'n 600 euro per maand.
Maar goed, de belasting van die IR-panelen was zo extreem ongunstig dat de netspanning regelmatig onder de 200V uitkwam. (dus ik heb mijn PC en alles in de meterkast op UPS-en draaien)
En dit was dan eigenlijk alleen nog maar vanwege de IR panelen, want de boiler zit gewoon op 3-fasen en de kookplaat was max. 3600 Watt (1 fase)

Dit was dus een nieuwbouwwijk op minder dan 1 km van de dichtstbijzijnde "straat-trafo". Ook nog een moderne trafo ook.
Maar het laat wel heel mooi zien wat piekbelasting lokaal in de wijk/straat doet.
Verwijderd @Grrrrrene1 september 2022 22:14
Panelen worden uitgeschakeld omdat we een netwerk hebben van 50 of meer jaar oud.
Het netwerk moet worden vernieuwd, maar netbeheerders willen niet voor de kosten opdraaien.
Buurtbatterijen moeten dat dan oplossen?
Thuisbatterijen worden misschien aangeprezen om zo ondanks heel lage terugleververgoedingen te verantwoorden omdat dan zonnepanelen nog rendabel zijn.
Zonder thuisbatterij heb je dan niets aan zonnepanelen.

Met overal een slimme meter krijgen we meerdere tarieven per dag en in landen waar ze verder zijn hebben ze zelfs in vakanties en op feestdagen een apart tarief.
Een thuisbatterij wordt aantrekkelijk als de stroom om 12 uur 20 cent kost en om 18 uur 40 cent en om 21 uur 60 cent.
Daar heb je ook steeds meer dure slimme apparaten die werken als het goedkoop is en apps en diensten die gebruik maken van al die tarieven.
De reguliere stroomprijs werd daar en wordt hier een flink stuk hoger.
netappie @Verwijderd12 september 2022 18:56
Haha, netbeheerders vinden het helemaal niet erg om de kosten van uitbreiden te betalen. Waar denk jij dat het geld vandaan komt?

Sterker nog, de sector wil al heel lang uitbreiden, maar de politiek wilde nooit investeren en op deze schaal uitbreiden is echt niet een eenmalig tientje op jouw energierekening.

Wat mij beteft gaat het daltarief systeem ook direct op de schop, maar helaas is dat vooral gebaseerd op de internationale overschotten van constant leverende kerncentrales waarbij de vraag in de nacht bijna helemaal weg valt. En er is ook nog veel discussie over de winter. Dan doen zonnepanelen gewoonweg te weinig om een daltarief overdag te rechtvaardigen.

Voor laadpalen zou het wel zinniger zijn. Die kan je prima af laten rekenen op basis van de actuele stroomprijs,
Verwijderd @netappie12 september 2022 19:07
Uitbreiden moet voor alle laadpalen, warmtepompen, huizen die van het gas af moeten en de industrie die van het gas af moet. Stroom mag niet meer uit gas of kolen Zonnepanelen zijn dan van weinig betekenis en uitbreiden om de paar zonnepanelen bij 18% van de huizen? Ik wou dat uitbreiden alleen voor die paar zonnepanelen bij burgers op dak zou moeten.
netappie @Verwijderd12 september 2022 19:56
Het (stomme) voorstel van iemand wiens naam ik niet mag noemen, is om zonnepanelen met maximaal 50% van het piekvermogen aan te sluiten.

En als ik de redenering dan hoor, dan wil ik slaan. Maar dat mag niet van de Arbo.

Nee, zonnepanelen zijn niet het grootste probleem, maar als iemand een zonnepark met 14.000 panelen aan wil sluiten, moeten we toch echt nee verkopen.

Een woonwijk kan opgeteld soms ook die kant op gaan, en piekt dan heel naar op een moment dat alle EV's niet laden. Gelukkig zijn de omvormers allemaal verplicht zo ingesteld dat ze zichzelf uitschakelen voordat je thuis allemaal kapotte apparaten hebt door een veel te hoog voltage.

Maar ik zou liever zien dat we de opbrengst pieken gewoon opvangen voor later die dag. Dat is beter dan met heel veel transport verlies uit een Franse kerncentrale koken.
Verwijderd @netappie12 september 2022 20:48
Het gaat hier over salderen en dus niet over zonneparken.
Mijn kabels in huis zijn miniem en ik gebruik bijna al mijn stroom van mijn dak.
Dikke kabels zijn voor zonnepanelen niet nodig.
Dikke kabels zijn WEL nodig op de Noordzee, bij windmolenparken en bij zonneparken, maar daar hoor je niemand over. Miljarden voor fossiele energie en windmolens en zonneparken, maar zonnepanelen bij burgers op dak, mag geen cent kosten.
netappie @Verwijderd12 september 2022 21:43
Gelukkig draaien de eerste windmolens inmiddels subsidievrij. Ook de aansluitingen moetem gewoon uit de opbrengst betaald worden. Dat kon tot voor kort niet kostendekkend omdat vieze stroom zo veel goedkoper was (of leek).

Helemaal mee eens dat een overzichtelijke simpele maatregel, die de overheid geen administratie kost, best nog wel mag blijven bestaan.

Als ze het al afbouwen, dan moet er iets simpels voor in de plaats komen dat de terugverdientijd redelijk houdt. Dus bijvoorbeeld een redelijke terugleververgoeding die niet al te ver onder je contractprijs zit. Dan kan iedereen rustig het eigen verbruik aanpassen maar niet genaaid worden met tarieven als 6 cent per kWh voor het deel dat niet lukt.
Verwijderd @netappie14 september 2022 11:36
Subsidievrij, maar de belastingbetaler betaald miljarden voor de kabels naar de windmolens op de Noordzee, plus alle aanpassingen op het land. Hoezo subsidievrij?
Zogenaamd moet het net in de steden aangepast worden door zonnepanelen.
Zogenaamd, want 2/3 van hun stroom of 1/2 gebruiken ze zelf en ze hebben in huis ook geen dikke kabels. Maar al zou dat zo zijn... ze betalen vele malen meer voor aansluiten van zonneparken, windmolenparken en als er centrales zijn gebouwd.
Als in een wijk de kabels aangepast moeten worden dan is dat voor warmtepompen en laadpalen en elektrische apparaten die we moeten gaan gebruiken omdat we van het gas af moeten.
Dat afschuiven op zonnepanelen bij die paar huizen met zonnepanelen is onzin.
Miljarden voor stroom uit kerncentrales, kolencentrales, gascentrales, windmolenparken en zonneparken, maar stroom van daken bij burgers mogen niets kosten.
Dan willen ze ODE, BTW en energiebelasting krijgen op stroom van daken door salderen af te schaffen e dan willen ze miljoenen uitgeven aan batterijen om zo weer die inkomsten teniet te doen.
Wat een waanzin.
Helemaal salderen NIET afschaffen, dat beetje subsidie is niets vergeleken bij bovengenoemde miljarden.
Salderen afschaffen zorgt voor minder stroom op het net en dus voor duurdere stroom.
Salderen afschaffen en dan vele miljarden uitgeven aan accu's?
Met elke kWh op het net moeten we blij zijn en elke kWh op het net zorgt voor goedkopere stroom.
Salderen afschaffen zorgt voor minder stroom op het net, want dan gaan mensen het zelf gebruiken.
Salderen afschaffen zorgt ervoor dat mensen minder panelen kopen dan ze plaats hebben op hun dak en zorgt dus ook voor minder stroom op het net.
Van het gas af en dan ALLES op stroom, zal zorgen voor hele dure stroom.
Kijken of de mensen dan nog blij zijn met hun warmtepomp en elektrische auto.
Nee, salderen afschaffen is gewoon dom en salderen kost de overheid vrijwel NIETS vergeleken bij subsidie aan kolencentrales, gascentrales, kerncentrales, windmolenparken en zonneparken.
Daarna ook nog milieu vervuilende accu's subsidie geven om de winst van salderen afschaffen weer teniet te doen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 01:00]

netappie @Verwijderd14 september 2022 14:15
Het zit je duidelijk heel hoog.

Uiteindelijk betalen wij als burgers de rekening toch wel, of dat via energiebelasting, inkomstenbelasting, BTW of accijnzen is.

Technisch gezien zijn accu's een manier om de knelpunten weg te nemen. Die liggen niet in jouw straat. Die kabels kunnen het verbruik prima aan en gebruik je meer dan je aansluitwaarde, dan vliegt de zekering in jouw meterkast er uit zonder gevolgen voor de rest van de wijk.

Het probleem is ook dat verbruik en opbrengst gelijk moeten zijn. Dat kan alleen maar als een overschot ergens heen kan en een tekort snel aangevuld kan worden. Dat lukt groen niet, want wind en zon doet niet wat wij willen, in tegenstelling tot een gas of kolencentrale die je vrij snel op en af kan schalen.

We exporteren nu nog veel stroom van zonnepanelen, maar in andere landen worden die ook steeds meer gemeengoed en dan lukt dat ook niet meer. En om in december alle huizen van groene stroom te voorzien halen we het met alle daken in Nederland niet eens, dus die windmolens en zonneparken zijn gewoon noodzakelijk als je het echt groen wilt regelen. Overigens kunnen die gewoon aan het hoogspanningsnet, wat nu uitgebreid wordt zodat de stroom landelijk kan gaan waar het nodig is.

Accu's zijn een prima oplossing om de dag/nacht balans goed te krijgen en extreem te besparen op kabels leggen. Hoe verder je energie transporteert, hoe meer je verliest.

Alles wat we meer produceren dan nodig is moeten we langer op kunnen slaan zodat we in de winter ook groene stroom hebben. Daar lopen al veel gesubsidieerde projecten voor, maar dat moeten er meer worden. Accu's werken daarvoor namelijk niet door belachelijke hoeveelheid energie die we nu via fossiele brandstoffen oplslaan en verbruiken en de kosten en verliezen die het gewoonweg niet meer rendabel maken.

Maar helemaal met je eens eens over salderen. Laat voorlopig nog maar even bestaan. Het is goedkoop, eenvoudig, eerlijk en doeltreffend. Als we die opslag landelijk oplossen dan is er geen enkele reden om hier in te snijden.
Verwijderd @netappie15 september 2022 15:04
Ja, het zit me heel hoog. 12 jaar geleden kocht ik 12 panelen van 240 kW voor €6 900
Ik had 2 jaar geprobeerd met een subsidie ronde mee te liften, maar dat lukte niet want die waren in dagen al leeg. Mij werd een prijs van 24 a 25 cent per kWh voorgespiegeld.
Nu na 10 jaar blijkt dat mijn prijs 9 jaar onder de 21 cent lag en als je de welkomstpremies eraf trekt nog lager. Met een prima opbrengst leverden die panelen mij ongeveer € 500 per jaar.
Dus na 10 jaar € 5000 en ik ben bijna aan een omvormer toe.
Maar volgens sommige heb ik heel veel verdiend aan die panelen en hebben mensen zonder panelen grof meebetaald. Als ik dan vraag hoe? dan blijft het stil of ze komen met een niet kloppend antwoord.
Dus ja, ik ben boos. De overheid heeft 9 jaar gezorgd voor een lage stroomprijs. Alleen Poetin zorgt nu voor een eerlijke prijs.
Salderen zou mij een rijk man hebben gemaakt. De overheid kreeg geen ODE, EB en BTW over mijn stroom. Nu willen ze die ODE, EB en BTW en schaffen salderen af. Maar dan gaan ze subsidie geven op accu's en lever ik helemaal geen stroom meer aan het net en de overheid krijgt dan helemaal geen ODE, EB en BTW meer van mijn stroom. Met salderen kreeg de overheid meer ODE, EB en BTW, dan zonder salderen en met een accu.
netappie @Verwijderd15 september 2022 15:33
Ik leef met je mee.

Subsidies zijn over het algemeen een draak. Ik ben er ook al heel wat misgelopen in het verduurzamen van de woning.

Ik redeneer dan maar dat ik het geld eigenlijk wel kan missen, en uiteindelijk doe ik het toch vooral voor het milieu.

Hoewel ik een kleine thuisbatterij technisch heel mooi vind, ga ik die niet neerzetten. Bij onze zuiderburen betaal je ook minder als je het stroomnet er werkelijk mee ontlast, maar in Nederland snapt de overheid dit nog niet.
Verwijderd @netappie16 september 2022 15:59
Wel miljarden subsidie van stroom van grote energieproducenten en er mag niets naar burgers die stroom produceren. De overheid heeft de laatste 10 jaar de prijs van gas flink verhoogd omdat we minder gas moeten gaan gebruiken. Maar de stroomprijs is nauwelijks gestegen, alsof we niet minder stroom moeten gaan gebruiken. 10 jaar geleden rekenden ze mij voor dat de prijs 24 / 25 cent zou worden. Maar de prijs was 9 jaar 20 / 21 cent en dan houdt ik geen rekening met de welkomstpremie elk jaar.
Salderen kost de overheid nauwelijks iets, vergeleken bij andere stroomproducenten / centrales.
Als ik meer over zou houden van mijn panelen had ik meer geld om er meer te leggen.
Als ik meer over zou houden van mijn panelen en er was geen dreiging van salderen ooit geweest dan had ik nu geen 12 panelen, maar 22 of 24 panelen op mijn dak.
Denk je eens in wat 22 panelen voor het milieu kunnen doen. De overheid werkt het milieu tegen.
Salderen kost de overheid nauwelijks iets, vergeleken bij andere stroomproducenten / centrales en dat had heel goed geweest voor het milieu.
10 jaar geleden kocht ik vooral zonnepanelen voor het milieu, want toen was erop verdienen en zelfs terugverdienen nauwelijks mogelijk. Ik kreeg in 10 jaar € 5500 en ze kosten € 6900 en nu moet ik allicht binnenkort een nieuwe omvormer kopen. Financieel gezien was het een misser.
Ik ging ervan uit dat de overheid blij was met mijn groene stroom op het net, maar ze willen het nu met alle macht weren van het net. Ik moet het zelf gebruiken / verspillen en burgers moeten al helemaal niet meer panelen nemen dan voor eigen gebruik. Maar wel miljarden uitgeven aan windmolenparken en zonneparken om stroom daarvan te krijgen.
netappie @Verwijderd16 september 2022 16:10
Ja, heel frustrerend. Zo'n omvormer kan vaak langer mee dan je denkt en die panelen ook.
Veel mensen denken dat er niks aan te repareren is, maar dat valt reuze mee.

Het eerste dat op een paneel gaat zijn de bypass diodes (eenvoudig en goedkoop te vervangen) en ook een omvormer is geen onrepareerbaar apparaat en de meeste zijn niet eens zo gek duur meer.

Voor zonnepanelen staat een terugverdientijd van 6 a 7 jaar. Je zal best pech hebben als je nu 10 jaar verder bent. Maar als die panelen 25 jaar mee gaan komt het vast goed.

Of jij de stroom gebruikt of je buurman maakt niet zo uit. Het is pas lastig als iedereen opwekt en niemand verbruikt. En met de stroomprijzen van vandaag is dat opeens een snel groeiend probleem.

En ja, de overheid is echt stom bezig,
Verwijderd @netappie16 september 2022 16:39
Ja, heel frustrerend. Zo'n omvormer kan vaak langer mee dan je denkt en die panelen ook.
Veel mensen denken dat er niks aan te repareren is, maar dat valt reuze mee.

Het eerste dat op een paneel gaat zijn de bypass diodes (eenvoudig en goedkoop te vervangen) en ook een omvormer is geen onrepareerbaar apparaat en de meeste zijn niet eens zo gek duur meer.

Voor zonnepanelen staat een terugverdientijd van 6 a 7 jaar. Je zal best pech hebben als je nu 10 jaar verder bent. Maar als die panelen 25 jaar mee gaan komt het vast goed.

Of jij de stroom gebruikt of je buurman maakt niet zo uit. Het is pas lastig als iedereen opwekt en niemand verbruikt. En met de stroomprijzen van vandaag is dat opeens een snel groeiend probleem.

En ja, de overheid is echt stom bezig,
Zonnepanelen gaan lang genoeg mee en een omvormer tussen de 10 en 14 jaar.
Maar misschien wacht ik helemaal niet tot de omvormer stuk is.
Als het zonder salderen echt niet meer waard is om aan het net te leveren, dan kan ik er zelfs voor kiezen een kleinere omvormer te nemen voor minder panelen en wat panelen bij grof vuil zetten.
Of een hybride omvormer om de stroom die ik zelf niet gebruik niet aan het net te leveren, maar om die te gaan gebruiken voor een airco of een boiler of een elektrische kachel.
In plaats van aan het net leveren, het zelf verspillen en dat is het doel van het salderen stoppen?

De stroom van de buurman, komt nu groen en van dichtbij, zonder mijn stroom moet hij het van een centrale of windmolen of een zonnepark ver weg krijgen.
Maar 18% van de huizen met zonnepanelen en meestal ook met heel weinig zonnepanelen, dan is die stroom nu al in seconden weg. Met salderen afschaffen zal de stroom die mensen aan het net leveren alleen maar minder worden. Bovendien moeten we 100% van het gas af en 100% aan de stroom. Grote tekorten dreigen. Salderen afschaffen en dus minder stroom op het net is dus dom.
Miljarden naar grote producenten, waarom niet dat hele kleine beetje naar kleine producenten?
netappie @Verwijderd16 september 2022 16:57
Het onhandigste wat je kan doen is die panelen loskoppelen of een prima werkende omvormer vervangen. In feite leveren ze nu alleen nog maar geld op, zelfs al zou je maar een zielige 6 cent en wat BTW per kWh krijgen.

Maar het afbouwen van die regeling gaat waarschijnlijk wel gepaard met een minimum terugleververgoeding voor alles wat je panelen voor de buren produceren.

Worst case zet je er een airco van aan om het huis gedeeltelijk te verwarmen. Dat kost zelfs zonder subsidie nog altijd minder dan aardgas afnemen en vereist geen grote aanpassingen aan de hele woning.

Uiteindelijk moeten we van fossiele brandstoffen af en dat kan alleen met enorm veel zonnepanelen en windmolens. Die dingen pieken gewoon wanneer ze willen en in een mate die qua verbruik onmogelijk realtime zinvol op te maken is in Nederland (en straks ook Europa).

Dus dan kan je niet anders dan opslaan, en of dat nu in accu's, een warmwaterboiler of een waterstof voorraad is, het helpt allemaal om congestie te voorkomen.
Verwijderd @netappie16 september 2022 19:32
Het onhandigste wat je kan doen is die panelen loskoppelen of een prima werkende omvormer vervangen. In feite leveren ze nu alleen nog maar geld op, zelfs al zou je maar een zielige 6 cent en wat BTW per kWh krijgen.

Maar het afbouwen van die regeling gaat waarschijnlijk wel gepaard met een minimum terugleververgoeding voor alles wat je panelen voor de buren produceren.
Het is prima om panelen los te koppelen als je maar weinig voor je stroom krijgt en je een andere omvormer moet kopen en je minder panelen nodig hebt voor eigen gebruik. De overheid wil ook dat burgers niet meer panelen kopen dan ze nodig hebben voor eigen gebruik. Miljarden voor meer stroom uit windmolenparken en zonneparken, maar van burgers willen ze liever helemaal niets.
Ook kan het prima zijn om een prima werkende omvormer bij het vuil te zetten omdat je een hybride omvormer nodig hebt.
netappie @Verwijderd16 september 2022 19:46
Ok, dus in de winter wil je geen stroom? Of liever uit de bruinkoolcentrale dan uit een windmolen?

Maar ga vooral wilde plannen maken om wraak te nemen op de regering. Je kan het ook inleveren bij een kringloopwinkel voor een arm gezin dat geen geld heeft om zonnepanelen te kopen en dan eindeloos te klagen dat hun voordeel gedeeltelijk weg valt.
Verwijderd @netappie17 september 2022 19:51
Ok, dus in de winter wil je geen stroom? Of liever uit de bruinkoolcentrale dan uit een windmolen?

Maar ga vooral wilde plannen maken om wraak te nemen op de regering. Je kan het ook inleveren bij een kringloopwinkel voor een arm gezin dat geen geld heeft om zonnepanelen te kopen en dan eindeloos te klagen dat hun voordeel gedeeltelijk weg valt.
Waarom zou ik in de winter geen stroom willen?
Ik schrijf niet dat ik alle panelen loskoppel.
Je moet wel goed lezen en niet lezen wat jij graag wilt lezen.
Panelen loskoppelen die weinig opbrengen lijkt mij nogal logisch
Verwijderd @netappie16 september 2022 16:09
In België betalen ze netkosten per kWh en wij per dag en met een accu ga je dus minder netkosten betalen in België. Ik geloof niet dat je met een thuisaccu het net ontlast.
Die paar kWh die ik opwek per dag is in seconden bij de buren of een paar huizen verderop. Als het net belast wordt dan is dat door kerncentrales, gascentrales, kolencentrales, windmolenparken en zonneparken die pompen behoorlijk meer stroom het net op dan die paar huizen met zonnepanelen.
1 op de 5 woningen heeft zonnepanelen en dan ook vaak minder dan ze zouden kunnen plaatsen
De stroom van daken komt niet verder het net op dan een paar honderd meter.
Belasten door zonnepanelen valt in het niet bij de belasting van warmtepompen, huizen 100% van het gas af en laadpalen. We staan pas in de kinderschoenen van 100% van het gas af en dat gaat het net pas echt belasten. Het is om te lachen, hoe weinig zonnepanelen het net belasten.
Daarbovenop komt dat thuisbatterijen vrijwel geen stroom krijgen van zonnepanelen in de winter en die gaan dan allemaal om 13 uur opladen van het net. Dat wordt pas een belasting van het net.
Als het dan 13 uur duur wordt, gaan ze 14 uur laden, enz, enz, thuisbatterijen gaan het net zwaarder belasten dan zonnepanelen uberhaupt kunnen.
netappie @Verwijderd16 september 2022 16:33
Het is gewoon heel simpel. Als er te veel zonnepanelen tegelijk pieken in een wijk, en die stroom kan niet de wijk uit, dan loopt het netvoltage op. Als het voltage een voorgeschreven grenswaarde bereikt, dan schakelt jouw omvormer zich tijdelijk uit om het stroomnet te beschermen. Bij wie het eerst uitval optreedt hangt van veel factoren af.

Dit gebeurt nu al hier en daar in het land waar veel panelen zijn en onvoldoende mogelijkheid om de stroom af te voeren.

Als het uitbreiden landelijk zo hard door gaat, dan heb je straks op piektijden misschien helemaal geen opbrengst uit je panelen.

Het is niet gezegd dat een batterij daar altijd altijd de beste oplossing voor is, maar het werkt wel. Zolang er geen perverse prikkels zijn kan een netbeheerder zo veel meer uit zon en wind halen en dat drukt de prijs ook meer dan uitvallende omvormers of duizenden kilomers stroomkabel ingraven (reken maar dat dit duur is)..
Verwijderd @netappie16 september 2022 19:26
Het is gewoon heel simpel. Als er te veel zonnepanelen tegelijk pieken in een wijk, en die stroom kan niet de wijk uit, dan loopt het netvoltage op. Als het voltage een voorgeschreven grenswaarde bereikt, dan schakelt jouw omvormer zich tijdelijk uit om het stroomnet te beschermen. Bij wie het eerst uitval optreedt hangt van veel factoren af.
Het is gewoon heel simpel. Als er al te veel zonnepanelen pieken, dan zijn het de honderden zonepanelen in een zonnepark. Zoveel zonnepanelen bij elkaar heeft geen enkele wijk. Verder krijg je pieken door veel wind en dat komt dus door windmolenparken Maar 1 op de 5 huizen heeft een paar zonnepanelen en in een straat wordt dus vrijwel 100% van alle stroom in seconden gebruikt. Bovendien wekken die paar panelen op een dak maar heel weinig stroom op en het meeste gaat naar de bewoner zelf. Maar in een heel beperkt aantal wijken is er een probleem en dat komt meer door de laadpalen en warmtepompen en 100% elektrische huizen.
netappie @Verwijderd16 september 2022 19:41
In een hoogbouwwijk gaat het meestal wel goed. Die hebben relatief weinig dak en meestal is er bij de bouw al gerekend op elektrisch koken en douchen.

In een typische laagbouwwijk zie je meestal zo'n 3000W aan panelen per huis liggen en inmiddels gaan de verhoudingen meer naar 50% dan 20% waar het koophuizen betreft.

Op een typische werkdag gebruikt zo'n woning een paarhonderd watt. De grootverbruikers gaan allemaal tegen etenstijd of na 23:00 aan.

In jouw situatie kan dat andere zijn, masr deze zomer kwam 25% van alle stroom in Nederland van zonnepanelen. Een record, ook op Europees niveau, en die 25% werd natuurlijk niet gespreid over dag en nacht.

Vergis je ook niet in het aantal panelen van 1 woonwijk. Die kan groter zijn dan zo'n zonnepark.
Verwijderd @netappie16 september 2022 19:51
In een hoogbouwwijk gaat het meestal wel goed. Die hebben relatief weinig dak en meestal is er bij de bouw al gerekend op elektrisch koken en douchen.

In een typische laagbouwwijk zie je meestal zo'n 3000W aan panelen per huis liggen en inmiddels gaan de verhoudingen meer naar 50% dan 20% waar het koophuizen betreft.

Op een typische werkdag gebruikt zo'n woning een paarhonderd watt. De grootverbruikers gaan allemaal tegen etenstijd of na 23:00 aan.

In jouw situatie kan dat andere zijn, masr deze zomer kwam 25% van alle stroom in Nederland van zonnepanelen. Een record, ook op Europees niveau, en die 25% werd natuurlijk niet gespreid over dag en nacht.

Vergis je ook niet in het aantal panelen van 1 woonwijk. Die kan groter zijn dan zo'n zonnepark.
In een typische laagbouwwijk zie je amper zonnepanelen.
Deze topic gaat over salderen en dus alleen over zonnepanelen op daken van burgers ( 1 op de 5 huizen ) en de zonnepanelen in zonneparken leveren veel meer stroom. Er zijn meer zonnepanelen in zonneparken dan op daken. Zelf zie ik het aantal weilanden die veranderen in zonneparken flink toenemen en ik ben voor zonnepanelen op daken en niet in weilanden. Die 25% kwam dus grotendeels van weilanden met zonnepanelen en die veroorzaken problemen. Stroom van huizen vinden in seconden een gebruiker in dezelfde straat en de stroom van weilanden niet.
In de wijken moet je denken aan 100% elektrische auto's, laadpalen en warmtepompen als veroorzakers van problemen in het net en in de komende tijd zal dat snel erger worden. Bovendien komt dat probleem met name in de winter als er veel te weinig stroom is. Niet een overschot, maar een tekort is en wordt een probleem.
netappie @Verwijderd16 september 2022 20:00
je hebt duidelijk geen flauw idee.
Verwijderd @netappie17 september 2022 19:35
je hebt duidelijk geen flauw idee.
Jij hebt geen flauw idee en hebt geen enkel zinnig weerwoord en dan ga je maar wat roepen... je hebt geen flauw idee.
Als jij een flauw idee hebt waar je het over hebt, dan schrijf je wel wat meer.
Verwijderd @netappie14 september 2022 15:49
Dit topic gaat over salderen en dus niet over 14.000 panelen
In een wijk zal toch de meeste stroom van zonnepanelen op dak niet buiten die wijk komen.
Maar zelden zal de opwek van een wijk groter zijn dan hun gebruik.
Aannemelijker is dat de stroomvraag van een wijk heel veel groter is dan wat ze opwekken.
Helemaal als alle wijken van het gas op stroom gaan. De vraag is een groter probleem dan opwekken.
Jij zou graag zien dat de opbrengst pieken opgevangen worden voor later op de dag.
Zonnepanelen wekken maar 5 maand overdag echt meer op dan het gebruik en dan heb ik 12 panelen.
Wie minder panelen heeft zal dat in nog minder maanden zijn.
Overdag opwekken en in de avond gebruiken kan een groot deel van het jaar niet en dan gaan thuisaccu's allemaal tegelijk opladen vanaf het net tussen 13 en 15 uur en krijg je pieken die er nu niet zijn. Als de prijs tussen 13 en 15 uur hoger wordt gaan de accu's laden tussen 15 en 16 uur en krijg je daar een piek. Nee, thuisaccu's lossen niets op en zorgen eerder voor meer pieken.
netappie @Verwijderd14 september 2022 16:12
Thuisaccu's zou mijn voorkeur ook niet hebben.
Gewoon wijkaccu's in de trafohuisjes. Dan hoef je vrijwel geen kabels te leggen en kan je zonnepanelen op elk dak in de wijk kwijt zonder dat de verbinding naar het middenspanningsnet een bottleneck wordt.

Het laden van thuisaccu's is een financieel vraag/aanbod spel. Dus als meer mensen zo'n ding zelf neerzetten, dan gaat de vraag omhoog en komt er vanzelf een hogere prijs wat het laden weer minder aantrekkelijk maakt.

Of dit heel nuttig is met alleen maar de kleinschalige opslag van een woning vraag ik mij af. In de zomer heb je te weinig voor het overschot van zonnepanelen (ik heb meestal 16 kWh over op een zonnige dag) en met een bewolkte winterdag ben ik al blij als ik 1 kWh per dag uit de panelen haal, dus staat die accu niks te doen.

Die capaciteit is nuttiger op knooppunten waar congestie is en een netbeheerder op basis van statistiek een inschatting kan doen van de lokale en regionale behoefte dan in een woonhuis waar de 3x 25A bekabeling in de praktijk werkelijk alles aan kan wat je aan wilt sluiten.

Ook zijn de aanschafbedragen voor een thuisaccu particulier niet echt interessant tenzij de regering flink meebetaalt. En met de schaalgrootte die een netbeheerder of stroomleverancier toepast zijn de installatie en onderhoudskosten per kWh ook nog eens een stuk lager.

De enige situatie waar een thuisaccu fijn is, is als je bijvoorbeeld een flatgebouw hebt met een lift. Die dingen slurpen stroom, en met een thuisaccu kan je die veel lichter aansluiten op het net en dus structureel besparen op de vaste lasten van een VvE. Zeker met zonnepanelen op het dak levert dat in de praktijk een enorme besparing op en een lichtere belasting van het stroomnet.
Verwijderd @netappie15 september 2022 14:42
Zonnepanelen in een wijk zijn zelden een probleem voor het net. Nieuwe wijken met warmtepompen en huizen die helemaal van het gas af zijn en laadpalen zijn een probleem en als oudere wijken aan de warmtepomp en de laadpaal en huizen zonder gas gaan, zal ook daar de vraag enorm worden.
Aan de groei van daken met zonnepanelen komt een eind, want lang niet alle daken van huizen zijn geschikt, maar iedereen kan een warmtepomp nemen en een laadpaal en allemaal elektrische apparaten in huis. Niet het aanbod, maar de enorm groeiende vraag zal enorme problemen zorgen op de te dunne kabels in oude wijken.

Een thuisaccu zal zorgen voor minder aanbod op het net, dus duurdere stroomprijzen en minder inkomsten voor de overheid aan ODE, EB en BTW Voor de overheid en de gemeenschap en het milieu zijn thuisaccu's Maar voor eigen gewin wordt het beslist heel aantrekkelijk. 16 kWh op een dag is met een stroomprijs van € 1,50 toch € 24 op één dag Van het gas af en aan de stroom zal zorgen voor veel hogere prijzen voor stroom. Stroom duurder dan gas? Die gebruik je in de avond en hoef je niet te kopen.
Stroom van daken komt niet verder dan de buren of een huis verder. Maar 18% van de daken is bedekt met zonnepanelen en dan ook nog vaak minimaal. Ze gebruiken hun stroom dus zelf of de buurt gebruikt het. Thuisaccu's zullen goedkoper worden en stroom duurder en thuisaccu's kunnen stroomstoringen opvangen en maken je minder afhankelijk. Het is niet alleen een centen kwestie.
Maar thuisaccu's gebruik je ook in de winter met stroom van het net en buurtaccu's ook.
Dus om 13 uur als de stroom goedkoop is laden en als het 13 uur te duur wordt, om 14 uur en dan om 15 uur, enz,. enz Tot slot wordt de stroomprijs over 24 uur ongeveer gelijk en is er nooit goedkope stroom meer. Voor de gemeenschap, de overheid en het milieu zijn accu's slecht, maar voor burgers zijn er mogelijkheden en die kunnen er toch flink mee verdienen.
bitflipper @Grrrrrene31 augustus 2022 22:36
Ik heb een tijdje geleden me wat verdiept in DIY batterijen. Voor 600 euro heb je het equivalent van een Tesla wall batterij. Stel je maakt er 10, gooit je dak vol met panelen en je zou in principe zelfvoorzienend kunnen zijn.
Verwijderd @bitflipper1 september 2022 22:16
Maar dan redt je het niet in de wintermaanden, want dan leveren zonnepanelen amper iets op en om dan stroom uit de zomer te gebruiken moet je er veel meer hebben.
bitflipper @Verwijderd2 september 2022 13:17
Jawel, met ongeveer 30 panelen en 2 a 3 kleine windturbines heb je genoeg.
Verwijderd @bitflipper12 september 2022 19:09
En dat bij elk huis met een warmtepomp en/of een laadpaal en/of airco's voor verwarmen.
junkchaser @bitflipper4 september 2022 18:22
Tot je brandverzekering tussen moet komen bij brand ...
LurkZ @TD-er31 augustus 2022 15:24
Voeg daar nog grootverbruikers bij, zoals warmtepompen, elektrische auto's enz. en dan ga je toch echt een probleem krijgen met de piekbelasting.
Als thuiswerken meer gestimuleerd wordt, zullen meer mensen de auto met eigen panelen opladen.
Als laden overdag goedkoper wordt in de zomer (veel aanbod van zonnestroom) zullen meer mensen tijdens die uren aan de laadpaal gaan.
Dat zou een del v/d oplossing zijn voor het overshot en voor piekverbruik in de avond.
TD-er @LurkZ31 augustus 2022 15:38
In principe is een elektrische auto ook gewoon een thuisbatterij, alleen dan een met wielen.
Technisch gesproken zou de lader ook zo gemaakt kunnen worden dat deze net zo werkt als een omvormer van zonnepanelen.
Nog een koppeling met je elektriciteitsmeter erbij om levering op verbruik af te stemmen en je hebt al een deel van de piekbelasting opgelost.
PlakbandXL @TD-er31 augustus 2022 16:07
Alleen kan dat nu helaas nog niet tenzij je direct DC regeling hebt. Aangezien 99,9% omvormer heeft van DC naar AC: helaas pindakaas. V2G klinkt nu leuk met EV6 bijv van Kia maar geen mens die dit daadwerkelijk kan. Kwestie van tijd én juiste keuzes, kom maar op met V2X
Jan Lamper @PlakbandXL31 augustus 2022 16:57
Een Sono sion (electrische auto) zou een oplossing kunnen zijn daar zit standaard een terug levering in
Verwijderd @LurkZ1 september 2022 22:20
Warmtepompen gaan in de winter en in de avond en nacht werken.
Net als trouwens elektrische fornuizen, enz, enz. want we moeten van het gas af.
In de avond en in de winter werken zonnepanelen niet.
Vaak worden warmtepompen met zonnepanelen aangeprezen, maar dat is dus onzin.
In de winter heb je warmtepompen nodig, maar werken zonnepanelen niet.
Verwijderd @LurkZ14 september 2022 16:03
Als iedereen in de zomer tussen 13 en 15 uur zijn auto en zijn thuisaccu gaat opladen zal de vraag al snel groter worden dan het aanbod en zal de prijs snel hoger worden. Tussen 13 en 15 uur krijg je dus een piek.
Dan gaan ze automatisch opladen op een ander tijdstip en daar komt een piek en een hogere prijs, enz, enz. tot op de laatste uren in de 24 uur die er zijn. Overdag zal de prijs stijgen en per saldo zal de prijs over 24 uur bijna gelijk worden. Er zijn dan geen goedkope uren meer. Misschien is dat het doel van de overheid en de netbeheerders? Maar dan heb je dus helemaal voor niets een accu, want iedereen heeft dezelfde prijs, met of zonder accu. En de milieulasten van al die duizenden accu's was voor niets.
Zonder goedkope uren, gaan alle warmtepompen gewoon aan als de mensen thuis komen en de laadpalen gaan dan ook gewoon aan als ze thuiskomen en iedereen gaat elektrisch koken en douchen, enz. Per saldo heb je dan niets opgelost met miljoenen subsidie voor accu's en heel veel lasten voor het milieu.
Nee, thuisaccu's en andere accu's zijn waardeloos en mensen moeten aangespoord worden hun stroom van hun panelen op te slaan, maar om dat gewoon goedkoop te leveren aan het net en de gebruikers. Mensen moeten worden aangespoord zoveel mogelijk panelen op hun dak te leggen voor goedkope groene stroom voor het net en alle gebruikers. Salderen afschaffen om mensen alleen panelen te kopen voor eigen gebruik is een schande. Elke kWh moet welkom zijn om de stroom zo goedkoop mogelijk te maken voor als we helemaal van het gas af zijn. Salderen houden en zelfs uitbreiden.
Verwijderd @TD-er1 september 2022 20:05
Een thuisbatterij is er alleen voor welgestelde mensen en zijn zeer belastend voor het millieu.
Warmtepompen, elektrische verwarming, fornuizen en laadpalen zijn een veel grotere belasting voor het netwerk dan zonnepanelen bij mensen op het dak.
Minder dan de helft van alle zonnepanelen liggen bij mensen op het dak.
Niet burgers, maar netbeheerders en energieleveranciers moeten verantwoordelijk zijn voor het netwerk.
Om de stroomprijs zo laag mogelijk te houden moet salderen blijven bestaan en moeten mensen niet worden aangemoedigd al hun stroom zelf te gebruiken en ook moeten ze aangemoedigd worden zoveel mogelijk zonnepanelen op hun dak te leggen. Huurhuizen moeten goedkoper worden naarmate ze niet geïsoleerd zijn en geen zonnepanelen hebben. Het moet mee gaan tellen in het puntenstelsel voor huurwoningen.
TD-er @Verwijderd1 september 2022 20:29
Huurhuizen moeten goedkoper worden naarmate ze niet geïsoleerd zijn en geen zonnepanelen hebben.
Met dit punt ben ik het zeker niet eens.
Want dan krijg je dus dat er huizen komen waar toch niets meer in geinvesteerd gaat worden en dan gaat een buurt rap achteruit.
Huurhuizen zouden een minimaal energielabel moeten hebben. In elk geval op het moment dat er een nieuw huurcontract wordt aangegaan.
Zo krijg je vanzelf dat de 'norm' qua energielabel omhoog gaat, zodat de huurprijs niet meestijgt "omdat je meer comfort krijgt".
Je kunt als overheid alleen maar wat zeggen over de huurprijs van een sociale huurwoning, niet over de rest.
Maar als je zorgt dat geleidelijk aan het energieverbruik van een woning daalt door betere isolatie, dan krijg je vanzelf dat men wel moet isoleren om de woning nog te kunnen verhuren. Alternatief is namelijk leegstand met de eis dat de woning bij nieuw huurcontract minimaal energielabel <iets> moet hebben.
Verwijderd @TD-er12 september 2022 19:18
Volgens mij gaat een buurt erop vooruit als de huizen geïsoleerd worden. Het is gewoon een schande dat er honderdduizenden huizen zijn met enkel glas in deze eeuw. De overheid zegt nu al heel veel over alle woningen. Maar gebrek aan isolatie is geen gebrek in onderhoud en dat kunnen ze zo veranderen. Hugo de Jonge wil in 2030 zelfs de slecht geïsoleerde woningen helemaal van de markt halen. Dus nog minder woningen op de markt en leegstand en achteruitgang van de buurt.
redslow @TD-er31 augustus 2022 15:10
Of gewoon tijdens de grote pieken. Net als bij bedrijven. De energie bedrijven je betalen voor je energie verbruikt.

Dat is echt flexibel
LurkZ @TD-er31 augustus 2022 15:18
Oprechte vraag, is de lage terugleverprijs een groot probleem in veel gevallen?
Toch kun je de overcapaciteit van de zomer wegstrepen tegen het tekort in de winter.
Als je kunt wegstrepen is het zomerse teruglevertarief gelijk aan het winterse verbruikstarief.
Alleen als je niet meer weg kunt strepen ontvang je een karig tarief.
Vaak tel ik 8-10 panelen op een dak. Genereer je daar meer mee dan je totale jaarlijkse verbruik? (elektrische verwarming)
Ook lijkt het erop dat sommige energieleveranciers bij variabele contracten de saldering per maand willen verrekenen
Dit lijkt mij de doodsteek zoals de auteurs van dit artikel al aangeven.
redslow @LurkZ31 augustus 2022 15:47
Het nadeel is dat er tegenwoordig bij bepaalde energiebedrijven per maand word gekeken want je hebt variabel tarief.

Dus in de zomermaand verbruik je 10kwh en je levert 20khw. Dan zegt de energiebedrijf je krijgt de 10kwh terg volgens Saldering en de anderen 10kwh krijg je 5 cent voor ofzo.

Dus in de winter wanneer je 5 kWh oplevert en 15 verbruikt word dat niet gecompenseerd met de zomermaand.
LurkZ @redslow31 augustus 2022 16:16
Dat mag dus niet.

"Uw energieleverancier moet salderen op de jaarafrekening. Dus niet per kalenderjaar. Het mag niet per deel van het jaar, bijvoorbeeld per maand of kwartaal. Er gelden nog meer regels:"

https://www.acm.nl/nl/ond...salderen-en-hoe-werkt-het
redslow @LurkZ31 augustus 2022 16:21
Dit gebeurd dus wel. Want zij zeggen je krijgt een rekening per maand en niet per jaar.
LurkZ @redslow31 augustus 2022 16:25
Dat ontken ik zeer zeker niet.
Nu is het wachten totdat ACM juridische stappen gaat ondernemen.
Verwijderd @LurkZ14 september 2022 16:16
Nee, met 8 - 10 panelen heb je meestal lang niet genoeg en helemaal niet als je elektrisch verwarmd.
Wegstrepen willen ze helemaal afschaffen en kun je niets meer wegstrepen.
computerjunky @TD-er31 augustus 2022 16:20
Van mij mag een energiebedrijf zonder kosten bij mij een accu plaatsen in de kruipruimte voortuin (in de kruipruimte voelt niet echt veilig). Dan hoeven zij minder teruglevering te betalen en kan ik meer salderen win win. Of toch niet...want zon accu waar ik misschien 5 dagen in de winter stroom uit kan halen kost even veel als 10 jaarafrekeningen.
wel kan je in de nacht terugleveren als ze dat liever zien maar dan nog loont die accu gewoon niet voor het gros van de huizen maar als iemand anders ervoor betaald om de levering te spreiden heb ik er geen probleem mee als mijn opbrengst gelijk blijft. maar ik ga het niet betalen.
En misschien is dat ook wel waar we naar toe moeten. Energieleveranciers dit dit gaan bekostigen. omdat zij er even veel baat bij hebben dat stroom gespreid teruggeleverd word. En misschien wil ik daar na 2030 als salderen over is wel een kleine vergoeding per maand voor betalen als het een even win win is.

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 23 juli 2024 01:00]

LurkZ @computerjunky31 augustus 2022 16:31
Er spelen heel veel factoren mee.
Met accu's kun je pieken afvangen. Als Nederland steeds meer van gas naar electra switched zijn er extra centrales nodig die vooral moeten draaien op piekuren.
Met accu's kun je de piek afvlakken en heb je wellicht een centrale minder nodig.
Dus wat je extra aan accus uitgeeft bespaar je wellicht elders.
computerjunky @LurkZ31 augustus 2022 16:40
Dat klinkt allemaal leuk maar als consument is er maar 1 factor waar ik in geïnteresseerd ben en dat is mijn portemonnee. Ik ga echt niet de schone schijn ophouden dat het milieu me wat boeit. Het gaat voor mij gewoon keihard om besparen zodat ik ook nog kan eten.
En thuis accu's zelf aanschaffen ga je nooit en te nummer terugverdienen. Die 4000 euro+ die ze kosten voor die 5 maanden in het jaar waar je er wat aan heb x misschien 1.5 kwh per dag in die komt uit op zon 390 kwh per jaar wat je meer eigen panelen haalt. min de terugleververgoeding die je dan niet krijgt gaat gewoon nooit en te nummer voor einde levensduur van de accu die kosten terughalen. Ik heb die berekening al meerdere keren gemaakt met verschillende stroom prijzen en ze moeten echt nog zon 60% goedkoper worden willen ze interessant worden. tenzij je echt enorm veel overproductie heb dan kan je ze in de avond inzetten voor electrisch verwarmen maarja bijna niemand heeft zoveel dak ruimte dat ze genoeg winter opbrengst hebben voor verwarming.

als een energiebedrijf dit gaat leveren zijn de kosten drastisch lager en dan is het misschien wel interessant als de winst gedeeld word en zij de kosten kunnen afschrijven als infrastructuur.
Verwijderd @computerjunky14 september 2022 16:23
Een accu voor de stroom uit je zonnepanelen is er maar voor één dag of hoogstens een paar dagen, dus alleen voor in de zomer.
In lente en herfst kom je in de avond al tekort, want dan wekken je panelen al weinig meer op,
In de winter heb je bijna niets in je accu en staat die stil.
5 dagen in de winter stroom eruit halen zal dus niet lukken en zelfs in de zomer kan dat niet.
Een thuisaccu is dus vrijwel het hele jaar nutteloos en een buurtaccu, doet ongeveer hetzelfde en is ook in drie seizoenen bijna nutteloos. Ook een buurtaccu in de zomer is er maar voor het gebruik van één of een paar dagen.
computerjunky @Verwijderd14 september 2022 17:22
Ja en nee, er moeten gewoon andere alternatieven bij komen xoals meer wind. Die kunnen in de zomer dan langzaam of in de nacht draaien en in de winter de hele dag. En pieken opslaan.

Maar voor over het algemeen zal een alleen opslaan van zonnepanelen systeem niet rendabel zijn nee. Maar als die dingen door de netbeheerder geleverd worden kunnen ze misschien op demand op afstand pieken opvangen. Maar ik ga er zeker niet voor betalen.
Verwijderd @computerjunky15 september 2022 14:18
Volgens mij is het aanbod alles behalve een probleem, het probleem is en zal de grotere vraag zijn.
Minder stroom van kolencentrales en van gascentrales en ze willen minder stroom van zonnepanelen op daken en schaffen daarom salderen af. Warmtepompen vreten stroom en vliegen als warme broodjes over de toonbank. Meer laadpalen en elektrisch koken en verwarmen. Buren moesten 12 maand wachten. Daarbij steeds minder gas in huizen, mkb en industrie en veel meer stroom. Meer datacentra.
Er is in de nabije toekomst een enorm tekort aan stroom en het net kan dat niet aan.
Daarbovenop zal stroom veel duurder worden, misschien wel duurder dan gas.
Bierbal @TD-er31 augustus 2022 21:22
Is zo'n thuisaccu wel brandveilig? Hoe denkt de verzekering hier over? Gaat de premies waarschijnlijk ook wel omhoog als je deze thuis plaatst vanwege extra brandgevaar.
TD-er @Bierbal31 augustus 2022 21:33
Net zo brandveilig als zonnepanelen...
Oftewel als je een TokkieWokkie merk neemt, danwel door de firma TokkieWokkie & Ko laat installeren dan kun je alles verwachten.

Zorg dat je goede spullen hebt en door iemand met kennis laat installeren, zoals met alles.
Accu's zelf zijn niet het probleem.
Het is net even iets teveel proberen te besparen wat het uiteindelijk zo duur maakt.
Zoals ik ook altijd al zeg over PC-voedingen...
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij. Je maakt kans op een paar tientjes korting, maar uiteindelijk betaal je de hoofdprijs.
Fairy @TD-er2 september 2022 09:32
Als straks iedereen aan de thuisbatterij zit, zal je ook veel vaker te maken krijgen met brand door deze accu's. Deze branden zijn oncontroleerbaar en zeer heftig (wel eens een accu van een fiets zien ontbranden? En dat is nog een fractie van het vermogen).

Dit zou je liever niet bij mensen in huis plaatsen maar centraal in een geconditioneerde ruimte met adequate blusmiddelen. Als iedereen aan de thuisaccu gaat heb je straks onder elke woning een potentiële bom liggen.

Los daarvan, ik heb zelf wel aardig ruimte om een accu kwijt te kunnen, maar mensen met bijv. een kleine tussenwoning gaan daar een serieuze uitdaging aan hebben.
TD-er @Fairy2 september 2022 10:09
Voor een kleine tussenwoning, of rijtjeswoning oid. zou dat prima wat meer gecentraliseerd kunnen worden.
Vaak zijn dat soort woningen ook huurhuizen, of vallen onder een VVE. Dat is lokaal genoeg en toch gegroepeerd genoeg om enigszins schaalvergroting toe te kunnen passen.

En zoals ik al eerder noemde, zie ik weinig verschil tussen brandgevaar van zonnepanelen en brandgevaar van een accu.
Als je het verkeerd aanlegt, zijn beide een behoorlijk brandgevaar.

Enige steekhoudende argument is dat Lithium accus veel feller branden en niet te blussen zijn met water. (naast dat Lithium nogal heftig reageert op water, dus lekkages zijn ook een gevaar als dit op de een of andere manier bij het binnenste van een cel kan komen)

Maar goed, die potentiele bom hadden we ook met aardgas in de woningen.
Daarom hebben ze er een geurtje aan toegevoegd zodat je het in elk geval tijdig kunt ruiken.
Maar dat geurtje voegen ze pas toe nadat het via de bedoelde routes uit de grond gehaald is.
Een vergelijkbare potentiele bom heb je ook met waterstof en voor zover ik weet kun je dat niet ruiken en er ook geen geurtje aan toevoegen. Waterstof hebben we dan (nog) niet in de woningen, maar wel al in voertuigen waar mensen ook bovenop zitten.
Is het dan iets wat we maar niet moeten willen? Durf ik echt niet te zeggen.
In die zin is er wellicht zelfs wel wat voor te zeggen om het juist kleinschaliger te doen en bijv. ook niet proberen om een grote batterij te gebruiken voor het afdekken van 1 of meer dagen, maar eerder net genoeg om de pieken controleerbaar te houden.
Dan is er ook minder de noodzaak om zoveel mogelijk energie in een compact blokje te proppen en zou je de wat meer stabiele accu-technieken kunnen gebruiken en ook meer monitoring per cel.
Ik denk dat je met 2 a 3 kWh thuisbatterij al heel veel van die piekbelasting eraf kunt halen.
Qua capaciteit is dat ongeveer 4 a 5 vrij standaard 45Ah autoaccus.
Uiteraard kun je die niet langdurig continue belasten, dus zijn zeker niet de perfecte accus hiervoor, maar het geeft wel ongeveer een idee van hoe relatief weinig ruimte (volume) je nodig zou hebben en in menig huis is ruimte minder een issue dus zou je dit ruim op kunnen zetten om het gevaar van brand veel kleiner te maken. (ook moet je dergelijke accus echt wel ventileren tijdens laden, dus ook daarom niet geschikt hiervoor)
Fairy @TD-er2 september 2022 10:42
Zoals je zelf al aangeeft, Lithium accu's zijn met normale middelen niet te blussen en ze branden veel intenser. Daarnaast liggen ze in het huis en niet op het dak. Een zonnepaneel dat op je dak staat te branden zal veel minder snel de woning in brand steken dan bijvoorbeeld een brandende accu in een trapkast in een woning. Een brandend zonnepaneel wordt snel opgemerkt door de omgeving, maar een accu niet als je niet thuis bent, totdat de vlammen naar buiten slaan. Staat tegenover dat bij zonnepanelen je binnen een inverter hebt hangen, maar dat is bij een accu dan weer niet anders.

Daarnaast kun je met een accu wel de nacht doorkomen, alleen de winter overbruggen is dan weer geen optie helaas.

Ik hoop dat er binnen afzienbare tijd stappen worden gemaakt met opslag van veel grotere hoeveelheden energie in een veiliger medium.
TD-er @Fairy2 september 2022 11:26
[...]
Daarnaast kun je met een accu wel de nacht doorkomen, alleen de winter overbruggen is dan weer geen optie helaas.
[...]
Zoals ik al meermalen probeer aan te geven, de nachtelijke uren zouden juist niet een probleem moeten zijn om dan energie te verbruiken.
De problemen die we nu hebben (en die veel meer een probleem gaan worden in de komende jaren) is dat er zo'n groot verschil zit tussen nominaal verbruik en piekverbruik.
Als dat verschil veel kleiner gemaakt kan worden, dan is er ook geen reden meer om zulke enorme prijsverschillen te hebben voor energie gedurende de dag.
Ook het elektriciteitsnetwerk kan het dan beter aan.

Tuurlijk wil je als PV-eigenaar wellicht je surplus aan stroom op kunnen slaan voor 's nachts.
Maar eigenlijk is dat niet het werkelijke probleem.
Het echte probleem is dat we nu teveel stroom hebben op de verkeerde momenten op de verkeerde plek.
Waar we dus met z'n allen op moeten focussen is die pieken wegwerken.
Dus zeg maar je boiler aan laten springen met een vermogen wat overeenkomt met de opbrengst van je PV panelen. (of welke grootverbruiker dan ook) en anders met veel minder vermogen dat boilervat opwarmen.
Simpel voorbeeld: Als je de laatste bent die gaat douchen, dan maakt het echt niet uit of dat vat in 40 minuten weer is opgewarmd of dat het de hele nacht duurt. Maar qua piekstroom maakt dat wel uit.
Koken vereist wel een bepaald vermogen op een bepaald tijdstip, dus daar kun je niet heel veel aan veranderen anders dan een lokale buffer om die pieken op te vangen -> 2 a 3 kWh accu is voldoende.
Auto opladen, zou mooi zijn als dat kan met PV-energie, maar je moet al een behoorlijk grote set hebben op een zonnige dag wil je de laadstroom van een laadpaal kunnen compenseren zonder het net te belasten. Maar de vraag is, als je auto op de oprit staat, moet deze dan zo snel mogelijk weer vol zijn? Of is het goed zat als deze vol is als je de auto weer nodig hebt?

Het tegengaan van piekbelasting zou op dit moment onze grootste zorg moeten zijn. Niet eens zozeer het totaal verbruik verminderen. Dat komt vanzelf als je niet meer zoveel overcapaciteit moet hebben om de pieken te kunnen voorzien.
Bijkomend voordeel is dat wanneer die pieken zoveel mogelijk gladgestreken kunnen worden, dat je dan geen prijsdifferentiatie meer nodig hebt gedurende de dag en dus is er geen noodzaak meer om een accu te hebben zodat je "de nacht doorkomt".
Sterker nog, als iedereen dat zou hebben, versterk je het verschil in verbruik tussen daluren en piekuren alleen maar.

Enige echte probleem is alleen wel dat deze utopie alleen maar kan werken als er op genoeg plekken deze pieken tegengegaan worden.


Wat betreft je opmerkingen over brand.
Zonnepanelen liggen vaak op materiaal wat relatief snel vlam kan vatten.
Een goede installateur van zonnepanelen zal een omvormer monteren op brandvertragend materiaal, dus zie niet in waarom je een thuisaccu niet zou installeren op zo'n manier dat deze ook omgeven is door brandvertragend materiaal, met een poederblusser ernaast of wellicht omgeven door een beton/steen muurtje wat als bak fungeert met een CO2 capsule erbij die zo'n bak dan vult in geval van brand.

Ik erken zeker wel dat accus vlam kunnen vatten, echter mits goed gebruikt zie ik niet direct een probleem.
Uiteraard zul je altijd lui hebben die de regels en common sense negeren, maar je kunt beter denken in oplossingen om te voorkomen dat dat soort lui ernstige fouten maken dan een techniek op voorhand afschrijven omdat er van zulke lui zijn.
Fairy @TD-er2 september 2022 11:33
Wat betreft het punt van energie gebruiken als het beschikbaar is. Het zou mooi zijn als er een generiek protocol komt waarmee je bijvoorbeeld die boiler kan schakelen zodra er energie beschikbaar is uit de zonnepanelen. Ik weet dat P1 monitor via een Raspberry een relais kan schakelen, zodat je aan de boiler aan kan geven dat ie zijn gang kan gaan, maar volgens mij moet dit veel beter geïntegreerd kunnen worden.

Ik ben zelf ook nog van plan om me meer te verdiepen in home automation (Home assistant e.d.). Ik wil in de nabije toekomst over van een CV naar airco's om te verwarmen, het zou toch ideaal zijn- als ik bij een overschot de temperatuur tijdelijk enkele graden hoger kan laten instellen e.d..
TD-er @Fairy2 september 2022 11:42
Wat betreft het punt van energie gebruiken als het beschikbaar is. Het zou mooi zijn als er een generiek protocol komt waarmee je bijvoorbeeld die boiler kan schakelen zodra er energie beschikbaar is uit de zonnepanelen. Ik weet dat P1 monitor via een Raspberry een relais kan schakelen, zodat je aan de boiler aan kan geven dat ie zijn gang kan gaan, maar volgens mij moet dit veel beter geïntegreerd kunnen worden.
Yep, de P1 poort om te kijken hoeveel je teruglevert en dat proberen naar een lager niveau te brengen is typisch iets wat je nu al kunt doen als je PV hebt liggen.
De andere kant op kan natuurlijk ook. Je zou kunnen detecteren of je verbruik al hoog is en dan besluiten om een grootverbruiker nog even niet aan te zetten.
Ik weet dat moderne boilers digitaal in te stellen zijn qua vermogen. Zo staat mijn 6kW boiler afgeregeld op 4.5 kW (default vanaf fabriek).
Maar het zou mooi zijn als dat makkelijk te koppelen is aan een meer centraal systeem wat aangeeft dat je met minder vermogen toe zou kunnen als 'ie moet verwarmen na een bepaald tijdstip, of als er andere grootverbruikers actief zijn.
Ik ben zelf ook nog van plan om me meer te verdiepen in home automation (Home assistant e.d.). Ik wil in de nabije toekomst over van een CV naar airco's om te verwarmen, het zou toch ideaal zijn- als ik bij een overschot de temperatuur tijdelijk enkele graden hoger kan laten instellen e.d..
... of lager in geval van airco en PV & zonnige dagen
Zo heb ik mijn airco op dezelfde groep zitten als de 1-fase omvormer en daarnaast nog een 3-fase omvormer voor de set die later op de dag pas echt online komt.
Verwijderd @Fairy14 september 2022 16:27
Een hybride omvormer kan de stroom van je zonnepanelen eerst naar de apparaten in je huis sturen en dan pas naar het net als er iets over is. Zo kun je zelfs met de juiste omvormer stroomuitval in je wijk opvangen.
Verwijderd @TD-er14 september 2022 14:28
Die thuisbatterij ga je zo goedkoop mogelijk opladen en dat kan ook via het net.
Je laadt die van je zonnepanelen en anders op een goedkoop moment van de dag.
Tussen 13 uur en 15 uur gaan alle thuisbatterijen en elektrische auto's en in de toekomst slimme apparaten stroom trekken van het net. Over grote pieken gesproken.
Tussen 17 uur en 19 uur komen mensen thuis en ze zetten hun elektrische auto aan de lader en hun warmtepomp gaat aan en ze gaan dan elektrisch koken, want we zijn van het gas af. Over grote pieken gesproken. Huishoudens met zonnepanelen gebruiken zelf 1/2 tot 2/3 van wat ze opwekken zelf en dat komt niet eens op het net. Huishoudens met zonnepanelen gebruiken zelf nu al veel van hun stroom voor airco en warmtepomp en boiler en elektrisch koken. Hoezo piek? De industrie en het MKB moeten van het gas naar de stroom en die veroorzaken straks nog meer dan nu de pieken.
Nee, de pieken van zonnepanelen zijn te verwaarlozen bij al die andere pieken en dan moet je de rekening niet leggen bij de bezitters van zonnepanelen door salderen af te schaffen.
Verwijderd @TD-er14 september 2022 14:41
De grote pieken komen als we van het gas afgaan, door warmte pompen, elektrisch koken, enz. en veel minder door zonnepanelen en daarom salderen afschaffen is dus geen logische keuze.
Voor die belasting kun je zonnepaneeleigenaren niet laten opdraaien.
Het is logischer om bezitters van warmtepompen en elektrische auto's en thuisaccu's die laden van het net te laten opdraaien voor hun piekbelasting van het net en niet door salderen af te schaffen.
Een thuisbatterij gaat voor grote pieken zorgen, want die laadt je van je zonnepanelen en op goedkope momenten van de dag via het net. Tussen 13 en 15 uur, gaan thuisbatterijen ook laden van het net.
Bovendien komt er minder goedkope stroom van zonnepanelen op het net door thuisaccu's en de gewone man krijgt die stroom niet meer. Thuisbatterijen gaan zorgen voor nieuwe piekbelastingen, want ze kunnen ook laden van het net tussen 13 en 15 uur.
84hannes @Don Quijote31 augustus 2022 09:40
Dat de overheid is meegegaan in de lobby van de energiebedrijven om salderen af te schaffen is een grove schande. Je moet juist de bal bij de grote bedrijven leggen om oplossingen te vinden om de overcapaciteit in de zomer, op te slaan en in de winter te gebruiken (Omzetten naar waterstof, etc opties te over).
Saldering betekent dat energiebedrijven (onder bepaalde voorwaarden) geen winst mogen maken op in- en verkoop bij consumenten. Raad jij eens wat het principe van energiebedrijven is?
Je moet juist de bal bij de grote bedrijven leggen om oplossingen te vinden om de overcapaciteit in de zomer, op te slaan en in de winter te gebruiken (Omzetten naar waterstof, etc opties te over).
Opslaan in waterstof levert tientallen procenten energieverlies op. Wat jij voorstelt is dat Eneco in de zomer 1000kWh van mij opslaat (bijvoorbeeld in in waterstof) en dat ze mij die 1000kWh in de winter weer terugleveren, zonder daar een cent voor te vragen. Ondertussen moeten ze infrastructuur opzetten om alles om te zetten en op te slaan, en moeten ze de gigantische verliezen die plaatsvinden bij conversie en opslag voor eigen rekening nemen. Dan vraag ik jou: van welk geld zouden ze dat moeten doen? Volgens mij bestaat hun businessmodel uit de winst die ze maken op energie die ze verkopen, zonder die winst kunnen ze de verliezen niet opvangen.

Salderen was een mooie regeling om consumenten aan het opwekken te krijgen, maar niemand met verstand van zaken heeft ooit de illusie gehad dat het een houdbare situatie was.
edit:
Mijn retorische vraag was blijkbaar niet duidelijk: energiebedrijven handelen in energie. Winst op de verkoop is hun enige bestaansrecht. Als we dat niet willen moeten we ze weer nationaliseren.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 23 juli 2024 01:00]

Flappiewappie @84hannes31 augustus 2022 10:34
Dan vraag ik jou: van welk geld zouden ze dat moeten doen?
https://nieuws.eneco.nl/s...ongekende-omstandigheden/
https://lc.nl/economie/Mo...koopprijzen-27675705.html
https://nieuws.nl/economi...nergieconcern-vattenfall/

Eneco +200 miljoen, Essent +600miljoen, Vattenfall weet-ik-veel-hoeveel-miljoen-miljard-kroon...

Alsjeblieft zeg - deze partijen zitten gewoon op geld, zet ze niet weg alsof ze het zielig hebben. Ze kunnen best was hebben - maar extra overheidssteun is iig niet nodig.

Echter persoonlijk denk ik dat (sommige delen van het) beleid van de overheid ook wel richting de burger mag. Dit gaat zéker over bewust over het gebruik van energie. Dat energie al 20 jaar zo goed koop is kan gewoon niet: iedereen betaalt eigenlijk nu de rekening die ze al jaren zouden moeten betalen voor een warm huis (mijn mening). In mijn ogen hebben deze energieclubs (inclusief de brandstof lobby) ons afhankelijk gemaakt van energie. Nu gaan we met zijn allen opeens zeggen dat het te duur is terwijl gewoon de enige échte oplossing het verbruik verminderen is; samen met het efficiënter (kunnen) leveren van energie.

Verminderen verbruik = aan de consument bedrijfsleven
Efficiënter leveren = aan de energieleveranciers

Dus niet telkens gaan wijzen dat een van deze partijen slechts iets moet doen, het zal van beide kanten moeten komen.
84hannes @Flappiewappie31 augustus 2022 10:39
Alsjeblieft zeg - deze partijen zitten gewoon op geld, zet ze niet weg alsof ze het zielig hebben.
Het gaat er niet om of ze nu geld hebben, het gaat er om hoe ze dat geld verdienen en verdient hebben. Volgens mij is dat door energie duurder te verkopen dan in te kopen. Als je ze det recht ontneemt, dan ontneem je ze hun bestaansrecht. Niet omdat ze zeilig zijn, maar omdat ze niet meer kunnen doen wat ze doen. Het is alsof je een fietsverhuurbedrijf verbiedt winst te maken op de verhuur van fietsen.
osluis @84hannes31 augustus 2022 12:12
Het gaat erom hoe ze dat verdienen? Stel ik heb twee woningen naast elkaar. Eentje met en eentje zonder zonnepanelen. Enoco pakt stroom dat ik opwek en betaalt mij daar 9 cent voor en levert dat tegelijk terug aan mij op de tweede woning voor ongeveer 1 euro! Noem je dat een eerlijk verdienmodel?

Zolang ik als particulier niet de kans heb om mijn stroom zelf te verkopen aan wie ik dat wil, is het niet meer dan redelijk dat ik daar ook een fatsoenlijke vergoeding voor krijg van het energiebedrijf.
84hannes @osluis31 augustus 2022 13:48
Zolang ik als particulier niet de kans heb om mijn stroom zelf te verkopen aan wie ik dat wil
Maar die heb je wel. Ga thuis elektrische auto's van de buren opladen, ga water koken en heet water verkopen, ga in je kelder groene waterstof produceren en probeer dit aan de NASA te slijten.

Wat jij wilt is het distributienet van de lokale distributeur gebruiken. Daar zouden inderdaad betere afspraken over mogelijk moeten zijn. Maar je kunt niet verwachten dat je dat gratis kunt doen.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 23 juli 2024 01:00]

osluis @84hannes31 augustus 2022 17:54
Wat jij wilt is het distributienet van de lokale distributeur gebruiken. Daar zouden inderdaad betere afspraken over mogelijk moeten zijn. Maar je kunt niet verwachten dat je dat gratis kunt doe
Ik zeg toch ook nergens dat ik verwacht dat het gratis is? Ik betaal toch kosten voor netwerk beheer of niet? Eneco beheert het locale net niet, dat doet de netwerkbeheerder.

Ik zeg ook niet dat ik net zo veel wil ontvangen voor mijn stroom als ik teruglever als wat ik ervoor betaal. Ik wil alleen een eerlijke vergoeding hebben.

Als je ziet dat de minium prijs voor zonnestroom op 17 cent zit (zie artikel), dan is het geen eerlijke prijs als je maar 9 cent terug krijgt als ik teruglever. Dat is ver onder de marktprijs en ook minder dan wanneer Eneco het zelf in had moeten kopen op de markt. Wat zij nu aan het doen zijn is gewoon hun zakken extra vullen over de rug van particulieren die geen kant op kunnen.
Verwijderd @osluis14 september 2022 16:40
Producenten van stroom krijgen 100% van de marktprijs zoals die op dat moment op de spotmarkt is.
Met zonnepanelen op je dak ben je net zo goed producent als een windmolenpark of een zonnepark, waarom zou je minder dan 100% krijgen?
Er gaan vele miljarden subsidie naar gascentrales, kolencentrales, kerncentrales, kabels voor windmolens op de Noordzee, windmolenparken en zonneparken.
Waarom dan geen cent naar stroom van mensen met zonnepanelen op hun dak?
Bij de aanschaf van panelen waren er voor burgers amper subsidieregelingen en nu zou de overheid subsidie kunnen gaan geven door hen hun EB, ODE en BTW op hun stroom te laten houden.
Waarom geen cent voor groene stroom van daken?
Zelfs 100% van de marktprijs is niet gegund.
Stroom van daken wordt tegengewerkt en mag niet meer worden, terwijl we van het gas af moeten en er dan veel meer behoefte is aan stroom. Onzinnig.
LurkZ @osluis31 augustus 2022 15:39
Stel ik heb twee woningen naast elkaar. Eentje met en eentje zonder zonnepanelen. Enoco pakt stroom dat ik opwek en betaalt mij daar 9 cent voor en levert dat tegelijk terug aan mij op de tweede woning voor ongeveer 1 euro! Noem je dat een eerlijk verdienmodel?
Die 9ct is pas nadat je weggestreept hebt. Wegstrepen zal voornamelijk in de winter gebeuren, en dan zijn de tarieven hoger (dus zelfs een beetje winst voor jou).
Pas als je niet meer kunt wegstrepen gaat je verhaal op.
Wel moet ik toegeven dat het met het afbouwen v/d regeling echt slecht gaat worden en uiteindelijk precies zoals jij beschrijft.
Immanent Ike @LurkZ31 augustus 2022 17:24
Een betere vergelijking is het hebben van een huis is Rotterdam met pannelen en eentje in Amsterdam zonder pannelen. Maar het kost geld om de elektriciteit te transporteren en eventueel op te slaan want het huis in Amsterdam wil op elk moment elektriciteit gebruiken, en het huis in Rotterdam wil op elk moment overschotten kunnen leveren. Links om of rechtsom zitten daar kosten aan vast die niet volledig bij de overheid, leveranciers en netbeheerders kunnen worden gelegd. Ook de consument die wil leveren zal moeten meebetalen (andere heeft hij alleen maar baten, ook tov mensen zonder pannelen).

Vervolgens kunnen we besluiten wat een fair minimum bedrag is dat particulieren moeten krijgen. Maar daar zal een stukje winst bij moeten zitten want uiteindelijk zijn de leveranciers commerciële bedrijven die niet zullen investeren zonder dat ze winst kunnen maken.
Verwijderd @LurkZ14 september 2022 16:41
Dit topic gaat over afschaffen van salderen en dan kun je niks meer wegstrepen en krijg je voor alles wat je levert bijna niets meer.
Flappiewappie @84hannes31 augustus 2022 11:03
Hier ben ik het dan ook helemaal mee eens, maar je zult dus naar een model/pakket moeten brengen waarbij de gehele markt wat eerlijker is. Ik vind vergelijkingen altijd wat ingewikkeld maar:

In dit geval móet iedereen in het land een fiets huren (omdat je naar je werk moet om je fietsverhuur te betalen...), en hebben ze al 20 jaar fietsen, en de verhuur infra, zwaar gesubsidieerd kunnen realiseren.

Doordat er nu wat mensen waren die wisten hoe ze zelf fiets konden repareren waren ze niet meer verplicht om de fietsverhuurders te laten betalen voor regulier onderhoud (zonnepanelen). Een aantal mensen waren zo slim om ook zelf fietsbellen te maken en de fietsen van anderen te gaan repareren. Hierdoor maakte de fietsverhuurders op sommige vlakken wat minder winst. Nu steek de overheid voor die laatste groep er een stokje voor omdat dus niet meer rendabel te kunnen doen.

Volgens mij moet je naar een model waarbij energieleveranciers elkaar te tent uit moeten concurreren om ze efficient en klantvriendelijke fietsen (energie dus) te moeten laten leveren tegen zo laag mogelijke kosten. Aan de andere kant moet je er voor zorgen dat consumenten zich bewust zijn om zo min mogelijk te hoeven fietsen (energiegebruik) en waar mogelijk autonoom om te kunnen springen met fietsen (energiegebruik).

Zoals de maatregelen er nu staat is het er een die de positie van energieleveranciers in stand houd - daar moeten we wat mij betreft vanaf. Een pakket aan maatregelen zou dat wat richting kunnen geven.
84hannes @Flappiewappie31 augustus 2022 11:12
Ik denk dat je consumenten als reguliere energieopwekkers moet zien. Er kan dan onderhandeld worden voor de voorwaarden en de leverprijzen. Als individu gaat dat niet, maar als 1000 consumenten samen in een soort corporatie deel kunnen nemen dan kun je een vuist maken. Enerzijds kun je meer voorspelbaarheid bieden en over grotere aantallen onderhandelen, anderzijds kan een energiebedrijf kiezen of ze wel of niet met jou in zee gaan. Energiebedrijven verplichten energie tegen een vast tarief in te kopen staat gezonde marktwerking in de weg.
Da_Teach @84hannes31 augustus 2022 10:43
Door saldering te laten bestaan zorg je er juist voor dat grote bedrijven zoals een Eneco, Vattenfall, etc, geforceerd worden te kijken naar energieopslagmethodes die efficiënter en kosten technisch beter zijn dan een thuisbatterij. Juist omdat het hun dan geld kost, en waar zijn grote bedrijven heel goed in? Manieren zoeken om kosten te drukken.

Voor een particulier is het onmogelijk om dat soort investeringen te doen. Voor een particulier is het (momenteel) onmogelijk een batterij te verkrijgen welke genoeg opslag bied om de wintermaanden door te komen. En dat is het echte probleem van zonnepanelen. Seizoen gebonden energie generatie.
84hannes @Da_Teach31 augustus 2022 10:56
Ik ben helemaal voorstander van bedrijven oplossingen laten zoeken. Mijn vraag is, van welk geld. Hoe zou een energiebedrijf geld moeten verdienen als ze geen winst mogen maken op de verkoop van energie?
Wat is hun motivatie om klanten te werven als klanten effectief alleen maar geld kosten?
Voor een particulier is het (momenteel) onmogelijk een batterij te verkrijgen welke genoeg opslag bied om de wintermaanden door te komen.
Dat gaat een energiebedrijf ook echt niet lukken hoor, dus ik weet niet waarom je hier expliciet over particulieren praat.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 23 juli 2024 01:00]

Da_Teach @84hannes31 augustus 2022 11:23
Dus je motivatie om saldering af te schaffen is "waarom zouden die energiebedrijven anders nog energie leveren"?

Wat dacht je van die grote energie slurpende bedrijven meer geld te vragen voor de energie die ze gebruiken? Of bijvoorbeeld in de vorm van een hogere leveringskosten? Of -waarom- moet een energiebedrijf winst maken?

Persoonlijk vind ik non-profit voor een eerste levensbehoefte aanbieder niet eens een heel gek idee...

Maar ik zou het nog prima vinden als we op 80% terugleververgoeding zitten. Wel die belachelijke energiebelasting blijven salderen maar niet de daadwerkelijke kosten. Dat is dan de marge die energiebedrijven "mogen pakken".
84hannes @Da_Teach31 augustus 2022 11:52
Dus je motivatie om saldering af te schaffen is "waarom zouden die energiebedrijven anders nog energie leveren"?
Nee, blijkbaar ben ik onduidelijk geweest. Waarom zouden die energiebedrijven nog energie leveren aan particulieren als ze verplicht worden hier verlies op te draaien?
Persoonlijk vind ik non-profit voor een eerste levensbehoefte aanbieder niet eens een heel gek idee...
En dat mag je vinden, ik kan me er best in vinden. Maar dan verwacht ik geen grootse verhaaltjes over grote boze bedrijven die te veel geld verdienen, en arme consumenten die aan de bedelstaf worden gebracht. Je stelt een economisch onrendabel model voor, en de enige manier om dat in stand te houden is de staat bij laten springen, bijvoorbeeld door middel van privatisering nationalisering.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 23 juli 2024 01:00]

Da_Teach @84hannes31 augustus 2022 12:05
Nee, blijkbaar ben ik onduidelijk geweest. Waarom zouden die energiebedrijven nog energie leveren aan particulieren als ze verplicht worden hier verlies op te draaien?
Waarom zouden ze verlies draaien als er andere methodes zijn om toch nog (minimaal) break-even te draaien of zelfs winst? Bijv. x euro per maand extra per zonnepaneel aan leveringskosten vragen.
Je stelt een economisch onrendabel model voor, en de enige manier om dat in stand te houden is de staat bij laten springen, bijvoorbeeld door middel van privatisering.
Ik denk dat je nationalisering bedoelt. Ik denk dat het een prima idee zou zijn om dat te doen. Doe dit ook gelijk bij de vervoersbedrijven, de zorg, etc. Zorg er wel voor dat er een semi-commercieel directeur zit (en niet de gemiddelde ambtenaar aan het hoofd) en ik denk dat het beter zou gaan met Nederland.

[Reactie gewijzigd door Da_Teach op 23 juli 2024 01:00]

84hannes @Da_Teach31 augustus 2022 13:45
Ik denk dat je nationalisering bedoelt. Ik denk dat het een prima idee zou zijn om dat te doen.
Klopt, en dat is een discussie die ik niet aan ga :)
osluis @84hannes31 augustus 2022 18:02
Nee, blijkbaar ben ik onduidelijk geweest. Waarom zouden die energiebedrijven nog energie leveren aan particulieren als ze verplicht worden hier verlies op te draaien?.
Leg mij eens uit wat het verschil is tussen mij bijvoorbeeld 30c/kwh te betalen of op de energiemarkt voor 30c/kWh in te kopen? Waarom maken ze dan verplicht verlies?
84hannes @osluis31 augustus 2022 18:31
Leg mij eens uit wat het verschil is tussen mij bijvoorbeeld 30c/kwh te betalen of op de energiemarkt voor 30c/kWh in te kopen?
Jij hebt het nu over kopen van consumenten voor de marktprijs. Daar ben ik positief over.
osluis @84hannes31 augustus 2022 19:11
Klopt, maar dan mag de marge op levering dan ook omlaag. Als ze voor 30c inkopen en voor meer dan een euro doorverkopen zonder verder kosten te maken voor het netwerk zijn dat marges van 233%. Ik vind dat er een beetje over.

Ik droom van een wereld waarin ik als particulier zelf contracten af kan sluiten met andere particulieren en mijn overschot daar aflever terwijl de netwerkbeheerder een deel van de opbrengst krijgt voor het transport. Zo kan ik dan ook mijn eigen EV auto opladen op willekeurig laadpunt met mijn zelf opgewekte stroom of mijn moeder die geen zonnepanelen heeft van elektra voorzien voor een prikkie.
Verwijderd @Da_Teach14 september 2022 17:05
Energieleveranciers verdienen prima op burgers met zonnepanelen en salderen.
Salderen of niet heeft ook weinig te maken met energieleveranciers.
Door salderen krijgt de overheid geen EB, ODE en BTW over wat je opwekt en levert aan het net.
Je stroom gaat naar iemand die EB, ODE en BTW betaald en door salderen geeft de overheid dat door aan jou. Zonder salderen krijgt de overheid wel EB, ODE en BTW, want ze geven dat niet meer door aan jou.

Aan de kant van de leveranciers krijgen ze gewoon betaald door degene die jouw stroom afneemt en ze geven dat min of meer door aan jou.
De ene keer betaald de afnemer van je stroom meer dan jij krijgt en de andere keer minder.
Per saldo kost salderen de energieleveranciers nu niets en levert hen nu niets op.
Dat geldt voor alle stroom die je produceert en levert, ook als je meer levert dan gebruikt.
Al je stroom komt bij iemand die de volle prijs betaald, dus inclusief ODE, EB en BTW en zijn tarief van zijn leverancier.
Als je 3000 kWh opwekt en levert gaat er 3000 kWh naar een gebruiker die alles betaald.
De overheid krijgt zijn deel en de energieleveranciers krijgen hun deel.
Met salderen geeft de overheid je een deel van wat die gebruikers hebben betaald terug.
Zonder salderen krijg jij niets terug van de ODE, EB en BTW die een ander voor jouw stroom heeft betaald.
Met of zonder salderen betalen de gebruikers van jouw stroom gewoon hun tarief aan hun leverancier.
Maar nu willen leveranciers behalve hun reguliere tarief ook nog aan jou verdienen.
computerjunky @84hannes31 augustus 2022 16:26
ze kunnen in bulk accu's bij zonnepanelen houders plaatsen en daar een kleine vergoeding voor vragen. dan levert het beide wat op. ik meer stroom uit eigen opwek in de nacht en zij minder stroom genereren met andere brandstoffen in de nacht.
als salderen weg ik is mijn stroom minus 20% wat ik direct gebruik nog maar een kwart waard van wat ik ervoor betaal. Als zij een accu plaatsen en ik gebruik daardoor 50% zelf en minder van het net levert het mij geld op en levert het hun een besparing op. daar wil ik best voor betalen maar wel minder als 50% van wat ik ermee bespaar anders is de meeste winst voor huh en daar werk ik dan weer niet aan mee.

Als ze bulk thuis accu's inkopen per 50.000 stucks is dat natuurlijk ook veel goedkoper als de 5000 euro die wij er nu voor moeten betalen terwijl het materiaal maar 500 euro bedraagt.
gertrudi @Da_Teach31 augustus 2022 18:15
Energie van de zomer opslaan voor in de winter, zou je als laatste redmiddel moeten gebruiken. Inefficiënt en duur. Het zou goed zijn als particulieren meer rekening houden wanneer zij hun apparaten zoals een vaatwasser aanzetten. Thuis batterij kan ook efficiënter zijn dan een megapark. Het overvolle stroomnet hoeft dan niet gebruikt te worden om de stroom van de eindgebruiker naar de batterij te vervoeren.
Da_Teach @gertrudi1 september 2022 09:59
Een thuis batterij is gelimiteerd in grote (zowel opslag als daadwerkelijke dimensies) en zal hierdoor nooit een goede oplossing worden voor zonnepanelen.

Als voorbeeld neem ik mijn eigen opbrengst, op een goede zonnige dag zit ik op 40kwh aan opbrengst. Afhankelijk van welke apparaten ik aanzet kom ik uit op een verbruik van 10-30kwh per dag [30kwh alleen als alle airco's aanstaan en dat gebeurd zelden]. [en in de 10kwh zit al een wasbeurtje + elektrisch koken]

Stel 10kwh per dag gebruik zit ik dus met een overschot van 30kwh per dag. Hoe zie je dat "opgelost worden" met een batterij? 30kwh laden overdag en ontladen in de nacht? Ja bij een enkele gebruiker lukt dat prima, overdag laden en in de nacht ontladen. Maar als iedereen dat gaat doen zal je hetzelfde probleem krijgen als we nu hebben. Zie: https://www.destentor.nl/...l-groene-stroom~a8876b25/

En die 2.5 uur is "nu" en niet als nog meer mensen zonnepanelen nemen. Ga er maar vanuit dat we echt veel te veel stroom in de zomer zullen hebben, en dat los je niet op met 10-30kwh thuis batterijen. Dat los je alleen op met mega batterijen die seizoenen kunnen opslaan. Je moet langdurig veel energie kunnen opslaan (waarbij opslag het liefst zonder verlies is). En dat lukt (momenteel iig nog niet) met een thuis batterij niet.

At best is een thuisbatterij uitstellen van het stabiliteitsprobleem. Dus als je idee is "we krijgen dan tijd om het probleem echt op te lossen" dan kan ik daar in mee gaan. Maar het is niet meer dan uitstel.

Vergeet ook niet, paar jaar geleden was een gemiddeld paneel misschien 200wp maar ik heb vorig jaar al 395wp panelen op mijn dak laten leggen, en de 500-600wp panelen komen er aan. De hoeveelheid zonne-energie die opgewekt gaat worden wordt alleen maar meer en meer. Aanzienlijk sneller/meer dan de thuisbatterij momenteel kan opvangen.

"Ja maar mensen moeten gewoon niet 20 panelen op het dak gooien, maar 'net' genoeg om uhm", ja net genoeg voor? Een zonnige zomer dag? Je weet wel, tenzij je airco's hebt, de dagen waar je het minste energie gebruikt van het hele jaar?

Ik zal er niet om liegen, saldering is de enige rede dat ik zonnepanelen heb. Want in de zomer ligt je verbruik gewoon zoveel lager dan in de winter dat, als het alleen voor de zomer maanden zou zijn, het nut gewoon te gelimiteerd is. En de warmtewisselaars zijn ook bijna nutteloos in de zomer - want het enige wat je opwarmt is je douch.

Ik laat dan ook nog even in het midden dat de batterijen die je in je huis zou moeten ophangen ook nog eens super gevaarlijk zijn als er wat mee mis gaat. Want als er wat mee fout gaat heb je of [extreem] brandgevaar of [extreem] giftige stoffen.
Robbaman @Da_Teach5 september 2022 10:48
Ik snap je punt over dat je thuisbatterij te klein is om meerdere dagen op te slaan, maar ik snap niet hoe het een probleem is om dit 's nachts terug te leveren. In je eigen voorbeeld zit je met een 30kWh overschot per dag, 's avonds en 's nachts is er geen/weinig zon en zal er dus altijd wel een energiebehoefte zijn, ook als het aantal zonnepanelen en windmolens vertienvoudigd zal dit het geval blijven.

Naar mijn idee zou het daarom prima werken als iedere particulier die dit kan een batterij thuis zou hebben van waarin bij voorkeur ongeveer een hele dag aan zonneproductie kan worden opgeslagen, ongeacht het eigen verbruik. Vervolgens kan 's nachts alles behalve 1 gemiddelde dag aan verbruik worden teruggeleverd aangezien er dan een grotere behoefte is aan energie dan er door windmolens wordt opgewekt (door de huishoudens zonder panelen, de bedrijven, ziekenhuizen, etc).

Aangezien je dan levert op het moment dat er meer behoefte is, is het sneller interessant om bijvoorbeeld dynamische tarieven te hebben. Dan is het net grotendeels gebalanceerd, salderen niet meer nodig, en is het toch optimaal rendabel om veel panelen te hebben.

Het vereist nog echt wel wat coördineer (lees: software) om het allemaal aan de praat te krijgen, maar de mening "thuisbatterij zal nooit een goede oplossing worden voor zonnepanelen" deel ik niet echt.
Da_Teach @Robbaman5 september 2022 13:35
maar ik snap niet hoe het een probleem is om dit 's nachts terug te leveren. In je eigen voorbeeld zit je met een 30kWh overschot per dag, 's avonds en 's nachts is er geen/weinig zon en zal er dus altijd wel een energiebehoefte zijn, ook als het aantal zonnepanelen en windmolens vertienvoudigd zal dit het geval blijven.
Dus we hebben nu (in veel gebieden) uitval van teruglevering vanwege het overvolle stroomnet. Als je daar nu batterijen voor inzet zal dat (mogelijk) werken. Maar stel dat je daar een verdubbeling krijgt van het aantal zonnepanelen en er gebeurd niks met de infra. Dan krijg je exact het zelfde overvolle stroomnet in de avond/nacht. Misschien zal het meer dan het dubbelen moeten zijn (de nacht is immers iets langer dan de dag), maar als je niks doet aan de infra zal dit zo blijven.

Vergeet ook niet dat (momenteel) het energieverbruik in Nederland in de nacht een stuk lager is dan overdag. Vandaar ook dat het dal tarief toch vaak 15-20% lager is.
Robbaman @Da_Teach5 september 2022 15:23
Dat lijkt me toch wel wat overdreven. Het uitvallen van het net door het overvolle stroomnet is iets dat in bijna alle gevallen hooguit een aantal uren per dag speelt. Het kunnen terugleveren van de overtollige stroom is echter iets waar je de hele avond, nacht en ochtend voor kunt gebruiken.

En daarnaast, het is natuurlijk ook geen OF-OF propositie, we moeten aan beide werken. Het net zal robuuster gemaakt moeten worden EN we moeten de piek eraf halen door lokaal (een deel van) de zonneenergie op te slaan EN we moeten de interactie hiertussen dynamisch maken zodat de toekomstige 10.000 thuisbatterijen efficient worden gebruikt in de context van het volledige net.
trapper @gertrudi5 september 2022 17:19
Energie van de zomer opslaan voor in de winter, zou je als laatste redmiddel moeten gebruiken. Inefficiënt en duur. Het zou goed zijn als particulieren meer rekening houden wanneer zij hun apparaten zoals een vaatwasser aanzetten.
Je vaat heel de winter opsparen om vervolgens in de zomer de vaatwasser te gaan gebruiken lijkt mij nou ook niet een heel handige oplossing ;-)
Verwijderd @gertrudi14 september 2022 17:13
Er is bijna nooit een overvol netwerk, eerder het tegenovergestelde en dat wordt alleen maar erger.
Er is en komt steeds meer een LEEG netwerk.
Steeds meer warmtepompen en laadpalen en in huis moet alles elektrisch worden en ook de bakker moet op stroom en de kunstmestfabriek, enz, enz.
Er is geen opslagprobleem, er is een vraagprobleem.
Iedereen komt in de winter thuis en zet zijn auto aan het laden en dan gaan alle warmtepompen en elektrische kookplaten aan tussen 15 en 17 uur en dat is het probleem.
Overdag gaan het MKB en de industrie massaal aan de stroom.
Zonder kolencentrales en gascentrales komt er minder stroom en zonnepaneeleigenaren wordt ontmoedigd stroom te leveren aan het net.
Stroom wordt zeldzaam en duur en iedereen moet aan het stroom. Was er maar een overvol netwerk.
Maar 2% in de jaar us er meer stroom dan vraag en is er een negatieve prijs.
gertrudi @Verwijderd15 september 2022 10:42
tsja, die 2 procent gaat groeien. En op lokaal niveau zijn de issues veel groter. Er kan landelijk nog steeds meer vraag zijn naar stroom dan dat er aanwezig is aan groene stroom, maar als het netwerk het niet kan verplaatsen, dan moeten de zonnepanelen toch afschakelen.

En het is een kwestie van definitie. Als er veel vraag is naar stroom, dan is het netwerk niet leeg natuurlijk.

Maar mee eens dat het een vraag probleem is. Dat kan je natuurlijk wel voor een deel opvangen met opslag.
Verwijderd @gertrudi15 september 2022 13:24
2 procent, dus 98 procent gaat het goed met zonnepanelen en bij die 2% is maar héél weinig stroom van daken en veruit het meeste komt van windmolens en zonneparken
1 op de 5 huizen heeft zonnepanelen en wat het ene huis teveel heeft gaat naar het volgende huis en komt nauwelijks op het net
Dat is het aanbod, maar de vraag zal veel en veel erger worden.
Als het dat al niet is, want hele nieuwe wijken met warmtepompen en elektrische auto's hebben nu al problemen.
Wat gebeurt er met de vraag als iedereen thuis komt en straks geen gas gaat gebruiken, maar stroom.
Er komen steeds meer warmtepompen en elektrische auto's die tussen 15 en 17 uur aangezet worden.
Maar stroom uit kolen en gas wordt afgeschaft en zonenpanelen op daken wordt afgeremd.
gertrudi @Verwijderd15 september 2022 14:38
1 op de 5 huizen heeft zonnepanelen en wat het ene huis teveel heeft gaat naar het volgende huis en komt nauwelijks op het net
Die buren hebben misschien ook zonnepanelen. Het komt wel degelijk op het net. En het net kan het niet aan. Genoeg verhalen van uitvallende zonnepanelen en dat is veel meer dan die 2%. En de duurzame stroom groeit harder dan de vraag.

Zowel vraag en aanbod is een probleem.
Verwijderd @gertrudi15 september 2022 15:17
1 op de 5 huizen heeft zonnepanelen en wat het ene huis teveel heeft gaat naar het volgende huis of het daarop volgende huis of het daarop volgende huis, enz.
Het is schier onmogelijk dat er in een straat niemand 1 kWh gebruikt.
Op een goede dag lever ik 16 kWh
Al hebben buren zonnepanelen, ze hebben geen 24 uur alleen stroom van hun dak.
Ik gebruik in een jaar 3000 kWh en lever 1000 kWh
Bij die 3000 kWh zit ook heel veel stroom van mijn buren in de straat.
Stroom van zonnepanelen komen niet ver op het net.
Zonder zonnepanelen moest er 3000 kWh uit een windmolenpark of kolencentrale naar mijn huis komen en vele kilowatturen naar mijn buren. Zonnepanelen ontlasten het netwerk.
Het probleem wordt de vraag naar stroom door warmtepompen, laadpalen, kookplaten, thuisaccu's, enz. als iedereen van het gas af moet. MKB en industrie van het gas af en aan stroom.
Daar is geen kabel tegenop gewassen en dat afschuiven op de paar zonnepanelen bij burgers?
Verwijderd @gertrudi15 september 2022 13:51
2 procent groei van het aanbod is erg weinig en als je dan alleen kijkt naar stroom van die paar daken met zonnepanelen dan is dat niets.
2 procent groei is niets vergeleken bij de groei die de vraag naar stroom zal groeien
Geen stroom meer van gascentrales en kolencentrales en stroom van zonnepanelen op daken willen ze verminderen, dus veel minder stroom.
Er komen steeds meer warmtepompen, de buren moesten 12 maand wachten, zo groot is de vraag.
Warmtepompen vreten stroom en dat plus het groeiende aantal elektrische auto's en huizen die op stroom verwarmd moeten gaan worden en op stroom koken. Van het gas af = massaal aan de stroom
Ik ben bang dat de stroomprijs weleens hoger kan worden dan de gasprijs en houdt gas zolang als het mogelijk is.
Don Quijote @84hannes31 augustus 2022 14:38
Je maakt er een valse dichotomy van. Het is niet zo dat salderen per definitie leidt tot verlieslatende energiebedrijven. Dat is heel duidelijk te zien in het feit dat ze op dit moment, ondanks 100% saldering toch nog enorme winsten maken.

Ze zullen vast nog meer winst kunnen maken indien we salderen niet meer toestaan, maar onze overheid en samenleving heeft niet als hoogste doel de bedrijfswinsten to maximaliseren. We hebben duizenden regels en wetten die tot kosten leiden bij private bedrijven ten behoeve van het algemeen nut.
84hannes @Don Quijote31 augustus 2022 15:00
Dat is heel duidelijk te zien in het feit dat ze op dit moment, ondanks 100% saldering toch nog enorme winsten maken.
Waar haal je vandaan dat ze 100% salderen? In mei had slechts 1 op de 5 huishoudens zonnepanelen, dus zelfs als die allemaal 100% salderen (dus precies evenveel verbruiken als leveren) dan nog wordt slechts grofweg 20% van de energie voor consumenten gesaldeerd. Dat percentage zal niet bij iedere energieleverancier hetzelfde zijn, en wellicht gebruiken huishoudens met zonnepanelen meer energie dan huishoudens zonder, maar er blijven linksom of rechtsom nog 6 miljoen huishoudens over die helemaal niet salderen. Dat aantal zal echter steeds lager worden, en daarmee de winst uit consumenten ook, tenzij salderen wordt afgebouwd.
Ze zullen vast nog meer winst kunnen maken indien we salderen niet meer toestaan
Je probeert steeds de grote-boze-energiebazen-kaart te spelen maar je moet ondertussen weten dat die niet werkt bij mij. Ik vind dat je commerciële bedrijven in het algemeen niet moet verplichten onder kostprijs te werken, ook niet als ze hun winst uit een andere bedrijfstak kunnen halen. Je moet ofwel nationaliseren, of kijken waarom de markt zijn werk niet doet. Dat kan zijn omdat overstappen te moeilijk is, de tarieven niet transparant zijn etc. Dat zijn allemaal problemen die opgelost kunnen worden zonder energiebedrijven te verplichten hun verliezen uit energiehandel te compenseren met de winst uit de facturatieafdeling.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 23 juli 2024 01:00]

Verwijderd @Don Quijote14 september 2022 17:16
Stroom van zonnepanelen op een dak gaat naar een gebruiker en die betaald gewoon ODE, BTW en EB aan de overheid en zijn tarief aan zijn leverancier.
Nu met salderen geeft de overheid ODE, BTW en EB door aan mij, maar wat de leverancier van de gebruiker krijgt voor mijn stroom houdt dat gewoon.
Ook zonder salderen gaat mijn stroom naar een gebruiker en die betaald gewoon zijn leverancier.
migjes
@84hannes31 augustus 2022 13:19
edit:
Mijn retorische vraag was blijkbaar niet duidelijk: energiebedrijven handelen in energie. Winst op de verkoop is hun enige bestaansrecht. Als we dat niet willen moeten we ze weer nationaliseren.
nouw, dat weet ik eigenlijk niet zo zeker. ;)

ik betaal los van de kWh/m3 prijs een +/-100€ per jaar aan een service (leverancier kosten).
die inhoud: neem x bedrag per maand van mijn rekening, maak jaar afrekening en verreken dat.
dit bedrag is ruim voldoende om dit geautomatiseerd te doen en winst te maken.

is dan je klanten bestand groot genoeg, dan hoef je nog maar heel weinig winst te maken op het inkopen en verkopen van de energie zelf of te wel dat kunnen een paar mensen voor honderde/duizende/..... etc etc mensen al doen.
dus handelen in energie is toch echt niet de bedoeling dat dit de hoofd zaak is met winsten.
(alleen de energie markt kraak nu in al zijn voegen, het veranderd met het uur.
ben niet jaloers op de energie bedrijven op dit moment, dit is niet te doen.
het is zoveel gokken wat energie morgen kost, laat staan wat het deze winter kost.
hier zit veel speculatie in, en ik sta er niet van te kijken als er over een half jaar blijkt dat energie bedrijven om vallen, of mega winsten gaan maken. ben benieuwd. ;) )
84hannes @migjes31 augustus 2022 13:51
ik betaal los van de kWh/m3 prijs een +/-100€ per jaar aan een service (leverancier kosten).
die inhoud: neem x bedrag per maand van mijn rekening, maak jaar afrekening en verreken dat.
dit bedrag is ruim voldoende om dit geautomatiseerd te doen en winst te maken.
Dat is zeker een manier om geld te verdienen, maar dan verander je energiebedrijven in facturatieorganisaties. Dan moet je iemand anders verantwoordelijk maken voor het spelletje waar je zelf ook al van inziet dat het op het moment ontzettend veel risico's met zich mee brengt; het vaststellen van tarieven.
migjes
@84hannes31 augustus 2022 14:29
het waren eerst ook (een jaar of 1 a 2 geleden) gewoon factuurorganisaties, en met het belasting deel er bij eigenlijk belasting kantoortjes.
(helemaal te merken met de kleinere spelers, die dus de inkoop uitbesteden aan een grotere en alleen nog de facturatie deden, waar dan de facturatie pakket ook weer van een andere speler af kwam, denk aan anode/nakedenergie. en toen had je eigenlijk 75% van de energie rekening die belasting was.)
een kale elektra prijs van 5ct en een gasprijs van <30ct.
daar is een winst van paar % mee te halen, maar veel is dat niet.

en nu vliegen de prijzen alle kanten op, kale elektra prijs van +60ct en gas van +200ct.
dan is de paar % in eens veel geld, heel veel geld zelfs.
dus of we zitten over een jaar met energie bedrijven die mega winsten hebben gemaakt of we hebben er nog een heel stuk minder.
ik ben benieuwd, kijk er naar en vraag me af hoelang dit nog goed gaat. :?
84hannes @migjes31 augustus 2022 14:51
ik sta er niet van te kijken als er over een half jaar blijkt dat energie bedrijven om vallen, of mega winsten gaan maken. ben benieuwd. ;)
dus of we zitten over een jaar met energie bedrijven die mega winsten hebben gemaakt of we hebben er nog een heel stuk minder.
Als je jezelf herhaalt omdat je denkt dat de boodschap niet overkomt dan vergis je je. Ik denk dat je hierin gelijk hebt.
Wimbullebak @84hannes6 september 2022 14:18
Het saleren is zoals het artikel zegt een overheidssteun om burgers aan de zonnepanelen te krijgen. Hiermee wordt de terugverdientijd drastisch gereduceerd. Nu is over het algemeen de tvt 5 jaar of minder, afhankelijk van aantal en je verbruik natuurlijk (bij flinke overproductie wordt de tvt langer omdat de tarieven lager zijn en nu dus nog veel lager gemaakt). Wanneer salderen komt te vervallen betekent dus dat de energie die je in de zomer over hebt voor goedkoop moet weggeven en voor duur moet terug kopen in de winter. De kans dat je in de winter ook genoeg stroom levert is een stuk lager (hele zonnige winter?, heel veel panelen op het dak).

Bij het vervallen van de saldering wordt een eerlijke prijs voor het terug leveren steeds belangrijker, omdat het dan dus niet alleen over overproductie gaat maar over alle energie die je teruglevert.

Een huisaccu helpt alleen om je kosten/ opbrengst over de dag verspreid beter te benutten. Hiermee kan je dus proviteren van het feit dat je stroom middag op de dag nog niet zo veel waard is / kost, maar rond het avond eten wel. Dus je accu vul je / koopt in bij lage prijs en je gebruikt / levert terug rond die tijd dat het duur is.

dit werkt dus alleen bij contracten die dus per uur kijken voor gebruik en teruglevering, dit is alleen nodig wanneer het salderen (gedeeltelijk) komt te vervallen. En de tvt van de accu is het verschil tussen het goedkope uur tarief en het dure uurtarief. Je accu wordt een soort markthandelaar in je huis. Deze accu's zijn nu nog heel duur en zodra "iedereen" dit doet is de winst er uit omdat de meer accu's er aangesloten zijn de meer de stroom zich gaat stabiliseren en dus de mogelijke winst van je handelaar kleiner wordt.
Kortom thuis accu's leveren het meeste op voor early adopters, maar dan kosten ze ook nog het meeste. Ergens zal er een moment zijn dat je het beste in kan stappen en misschien haal je dan de kosten er uit of maak je zelfs winsts. Voor de rest is het net als bitcoin je vult de zakken van die je voor waren.

Ik heb nu pv en lever meer dan ik verbruik, binnenkort zal dit minder worden aangezien een ev gaan rijden.
Voor mij is er nu 0 reden om zo'n accu te kopen. Ik heb dag en nacht tarieven, waarbij nacht goedkoper is. Dus ik lever overdag en gebruik 's avonds ( overdag de stroom eerst uit de pv) dus dat is het meest gunstige voor mijn portemonnee. Mijn rekening is 0 en krijg geld terug aan het eind van het jaar. In 2024 wanneer het afbouwen begint moet ik opnieuw evalueren wat ik doe. Maar misschien is er dan wel een partij die wel graag producerende burgers aansluit.

Enerie overbrengen van zomer naar winter is gekkenwerk en totaal niet nodig. Energie maatschappijen weten dat de vraag hoger en opbrengsten van pv lager is in de winter. Daarentegen in de zomer zijn sommige stuwdammen niet te gebruiken door droogte, doet wind het vaak goed in de winter, etc daar kunnen en houden ze al jarendag rekening mee. Veel windmolens zijn echter van de energie maatschappijen zelf dus die rekeningen ze als eigen productie en kopen ze dus niet in. Maar die zorgt voor vergelijkbare schommelingen als zon.

Salderen vraagt meer slim inkopen van de energiemaatschappijen en dat zouden ze best moeten kunnen naar mijn idee, maar de overheid vind ze zielig en gaat met hun mee.

[Reactie gewijzigd door Wimbullebak op 23 juli 2024 01:00]

84hannes @Wimbullebak6 september 2022 17:14
Salderen vraagt meer slim inkopen van de energiemaatschappijen e
Ik wil.af van de suggestie dat er een situatie denkbaar is waarin salderen kostendekkend kan zijn voor een energiemaatschappij.
Verwijderd @84hannes14 september 2022 17:24
Salderen kost de energiebedrijven helemaal NIETS.
Als ik stroom lever van mijn zonnepanelen gaat dat naar een gebruiker en die betaald gewoon het tarief dat hij heeft afgesproken met zijn leverancier.
Met of zonder salderen gaat mijn stroom naar een gebruiker die zijn of haar leverancier het tarief betaald zoals die is afgesproken.

Salderen kost alleen de overheid geld want de overheid geeft nu de EB, ODE en BTW die de gebruiker van mijn stroom heeft betaald door aan mij.
Zonder salderen houdt de overheid de EB, ODE en BTW die ze kreeg van de gebruiker van mijn stroom.
Met of zonder salderen... de stroom die ik aan het net lever gaat naar een gebruiker en die betaald gewoon het tarief dat deze heeft afgesproken met zijn of haar leverancier.
84hannes @Verwijderd14 september 2022 18:20
Salderen kost de energiebedrijven helemaal NIETS.
Als ik stroom lever van mijn zonnepanelen gaat dat naar een gebruiker en die betaald gewoon het tarief dat hij heeft afgesproken met zijn leverancier.
Dit wordt vermoeiend. Een energieleverancier verdient geld aan het verschil tussen in- en verkoopprijs. Als je ze verbiedt een verschil tussen in- en verkoop te hebben dan lopen de kosten door maar ze verdienen geen geld meer.
Verwijderd @84hannes15 september 2022 14:02
Ja en?
De gebruiker die mijn stroom ontvangt betaald het tarief zoals die het heeft afgesproken met zijn leverancier. Die gebruiker betaald gewoon de volle prijs zoals die is afgesproken tussen die gebruiker en zijn leverancier, dus inclusief kosten, winst, enz ,enz.
Daar heb ik helemaal niets mee te maken. Die gebruiker en die leverancier weten helemaal niet dat die stroom van mijn dak komt. Ze merken er ook helemaal niets van.
Mijn stroom gaat naar het net en is dan gelijk welke andere stroom dan ook.

Na een jaar krijg ik een rekening voor 3000 afgenomen stroom van het net en 1000 geleverde stroom aan het net. Mijn leverancier heeft een jaar voor mij niets gedaan, alleen gewacht op mijn meterstanden.
Als hij dan mijn meterstanden heeft, trekt hij 2000 kWh van zijn voorraad en ik betaal 2000 kWh zoals we zijn overeengekomen een jaar of langer geleden.
Elke leverancier krijgt gewoon wat hij gevraagd heeft bij het afsluiten van het contract.
84hannes @Verwijderd15 september 2022 14:32
Elke leverancier krijgt gewoon wat hij gevraagd heeft bij het afsluiten van het contract.
Klopt. Dus jouw energiebedrijf verdient evenveel geld, en betaald meer.
Verwijderd @84hannes15 september 2022 15:09
Hoezo betaald meer?
Mijn energiebedrijf koopt een grote hoeveelheid stroom b.v. 500.000 kWh allicht voor een lage prijs.
Vervolgens biedt hij mij aan daarvan stroom te kopen,
Mijn energiebedrijf heeft met mij een overeenkomst voor een prijs die hij bepaald heeft.
Na een jaar krijgt hij de som... 3000 gebruik en 1000 opwek
3000 - 1000 = 2000 afname van het net
Ik betaal 2000 keer de prijs die we hebben afgesproken.
Hij trekt 2000 van zijn 500.000 kWh af

Niets mis mee!
84hannes @Verwijderd15 september 2022 17:49
Ik daag jou uit een succesvolle handel op te zetten waarbij je in- en verkoopprijs gelijk zijn.
Na een jaar krijgt hij de som... 3000 gebruik en 1000 opwek
Dus waar hij normaal 3000 verkocht zou hebben verkoopt hij nu slechts 2000. Zijn kosten blijven gelijk, dus zijn winst neemt af. We kunnen er rustig vanuit gaan dat de meeste bedrijven minder dan 50% winst maken, dus de meeste bedrijven gaan onder deze omstandigheden over de kop. Maar er is meer: niemand weerhoudt jou er van meer zonnepanelen te plaatsen en binnenkort lever je net zoveel als je afneemt. Je energieleverancier is verplicht jou stroom af te nemen als er een overschot is en jou stroom te leveren als er een tekort is. En dat voor een fractie van zijn oude inkomsten (alleen nog vastrecht).
Verwijderd @84hannes16 september 2022 15:33
Hij verkoopt 1000 kWh minder en hij trekt 1000 kWh minder van zijn voorraad af.
3000 - 1000 = 2000 en hij heeft alleen kosten voor 2000 en winst voor 2000 en 2000 minder in voorraad.

84hannes schrijf:"Je energieleverancier is verplicht jou stroom af te nemen als er een overschot is en jou stroom te leveren als er een tekort is. En dat voor een fractie van zijn oude inkomsten (alleen nog vastrecht)."
Dus jij denkt dat mijn leverancier 1000 kWh van mij afneemt en dan in een accu opslaat en dan aan mij levert als ik het nodig heb? Denk jij echt dat een leverancier voor iedereen een accu heeft? Dus een hal met duizenden accu's? Wat een onzin. Wat ik aan het net lever, krijg ik later niet terug. Dat is onzin.
84hannes @Verwijderd16 september 2022 19:50
Dus jij denkt dat mijn leverancier 1000 kWh van mij afneemt en dan in een accu opslaat en dan aan mij levert als ik het nodig heb? Denk jij echt dat een leverancier voor iedereen een accu heeft? Dus een hal met duizenden accu's? Wat een onzin. Wat ik aan het net lever, krijg ik later niet terug. Dat is onzin.
Was het naar zo'n feest dat jij wist wat ik dacht, dan zou deze discussie een stuk sneller voorbij gaan.

Nee, een energiemaatschappij bewaart jouw energie niet letterlijk. Ze verkopen het, naar alle waarschijnlijkheid met verlies(ze krijgen veel minder voor die energie dan jij). En als jij 'jouw energie' terugclaimt zijn ze verplicht die te leveren, dus die moeten ze inkopen, desnoods weer met verlies.

Maar ik ben niet duidelijk geweest, toen ik schreef:
maar niemand met verstand van zaken heeft ooit de illusie gehad dat het een houdbare situatie was.
bedoelde ik jou niet. Blijkbaar heb jij die illusie wel, en niets en niemand zal je er vanaf kunnen helpen ben ik bang.

Ga de discussie gerust aan met @205Gutmann
De salderingsregeling is in zijn huidige vorm niet langer houdbaar.
of @kaas-schaaf
Salderen is effectief een subsidieregeling en die zijn in principe altijd terminaal.
Misschien kunnen zij het zo verwoorden dat je het licht ziet. Of vraag je bakker of je van hem gratis brood mag hebben op voorwaarde dat je er morgen weer eentje gratis terug brengt.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 23 juli 2024 01:00]

Verwijderd @84hannes17 september 2022 19:41
Nee, een energiemaatschappij bewaart jouw energie niet letterlijk. Ze verkopen het, naar alle waarschijnlijkheid met verlies(ze krijgen veel minder voor die energie dan jij). En als jij 'jouw energie' terugclaimt zijn ze verplicht die te leveren, dus die moeten ze inkopen, desnoods weer met verlies.
Mijn leverancier weet een jaar lang helemaal niet dat ik stroom lever.
Mijn leverancier weet zelfs een jaar lang niet eens dat ik zonnepanelen heb.
Hoe moet hij dan in hemelsnaam iets doen met stroom waarvan hij niets weet?
205Gutmann @Don Quijote31 augustus 2022 18:15
De salderingsregeling is in zijn huidige vorm niet langer houdbaar.
Steeds vaker worden energiebedrijven geconfronteerd met negatieve energietarieven, op zulke momenten kost jouw terug geleverde kWh's de energieleverancier geld. Maar toch mag jij die kWh op een later moment gratis weer verbruiken. De kosten hiervan worden verwerkt in de energietarieven. Hieraan betalen dus alle klanten mee, ook de klanten die niet zelf de keuze hebben om pv-panelen te plaatsen (huurwoningen, appartementen, monumentale panden).

Er moet voor zonnepanelen bezitters een prikkel komen om bewuster om te gaan met zelf opgewekte energie. Door het verdwijnen van de salderingsregeling komt er een financiële prikkel om efficiënter met energie om te gaan.

In jouw model worden de kosten van de net onbalans ook neergelegd bij de minder bedeelden die nog geen pv-panelen hebben, zei missen al de financiële voordelen van het salderen en dan moeten ze ook nog eens meebetalen aan de net-onbalans die wordt veroorzaakt door pv-installaties.
Groot zakelijke aansluitingen betalen al voor de onbalans die zei veroorzaken, als jij als particulier bijdraagt aan de onbalans op het net is het niet meer dan redelijk dat je zelf voor deze kosten opdraait en deze niet bij de minderbedeelden neerlegt.
Met een thuisaccu kun je peakshaven waardoor je minder onbalans op net creëert, dit kan meteen een financiële prikkel zijn om een thuis accu aan te schaffen.
En het rendement van een DC gekoppelde thuisaccu is gewoon goed te noemen.
kaas-schaaf @Don Quijote31 augustus 2022 08:31
Salderen is effectief een subsidieregeling en die zijn in principe altijd terminaal. Als je geen eigen dak hebt maar elders panelen hebt kan dit ook niet en kan je enkel met het teruglevertarief werken. Wees blij dat het kan maar ga er niet van uit dat dit soort scheve (eigen huis bezitters voordelen) blijven bestaan.
Don Quijote @kaas-schaaf31 augustus 2022 08:58
Dat is toch ook prima dat het een “subsidieregeling” is (Overigens wel eentje waar wat ik opwek gewoon door de buren wordt gebruikt, dus het is niet alsof we een boterberg creëren). Het is wel duidelijke dat we met 100% marktdenken de klimaatdoelen en energieonafhankelijkheid niet gaan redden.

We moeten hoog over twee dingen doen: 1. voldoende hernieuwbare energie opwekken om onze totale behoefte te dekken (daar zijn we nog lang niet. Dus elk zonnepaneel is er eentje) en 2. die opgewekte energie beschikbaar hebben wanneer de vraag er is (daar zijn we al helemaal niet).

Salderen afschaffen zal leiden tot het vertragen van beide doelen. Immers het wordt minder aantrekkelijk zonnepanelen te installeren. Dus totale opwekcapaciteit wordt negatief beïnvloed.

Daarnaast is er weinig incentive voor de energiebedrijven en netbeheerders om het opslag probleem serieus aan te pakken. Je ziet ze nu al aansturen op thuisaccus’s. Wat extreem inefficiënt is en wederom de verantwoordelijkheid bij de huishoudens legt.

Dus wat mij betreft “subsidiëren” we nog lekker door totdat we ons energieprobleem hebben opgelost.
StelioKontos @Don Quijote31 augustus 2022 11:36
Salderen betekent effectief dat mensen die huren of geen zonnepanelen kunnen betalen extra belasting moeten betalen om mensen met een eigen huis en zonnepanelen te subsidieren. Verwacht dus niet dat dit nog eens verlengd gaat worden want het raakt nu precies de mensen die het al heel zwaar hebben met de huidige energiecrisis.

[Reactie gewijzigd door StelioKontos op 23 juli 2024 01:00]

migjes
@StelioKontos31 augustus 2022 12:31
er is altijd iemand die in een kut situatie zit en dan iets niet kan doen wat dan ook.
dus daarom moet alles stil worden gelegd?
de wereld is gewoon niet eerlijk, wen er maar aan en piep niet. ;)

ik woon in een gemengde wijk, en 50% van de kopers hebben zonnepanelen *.
maar ook 50% van de huurders hebben die (huren ze van de woningbouw vereniging, deal is iets minder leuk als kopers, maar is echt niet heel slecht.).
dus dat vind ik geen argument, zelfs een vriend van me met een huur appartement(zonder eigen dak) heeft nu zonnepanelen, dus ook daar kan het.

salderen afschaffen, daar ben ik als aardige zonnepanelen bezitter wel een voorstander van, maar snap dan ook wat en waar salderen over gaat (het is allen het belasting deel.)
wat er nu aan de hand is, dat is totale waanzin.
waar ik panelen heb gelegd met een kWh prijs van 18ct met 75% belasting heb ik nu een prijs van 42ct met maar 25% belasting.
dus je kunt ook zeggen salderen is al flink afgeschaft, het belasting deel is gewoon flink verlaagt. ;)
alleen is de kWh prijs nu zo hoog geworden dat je beter benzine of diesel zou kunnen kopen, dat in via een aggregaat het stroom net op zou kunnen laten gaan en dan nog heb je een beter stroom prijs.
of te wel dit is waanzin. ;)

(we moeten eerst deze tijd door zien te komen, voor we dingen gaan aanpassen, het gaat alle kanten op.
het veranderd sneller als de wetgeving het nu bij kan houden.
dit is absurd, waar ik eerst een 1000-1500€ per jaar bespaarde, bespaar ik nu in eens een 3000-4000€ per jaar, en dat met zonnepanelen die al geTVTed zijn en al wat oudere warmtepomp die misschien eigenlijk ook al geTVTed is, alleen dat is wat moeilijk uit te rekenen.)

misschien moeten we nu eens goed gaan ingrijpen in de markt.
en dan bedoel ik niet stoppen met salderen, maar juist de belasting op elektra verhogen.
de winsten daar van gebruiken om er voor te zorgen dat de kale elektra prijs omlaag gaat.
daarmee verdelen we de pijn van deze waanzinnige situatie misschien een flink stuk.
zelfs ik met mijn jaar contract van maar 42ct/kWh drijf dus de prijs op van andere mensen.
gewoon omdat de kale elektra prijs hoger is.
(dit zorgt er voor dat iedereen meer gaat betalen voor goedkopere energie.
ook de mensen die een jaar/3jaar contract hebben met een lagere prijs gaan dan meer betalen.
dit zal een beter verdeling van de lasten geven als salderen afschaffen.
dit is alleen niet erg liberaal, dus ik betwijfel of het zal gebeuren. ;)
en het kan misschien niet eens?)


edit:
*) er is wel iets aan de hand hier, sprak de buren, en die willen ook zonnepanelen.
dit zou de 50% in eens naar de 75% tillen.
van de huurders heb ik nog geen verhalen gehoord dat ze ook zonnepanelen willen.
maar dat hoor ik ook niet altijd, soms staat er in eens een busje in de straat en hebben we er weer een setje bij, dus dat kan ook zo weer recht getrokken zijn. ;)

[Reactie gewijzigd door migjes op 23 juli 2024 01:00]

Aardwolf @migjes31 augustus 2022 18:39
Flink meer betalen voor goedkope energie klinkt als nogal tegenstrijdig? Het is alsof je kernenergie met de duurste prijs gratis maakt. Ook zoiets, haha. ;)
Verdeling van de lasten is dan sprake voor de bezitter of toekomstige bezitter, maar degene die niet kan leggen om welke reden dan ook zal de dupe worden.
Overigens prima om energie op een bepaalde manier te beprijzen en niet spotgoedkoop te maken. Voorlopig, net zolang totdat we 80%(?) vergroend zijn. Het is wel zo dat je als zonnepaneelbezitter graag een lonend systeem wilt, maar tegelijk als toekomstige bezitter wil je kunnen sparen voor het systeem (dus niet te hoge energiekosten zolang je nog niets hebt) en perspectief hebben voor de terugverdientijd.

Verder eens dat huidige situatie absurd is. Helemaal degene die speciaal een tweede aansluiting hebben gemaakt en gigantisch meer panelen hebben gelegd dan ze ooit zelf zullen verbruiken. Prachtig tot zolang het kon, dat dit niet oneindig ging standhouden was wel vooraf te bedenken.
Op terugleveren moet een limiet komen of prijsdrempels. Prijsdrempels heb je ook bij levering. Helemaal niemand is gebaat als sommige buren of gehele (rijkere) wijken zoveel stroom op het net dumpen dat er overal problemen ontstaan. Dit is puur egoïsme. En let wel, iets dat ik overigens ook misschien zou hebben gedaan als ik het kon, maar dat ligt aan haperend energiebeleid en doet niets af aan het principe.
migjes
@Aardwolf31 augustus 2022 19:21
groene energie ja graag.
maar probleem is nu niet groene energie, dus die los zien van elkaar.
ik leg uit:

probleem is dat de grijze/zwarte/bruine energie nu in eens geen 5ct meer kost, maar 75ct per kWh. (kale prijs ex alles)
en daar door krijgt je voor groene energie ook 75ct.
en dan gaat de zaak heel erg scheef lopen, en met salderen zit je dan rond de 90ct per kWh.

sterker nog, voor +/-2€ koop je een liter benzine/diesel, gooi dat in een generator met 50% efficiëntie, dan nog heb je 4,5kWh.
2€ / 4,5kWh = oeps flink goedkoper als je geleverd krijgt.
dus daar gaat iets helemaal fout, als je in het klein al goedkoper kunt produceren als de super zuinige efficiënte grote jongens. :?
(en dan betaal je over de benzine/diesel ook nog de accijns en de BTW, wat de grote boy's dus niet doen.
en dan nog ben je goedkoper uit ook.)

probleem is dat onze jaar contracten die de meeste mensen hebben niet snel genoeg mee kunnen bewegen met een markt die zich in een oorlog bevind (gebruikt word als wapen).
(laten we wel wezen, dit is een stukje oorlog of speciale militaire operatie als je dat wil.)
hier door is mijn prijs die ik betaal te laag, bedrijf wil geen verlies draaien, en maakt daar door de kWh prijzen veel te hoog om de contracten die ze al hebben te kunnen dekken met nieuwe contracten.
en daar door hebben we te hoge prijzen voor sommige mensen.

dit stuk kunnen we aanpassen door de belasting te verhogen op die kWh's en dan de kWh's met dat geld goedkoper te maken (door desnoods gas centrales te subsidiëren)).
dan verdelen we de pijn over iedereen, in plaat van alleen maar de enkele pech hebber.
dit bedoel ik met meer belasting voor goedkopere energie, heeft niks met PV te maken. ;)
en helaas dat kan ik ook niet in mijn 1tje doen, moet iedereen doen dan werkt het pas.
dus dit moet via de energie belasting.

daar naast heb je nog de PV bezitter en ja ik vind ook dat het te gek werd, alleen die word mee gesleurd door boven staand probleem.
vond de 22ct per kWh wel best (prijs van een jaar geleden), en heb nooit gevraagd om daar de 90ct van te maken die het nu is.
allen nu vragen ze 90ct voor kWh's die je afneemt als je geen PV hebt, maar betalen ze maar 9ct als je over hebt van je PV installatie die je dan wel hebt.
oke winst maken dat mag, maar zoveel winst is dat wel normaal?
(ben er zeker mee eens dat het door sommige wel werd misbruikt, een 2de aansluiting, tja met die mensen heb ik ook weinig medelijden.)

en zie ook:
nieuws: Nederlands energiebedrijf Powerpeers verhoogt terugleververgoeding na...
waarom kan het daar wel?

(het ergste is de manier waarop eneco het doet.
ik heb geen bericht gehad dat de voorwaarde zijn veranderd ergens in juni.
nu ook nog geen bericht gehad dat mijn TLT is veranderd.
ik heb maar 100-200kWh over dus ja het boeit me niet. geen ramp.
allen heb ik een contract met daar in iets staan, en dat passen ze dus aan zonder dat ik er iets aan kan doen.
dit noem ik wel contract breuk, hun niet omdat tussen door de voorwaarde (dus niet contract) zijn veranderd, zodat de TLT kon worden veranderd in september.
of te wel, wees gewaarschuwd, je contract stelt dus niks voor.
dus jouw recht als consument is aan het afbrokkelen. ;) )

[Reactie gewijzigd door migjes op 23 juli 2024 01:00]

Aardwolf @migjes1 september 2022 01:01
Ja klopt. Ik begrijp het nu wat beter.
Naar mijn mening had men gewoon een jaar geleden moeten stoppen met alle vaste contracten en recent alle lopende moeten omzetten naar 1 jarige of naar variabel. Wat er nu is lijkt een beetje op een ponzi-scheme. Alle latere klanten moeten voor meer inkomsten zorgen, zodat vroegere klanten het contract kunnen behouden en de leverancier niet failliet gaat. In normale tijden vast prima, maar dan is de schommeling veel lager. Bij variabel tarief, dus halfjaarlijks of wijzigingen per kwartaal, had het die prijsverschillen waarschijnlijk afgevlakt. Dit had de dynamiek eerlijk kunnen verdelen over alle afnemers en mogelijk ook de energieprijs op de beurs minder sterk gestuwd. Aangezien die laatste speculatie is maar ook veel onzekerheid, dus hedgen, preventief kopen, etc.
Deze gedachtegang naar variabel contract lijkt oneerlijk als je 1 van de gelukkigen was met een gunstig vast contract, maar vergeet niet dat uiteindelijk iedereen ook meebetaald aan het ondersteunen van mensen die het niet meer kunnen betalen of zelfs bedrijven die potentieel gered moeten worden. Kost veel gemeenschappelijk geld.

Het voorstel dit allemaal via de BTW te doen lijkt me wel complex(er), maar misschien ligt dat aan mij. Een voordeel is wellicht dat het juridisch ingewikkeld is en minder gedoe geeft dan massaal contractbreuk plegen?

Waar je gelijk in hebt is de communicatie van bedrijven en overheid. Deze schieten regelmatig tekort. Polderen, afwachten, tegenwerken. Veel gebeurd achter gesloten deuren en plots komen er beslissingen die uit de lucht vallen. Burgers/consumenten/klanten mogen best eens eerder op de hoogte worden gehouden en/of beter geïnformeerd waarom ze dingen doen. En dan niet om er met ze over te discussiëren, maar minimaal om het beter te kunnen begrijpen en/of vroegtijdig zelf kunnen anticiperen. Wie weet leren ze van deze situatie.
of te wel, wees gewaarschuwd, je contract stelt dus niks voor. dus jouw recht als consument is aan het afbrokkelen.
Papieren garanties, afspraken en schappelijkheid gelden zolang het goed gaat, als het minder gaat probeert er altijd iemand onderuit te komen. Dit gaat vast niet veranderen. Nu hopen dat consumentenbescherming goed zijn werk doet, hetzij met terugwerkende kracht later.
migjes
@Aardwolf1 september 2022 11:13
(blij dat je het een beetje begrijpt, was niet simpel om een goed verhaal van te maken, koste me veel moeite. ;) )

het via de BTW doen is veel te complex.
maar de stroom(en gas) prijs heeft flink wat meer componenten.
oude situatie:
5ct kale elektra prijs + 12ct energiebelasting(EB) + 1ct opslag duurzame energie(ODE) +21% BTW.
en toen betaalde je +/-22ct per kWh. (je betaalde dus 75% belasting per kWh)
nieuwe situatie:
60ct kale elektra prijs + 6ct energiebelasting(EB) + 2ct opslag duurzame energie(ODE) + 9% BTW.
en nu betaal je 75ct per kWh. (nu betaal je nog geen 30% meer aan belasting per kWh.)
(deze veranderingen werden naar mij toe perfect gecommuniceerd door de regering als ik eerlijk ben.
ging wel wat snel soms, en was elke keer lastig de impact op mij zelf uit te rekenen, dat wel.
tja de zaak is zo ingewikkeld, snap ook wel dat niet iedereen dit kan, maar mij lukte dat nog vrij goed.)
bron vermelding (voor de EB en de ODE):
https://www.belastingdien...arieven_milieubelastingen

als je dan in de standaard contracten van energie leveranciers kijkt.
dan kan elke prijs aangepast worden als de regering de EB verhoogt of verlaagt (vast contract of niet).
geen probleem staat er gewoon in, en dat kun je lezen en begrijpen.
(het aanpassen van de TLT die is heel sneaky geregeld. niet contract maar levering voorwaarden die bij het contract zit, je tekent er voor maar dan is het dus geen contract, vage situatie.)
als we nu de EB verdubbelen naar 12ct, en dan het bedrag wat daar mee vrij komt er voor zorgen dat de kale energie prijs omlaag gaat, dan sta ik niet te kijken dat de 6ct verhoging zich uit zal werken in een 12ct verlaging, gewoon door een stuk wat in eens voor iedereen geld, en een stuk speculatie uit de markt halen.

ik heb er nog wel 1 voor je:
afgelopen december werd ik gedwongen over te stappen naar nieuwe leverancier.
(ja gedwongen door curator, dat heb je als je leverancier het niet trekt. heeft me wel wat centen gekost. lol )
dit was de DGB
daar staat op de website dit:
https://www.dgbenergie.nl...rugleveren-elektriciteit/
Indien het enkeltarief voor u van toepassing is, is de terugleververgoeding gelijk aan uw enkeltarief minus € 0,00605 inclusief 21% btw per kWh.
probleem 1:
21% BTW, eeu welke maand leven ze daar, dit is al even 9% geworden?
probleem 2:
als je als particulier een PV op het dak legt, dan kun je gebruik maken van de BTW teruggave.
alleen daarna, mag je geen BTW in rekening brengen.
dus sorrie ook geen 21% nop ook geen 9% BTW.
probleem 3:
https://www.dgbenergie.nl/aanbod/
dus volgens website zou ik:
€ 1,17974 - € 0,00605 dus als TLT krijgen.
en in de werkelijkheid kreeg ik een contract van hun met daar in de zin:
de TLT is 2,5ct ex BTW (zegge twee en halve cent).
ik zegge steek dat contract maar ergens waar de zon niet schijnt, stel leugenaars. (en dan ben ik nog netjes.)
hier mee wil ik je alleen maar zeggen, pas op met wat je denkt te zien bij een aantal van die bedrijven.
wat er echt is, dat is heel anders.

vind idee variabel ook niet echt fout van je. ;)
maar normaal variabel was 2x per jaar een prijs verandering, en dat zou niet genoeg zijn voor deze situatie.
maandelijkse wijziging dan?
(alleen dan heb je nog een probleem, ik heb b.v. nog een feraris meter geen slimme.
ik gebruik in werkelijkheid 6000kWh en wek +/- 60000kWh op met de panelen.
daar door lever ik 1x per jaar de stand aan de netbeheerder aan, waar mee mijn feraris 1kW is gestegen met die van vorig jaar. (theoretisch, praktijk is vaak wel iets anders, niet elk jaar heeft even veel kWh's mooiere zomer of meer regen het geeft een + en - van 10%.)
hoe ga je dat oplossen?)

ik ben zelf iemand die al 10+ jaar zonnepanelen heeft.
daar heb ik de laatste jaren een 1200€ per jaar mee uitgespaard, en zo heb ik een 10k€ aan spullen die ik er voor heb gekocht terugverdiend.
ik had dit jaar net alles weer terugverdiend en dan gebeurd er dit:
mijn kWh/m3 prijs schoot omhoog, van 22ct/65ct naar 42ct/180ct.
dit maakt in eens dat ik geen 1200€ bespaar maar een 3-4k€.
damn, dat was nu ook weer niet nodig was mijn gedachte.
ik had het plan gemaakt om dan maar meer panelen te gaan kopen (van de winst) om er zo voor te zorgen dat ik mijn accu in de winter ook vaker vol zou kunnen krijgen.
(als je meer panelen of Wp hebt dan heb je ook meer opbrengst als de opbrengst laag is, dus ook nog accu kunnen vullen in de winter.
dit is helaas niet gelukt, totale run op panelen, lastig spul te krijgen, en zo belangrijk was het niet voor me.
heb geduld, kan volgend jaar ook wel.)
nadeel is dat je dan in de zomer een over productie hebt, en die moet je dan wel gaan verkopen.
en dat had ik graag gedaan voor 32ct (dat zou dan de prijs zijn) wat nog steeds lager is als wat sommige vragen per kWh (ook ex EB ex ODE ex BTW).
maar een 18ct had ik ook goed gevonden. (is voldoende voor mij, ben zelf bouwer/hobbyist dus ik bespaar veel kosten op de PV, dat loopt nu op naar 1/3 van de kosten)
maar ja met dit geneuzel, begin ik nu hard te twijfelen of ik dit wel zou moeten doen. :?

edit:
je hoeft financieel geen medelijden te hebben hoor. ;)
ik red het met gemak, geen energie rekening, geen hypotheek meer.
maar ik heb daar wel hard voor gewerkt om dat zo geregeld te krijgen, dit komt je echt niet gratis aanwaaien.
alleen de zon die komt gratis op. :P

[Reactie gewijzigd door migjes op 23 juli 2024 01:00]

Robbaman @migjes5 september 2022 11:09
Ehh, 75% van 18 cent is 13,5 cent belasting. 25% van 42 cent is 10,5 cent belasting. Dat is wel wat minder maar "salderen is al flink afgeschaft" is wel wat overdreven lijkt me :)
migjes
@Robbaman5 september 2022 13:02
bron:
https://www.belastingdien...arieven_milieubelastingen

dus reken zelf maar uit, maar 2018 hadden we € 0,10458 EB (met verkoop prijs aan particulier van +/-18ct).
nu 2022 hebben we: € 0,03679 EB. (met verkoop prijs aan mij van +/-42ct, maar dat is al een 9 maanden oud contract, check de nieuwe contracten die zitten rond de 75-97ct.)

ODE is dan weer iets gestegen, klopt en die moet je per kWh ook mee rekenen.
maar BTW 21% naar 9% doet ook weer een flink stuk.

(vergeet de heffing korting niet die staat ook op die pagina, maar eigenlijk doet die niet mee in de berekening, krijg je eigenlijk altijd.)

en ja de 25%-75% dat is een random getal, maar reken het eens uit met de prijzen op:
https://www.gaslicht.com/
dan moet je toch aardig gaan zoeken om niet in die buurt ergens uit te komen. :)

[Reactie gewijzigd door migjes op 23 juli 2024 01:00]

NIK0 @StelioKontos31 augustus 2022 13:08
Extra belasting moeten betalen?
LurkZ @NIK031 augustus 2022 15:49
Dat gaat zeker gebeuren.
Stel dat op magische wijze morgen geheel Nederland alle energie zelf opwekt en verbruikt. Dus geen belastinginkomsten voor de overheid. Dus een begrotingstekort. Dat tekort moet de burger aanvullen.
NIK0 @LurkZ31 augustus 2022 19:19
Ja maar de uitspraak was dat huurders nu EXTRA belasting moeten betalen vanwege de huidige regeling en dat is klinkklare onzin.
mac1987 @StelioKontos31 augustus 2022 21:03
Er zijn natuurlijk ook mensen met lage inkomens die met pijn en moeite hun eengezinswoning kunnen betalen, hun energierekening zagen stijgen en alles opzij hebben gezet om een paar zonnepanelen te kunnen betalen, gemotiveerd door alle "slimme en betrouwbare" mensen en partijen die aangaven dat dit financieel verstandig was op basis van redelijke verwachtingen qua saldering en terugleververgoeding. Ook zullen er bankdirecteuren in penthouses wonen die geen panelen kunnen plaatsen. Die eerste groep wordt hier ook geraakt en die tweede niet. Het is een complexe situatie.

[Reactie gewijzigd door mac1987 op 23 juli 2024 01:00]

Verwijderd @StelioKontos14 september 2022 17:35
Salderen betekend dat er nu geen ODE, BTW en EB betaald wordt over een deel van de stroom die opgewekt wordt door zonnepanelen. Je mag alleen salderen zolang je gebruik hoger is dan wat je opwekt.
Zonder salderen krijgt de overheid meer inkomsten.
Kerncentrales, kolencentrales, gascentrales, windmolens op zee, windmolens op land en zonneparken wekken stroom op en dat mag miljarden kosten en ik die een beetje lever mag niets?
Met zonnepanelen wek je stroom op en dat mag niets kosten.
Jouw arme mensen die het al zo zwaar hebben betalen miljarden aan de grote energiebedrijven en de kleine mogen niets hebben?
Ik lever stroom aan het netwerk en hoe meer stroom op het net, hoe goedkoper stroom wordt.
Zonder salderen gaat die stroom niet meer naar het net, maar naar mijn accu en mijn elektrische auto.
Zonder salderen is dus minder stroom en wordt de stroom duurder voor jouw arme mensen.
Wel miljarden naar de grote stroom producenten en de kleine burger mag niets voor zijn stroom?
supersnathan94 @kaas-schaaf31 augustus 2022 12:09
Ik zie niet zo goed in waarom het scheef is?

Ik heb als particulier geld geïnvesteerd in zonnepanelen. Net als dat een energiepartij geld investeert in zonnepanelen. Hoe kan 1kWh uit mijn panelen anders geprijsd zijn (met een factor 16 lager) dan diezelfde hoeveelheid energie uit een paneel elders?

Ik vind het überhaupt belachelijk dat we daar saldering voor moeten regelen in wetgeving.

Ik moet mijn leverantie per se doen als zakelijke partij (daarom moet je een BTW nummer aanvragen en inschrijven als ondernemer voor de BTW voor de teruggaaf), maar verbruik als particulier.

Ik doe niks met die stroom anders dan heen en weer verplaatsen en ben geen zzp-er of ondernemer. Hoezo moet het een als ondernemer en het andere als particulier?

Het teruglevertarief is natuurlijk ook een wassen neus, want ze dwingen je nu om genoegen te nemen met feitelijk niks, terwijl de tarieven teringhoog zijn als afnemer omdat de inkoopprijzen zogenaamd zo hoog zijn. Nou. Betaal dan ook fatsoenlijk uit en ga niet je tarieven naar beneden bijstellen.
LurkZ @supersnathan9431 augustus 2022 15:51
Ik moet mijn leverantie per se doen als zakelijke partij (daarom moet je een BTW nummer aanvragen en inschrijven als ondernemer voor de BTW voor de teruggaaf), maar verbruik als particulier.
Voordeel is wel dat je dan bij een groothandel, zoals bv de Makro, kunt winkelen :-)
supersnathan94 @LurkZ31 augustus 2022 16:12
Nou. Joepie. Daar zat ik op te wachten hee ;).

Nu je het zegt. Daarmee kan ik dus ook naar de Bouwmaat 🧐
computerjunky @supersnathan9431 augustus 2022 16:17
Waarom niet? Zo is vlees daar tot 65% goedkoper en vele andere zaken ook. dat zijn aanzienlijke besparingen.
supersnathan94 @computerjunky31 augustus 2022 16:24
Omdat er bij mij geen Makro in de buurt is en ik dus best een eind moet rijden om dat te doen. al gauw 5 kwartier tot anderhalf uur reistijd. moet ik toch behoorlijk groot inkopen wil dat uit kunnen. Zoveel verbruik ik nu niet aangezien ik vaak mee-eet (want veel goedkoper en zuiniger). Eten wordt veelel verkocht voor 2 personen of meer. Als alleenstaande koop je dus vaak te veel, terwijl mijn ouders toch al voor vier moeten inkopen (omdat 3 dus weer zo'n randgeval is). Scheelt dus in kosten, tijd en in verspilling.

Hoeft ook de inductieplaat niet aan.
computerjunky @supersnathan9431 augustus 2022 16:29
Qua afstand ja ze zitten helaas allemaal rond de randstad/ zelfde geld ook voor de Sligro.

Maar alleen eten is niet perse duurder wel vraagt het meer creativiteit. ja de verpakkingen zijn niet altijd op maat maar daar moet je gewoon mee leren werken. Ik ben ook alleen en was voor de inflatie rond de 120 pm aan eten kwijt en mijn verspilling is zo goed als niets.
supersnathan94 @computerjunky31 augustus 2022 16:56
Weet ik, maar ik eet te vaak niet thuis om “meal prepping” te doen of maaltijden in de koelkast te bewaren.

Daarnaast is het energie argument nog wel degelijk van toepassing. Zo’n inductieplat verbruikt een hoop.
computerjunky @supersnathan941 september 2022 12:35
Mijn inductie plaat kost me zon 170 kwh pj. Dat kost netto minder als gas. Nou moet ik wel zeggen dat ik eigenlijk alleen wok en mijn rijst in de magnetron kook. Wokken kost minder stroom als aardappelen vlees en groente of een stoofpotje omdat je even 5 minuten heet bakt.

Of het energieverbruik lager is met 1 grote pot of 1 medium pot en 1 kleine pot is lastig the zeggen maar in theorie kost het even veel stroom om eenzelfde hoeveelheid materiaal op te warmen.

Helaas kook ik beter als mijn moeder enz dus heb ik de mogelijke besparingen nooit berekend haha.
supersnathan94 @computerjunky1 september 2022 12:56
Wokken kost idd veel minder energie. Ik denk dat je met een standaard AVGtje toch al gauw het dubbele verbruikt.

Ik stoom eigenlijk al mij groentes dus dat scheelt ook al veel energie. Al met al zou dagelijks koken (dus niet wokken) waarschijnlijk rustig 300kWh verbruiken (en dat is nu toch al bijna €200)
Darksteel83
@Don Quijote31 augustus 2022 10:23
Eigenlijk zou ik verwachten dat we in Nederland de regels eens heel erg gaan aanpassen. Er moet ergens wat batterij opslag komen. Dit kan bij de grote energie leveranciers, de wijken en bij woonhuizen en bedrijven.

Zelf lijkt het mij het handigst om in te zetten op wijkaccu's tenzij dit problemen geeft met de bekabeling. Want van bedrijven kun je nog wel verwachten dat ze zich bezig gaan houden met energie markten. Maar voor thuis gebruikers is dat wel behoorlijk complex. Ook kunnen wijkaccu's bijvoorbeeld op de onbalans markt omdat ze meer dan 1 MW kunnen zijn. Thuis gebruikers kunnen dit alleen als een bedrijf dit voor ze regelt.

Opslag bij de grote energie leveranciers lijkt me behalve bij zonneparken minder interessant omdat wind niet perse iedere dag 1 cyclus heeft. Ook moet de elektriciteit dan over het hoogspanningsnet heen.

Het is wel behoorlijk tijd dat we hiervoor in Nederland eens een keuze gaan maken. Want nu hebben de meeste zonnepanelen per inwoner van de EU. Maar vast ruim niet de meeste opslag per inwoner.
LurkZ @Darksteel8331 augustus 2022 15:53
Zelf lijkt het mij het handigst om in te zetten op wijkaccu's tenzij dit problemen geeft met de bekabeling.
Als er ruimte is kan de accu naast de wijktrafo staan. Dat is een paar meter extra kabel en de rest via het bestaande net.
Darksteel83
@LurkZ31 augustus 2022 16:21
Dat lijkt me ook een logische plek inderdaad in veel gevallen.
Audione0 @Don Quijote31 augustus 2022 14:44
Ik dacht van "hee das vet" ik zit nog met een oude elec meter, zon draaiding, dus die draait lekker terug, dus ik heb niet echt last van dat de tarieven aangpakt worden..

Niet dus, je moet als cunsument dus per 2023 een verplichte digitale meter geinstalleerd hebben als je zonnepanelen hebt...
Als consument heb je eigenlijk niets te zeggen, en je wordt als cunsument compleet vast gezet..
#mafia praktijken..

Kun je trouwens zelf regelen om van het electranet afgesloten te worden, net zoals bij gas? Om van het vastrecht af te komen?

[Reactie gewijzigd door Audione0 op 23 juli 2024 01:00]

supersnathan94 @Audione031 augustus 2022 16:20
Off grid gaan met alleen zonnepanelen is mogelijk maar wel ontzettend duur en eigenlijk niet interessant. Je moet namelijk capaciteit hebben om in niet zulke zonnige periodes wel piek te kunnen draaien (zeg koken op inductie).

Voor dergelijke zaken wil je dus ook een behoorlijke accu hebben om de berg overcapaciteit over de dag/week te kunnen verspreiden. Moet je toch al gauw zo’n 30-40 panelen hebben liggen met een dikke 10+kWp en accu van 30-40kWh. Zeker als je ook een warmtepomp hebt.

Vaak is het dan veel interessanter om bijvoorbeeld op propaan te koken en met hout te verwarmen. Elektra dan voor de noodzakelijke zaken als warm water (met 300L vat).

Self sustained leven is supervet en heel goed voor het milieu (100% groene energie), maar dan moet je een enorme investering doen als je het alleen met zonne-energie wil doen.

Ik zou eerder voor een combinatie met windenergie gaan. Zeg 20 panelen en 1 of 2 kleine windmolens.
Verwijderd @supersnathan9414 september 2022 17:41
Een thuisbatterij is goed voor één of een paar dagen en een warmtepomp heb je voor warmte nodig in de winter. Om in de winter genoeg zonnepanelen te hebben voor de warmtepomp in de avond heb je een zonnepark nodig, want zoveel passen er niet op een normaal dak,
Waterstof kan de oplossing zijn en elektrisch is nu al eigenlijk achterhaald.
supersnathan94 @Verwijderd14 september 2022 19:38
Ja het probleem met zonnepanelen is dat ze energie leveren als je het niet nodig hebt (want niet thuis of whatever). Daarom dat ik zei dat ik ms naar windmolentje wil kijken. Die oeveren namelijk juist lekker stroom in de winter en de nacht.
Verwijderd @supersnathan9415 september 2022 13:46
Als je plaats hebt en het mag dan is een windmolen een idee.
Een ander idee is om als het salderen is afgeschaft en je krijgt echt weinig om dan een hybride omvormer te nemen en dan het overschot te gaan gebruiken voor een airco voor koelen en verwarmen in de winter.
Ik zou zeker als je de kans hebt gas houden, want als iedereen, ook de bakker en de industrie van het ags af moet dan gaan ze op stroom. Aanbod van stroom wordt kleiner, want ze willen stoppen met stroom uit kolen en gas. Met een sterk groeiende vraag en minder aanbod kan stroom weleens duurder worden dan gas en is op gas verwarmen al snel veel goedkoper.
supersnathan94 @Verwijderd15 september 2022 16:21
“Helaas” heb ik geen gas aansluiting. Dus dat gaat niet.

Ik heb al even gekeken, maar er zijn een aantal specifieke horizontale windmolens die zonder vergunning te bouwen zijn.

Kost ongeveer €2500-€3000.
Verwijderd @supersnathan9416 september 2022 15:36
Nou ja, je kunt misschien iemand die wel een gasaansluiting heeft aanraden die niet te snel op te geven.
Heel Nederland van het gas naar stroom, moet volgens mij zorgen voor dure stroom.
Misschien wel duurder dan gas en dan ben je blij met een gasaansluiting.
boss-20 @Audione031 augustus 2022 17:44
Heb je een officiële bron waar een 'slimme' meter verplicht wordt? Want volgens mijn laatste info is dat er nog niet door.
Audione0 @boss-2031 augustus 2022 23:22
Dit vond ik en wel een bericht uit 2019: https://www.businessinsid...plicht-2023-zonnepanelen/

Een greep uit het artikel:

Zonnepanelen? Dan wordt de slimme meter verplicht.
Huishoudens die de slimme meter om die reden weigeren, hebben pech. Tegen de tijd dat het gaat uitmaken wat voor meter je hebt, moet je de slimme meter al in huis hebben. “Met ingang van 1 januari 2023 zal (...) een verplichting voor alle kleinverbruikers gelden om een meter met minimaal twee aparte telwerken voor levering en teruglevering te hebben”, staat er namelijk in het Klimaatakkoord.

Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe fiscale regeling, waarbij zonnestroom die je teruglevert aan je energieleverancier volgens de kale leveringsprijs wordt vergoed. Daarbovenop komt een compensatie van de overheid, maar die wordt in de loop der jaren afgebouwd. Vanaf 2030 krijg je als eigenaar van zonnepanelen alleen nog de kale stroomprijs van je energieleverancier vergoed – dus niet meer inclusief belastingen, zoals nu.

Dat is dus waarom de overheid de slimme meter nodig heeft. Om de nieuwe fiscale regeling te kunnen invoeren, moet de opgewekte zonnestroom apart gemeten kunnen worden.

[Reactie gewijzigd door Audione0 op 23 juli 2024 01:00]

Me_Giant @Audione01 september 2022 11:48
Citeren uit 2019 heeft niet zoveel zin in een veld dat zich snel ontwikkelt. Alle hits van netbeheerders geven aan dat een slimme meter niet verplicht wordt, ook niet in 2023.

Dat artikel refereert aan het afbouwen van de salderingsregeling, dat is inmiddels ook uitgesteld.

Voor zover ik nu kan vinden wordt een digitale meter dan verplicht, zodat je in- en uitgaande elektriciteit kan meten. Slim (= op afstand uitlezen) nog steeds niet.
Me_Giant @boss-201 september 2022 11:45
Is niet verplicht, en in 2023 ook niet. Wat ik na wat gegoogle kan vinden is dat een digitale meter wel verplicht wordt, maar een slimme meter (= op afstand uitlezen) niet.
Audione0 @Me_Giant1 september 2022 12:40
ok, dan moet mijn analoge draaimeter er dus uit...
Verwijderd @boss-2014 september 2022 17:42
Je mag de slimme meter altijd weigeren, dan krijg je een digitale meter of de communicatiemodule van je slimme meter wordt uitgezet. Maar een terugdraai meter kunnen ze altijd komen weghalen als die aan vervanging toe is.
Netrunner @Don Quijote31 augustus 2022 13:58
Vroeger konden zonnepaneelbedrijven nog een leuke berekening maken met return on invesment, die berekening gaat niet meer op en iedereen die zonnepanelen koopt na nieuwe invoer terugleveringtarief krijgt (bij wijze van) zijn investering nooit meer terug...

Ik verwacht dan ook een significant zware daling in zonnepaneel verkoop (in ieder geval op particulier gebied).

[Reactie gewijzigd door Netrunner op 23 juli 2024 01:00]

badnews.nl @Netrunner31 augustus 2022 15:11
Ik heb zojuist bijgekocht, heb er al een aantal op het dak.
Maar het zal minder worden. Ik heb de berekeningen gemaakt, en kom binnen een aantal jaar positief uit, beter dan geld op de bank zetten. Maar dat komt ook omdat de afbouw van Salderen nog niet begonnen is.
Netrunner @badnews.nl31 augustus 2022 18:43
Ja precies wanneer het afbouwen rondom Saldering actief wordt gesteld gaat die rekensom er anders uitzien. De doodsteek voor zonnepaneelboeren.
Mediokas @Don Quijote31 augustus 2022 15:15
Op zich helemaal met je eens dat de verantwoordelijkheid bij de bedrijven moet liggen en niet bij de huishoudens. Maar deze situatie is natuurlijk ook tot een bepaalde hoogte door de overheid gecreëerd. Want er is natuurlijk een groot deel van de zonnepanelen op daken gelegd, omdat de overheid dit gepushed heeft. Als je de markt zelf zijn werk zou hebben laten doen, zouden de bedrijven natuurlijk meer tijd hebben gehad om de problemen op te lossen, voordat ze zich voordeden. Dus de overheid heeft hier wat mij betreft ook een stukje verantwoordelijkheid
Verwijderd @Mediokas14 september 2022 17:50
Er liggen niet teveel zonnepanelen op daken.
Maar 18% van de daken heeft zonnepanelen en dan ook nog vaak maar een paar.
Ze geven miljarden uit aan windmolenparken, zelfs op zee en miljarden aan zonneparken om meer stroom te krijgen. Maar stroom van burgers willen ze liever niet?
Er is geen overschot er is een tekort en daarom worden er zoveel miljarden subsidie gegeven aan windmolens en zonneparken.
Het gezeur om thuisaccu's en buurtaccu's komt omdat men bang is voor pieken van warmtepompen, laadpalen en huizen die van het gas zijn. Ze zijn bang voor tekorten en pieken in het gebruik.
Maar nu willen ze door salderen af te schaffen zorgen voor minder stroom op het net van zonnepanelen en dat er minder zonnepanelen verkocht worden? Wat dom!
sympa @Don Quijote31 augustus 2022 16:35
Die accu's zijn niet gratis. Daarom kan het salderen niet op de huidige manier blijven voortbestaan.
Sterker nog, als je een accu hebt die voordelig genoeg is kan je nu al geld verdienen. Opladen als het goedkoop is (overdag) en 's avonds terugleveren.
Salderen is een mooi cadeau, maar met de steeds goedkopere panelen is het niet vol te houden.
Verwijderd @sympa14 september 2022 18:00
De stroom van een dak gaat naar een gebruiker en die betaald gewoon ODE, EB en BTW
Door salderen betaald de overheid over een deel van die stroom aan mij die ODE, EB en BTW terug.
Het deel wat ik lever boven mijn gebruik ontvangt de overheid gewoon ODE, EB en BTW
Over het deel dat gelijk is aan mijn gebruik ontvangt de overheid ODE, EB en BTW, maar geeft dat dan door aan mij... dat is salderen.

Zonder salderen gaat al mijn stroom, ook wat ik meer produceer dan gebruik naar een gebruiker en die betaald ODE, EB en BTW
Zonder salderen en met een accu, verliest de overheid alle ODE, EB en BTW over al mijn stroom.
Een accu kost de overheid dus veel meer inkomsten dan salderen.
Bovendien wil de overheid deze belastingontduiking ook nog subsidie geven, subsidie voor accu's
VanillaPriest @Don Quijote31 augustus 2022 18:57
De overheid heeft al veel te lang haar oren laten hangen naar verschillende (lobby) clubs.
En dat terwijl ze er juist voor de inwoners van het land zouden moeten zijn.
Ik ben zo liberaal als ze komen, maar begin toch echt wel mijn vraagtekens te zetten na zoveel jaren Rutte (VVD & D66).
Niet dat ik morgen opeens Marxist of Populist ga worden, maar dat er iets niet klopt is wel mijn gevoel.
Immutable @Don Quijote1 september 2022 07:31
Wat is efficienter dan die thuis batterijen dan? Als je gaat zeggen waterstof. Dan neem ik geen enkele comment meer van je serieus. Er is volgens mij helemaal geen efficientere batterij dan zo'n lithium ion batterij.

En voor seizoensopslag. Daar is op dit moment geen oplossing voor qua elektriciteit om dat goed en efficient op te slaan voor langere periodes.
Me_Giant @Don Quijote1 september 2022 11:40
Volgens mij is die beslissing genomen met wel degelijk een strategisch einddoel voor ogen: gedecentraliseerd energienetwerk. Energie wordt lokaal opgewekt en lokaal gebruikt, waarom zou je dan de opslag wel centraal willen doen? En daarvoor misschien het netwerk alleen maar moeten verzwaren? Met het oog op elektrisch persoonlijk vervoer zijn accu's sowieso thuis aanwezig.

Dat zal de theoretische gedachte in ieder geval zijn.

In de praktijk is een accu vooralsnog een luxe en een duur product. Zo kunnen de mensen die zich dat kunnen veroorloven verder besparen, en de mensen die het al krap hadden, niet. Als je dit dus wel met z'n allen zo wil aanpakken moet je er wel voor gaan zorgen dat die lokale opslag betaalbaar wordt. Dat het inefficiënt is, zoals je zegt, daar zie ik graag een bewijs of voorbeeld van. Als je het lokaal houdt gaat het sowieso een keer op. Bij huidige centralisatie wordt juist ook veel verspild, zou dat dan anders zijn?
Verwijderd @Don Quijote1 september 2022 19:55
Met warmtepompen en elektrische auto's en doordat we af moeten van het gas gaan we flink meer stroom gebruiken en de kans is groot dat stroom dan extreem duur wordt.
Dat zou heel spijtig zijn voor mensen met een warmtepomp en/of een elektrische auto.
Elke kWh zou van harte welkom moeten zijn.
Salderen in stand houden... ook om de prijs van stroom te drukken.
Mensen stimuleren hun stroomgebruik af te stemmen op hun aantal zonnepanelen zet mensen aan tot verspillen. Zonder salderen ga ik mijn airco aanzetten in de zomer en nu gaat het in seconden naar de buren en die buren betalen de volle prijs inclusief ODE, energiebelasting, BTW en hun tarief aan hun leverancier. Salderen wordt betaald door de buren. Dat salderen miljarden kost volgens CDA-er Bontenbal is lariekoek..
Mensen stimuleren niet meer zonnepanelen te nemen door salderen af te schaffen is een economisch delict. Ik heb 12 zonnepanelen en ruimte voor 24, maar zonder salderen worden dat er 10 of ik ga stroom verspillen aan airco en elektrisch verwarmen.
Hoe meer zonnepanelen, hoe beter en hoe lager de stroomprijs gehouden kan worden.
Mijn 2000 kWh gaat in seconden naar de buren en die betalen mijn salderen.
Robbaman @Don Quijote2 september 2022 10:46
Maar energiebedrijven zijn toch helemaal niet verantwoordelijk voor de stabiliteit op het net, dat is de netbeheerder. En die mag zelf volgens de regels geen stroom leveren (en dus ook niet opslaan om later te leveren).
Verwijderd @Don Quijote14 september 2022 14:14
Helemaal gelijk.
Stroom van je dak gaat via het net in seconden naar de buren en belasten het netwerk amper.
Met een thuisaccu of elektrische auto of slimme apparaten gaat je stroom daarheen en moeten de buren hun stroom van ver halen. Een buurtaccu krijgt dan dus ook geen stroom van jouw dak.
Ook heb ik het idee dat accu's ook geproduceerd worden door zonnepaneerfabrikanten en die willen na al hun panelen ook accu's leveren, want het aantal geschikte daken raakt ooit op.
Iedereen gaat tussen 13 en 15 uur hun thuisaccu of elektrische auto goedkoop opladen en die goedkope stroom is niet meer beschikbaar voor de gewone man, zonder thuisaccu, elektrische auto en slimme apparaten. Stroom voor de gewone cq. arme man wordt dus duurder en hij mag ook meebetalen aan subsidie voor accu's.
Sausage 31 augustus 2022 08:19
Graag wil ik partij Budget Energie even onder de aandacht brengen.
Zij hebben zonder enige communicatie per 1 juli de salderingsregeling naar een "per maand" basis gezet i.p.v. over de jaarlijkse eindafrekening.
Hierdoor kan je in de winter niet meer gebruik maken van de in de zomer opgewekte kw's.

Dit, en de manier waarop, is walgelijk, pure oplichting en blijkt deze partij uitermate onbetrouwbaar. Ik adviseer iedereen met zonnepanelen zo snel mogelijk over te stappen naar een andere partij. Ook al is de stroom daar 20cent duurder, is het alsnog rendabel, is het wijs deze partij in de stront te laten zakken en een statement te maken richting andere partijen die dit mogelijk van plan zijn.
kmmartins @Sausage31 augustus 2022 09:53
Ik zit bij dezelfde partij en ook variabel. Maar waar lees je dat? Ik heb wel bericht gekregen dat vanaf 1 juli, je niet meer 100% terug krijgt van je stroomoverschot, maar 50%. Wat nog altijd veel meer is dan bij vele andere partijen.

Ik quote de mail:
Terugleververgoeding
De terugleververgoeding wijzigt per 1 juli naar 50% van het leveringstarief per kWh, exclusief btw. De terugleververgoeding is alleen van toepassing indien u meer energie teruglevert dan verbruikt.
P_Tingen @kmmartins31 augustus 2022 10:53
Op de site:
*Per 1 juli 2022 ontvangt een klant met een variabel tarief 50% van het leveringstarief per kWh als terugleververgoeding. De saldering vindt maandelijks plaats met de tarieven van de betreffende maand. De berekening is terug te zien op je jaar- of eindnota.
https://www.budgetthuis.n...oom/terugleveren-salderen
ApexAlpha @Sausage31 augustus 2022 09:55
Dit mag dus niet! Rapporteer ze bij de ACM en anders als je zin hebt bij de kantonrechter. Dit is wettelijk verboden.

"Uw energieleverancier moet salderen op de jaarafrekening. Dus niet per kalenderjaar. Het mag niet per deel van het jaar, bijvoorbeeld per maand of kwartaal. Er gelden nog meer regels:"

https://www.acm.nl/nl/ond...salderen-en-hoe-werkt-het
joeri1 @ApexAlpha31 augustus 2022 10:59
Ik zag dit onder het artikel staan:
Let op:

Wij vinden dat salderen per jaar moet. Maar op dit moment (augustus 2022) zijn de regels niet duidelijk genoeg. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat probeert hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te geven
Erik15678 @Sausage31 augustus 2022 08:27
Hier ben ik ook mee bezig, aangezien mijn contract in december verloopt.
Dit hebben ze heel slim aangepakt.
In je contract staat dat er per contract periode word gesaldeerd.
Eerst had je een jaar contract, maar nu met variabel heb je een maand contract.
Dus salderen ze ineens per maand.
Dit gaat voor zover ik heb kunnen zien op bij zowat elke energie leverancier.

Alle nul-op-de-meter woningen zijn dus nu ineens geen nul-op-de-meter woningen meer.
Ik heb intussen ook contact gehad met de ACM, maar wat er in het artikel al staat is dat er niks vast ligt in de wet, dus kunnen zij op dit moment ook helemaal niks.

En als aanvulling op het artikel, Powerpeers heeft ook de prijs van terug leveren verhoogd.
Zij hebben deze verhoogd van 11ct naar 21ct per 1-9-2022.

Het effect van dit hele verhaal is dat ik vanaf december ongeveer 15x zoveel ga betalen door het gehele verhaal (betaal nu 19ct/kWh en dat word straks 1.07/kWh zoals het er nu voor staat).

[Reactie gewijzigd door Erik15678 op 23 juli 2024 01:00]

Unstable Element @Erik1567831 augustus 2022 10:00
Je hebt geen maand contract en laat je dat ook niet vertellen. Je hebt een contract voor onbepaalde tijd die maandelijks opzegbaar is.

Dat is iets heel anders. Vraag aan een willekeurige werknemer wat ze liever hebben een jaar contract of een contract voor onbepaalde tijd. En ik kan je op een presenteerblaadje geven dat ze allemaal het laatste willen.
supersnathan94 @Unstable Element31 augustus 2022 11:44
Precies, maar er valt natuurlijk niks te salderen over een “contractperiode” als die periode niet vast staat (onbepaalde tijd). Er moet dus wel degelijk een termijn worden gepakt want anders zou saldering pas bij opzegging gebeuren en dat is voor beide partijen een situatie waar je niet vrolijk van kunt worden.
Unstable Element @supersnathan9431 augustus 2022 12:06
Die is er wel.
Je kunt salderen bij eind- (bij tussentijds opzeggen) of jaarafrekening (als het jaar vol is).
Een andere optie is om die mensen een
Zo ging dat bij heel veel leveranciers.
supersnathan94 @Unstable Element31 augustus 2022 13:11
Ja dat zeg ik dus. Er MOET een vaststaande periode zijn om over te salderen. In principe zou dit gewoon op de jaarafrekening moeten. Dat is ook hoe de hele boel bedoeld is. Anders heeft zonnepanelen plaatsen 0 nut en kost het alleen maar geld.
LurkZ @Unstable Element31 augustus 2022 16:23
Je hebt geen maand contract en laat je dat ook niet vertellen. Je hebt een contract voor onbepaalde tijd die maandelijks opzegbaar is.
Beetje anders omschrijven en dat probleem bestaat niet meer :-)

"U heeft een maandcontract dat met stilzwijgende verlenging. Opzegtermijn is 30 dagen."
BlueBird022 @Erik1567831 augustus 2022 11:01
Niet slim maar sluw. Geldwolf sluw.
IIIIIIIIIIII @Sausage31 augustus 2022 09:43
Staat dat niet gewoon in je contract? Lijkt mij vreemd dat je dit niet had geweten...
Moortn @IIIIIIIIIIII31 augustus 2022 10:31
Nee, tenzij je een contract na 1 juli jongstleden hebt afgesloten. Van wat ik heb gehoord van mensen die bij Budget Energie zitten is hier ook geen communicatie over geweest. Op de website is het wel te lezen, maar je moet dan uit eigen beweging naar de website van Budget Energie gaan en dit opzoeken. In het contract zal ongetwijfeld staan dat je nieuwe voorwaarden op hun website kan lezen, maar netjes is het natuurlijk niet aangezien dit enorme financiële consequenties kan hebben.
Tom Paris @Sausage31 augustus 2022 10:21
is het wijs deze partij in de stront te laten zakken
Het zou mij niet verbazen als dit een verkapte truc is om klanten weg te jagen die geen geld opbrengen. Dan doe jij ze alleen maar een plezier door weg te gaan.
Sausage @Tom Paris31 augustus 2022 12:30
Toch doe ik ze nog een groter plezier wanneer ik blijf en doe ik mezelf te kort.
Ze gaan mijn zonnestroom niet voor "pennies on the dollar" krijgen. Dan zet ik de panelen nog liever uit.
Phusebox @Sausage31 augustus 2022 10:12
Even de opmerking dat dit wel alleen van toepassing is bij variabele contracten. Ik heb hier zelf niets over gehoord namelijk.
oks @Sausage31 augustus 2022 10:34
Interessant draadje scheelt wellicht wat werk bij overstappen... Secundair allocatiepunt als verdienmodel? Secundair allocatiepunt als verdienmodel?

[Reactie gewijzigd door oks op 23 juli 2024 01:00]

DrayFIRE @oks31 augustus 2022 13:13
Dat is mijn draadje! Ik heb er voor nu uiteindelijk van afgezien, mede omdat pijlsnel duidelijk werd dat de energiemaatschappijen ons vanuit hun machtspositie achterlijk behandelen.

Eneco verkoopt overdag nu een kWh voor één euro, jij krijgt 9 cent. Diefstal, pure diefstal.
oks @DrayFIRE31 augustus 2022 23:45
Tja, mooi draadje! Vooral ook omdat het de discussie gaat losmaken wat de leveranciers nu eigenlijk aan het uitvreten zijn. Dit moet een maatschappelijk en politiek issue worden. Voor de belastingdienst ben je namelijk al een bedrijf als je de btw teruggaaf in gang hebt gezet. Dus hoezo kan een energiebedrijf eenzijdig de zaak vaststellen? afijn... de tijd zal het leren... En by the way dat Eneco nu een soort stunt uithaalt wil niet zeggen dat het verstandig is wat ze hebben gedaan... Zo wordt het wel interessant om bijvoorbeeld een energie coöperaties op te richten om van dit soort misbruikt af te komen. Op LinkedIn zou je het ook eens kunnen pushen...

[Reactie gewijzigd door oks op 23 juli 2024 01:00]

daan! @Sausage31 augustus 2022 11:17
Graag wil ik partij Budget Energie even onder de aandacht brengen.
Zij hebben zonder enige communicatie per 1 juli de salderingsregeling naar een "per maand" basis gezet i.p.v. over de jaarlijkse eindafrekening.
Hierdoor kan je in de winter niet meer gebruik maken van de in de zomer opgewekte kw's.

Dit, en de manier waarop, is walgelijk, pure oplichting en blijkt deze partij uitermate onbetrouwbaar. Ik adviseer iedereen met zonnepanelen zo snel mogelijk over te stappen naar een andere partij. Ook al is de stroom daar 20cent duurder, is het alsnog rendabel, is het wijs deze partij in de stront te laten zakken en een statement te maken richting andere partijen die dit mogelijk van plan zijn.
Ik kan dit niet vinden in het contract, wat is je bron?
Edit: van de website (niet contract):
onder kopje "Wat zijn mijn tarieven voor teruggeleverde energie?"
*Per 1 juli 2022 ontvangt een klant met een variabel tarief 50% van het leveringstarief per kWh als terugleververgoeding. De saldering vindt maandelijks plaats met de tarieven van de betreffende maand. De berekening is terug te zien op je jaar- of eindnota.
Het lijkt hier om een verwarring tussen salderen en terugleveren te gaan, maar ik zal het bij ze navragen.
In de voorbeelden komt die opmerking ook alleen terug bij "je verbruik is lager dan je opwekking"

Verder:
Hoe willen ze dit doen als je 'slimme' energiemeter op 'dom' is gezet?
Het lijkt me dat ze dan die mogelijkheid helemaal niet hebben, toch?
Dan moet het gewoon in de afrekening meegenomen worden op jaarbasis.
Of mis ik iets?

[Reactie gewijzigd door daan! op 23 juli 2024 01:00]

Sausage @daan!31 augustus 2022 13:23
Ik zie de verwarring niet.

1: Terugleververgoeding is 50% van het kale leveringstarief.
2: Saldering vindt maandelijks plaats.

Ik heb het gister via de chat bevestigd gekregen dat het inderdaad om de bovenste 2 punten gaat.
Hoe ze het gaan doen op de eindafrekening ben ik erg benieuwd naar. Ik heb namelijk geen slimme meter.

[Reactie gewijzigd door Sausage op 23 juli 2024 01:00]

kmmartins @daan!1 september 2022 00:35
Ik heb het ook na gevraagd via de chat. Ik was blijkbaar de zoveelste die dat ook heeft gedaan.
Het gaat echt over het salderen en daarmee ook terugleveren.
Er wordt dus gesaldeerd binnen de maand en wat je dan nog over hebt, lever je terug op een 50% van het inkoop tarief.
Overigens, uit de chat bleek dat je al vanaf januari (als je toen al variabel had) per maand saldeert. Weliswaar met het tarief van 100% op dat moment. Maar als in zomermaanden de tarieven lager zijn dan in de wintermaanden. en je Netto op jaarbasis op 0 zou uitkomen, kom je toch aan het bij betalen.

Overigens wat zou de correcte jaarrekening zijn als je wel op jaarbasis zou salderen en je 50% van het tarief terugkrijgt over het terugleveren?
Over het jaar heen heb je 1000kWh over. Na het salderen dus en je hebt elke maand een ander tarief gehad. Wat zou dan het juiste teruglever tarief moeten zijn?

[Reactie gewijzigd door kmmartins op 23 juli 2024 01:00]

hoeksmarp @Sausage31 augustus 2022 11:59
Van de consumentenbond (https://www.consumentenbo...vergoeding-zonnepanelen):
De energieleverancier is wettelijk verplicht de zonnestroom die je teruglevert op jaarbasis te verrekenen met je verbruik uit het elektriciteitsnet.
Ik heb het niet kunnen vinden op een overheidswebsite, maar ik heb ook niet heel hard gezocht ;).
IIIIIIIIIIII @Sausage31 augustus 2022 13:26
Dit mag blijkbaar niet:
https://community.consume...ele-energierekening-24183

Het antwoord van de ACM in deze.
“Het is niet toegestaan om de bestaande salderingsregeling op te delen in afzonderlijke termijnen en bijvoorbeeld toe te passen op maandfacturen.”

Dit gaat toevallig ook over budgetenergie

[Reactie gewijzigd door IIIIIIIIIIII op 23 juli 2024 01:00]

fevenhuis @Sausage31 augustus 2022 13:51
De weg vooruit is wanneer zonnepaneel bezitters hun eigen belangen gaan behartigen mbv. een eigen organisatie ipv. verwachten dat de politici en hun vriendjes dit voor hun gaat doen.

Dit is altijd al de manier geweest voor burgers om hun stem ECHT te laten gelden, verenigen in niet-overheid organisaties.

Pas met zo'n organisatie word het mogelijk om serieus genomen te worden door rechtspraak.

De overheid en energie bedrijven zullen samen de bal onophoudelijk rond het doel blijven trappen.
computerjunky @Sausage31 augustus 2022 16:15
daarom moet je in slimme meters gewoon auto uitlezen uitzetten dan hebben ze geen maand data en kunnen ze dus alleen maar per jaar berekenen. verder zou ik er nooit en te nimmer mee akkoord gaan.
Benjamin1987 @computerjunky31 augustus 2022 22:30
Nooit geweten dat dit kon, is dit werkelijk een oplossing?

Edit: ik heb het even uitgezocht en dit lijkt géén oplossing te zijn aangezien de leverancier ook iedere maand mag vragen naar je meterstanden...
https://www.rijksoverheid...oord/slimme-meter-privacy

[Reactie gewijzigd door Benjamin1987 op 23 juli 2024 01:00]

playah007 @Benjamin19871 september 2022 10:47
nouja, in zekere zin valt er ook wat voor te zeggen dat je contract 'stilzwijgend' verlengd is voor onbepaalde tijd, dus niet dat je een maandelijks contract hebt.
ik ga de meter gewoon per direct uitzetten en daarna het 'gevecht' over bovenstaand punt aan dat in mijn optiek ik een stilzwijgende verlenging heb voor onbepaalde tijd en niet heb ingestemd in een maandelijks contract. Dus mijn instemming is geweest over een verrekening op jaarbasis.
Benjamin1987 @playah0071 september 2022 14:27
Oh ik ben het roerend met je eens! Ik weet alleen niet of ik dit gevecht met BE aan wil gaan. Mijn eigen energie is immers ook veel waard :Y)
playah007 @Benjamin19871 september 2022 14:32
naja dat weet ik ook niet, ik zal er niet teveel 'energie' in gaan stoppen.
maar ik zorg er in ieder geval even voor dat ze er zelf ook een 'zooitje energie' in moeten stoppen.

plus als er opeens een beschrijven gaat komen vanuit ACM dat ze het toch op jaarbasis hadden moeten doen dan heb ik 'geschreven' bewijs dat ik er toen al tegen in verweer ben gegaan en dus dat dit gerectificeerd moet worden (want je kunt er sowieso al vanuit gaan dat een BE (of andere leverancier) niet uit zichzelf bij klanten dit zal rechttrekken weer uit zichzelf...)
jesco_white @Sausage1 september 2022 12:38
Ik zit ook bij Budget Energie en krijg in december zonnepanelen en heb ook kennisgenomen van deze actie van Budget Energie m.b.t. salderen per maand vanaf 1 juli 2022.

V.w.b. overstappen om die reden, het probleem is dat je bij een overstap nog veel meer gaat betalen voor stroom en vooral ook gas. Wellicht kun je dat verschil met salderen over een heel jaar wel terugpakken maar wie zegt er dat de nieuwe energieboer niet ook gaat salderen per maand? Dan ben je helemaal de sjaak.

Ik verwacht dat Budget Energie gewoon brutaal deze proefballon heeft opgelaten (salderen per maand) en dat ze het op deze manier hopen uit te zingen tot 2025, waarna salderen toch nog maar voor 64% mag dacht ik. Ze vertrouwen er waarschijnlijk op dat wet- en regelgeving nog lang gaat duren, als het uberhaubt al wettelijk vastgesteld gaat worden voor die 2 jaar waarin je nog max. mag salderen.

Ik zie andere bedrijven deze werkwijze ook nog wel overnemen, zodra ze doorkrijgen dat Budget Energie hier gewoon voorlopig mee wegkomt.

In dat kader zie ik liever een solide terugleververgoeding van bijv. 80% wettelijk vastgelegd. Dan kunnen mensen zich daar op richten de komende jaren.
cj1 31 augustus 2022 09:59
De redacteuren vergeten nog te vermelden dat de laatste toevoeging van EzK/Jetten aan de 80% minimum TLV is, een absolute maximale bovengrens van 10 cent (dat bedrag wordt in de toekomst verlaagd). Argumentatie voor deze limitering: anders verdient de burger zijn zonnepanelen te snel terug.

bron: beslisnota DGKE-E / 22267128, zie https://gathering.tweaker...message/72012468#72012468
AuteurYero @cj131 augustus 2022 16:28
Goed punt - alsnog toegevoegd! :)

P.S. Nuttige feedback als dit zien we sneller als het via het Feedback-forum wordt gedaan.
cj1 @Yero31 augustus 2022 16:44
Ik zie nog geen verandering in de alinea:
Ook bij de beantwoording van recentere Kamervragen, uit september vorig jaar, maakte de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, duidelijk dat 80 procent het streven blijft. "Naar mijn mening zorgt de voorgenomen minimumvergoeding van 80 procent van het leveringstarief, die zal worden opgenomen in een algemene maatregel van bestuur, voor een goede balans tussen marktwerking en de belangen van de energieleveranciers enerzijds, en consumentenbescherming en de belangen van zonnepanelenbezitters anderzijds." Het wachten is dus op de nieuwe Energiewet.
Die nieuwe energiewet levert, als het doorgaat zoals EzK het voor zich ziet in de beslisnota, hooguit 1 cent extra op voor de Eneco klanten. Niet erg redelijk als je zelfs 80% van de allerlaagste uurprijsgemiddelde (€0,168) neemt (=13,44 cent). Dat is dan ook nog eens voor semester 1. In de eerste jaarhelft komen namelijk meer dagen met negatieve prijzen voor, dan in de 2e helft.
AuteurYero @cj131 augustus 2022 16:50
Nu wel, inclusief jouw voorbeeld hierboven. Die 70/80% was op meerdere pagina's benoemd, dus daar had ik al wel wat aangepast. Nu ook op die betreffende pagina. :)
cj1 @Yero31 augustus 2022 20:55
De tekst klopt nog niet helemaal. De 10 cent is geen maximum terugleververgoeding (TLV), maar een maximum van de minimale TLV. Energieleveranciers hoeven dan in geen enkel geval meer dan 10 cent te bieden (bij een kale leverprijs van 12,5 cent of hoger), maar mogen nog steeds een hogere TLV bieden.

<cynisch>"Echte marktwerking"</cynisch>: wel een cap op de TLV maar niet op het levertarief.

(Dit dossier begint op de onredelijkheid van de fictieve vermogensrendementsheffing op spaargeld bij nagenoeg 0% rente te lijken.)

@Zonneplan PS Ik ben ook benieuwd wat de gemiddeld EPEX uurtarieven zijn als de negatieve uurbedragen eruit worden gehaald (die uren zet je de omvormer wel uit).
Compuchip87 31 augustus 2022 08:29
Alleen Vattenfall ging tegen de stroom in
Haha, leuk.
Klanten met vaste contracten betalen doorgaans minder dan de actuele marktprijzen, waardoor ze er financieel op achteruitgaan.
Dit ligt natuurlijk wat subtieler. Voor klanten met vaste contracten is een groot deel (alles? meer?) van hun verwachte verbruik bij het afsluiten van het contract al ingekocht. De fluctuaties moeten misschien opgevangen worden met spot inkoop (al middelen klanten met een vast contract bij dezelfde leverancier elkaar ook nog wel gedeeltelijk uit) maar het is niet alsof dat arme Eneco nu ineens 4 euro toelegt op elke kuub gas die ze leveren.
Dit is niet toegestaan, meldt de ACM in een reactie. ... Dit noemen we salderen en moet gebeuren over het jaar (met de jaarlijkse facturering).
Nee hoor, zelfs de ACM weet het niet meer zeker. Op de pagina die jullie linkten staat sinds een paar weken letterlijk: Wij vinden dat salderen per jaar moet. Maar op dit moment (augustus 2022) zijn de regels niet duidelijk genoeg. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat probeert hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te geven.

[Reactie gewijzigd door Compuchip87 op 23 juli 2024 01:00]

runnershigh 31 augustus 2022 08:52
Klanten met vaste contracten betalen doorgaans minder dan de actuele marktprijzen, waardoor ze er financieel op achteruitgaan. Dat zet andere zaken onder druk, zoals de terugleververgoeding. Een hoge terugleververgoeding kan wellicht nieuwe klanten aantrekken, maar in de huidige situatie is dat amper rendabel.
Hier slaat het artikel de plank mis. Voor klanten met een vast jaarcontract die in een jaar meer terugleveren dan afnemen is alleen de terugleververgoeding van belang. Het reguliere tarief maakt dan niet uit, want dat hoef je toch niet te betalen.
MaartenBW 31 augustus 2022 16:05
Salderingsregeling en terugleververgoeding
Wat is salderen precies? Kortgezegd houdt salderen in dat je de opgewekte stroom van je zonnepanelen volledig kunt wegstrepen tegen je gebruik. Verbruikt je huishouden per jaar bijvoorbeeld 5000kWh en leveren je panelen jaarlijks 2000kWh op? Dan streep je die 2000kWh weg en betaal je dus nog maar voor 3000kWh. Sluit het vermogen van je zonnepanelen exact aan op je verbruik en leveren ze 5000kWh op, dan kun je het verbruik helemaal tegen de opbrengst wegstrepen. Die regeling is erg gunstig voor huishoudens, want de elektriciteitsprijzen schommelen iedere dag en liggen doorgaans in de winter wat hoger dan in de zomer, vanwege een gebrek aan zonnestroom. Toch kun je de overcapaciteit van de zomer wegstrepen tegen het tekort in de winter. Alleen als je meer stroom opwekt dan je verbruikt, en dus op jaarbasis een overschot hebt, is er sprake van een terugleververgoeding.
Het einde van deze alinea slaat ook nergens op. De reden dat salderen gunstig is, is omdat de meeste huishoudens maar 1/3* zelf gebruiken (afhankelijk van het huishouden) en dus 2/3 terugleveren. Dat je die 2/3 ook voor het leveringstarief ipv van teruglevertarief krijgt is het grote voordeel van salderen en niet 'schomelende ' elektriciteitsprijzen. Dus 1/3 van de zelf opgewekte stroom is zelf verbruikt en nooit afgenomen ( dus hier bespaar je altijd het teruglevertarief). Dus als je 5000KWH verbruikt en 2000 opwekt, heb je dus 4334 kwh afgenomen en 1334 teruggeleverd. Dus dan saldeer je die 1334 tegen de 4334.

*Voorbeeld 1/3-2/3 is in mijn eigen situatie. Koken op electriciteit, geen warmtepomp, geen EV en lever minder terug dan ik gebruik. Andere configuraties hebben andere percentages.
lordawesome @MaartenBW31 augustus 2022 20:37
Het artikel zegt het goed. Wat je zelf gebruikt kun je wegstrepen tegen wat je produceert. Dat heet salderen. Als je meer produceert krijg je daar het teruglevertarief voor.

In het verleden kon je tot 5000kWh salderen ook al verbruikte je minder dan 5000kWh. Die regel is echter vervallen.
looyenss @MaartenBW31 augustus 2022 16:46
die 1/3e 2/3e is niet alleen bij jou hoor. Dit is het gemiddelde percentage zelfconsumptie in nederland :-)
cybermaus 31 augustus 2022 09:58
"Jan Willen Zwang kan zich niet voorstellen dat maandelijks salderen formeel wordt toegestaan. "Het zou de doodsteek voor zonnepanelen zijn. Accu's en elektrische auto's met V2X zouden een oplossing kunnen zijn"

Op welke manier zouden accus hier kunnen helpen. Accus kunnen energie van de dag naar de nacht tillen. Of mischien van dag 1 naar dag 2. Maar om het de energie naar de volgende maand te tillen, dat kan echt niet. Nog niet bij benadering.
AuteurYero @cybermaus31 augustus 2022 16:32
Accu's zijn niet bedoeld voor langdurige opslag, maar voor de korte termijn. De margins bedragen nu soms op één dag al 80 cent (b.v. 's middags 4 cent, 's avonds 84). Met een accu kun je op goedkope momenten stroom inslaan voor gebruik op dure momenten. Het is de verwachting dat die margins in de toekomst verder zullen oplopen. Daarnaast maken accu's het mogelijk om de zonnestroom van de middag (als je niet thuis bent) in de avond te gebruiken.
Verwijderd @Yero14 september 2022 18:20
Als we heel veel accu's krijgen en auto's aan de laadpaal en die laden op op goedkope momenten dan worden die goedkope momenten vanzelf al heel snel duur.
Tussen 13 en 14 uur is de stroom goedkoop en alles gaat aan de lader, dan is die stroom in minuten al een stuk duurder en zal de stroom goedkoper zijn tussen tussen 14 en 15 uur, enz, enz, enz.
Daarboven nog de slimme apparaten die komen die ook om 13 uur aan gaan en daarna om 14 uur, enz, enz.
Je hoeft geen helderziende te zijn om te zien dat het niet zal zorgen voor grotere marges, maar voor kleinere marges.
Bovendien zal het netwerk enorm belast worden door al die accu's die geladen moeten worden en dat zal veel dikkere kabels vergen en heel veel netkosten.
oks @cybermaus31 augustus 2022 10:31
In de herfst, zomer en voorjaar is het een goede manier om je nachtverbruik uit te schakelen. En met 1 euro per kilowattuur waar het nu naar toe lijken te gaan lijkt me dat geld en vooral klimaatwinst: minder uitstoot des nachts.
cybermaus @oks31 augustus 2022 13:22
Maar nachtverbruik is geen probleem bij "maandelijks salderen", waarop ik reageerde. Zelfs niet als het 10 euro per KWh is.

Om te herhalen, en in overeenstemming met wat jij zegt: Accus kunnen energie van de dag naar de nacht tillen. Of mischien van dag 1 naar dag 2. Maar om het de energie naar de volgende maand te tillen, dat kan echt niet. Nog niet bij benadering.
rboerdijk @cybermaus31 augustus 2022 20:15
Dat is onzin, je kun de energie van vandaag (31 augustus) via een Accu gemakkelijk naar de volgende maand tillen :+
oks @cybermaus31 augustus 2022 23:39
Dit is inderdaad waar. Er bestaan echter geen enkelvoudige oplossingen. Dus als 17 miljoen mensen dat doen: nachts zonnestroom gebruiken dmv batterijen. Slaat het wel een pakje boter in de uitstoot des nachts door energiecentrales die we nu laten draaien tegen hoge vervuilingkosten. Waar ik overigens verder nog een vraag bij stel: wat willen we nu met zijn allen, alleen door geld gestuurd worden of de zorg voor een betere wereld. Iedereen wordt op dit moment door de centjes gestuurd en dat leidt telkens tot verkeerde uitkomsten, omdat die vermaledijde 'markt' tot bizarre verleidingen beweegt. Wanneer gaan we nu eens nadenken denk ik wel eens?

[Reactie gewijzigd door oks op 23 juli 2024 01:00]

gaskabouter 31 augustus 2022 07:32
Ik begrijp de ophef wel maar laten we wel wezen. Als ik zelf groente koop bij de groenteboer kan ik diezelfde boer ook niet verplichten mijn tomaten over te nemen.

Ik heb zelf tientallen panelen en vind het redelijk dat alles wat ik niet netto afneem doordat ik teruglever niet betaal. Dus verbruikte stroom is even duur als geleverde stroom. Maar als ik ze stroom lever waar zij niet om vragen kan ik ze niet verplichten daarvoor te betalen.

Ondanks de prijs is er namelijk geen tekort aan stroom, eerder een overschot, maar een tekort aan infrastructuur en helaas is de stroomprijs gekoppeld aan de gasprijs.

Accu's hebben helemaal geen zin in de thuissituatie. In de zomer zijn ze altijd vol en in de winter altijd leeg. Domweg omdat in ons landje de stroom met zonnepanelen wordt opgewekt op het moment dat we het niet nodig hebben.

Panelen kunnen helpen in de transitie maar onder land heeft nog niet de infrastructuur die volop te benutten en andere bronnen zijn logischer (wind).

Ik denk trouwens nog steeds dat we niet om kernenergie heen kunnen als we niet zuiniger met energie leren omgaan.
Naafkap @gaskabouter31 augustus 2022 07:45
Jouw theorie zou opgaan als je je energie op piekmomenten niet meer zou kunnen terugleveren. Dan is het net verzadigd. Zolang jouw omvormer aan het produceren is en teruglevert, wordt deze energie keurig elders op hetzelfde moment weer verbruikt.

Zolang je omvormer teruglevert aan het net, kan deze energie nog gewoon het net op en elders nuttig gebruikt worden, vaak ergens in de buurt. Je buurman een paar huizen verderop die aan het klussen is zonder dat hij zonnepanelen heeft, verbruikt keurig jouw stroom. Echter moet de buurman ook gewoon overdag de hoofdprijs betalen en krijg jij als energieopwekker slechts een fractie. Dat is gewoon asociaal.
itsgreen @Naafkap31 augustus 2022 07:59
Maar dat is al iets van 100 uur gebeurt dit jaar. Dat de prijs van de stroom negatief is, omdat er teveel is. De leverancier moet jou 60 cent per kwh betalen voor de stroom, maar het kost hen 5 cent om het te verkopen. Een verlies van 65 cent per kwh die iemand kan leveren.

En in de regel kan je zeggen dat s'middag de echte prijs een stuk lager is dan de echte prijs in de avond. We kunnen het met z'n allen doen dat het werkt dat je dezelfde prijs krijgt voor de stroom die iemand om 1400 uur verkoopt, en de stroom die iemand om 2200 terug vraagt.

Het enige is dat de rest van ons dat gaat betalen: de mensen zonder panelen, de mensen die het om praktische of financiële redenen zich niet kunnen veroorloven. Dat is een slecht idee als je het mij vraagt. De minder bedeelden subsidiëren de rijkere mensen.
Naafkap @itsgreen31 augustus 2022 08:04
Hier geen enkel moment niet kunnen terugleveren. Dat de marktprijs op dat moment laag is, is niet relevant zolang mijn buurman zonder zonnepanelen mijn geproduceerde stroom verbruikt en daar gewoon een euro per kWh voor moet betalen en ik daar vervolgens slechts 8 cent voor krijg.

Verreweg de meeste mensen hebben gewoon nog vaste tarieven, het hele jaar door. Mensen met een variabel uurtarief zijn er nauwelijks onder consumenten in woonwijken. En laat daar nou net de meeste particuliere zonne-energie worden opgewekt.

Nee. Die lage terugleververgoeding is gewoon een extra zakcentje voor de energiebedrijven.
SunnieNL @Naafkap31 augustus 2022 08:59
je vergeet hierin dat de buurman zonder panelen ook betaald voor jouw avonduren.
De marktprijs geldt daarin zeker wel. Die buurman betaald gemiddeld overdag omdat jij in de avond niets produceert maar wel kan salderen.
Stel dat jij 's avonds 10 kwh verbruikt voor 1 euro per kwh en overdag 12 opwekt, dan kan de kan de energieleverancier dat verkopen voor 17ct volgens marktprijzen. Dat zou hem dan 12x17 ct = 2,04 euro opleveren. Jij verbruikt echter 10 euro in de avond als jouw panelen niets opleveren, maar mag dat wel salderen. Dan is er dus een verlies van 8 euro doordat jij het hoge tarief saldeert tegen een laagtarief. Dat verlies moet gecompenseerd worden en daarom betaald die buurman gewoon 1 euro per kwh overdag.

Zou de buurman niet gemiddeld betalen (en daarmee jouw saldering compenseren) dan is er een gigantisch verlies. De terugleververgoeding is dan ook voornamelijk een zakcentje voor de zonnepaneelhouders die zich er eigenlijk rijk mee willen rekenen. Het is echter voor hen veel beter om door te investeren en al de stroom te verbruiken die de panelen opwekken (al schiet ik daar als niet paneelhouder nog steeds niets mee op).

Het gemiddelde bedrag wat de buren betalen mag je dus ook niet gebruiken om te zeggen dat jij veel meer terug zou moeten krijgen.
bilgy_no1 @Naafkap31 augustus 2022 10:06
Maar: voor veel van de opgewekte kWh ben je wel gesubsidieerd door het salderen. Dat je dan middels het teruglevertarief op je overproductie weer iets inlevert vind ik ook weer niet zo gek. Echter, €0,055 of €0,09 is met de huidige prijzen veel te gierig.

Wat ze je betalen voor de overproductie moet je afwegen tegen de alternatieve inkoopkosten op de spot- en termijnmarkt. Alles wat de energieleverancier meer betaalt dan dat is een extra kostenpost die wordt gedekt door de overige klanten. In dat licht was die €0,56 onhoudbaar, want de spotprijzen lagen jarenlang tussen €0,05 en €0,10.

De energiemarkt is nu gewoon kapot. Bijna niemand neemt nog nieuwe klanten aan, dus je hebt als klant nauwelijks positie tegen wat de leverancier doet. De energiebedrijven zitten klem door oplopende kosten, terwijl veel van hun klanten nog op vaste contracten zitten tegen tarieven waar ze verlies op lijden.

Tijd voor de overheid om in te grijpen.
wild_dog @itsgreen31 augustus 2022 09:22
In die zelfde periode, zal de energie leverancier 5 + 75 cent per KWh krijgen voor de andere klanten zonder zonnepanelen die op dat moment stroom gebruikt. 80 cent winst maken op die KWh, een oneindige marge omdat je betaald krijgt voor het leveren van stroom aan een consument en betaald krijgt voor het afnemen van stroom uit de markt, is dat dan wel redelijk?
Femme UX Designer @Naafkap31 augustus 2022 09:09
Echter moet de buurman ook gewoon overdag de hoofdprijs betalen en krijg jij als energieopwekker slechts een fractie. Dat is gewoon asociaal.
Je buurman betaalt over het hele jaar een vaste prijs per kWh. De vaste prijs waar de buurman op wordt afgerekend zegt echter niet zoveel over de werkelijke kosten die de energieleverancier op een bepaald moment moet maken om het door de buurman gewenste vermogen te kunnen leveren. Als er een overaanbod is van zonne-energie, onder andere afkomstig van jouw zonnepanelen, zullen die kosten laag zijn. Op andere momenten het vermogen voornamelijk afkomstig is van gascentrales zullen de kosten hoger zijn. Jouw PV-installatie zal vooral terugleveren op momenten dat er al veel aanbod is van zonne-energie (in de lente en zomer en dan ook alleen maar overdag). In de winter en 's nachts levert je PV-installatie geen bedrage of is deze niet noemenswaardig.

Als ik appels produceer en die alleen maar op de markt aanbiedt op het moment dit dat ik net als de rest van het land een boom vol met plukklare rijpe appels heb moet je niet verwachten dat je de beste prijs kunt beuren.
CaptainKansloos @Femme31 augustus 2022 10:37
De vaste prijs waar de buurman op wordt afgerekend zegt echter niet zoveel over de werkelijke kosten die de energieleverancier op een bepaald moment moet maken om het door de buurman gewenste vermogen te kunnen leveren.
...
Jouw PV-installatie zal vooral terugleveren op momenten dat er al veel aanbod is van zonne-energie (in de lente en zomer en dan ook alleen maar overdag)
Dat is precies het punt waar het scheef gaat. Voor levering van energie wordt dus geen reële prijs betaald, maar op z'n best een 'gemiddelde' prijs die 'jouw' specifieke leverancier bepaald heeft. Dat zegt eigenlijk niks over de marktprijs op dat moment. Dat rijmt niet met het onevenredig lage tarief waar je tegen kunt terugleveren, want dan gaat ineens het argument van 'overcapaciteit = lage vergoeding' op. Het is simpelweg een kunstmatige constructie die in stand gehouden wordt ten gunste van de energie leveranciers.

Daarmee wil ik niet zeggen dat torenhoge vergoedingen voor terug geleverde energie OK zijn, maar dan gaat die vlieger andersom ook niet op (torenhoge prijzen voor het afnemen). Het punt is dat een nutsvoorziening geslachtofferd wordt ten gunste van commerciele belangen wat allerlei rare verhoudingen in de hand werkt.

Een nutsvoorziening als energie zou voor iedereen - in redelijke verhouding - tegen gelijkwaardige kosten (inkomensverschillen daar gelaten) beschikbaar moeten zijn. De huidige markt stuurt aan op extremen, waarbij alleen mensen met genoeg kapitaal daar zich beperkt tegen kunnen beschermen (door aanschaf van zonnepanelen en thuisaccu's). Dat is simpelweg niet fair en bovendien een doodsteek voor verduurzaming van de energie sector. Er wordt vooral gekeken naar het effect op de eigen portemonnee. Wat ik op zich best snap, maar da's geen toekomst bestendige visie.
Femme UX Designer @CaptainKansloos31 augustus 2022 11:53
Het punt dat ik wil maken is dat de gemiddelde waarde van de energie die je inkoopt niet overeenkomt met de waarde van de energie die je teruglevert, omdat teruglevering met een PV-installatie zal plaatsvinden op momenten dat er sowieso al een groter aanbod is. Dat staat los van de discussie over onredelijke of juist absurd hoge terugleververgoedingen. Dat er een verschil tussen de gemiddelde import- en exportkosten is in het geval van PV redelijk.

De salderingsregeling zorgt er op dit moment voor dat huishoudens die geen zonnepanelen hebben moeten opdraaien voor het verschil in de waarde tussen de energie de huishoudens mét zonnepanelen invoeden op het netwerk en op een later moment weer afnemen. In toenemende mate zullen het de lage inkomens zijn die de voordelen moeten bekostigen die hogere inkomens met hun PV-installaties genieten dankzij salderingsregeling. Voor een onrendabele terugleververgoeding die bijna zo hoog is als de leveringskosten geldt ook dat PV-loze huishoudens mogen opdraaien voor de kosten.

Op dit moment is er veel onrust op de energiemarkt door de hoge prijzen van gas en kolen die samenvalt met een beperkt aanbod van kernenergie en energie uit waterkracht (door onderhoud van kerncentrales, beperkt koelvermogen en droogte). De situatie laat vooral zien dat we veel te afhankelijk zijn van de import van brandstoffen uit landen die niet zijn te vertrouwen. Tot voor een half jaar geleden was er echter onvoldoende draagvlak om serieus werk te maken van (korte termijn) onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Hoewel de keuze nu beperkter is voor consumenten omdat vaste contracten vaak niet mogelijk zijn is er nog wel degelijk veel verschillen in tarieven voor levering en teruglevering, de oorsprong van de opgewekte energie en de variabiliteit van de prijzen.
gaskabouter @Naafkap31 augustus 2022 12:08
Ik betaal net zo goed het volle pond als mijn buurman! Alleen heb ik gekozen voor een investering die mij los daarvan geld oplevert. Ik kan net zoveel opwekken als ik wil. Mijn energiebedrijf kan niet gedwongen worden dat tegen een bepaalde prijs af te nemen. Het zou kunnen helpen maar we kunnen ze niet dwingen. Het vraagt immers ook investeringen van hun kant.
cschotte @gaskabouter31 augustus 2022 07:57
Een slimme thuis batterij kan naast stroom vanuit de zon ook stroom opslaan wanneer je daltarief in gaat in de nacht (off peak). Dit gebruik ik in de winter, hierdoor heb je dus stroom overdag met het tarief van in de nacht. Zie ook mijn thuis instantie
r3mi @cschotte31 augustus 2022 08:56
Maar op je website zeg je het volgende:
Also, the Powerwall can’t be used or buy cheap electricity at night from the grid.
cschotte @r3mi31 augustus 2022 09:59
Dat was in het begin, inmiddels is die functie wel aanwezig
tweaker2010 @cschotte31 augustus 2022 08:58
Die thuisbatterij is geen oplossing aangezien die maximaal voor 1 dag stroom kan opslaan. In de winter wek je veel minder op dan in de zomer. Maar je verbruik zal alsnog fors zijn in de winter. Gaat hem niet worden.
cschotte @tweaker201031 augustus 2022 10:01
Met gemak 2 a 2,5 dag als hij volledig vol is. Maar dat is natuurlijk ook afhankelijk wat je verbruik is in jouw situatie
tweaker2010 @cschotte31 augustus 2022 21:02
Oke 2 dagen, laat het 3 dagen zijn. Maakt nog niet het verschil.
Unstable Element @tweaker201031 augustus 2022 10:03
Inderdaad het opslaan voor een week moet nog wel lukken. Maar de seizoenseffecten zijn lastig.
LurkZ @cschotte31 augustus 2022 16:13
Slim bedacht! :-)
Wat is de terugverdientijd?
padoempats @gaskabouter31 augustus 2022 07:46
Je kunt het ze niet verplichten. Je kunt het ze echter wel verplichten als ze jou zo'n contract aanbieden en jij dat tekent. Dan heb je een afspraak met elkaar. Dan kan je wel van ze verwachten dat zie die 'tomaten' van je afnemen.

Wat Eneco nou gedaan heeft. Is zo'n afspraak gemaakt, en na een tijdje komen ze er op terug. Jij hebt allemaal tomaten klaar staan en ineens zegt Eneco, sorry die tomaten die hoef ik niet meer. Vervolgens kan je nergens met je tomaten naar toe, maar je hebt wel die afspraak. Dat is wat er nu gaande is. Ik vind je voorbeeld niet best
MaSw85 @padoempats31 augustus 2022 08:09
Kleine nuance: Eneco wil de tomaten nog wel, echter gaan ze die voor een veel lagere prijs terugkopen van je dan ze eerder hadden afgesproken met je. En dat communiceren ze voorlopig ook nog eens niet persoonlijk (of te laat).
jelcon @MaSw8531 augustus 2022 08:20
(en te laat) kan je beter zeggen. ACM eist dat verandering van voorwaarden minimaal 30 dagen van te voren moeten worden gemeld, tariefwijzigingen ook 14 dagen. Beide is niet gebeurd ondanks dat ze beide hebben gewijzigd.
DennisH82 @jelcon31 augustus 2022 08:58
Dan kun je dus protest aantekenen of een kort geding starten om de verandering (tijdelijk) terug te laten draaien, maar ja wie gaat dat doen ?
Wellicht zegt een rechter, vanwege huidige omstandigheden, etc etc dat weet je niet.
Zijn er toevallig al mensen die naar de ACM willen stappen hiermee ?
gaskabouter @padoempats31 augustus 2022 12:10
Maar dat staat helemaal niet in mijn contract. Daar staat duidelijk in dat alles wat ik meer lever dan in verbruik "marktconform" wordt afgenomen.
Verwijderd @gaskabouter14 september 2022 19:29
Als je stroom opwekt en aan het net levert, gaat dat niet naar een energieleverancier.
Een energieleverancier heeft geen accu en zijn stoppen zouden doorslaan.
Ook gaat je stroom niet naar het net en dan naar een accu of wordt ergens opgeslagen.
Stroom die je opwekt en aan het net levert, gaat naar de eerste de beste afnemers van stroom en die betalen gewoon aan hun leverancier de prijs die ze hebben afgesproken met elkaar.
Die afnemers van jouw stroom betalen aan hun leverancier EB, ODE, BTW plus het afgesproken tarief.
Nu met salderen betaald de overheid een deel van die EB, ODE en BTW aan jou terug en een deel houden ze.
Zonder salderen houdt de overheid alle EB, BTW en BTW over al je stroom.
Met of zonder salderen, de afnemers van al jouw stroom betalen aan hun leverancier hun tarief.
Javaantje_75 31 augustus 2022 06:26
Ga begin volgend jaar verhuizen. Zal ook
Zonnepanelen nemen en t.z.t. ook een accu nemen. Helaas zijn de accu’s nu of te duur of nog niet “je-van-hét”.
Zal over een jaar of wat wel wat beter zijn. Hoop ik.
Sicos @Javaantje_7531 augustus 2022 07:13
Niet om reclame (en ik heb verder niks met dit bedrijf te maken) te maken maar er is sinds kort een initiatief vanuit een Nederlands bedrijf om thuis accu's op de markt te brengen van "Nederlandse" (de accu cellen zullen vast uit China komen) makelij, https://www.sessy.nl . Ik heb er zelf 2 aangeschaft (worden ergens begin Q1 2023 geleverd als alles goed gaat). Aangezien ik de bui al een beetje zag hangen met dat terugleveren. Hiermee kan ik tenminste in de nacht en op wat minder zonnige dagen mijn eigen geproduceerde energie gebruiken zodat ik wat minder afhankelik ben van de grillen van de energie maatschappijen. Helemaal van het net afgaan zal nooit gebeuren aangezien op grauwe winterdagen je apmer iets opwekt met je panelen en laat staan dat je met een thuis accu hooguit in de ideal situatie misschien een paar dagen kan overbruggen laat staan een hele winter.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Sicos31 augustus 2022 08:02
Hoe rendabel is zo'n systeem nu echt in Nederland? De site die je aanhaalt is doorspekt met marketing lijkt het. Probleem in Nederland is met name niet de periode wanneer er zon schijnt maar de periode wanneer dat niet tot nauwelijks het geval is, bijvoorbeeld in het najaar en de winter. Ik vermoed dat in die gevallen de accu nauwelijks gevuld zal zijn op den duur. Voor de 3250,- wat het systeem kost kan je ook een aantal extra panelen leggen. Daarnaast is het nog maar de vraag hoe betrouwbaar en duurzaam het systeem is.
SunnieNL @Bor31 augustus 2022 09:04
Het systeem kan best rendabel zijn voor mensen zonder panelen.
Stel ik koop een paar van die accus en neem variabel tarief. Dan kan ik ze volpompen in de middag als ik maar 17ct betaal en verbruiken in de avond. Als ik dan ook nog eens zorg dat mijn groot verbruikers als de wasmachine, vaatwasser en droger op die overdagstroom verbruiken, dan kan het uiteindelijk wel positief uitvallen.

zolang er saldering is, is het systeem sowieso nooit rendabel voor paneelhouders.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 23 juli 2024 01:00]

wild_dog @SunnieNL31 augustus 2022 09:13
Variabel tarief betekend niet dat je de actuele marktprijs betaald, maar dat het tarief een paar keer per jaar opnieuw vastgesteld word (eens per maand of eens per kwartaal bijvoorbeeld) en dat tarief geld dan voor de hele periode tot een nieuwe vaststelling, ipv dat het tarief meerdere jaren het zelfde is.

Actieve marktprijs is ook (nog) niet echt mogelijk volgens mij, er zijn nog steeds mensen met een oude, domme meter. Hoe moeten voor die de moment tot moment prijs berekend worden?

[Reactie gewijzigd door wild_dog op 23 juli 2024 01:00]

ApexAlpha @wild_dog31 augustus 2022 09:18
Jawel dat is weldegelijk mogelijk. Al heet dat vaak 'dynamisch' ipv 'variabel' om deze verwarring te voorkomen.

Het kan inderdaad alleen met een slimme meter.

Www.Zonneplan.nl
Www.Energyzero.nl
Www.Tibber.nl

[Reactie gewijzigd door ApexAlpha op 23 juli 2024 01:00]

Da_Teach @SunnieNL31 augustus 2022 10:28
De enige manier dat batterijen rendabel worden is bij dynamische prijzen. En dan nog is straks een minimale 80% terugleververgoeding financieel beter voor zonnepaneelhouders.

Het grote probleem is dat batterijen gewoon veel te duur zijn en veel te weinig opslag bieden op kleine schaal. Een Eneco, Vattenfall, etc, kunnen veel grotere batterijen neerzetten (op strategische plekken) [bijvoorbeeld op basis van kinetische energie opslag , https://www.deingenieur.n...-te-slaan-in-blokkentoren , misschien minder efficient dan een 'standaard batterij' oplossing maar is veel efficiënter op de langere termijn gezien zo'n systeem dezelfde efficiëntie behaald in 10-20-30 jaar ].

Een 30kwh batterij in je huis is een lachertje en volkomen nutteloos. Het bied helemaal geen oplossing voor 'te veel stroom in de zomer' vs 'te weinig in de winter'. Dat is wat opgelost moet worden, niet 'kan ik wat verdienen vandaag'.
SunnieNL @Da_Teach31 augustus 2022 13:05
Het kan echter wel een oplossing zijn voor teveel stroom in de middag en te weinig in de avond.
Dat is ook wat een thuisbatterij oplost. Niemand die zegt dat een thuisbatterij het probleem oplost dat je in de winter geen levering hebt van je eigen zonnepanelen. Een accu per wijk of op strategische plekken is daar ook niet geschikt voor. Die kan niet alles van de zomermaanden opslaan en dan in de winter gebruiken. Die zouden dan ook gewoon in de avond leeggetrokken worden.
Maar dat wil niet zeggen dat een thuisaccu niet geschikt kan zijn om de pieken in 3/4 van het jaar te vlakken en daarmee de gehele stroomvraag stabieler en over zijn geheel goedkoper te krijgen of mij te voorzien van goedkopere stroom op het moment dat ik het het meest nodig heb. (je geeft overigens precies aan wat ik zeg, batterijen kunnen rendabel worden bij dynamische prijzen.. precies dat wat ik omschrijf als een bezitter van een huis waar niet zomaar zonnepanelen geplaatst kunnen worden)

Voor het grote probleem in de winter zijn alleen zonnepanelen en windenergie ook totaal geen oplossing. Want wat doe je als je geen zon hebt en het een paar dagen windstil is? Waterkrachtcentrales is ook geen oplossing bleek de afgelopen maand wel weer. Grote nucleaire centrales ook niet omdat die dan het water niet meer hebben om te koelen.
Het lijkt op dat moment erop, dat alleen kleinere nucleaire centrales op strategische plekken een oplossing kunnen zijn voor het hele stroom probleem in de winter probleem.
Bomberman71 @SunnieNL3 september 2022 19:07
Is dat zo ???
Jij leest het nieuws helemaal niet blijkt wel.

- Zat mensen met panelen die niet terug kunnen leveren vanwege netwerk capaciteit
- het salderen is niet overal even eerlijk en dat maakt een mega verschil op je eind rekening.
kazz1980 @Sicos31 augustus 2022 08:08
Dat kan echt totaal nog niet uit... Zeker niet nu er (nu nog) partijen zijn die wel gewoon 100% vergoeden voor teruggekeerde energie.
Zo'n accu levert je nu hooguit tientjes op, terwijl ze 3000 euro kost.... Wacht een paar jaar en zo'n accu kost nog maar de helft terwijl het tegen die tijd meer oplevert. Dus nu accu's kopen is geld weggooien.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @kazz198031 augustus 2022 08:16
3.250,- per stuk om precies te zijn. Over wat een Sessy kan opleveren is men niet helemaal duidelijk.
Meer verbruik van je eigen opgewekte groene stroom Bij afbouw van de salderingsregeling ontstaat er een verschil tussen inkoop en verkoop van stroom en zal de Sessy flink besparen door het lokaal houden van opgewekte energie. In combinatie met een uuprijzen contract is er nu al geld te besparen met een Sessy.
Dat is natuurlijk geen enkele indicatie en het idee wordt gewekt dat je nu zonder een uurprijzen contract waarschijnlijk niet bespaard? Wat er in de toekomst gaat gebeuren weten we niet dus om daar nu vol op in te zetten...

Ze geven verder zelf aan dat het aantal accu's min of meer gekoppeld is aan het aantal panelen wat je hebt. Het kan dus zijn dat je die 3.250,- een paar keer moet neertellen.
Uit onze berekeningen komt dat 1 Sessy het beste tot zijn recht komt in huishoudens die tussen de 8 en 12 zonnepanelen hebben. Voor huishoudens die meer verbruiken kunnen meerdere Sessy’s worden ingezet. Voor 16 tot 24 zonnepanelen 2 Sessy's etc.
kazz1980 @Bor31 augustus 2022 08:21
Zoals ik zei: geld weggooien, nu nog.
Ik zou inderdaad zelfs twee accu's nodig hebben. 6500 euros. En het gaat me dan nog steeds vooralsnog niet meer opleveren dan max. enkele tientjes per jaar. Dus nu dergelijke accu's aanschaffen is écht een heel domme actie... zeker omdat prijzen van dergelijke accu's of andere energie opslag de komende jaren zeer waarschijnlijk heel veel goedkoper gaat worden terwijl het rendement dan toeneemt.

[Reactie gewijzigd door kazz1980 op 23 juli 2024 01:00]

MikeyMan @kazz198031 augustus 2022 08:45
En dan heb je twee accu's, hou je het hooguit een paar dagen uit. If that. Totaal niet interessant totdat je er een maand mee vooruit kan oid.
ApexAlpha @MikeyMan31 augustus 2022 09:08
Dit is niet waar. Het is totaal onnodig om een maand met een batterij te kunnen. Als je batterij je huis 24h kan voorzien ben je met zonnepanelen tussen april en september al volledig zelfvoorzienend.

In de winter kun je dan elke nacht super goedkope stroom inkopen met goedkope uurtarieven.

[Reactie gewijzigd door ApexAlpha op 23 juli 2024 01:00]

MikeyMan @ApexAlpha31 augustus 2022 09:31
Dat is niet waar, want met 1 dag capaciteit los je het salderings/tlv vraagstuk niet op. Een maand is misschien overdreven, maar met 24 uur schiet je geen jota op.

[Reactie gewijzigd door MikeyMan op 23 juli 2024 01:00]

daan! @MikeyMan31 augustus 2022 11:28
Dat is niet waar, want met 1 dag capaciteit los je het salderings/tlv vraagstuk niet op.(...) met 24 uur schiet je geen jota op.
Daar ben ik het niet mee eens.
Afgelopen maart heb ik ruim 600 kWh opgewekt, gezien het jaargetijde bijna uitsluitend overdag tijdens kantooruren.
Dan ben ik dus niet thuis en verbruik ik weinig stroom. Een (af)wasmachine is nog met een timer in te stellen, maar dat zal het verschil niet maken. Het grootste verbruik is 's avonds (PC, TV, mediabox, licht, electrische oven, etc. Ook de koelkast gaat dan vaker open bijvoorbeeld en verbruikt meer).

Dus overdag veel teruglevering, 's avonds veel gebruik. Met een accu die 24 uur de capaciteit kan geven heb ik ook in de 'donkere' maanden vaak geen gebruik van het net. Dat doet een boel in het teruglevervraagstuk.
MikeyMan @daan!31 augustus 2022 11:38
Ok, das leuk in maart. en de rest van het jaar?

In de winter krijg je de accu niet vol, en in de zomer is de accu niet toereikend.
daan! @MikeyMan31 augustus 2022 11:47
Ok, das leuk in maart. en de rest van het jaar?

In de winter krijg je de accu niet vol, en in de zomer is de accu niet toereikend.
Maart is winter..
En er is natuurlijk een kans dat ik ook met een thuisaccu in nov-dec-jan-feb enige afname heb van elektriciteit van het net. Dat lijkt me op zich geen probleem. Wel fijn dat de energie die je dan wél opwekt ook door jezelf gebruikt kan worden.

In de zomer is de accu niet toereikend? Dan heb ik nauwelijks accu nodig bedoel je, dus juist meer dan toereikend.
Of je bedoelt dat je de accu nauwelijks nodig hebt? In de zomer heb ik alsnog een energievraag van 100-200 kWh aan de meter per maand (die dus niet gedekt wordt door zonnepanelen, denk aan airco 's nachts) dus ook daar is enig voordeel voor het net omdat je overdag de piek in aanbod er af kan snoepen en 's nachts helemaal geen vraag meer hebt.
MikeyMan @daan!31 augustus 2022 12:26
Nee ik bedoeld dat ik in de zomer 40kwh per dag over heb. Das 10 dagen verbruik. Dus de accu is nooit groot genoeg om dat allemaal op te slaan zonder weer met het salderings/tlv vraagstuk te komen.

Welk probleem lost het dan precies op?

[Reactie gewijzigd door MikeyMan op 23 juli 2024 01:00]

ApexAlpha @MikeyMan31 augustus 2022 09:48
In de zomer dus wel want je kan alsnog s avonds en smacht je eigen stroom gebruiken, zonder salderen.

In de winter niet inderdaad maar dan kun je goedkope stroom de hele dag gebruiken.

Een accu is niet bedoeld om zomers elektriciteit op te slaan en de hele winter te gebuiken. Dat is niet het doel en ook nooit geweest.
kazz1980 @ApexAlpha31 augustus 2022 10:21
Dat is ook niet realistisch, een accu die je huis een maand of langer van stroom voorziet.
Maar het blijft financieel totaal oninteressant.... In de zomer haal je een klein beetje voordeel dat je savonds de accu kunt gebruiken. In de winter haal je een klein beetje voordeel dat je altijd daltarief te pakken hebt. Maar dat is op jaarbasis nog steeds tientjeswerk. Laat het eens 100 euro zijn, wat mij betreft 200 euro! Dan heeft zo'n setje accu's een terugverdientijd van 30 jaar! Gaat nergens over...

Dus hier moet je echt minimaal nog een jaartje of wat mee wachten, totdat duidelijk is wat de stroomprijzen lange termijn gaan doen (incl. teruglever vergoedingen) én dergelijke accu's minimaal de helft goedkoper worden. Dus @Sicos heeft toch echt geld wegegooid, vrees ik!

[Reactie gewijzigd door kazz1980 op 23 juli 2024 01:00]

Sicos @kazz198031 augustus 2022 12:38
Daar ben ik het dan weer niet mee eens, het is bij mij een kosten en baten analyse en gedeeltelijk ook een early adopter ding. Ik heb in de zomer 's nachts vaak de airco op mijn slaapkamer aan staan aangezien ik heel slecht kan slapen in de zomer als het 's nachts erg warm is. Die airco zorgt ervoor dat ik dan weer wel prima kan slapen. Een beetje airco verbruikt zo 1000 watt per uur en als ik dat straks uit de accu's kan halen scheelt mij dat echt een slok op de borrel. Net zoals mijn aquariums waarvan de pompen en verwarming (zelfs in de zomer met tropische vissen) gewoon aan staat. Dus roepen dat het weggegooid geld is kan je alleen als je vooraf een koten baten analyse had gedaan.

Ja het was inderaad weggegooid geld als ik in de nacht helemaal of in elk geval weinig stroom verbruik. En van de andere kant wat is weggegooid geld? Er zijn ook mensen die de meest geavanceerde gaming PC kopen waar ze duizenden euro's aan kwijt zijn als je ook op een simpele PC hetzelfde spel kan spelen maar dan misschien met iets minder hoge beeld kwaliteit. Het is maar net waar je je geld aan uit wilt geven en hoe je er tegenaan kijkt.

Het is overigens ook maar de vraag of accu's in de toekomst echt goedkoper gaan worden, dat is ook wat koffiedik kijken. Misschien komt er juist wel heel erg veel vraag waardoor de markt niet aan de vraag kan voldoen waardoor het juist stijgt (net zoals we gehad hebben met de chip tekorten). Ik ken genoeg mensen die wel 3 keer zoveel voor een grafische kaart hebben betaald als waar vroeger een kaart voor de deur uit ging.

Edit: Ik heb ook al 10 jaar zonnepanelen op mijn dak liggen, daarvan zei ook iedereen.... weggegooid geld want stroom kost geen drol .... nu lachen we wel anders met de huidige stroom prijzen die nog steeds aan de gasprijzen zijn gekoppeld (wat volstreks belachelijk is).

Ik snap je punt maar het is wat kort door de bocht om maar meteen te roepen dat het weggegooid geld is.

[Reactie gewijzigd door Sicos op 23 juli 2024 01:00]

kazz1980 @Sicos31 augustus 2022 13:55
Ok, als het gaat om er plezier aan hebben: dat is nooit weggegooid geld. Dan zou ik het liever uitgeven aan een vakantie dan een accu. Maar ieder zijn ding! ;)

Op dit moment zijn er nog altijd partijen waar je tot 100% vergoed krijgt voor teruggeleverde stroom. In dat geval levert die accu dus alleen wat belastingvoordeel op zodra salderen eraf is, en altijd daltarief. In het geval van verlagingen van de terugleververgoeding zoals Eneco dat gedaan heeft, dan levert het per kWh zo'n 65-70 cent op. Een 1000 watt airco kan op één zo'n accu 5 uur draaien, dus dan verdien je 3,50 euro max per nacht. Heel gunstig berekend... In dat geval heb je de accu in grofweg 1000 dagen terugverdiend. Alleen in de praktijk heb je die airco natuurlijk de meeste nachten van het jaar niet staan loeien en is sterk de vraag of je de accu wel volledig gaat gebruiken....En buiten de zomermaanden is de kans groot dat de zonnepanelen die hele accu niet gevuld krijgen - dus dan heb je enkel nog een stukje voordeel daltarief tijdens piektarief.

Dus in het meest gunstige geval met een heel ongustig contract / variabele tarieven ga je die accu misschien in 6-7 jaar terugverdienen? Maar dat kan ook zomaar 10 jaar worden.... Het zou ook vijf jaar kunnen worden...

Maar de kans dat de stroomprijzen zo ongunstig blijven als nu is heel onwaarschijnlijk, terwijl de kans dat die accu's wel degelijk fors goedkoper worden juist vrij hoog is. Dus, even buiten het feit dat je het leuk vindt, zo'n accu in huis, zie ik het nog steeds écht als weggegooid geld!

En zonnepanelen tien jaar terug? Die waren destijds ook behoorlijk aan de prijs terwijl ze nog niet zo best waren qua opbrengst... (sterker nog: ik heb met mijn 19 zonnepanelen die nu twee jaar op mijn dak liggen al beduidend meer opbrengst dan de heel veel duurdere 24 zonnepanelen die mijn buren er vijf jaar terug op hebben laten zetten.... ). Dus ook daar betwijfel ik me of het een heel slimme investering was (wederom even buiten het feit dat je het wellicht gewoon leuk vond en het geld kennelijk toch over had!).
Sicos @kazz198031 augustus 2022 14:54
Die zonnepanelen waren bij mij geen slechte investering (ik had ze in 6 jaar terug verdiend) , ja ze zijn "maar" 275 watt piek waar je nu al zelfs panelen hebt die 400 watt piek of meer opwekken. Maar zoals met alles moet je op een gegeven moment een keer een beslissing nemen of je iets wel of niet doet en wat betreft de accu's vond ik de tijd nu mooi rijp. Het hielp trouwens ook heel erg mee dat ik vanuit de CAO van mijn werkgever 2500 euro "milieu" subsidie krijg (die je aan milieu maatregelen aan je huis mag uitgeven) ... anders had ik er misschien ook nog een keer meer over nagedacht.

Ik heb ook afgelopen jaar heel mijn huis volgehangen met screens voor de ramen, dat was toch ook wel bijna zo'n 8000 euro die ik eraan uitgegeven heb.... ik had ook gewoon de gordijnen dicht kunnen doen om de zon buiten te houden. Maar goed toch ben ik er heel erg blij mee :-)

En het geld op de bank laten staan is tegenwoordig ook niet alles, daar wordt het in principe alleen maar minder waard. Zeker met de huidige inflatie en rente tarieven.

[Reactie gewijzigd door Sicos op 23 juli 2024 01:00]

kazz1980 @Sicos1 september 2022 09:57
Ah zo. Ja, als je van gekkigheid niet weet waar je je geld nog aan uit moet geven is het een prima investering ;)

Maar serieus: als jij er blij van wordt, gewoon doen en vooral niks aantrekken van mensen als ik die het weggegooid geld vinden! Het is jouw geld, jouw huis, jouw leven.
tijgervisuals @kazz198031 augustus 2022 14:28
{In de winter haal je een klein beetje voordeel dat je altijd daltarief te pakken hebt.}
Ga er straks maar lekker vanuit dat de hele winter 'normaal' (lees: hoog) tarief is.
Alleen tijdens de zomer zul je (zelfs zonder zonnepanelen) tegen een soort van daltarief je accu's kunnen vullen. Maar alleen als niet iedereen dat doet, want anders wordt de vraag naar stroom zo hoog dat de prijs ook weer gaat stijgen. dat is het nadeel van bijna JIT-beprijzing....
Let maar op: straks is er helemaal geen voordeel meer aan het zelf hebben van zonnepanelen, want nooooit meer terug te verdienen (of de investering niet waard in ieder geval).

[Reactie gewijzigd door tijgervisuals op 23 juli 2024 01:00]

kazz1980 @tijgervisuals31 augustus 2022 14:40
Zonnepanelen blijven nog wel interessant voorlopig. Worden enkel goedkoper terwijl opbrengst steeds beter is. Op dit moment verdien je ze mogelijk zelfs binnen 3-4 jaar al terug (moet het nog zien eind dit jaar - maar denk dat mijn zonnepanelen dit jaar alleen al zo'n 1500 euro opleveren)! De 8-10 jaar die ze er daarna nog liggen is enkel winst, ongeacht hoeveel of weinig dat is. En op het moment dat de zonnepanelen daadwerkelijk niet meer opleveren dán worden thuisaccu's natuurlijk op enig moment wel interessant.
MikeyMan @ApexAlpha31 augustus 2022 09:51
In de zomer ook niet. Want je kunt niet meer kwijt dan de capaciteit van je accu's. En dus kom je alsnog in het TLV verhaal terecht met je overproductie.
MrRonnie @kazz198031 augustus 2022 09:27
Is het niet veel efficiënter om (mega) batterijparken neer te zetten om de overcapaciteit op te vangen, ipv dit bij de consument neer te leggen, met allemaal verschillende accu's, op allemaal verschillende plekken.
alleen al qua (brand)veiligheid en onderhoud.
Sicos @MrRonnie31 augustus 2022 12:43
Het zijn geen li-ion accu's wat ze gebruiken, die zijn inderdaad brandgevaarlijker en slijten vaak al na 1000 laad cicli. Het zijn IJzerfosfaat batterijen waar 10 jaar garantie op zit.

Het is inderdaad veel efficienter om een batterijpark neer te zetten... ik zou zeggen, succes met het zover krijgen van je gemeente of overheid. Dan ben je waarschijnlijk al weer minimaal 10 jaar verder als het al lukt. Aangezien ik daar niet op wil wachten heb ik voor deze oplossing gekozen.
Darksteel83
@MrRonnie31 augustus 2022 10:24
Waarschijnlijk wel. Maar dan moet de overheid eens een hele verzameling aan regels aanpassen. De overheid is wel bezig met de regels aanpassen voor opslag. Maar dit is nog niet klaar.
kazz1980 @MrRonnie31 augustus 2022 10:26
Daar wordt ook aan gewerkt ja, maar dat kan wettelijk bezien nog niet (naast dat er nog de nodige uitdagingen zijn qua kosten en veiligheid, regelgeving, etc.). Probleem is dat zo'n batterij pas effectief is als deze lokaal staan. Er kunnen dus beter 10 wijkbatterijen zijn dan één grote batterij buiten de stad... Daarmee ontlast je het netwerk enorm!
Alleen, de enige partij die nu zo'n batterij kan plaatsen en beheren is de netbeheerder. En die mag van de wet geen stroom leveren! Dat is op dit moment een goede wet (onafhankelijkheid is belangrijk in deze business om alles open en eerlijk te houden), alleen zit die nu dit soort ontwikkelingen in de weg en zal dus wellicht aangepast moeten. Er komen binnenkort al wat pilots hiermee heb ik begrepen (die dus even de wet mogen omzeilen omdat het goedgekeurde pilots zijn).
suave1234 @Sicos31 augustus 2022 09:19
ik hoop niet dat je vooruit hebt betaald, doe maar eens research naar dit bedrijf...
MikeyMan @suave123431 augustus 2022 09:38
Das wel erg cryptisch. Als je dat onderzoek hebt gedaan, heb je vast wat tips. ;)
Sicos @suave123431 augustus 2022 12:45
Nee ik heb niet vooruit betaald, wel een deel aanbetaald maar zoals met elk crowdfunding project moet je ook een bepaalde manier van vertrouwen hebben. Er zijn helaas genoeg oplichters op de wereld maar dat gevoel kreeg ik niet bij dit bedrijf.
Bomberman71 @Sicos3 september 2022 19:12
Crowdfunding heeft zelden een happy end (no pun intended).
Vaak halen ze het doel niet, voldoet het niet aan de specs en vrijwel altijd zijn er vertragingen.

Koop iets om wat iets op dat moment IS, koop niet voor wat iets ooit kan ZIJN.
Oftewel, nog niet mischien dat ik geld stop in een 'idee' dat nog gemaakt moet worden.
w3news @Javaantje_7531 augustus 2022 07:40
Er zijn meer manieren om gewerkte energie op te slaan dan een accu.
Zo heb ik een zonneboiler, welke ook verwarmd kan worden met een electrisch verwarmingselement.
Dus ik kan naast de reguliere zonneboiler ook mijn stroom overschot gebruiken om het vat te verwarmen.
Naast tapwater en cv water verwarmen zou je de warmte eventueel ook weer kunnen gebruiken om stroom terug te leveren.

Zo zijn er meer manieren om stroom overschot op te slaan voor later gebruik.
Denk dat er vanzelf steeds meer ideeën ontstaan die betaalbaarder zijn dan traditionele accu's.
Thalaron @w3news31 augustus 2022 08:50
Het grootste probleem is mijn inziens dan nog altijd aanwezig; Hoe wil jij als huishouden je energieoverschot van augustus als warm water in december gaan inzetten?
Uchy @Thalaron31 augustus 2022 09:10
Ws niet, maar moet het direct helemaal goed zijn? Zo werken transities niet.
Ik vind het ook al zinvol om de salderingsregeling-afbouw voor te zijn en alvast wat meer te kunnen met mijn eigen stroom. Accu spreekt me ook wel aan, maar is me idd nog wel veel te duur tov wat het oplevert. Maar een zonneboiler icm een electrisch element lijkt mij best zinvol.

heb ook gekeken naar smart boilers die leren wanneer je warm water verbruikt en daarop afstemmen. In mijn geval vooral overdag en id avond zodat ie tijdens zonuren de zaak kan opwarmen.
Heb je niks aan in de winter op een duistere dag, maar genoeg andere momenten dat dit alvast wel mee telt.
w3news @Uchy31 augustus 2022 11:08
In de winter kan ik inderdaad niet altijd direct gebruik maken van de zon om de zonneboiler te verwarmen of met de stroom van zonnepanelen te gebruiken voor het verwarmen.
De extra stroom in de winter die ik daarvoor gebruik wordt uiteindelijk weer weggestreept, omdat ik toch meer opwek dan gebruik.
Maar ik ben inderdaad wel afhankelijk van energiecentrales en windmolens die in de winter dan stroom moeten produceren voor mij.

Energie opslaan van de zomer voor de winter is inderdaad nog een hele uitdaging.
En niet iedereen kan een windmolen oid in zijn tuin plaatsen.
Grondwater warmtepomp oid is mogelijk, maar ook duur en niet overal mogelijk.

Grote ideeën om zoiets op te lossen zijn er ook al jaren, zoals bijvoorbeeld het markermeer gebruiken als een soort groot stuwmeer. En dan bijvoorbeeld windmolens gebruiken om water in of uit te pompen.
Op die manier kun je een groot meer als een enorme accu gebruiken om pieken van zon en wind op te vangen, en een buffer te hebben.
Bomberman71 @w3news3 september 2022 19:18
Allemaal mooi maar je moet dat soort projecten maken, beveiligen, onderhouden en niks blijft eeuwig heel.
De eersten defecte warmtepompen (natuurlijk buiten de garantie) heb ik al gehoord en de rekeningen waren niet bepaald grappig.
Vooral zaken met draaiende delen zijn onderhoudsgevoelig.
MikeyMan @Thalaron31 augustus 2022 09:40
Enige manier die nu beschikbaar is, is je grondbron verwarmen.
Thalaron @MikeyMan31 augustus 2022 14:35
Ik weet niet of het klopt, maar toen ik enige tijd geleden mij daarin aan het verdiepen was (afgehaakt wegens te hoge kosten) hoorde ik van iemand dat dit hier niet toegestaan was. De reden zou zijn dat we in een grondwater gebied zitten.

Hoe dan ook zou ik liever oplossingen vanuit de overheid zien op wijk niveau in plaats van ieder voor zich. Of ik hier nu gebruik mag maken van bordenwarmte of niet, wanneer je in een flat woont heb je daar 0,0 aan.
Javaantje_75 @MikeyMan22 september 2022 10:08
Warmtepomp?
Striker_zelf @Thalaron31 augustus 2022 16:12
In een zandaccu:

https://www.change.inc/en...maandenlang-opslaan-38588
Thalaron @Striker_zelf31 augustus 2022 16:24
Leuk... maar zo'n gigantisch ding met 100 ton zand in de achtertuin (10 bij 10) zal lastig worden... Iets zegt mij dat je daar ook een vergunning voor nodig gaat hebben die je niet gaat krijgen. Als het ding al niet wegzakt in de grond.
Striker_zelf @Thalaron31 augustus 2022 16:28
Dit zou je op wijk- of groter niveau moeten regelen.

Verder zakt grond nu ook niet weg in...tja grond, dus wat je enkel nodig hebt is de isolatie eromheen
en een begrenzing van je zand opslag, deze kun je ook gewoon ingraven.
Bomberman71 @Striker_zelf3 september 2022 19:20
Ga d'r maar aan staan dit te doen voor hele wijken.
Kunnen nog niet eens voldoende huizen bouwen en grond is sowieso schaars in NL.
padoempats @Javaantje_7531 augustus 2022 07:42
Ik zou er pas over een jaar of 6 naar kijken. Tot die tijd wat overproductie om vermindering van salderen wat af te dekken en je eigen verbruik te verhogen. Veel gunstiger dan op korte termijn te rommelen met een accu die je 0,0 brengt.
osluis @Javaantje_7531 augustus 2022 12:17
Een accu is een investering die IMHO niet de moeite waard is. Mijn installatie wekt momenteel 600kWh per maand op in de zomer en in de winter krap aan 50kWh. Dan moet je een accu hebben waar je 2000kWh in kwijt kunt wil je de winter een beetje door kunnen komen. Die accu's van 20kWh stop je in de zomer in 1 dag vol en dan? Dan gaat je overschot alsnog het net op.

In de winter komt die accu ook niet mee vol, dus mag je weer gewoon stroom van het net trekken. Hangt er even 10.000 Euro aan je muur nutteloos te zijn. Ik zie de businesscase voor een accu niet. Misschien dat iemand mij kan bijscholen?
MikeyMan @osluis31 augustus 2022 14:39
Als je dat ergens voor 10k weet te versieren, hou ik me aanbevolen:P
osluis @MikeyMan31 augustus 2022 17:47
https://www.bol.com/nl/nl...werwall/9300000105416477/

Twee stuks en je zit aan 20kWh.
MikeyMan @osluis31 augustus 2022 18:00
Dacht aan de 2000kWh voor die prijs ;)
osluis @MikeyMan31 augustus 2022 18:03
Oh zo :) dan had ik het idd ook al lang aan de muur gehangen en mijn aansluiting opgezegd. Lekker off grid gaan lijkt mij ideaal.
Bomberman71 @MikeyMan3 september 2022 19:26
Ja leuk. en de rest ....
Of dacht je dat je hem neerzet (of hangen), stekker in het stopcontact en klaar ??

- omvormers
- bedrading
- evt extra groep
- logica
- en natuurlijk de installatie want tenzij je zelf gecertificeerd bent mag je dit niet zomaar aansluiten en verwachten dat in geval van brand de verzekering de boel dekt.

Er komen nog rustig duizenden euro's achteraan.
wimswa 31 augustus 2022 07:07
Begrijp ik goed dat door het verminderen van het salderingspercentage je binnenkort (als het op 0 staat) geen vergoeding meer krijgt tot aan je totale verbruik van het jaar, en dat pas daarna het teruglevertarief gaat gelden?
Oekol @wimswa31 augustus 2022 08:04
Ja maar dat is vrij logisch. Je gaat het stroom van je zonnepanelen gebruiken en dus meer zware taken als wasjes draaien overdag aanzetten. Dak vol leggen Oost West georiënteerd het liefst zodat je in de ochtend en avond wat langer je eigen stroom kan gebruiken etc. Uiteindelijk zijn zonnepanelen daar om bedoelt.
tinus73 @Oekol31 augustus 2022 10:13
Zware taken zijn al gauw té zwaar voor je zonnepanelen; dus je zal toch iets van opslag moeten hebben. Zo heb ik iets als 3-5kWh* per dag nodig naast mijn zonnepanelen (9 stuks, met 3kW piek op zonnige dagen) met minimaal 2-3kW leververmogen om het een en ander te kunnen opvangen. Wasmachine trekt zomaar even 2 kW en een oven en fornuis nog zomaar wat meer. 25A is natuurlijk makkelijk, maar met intelligentere grote slurpers wordt het allemaal wat gestroomlijnder en zijn er besparingen te behalen: dus fornuis, oven, wasmachine, boiler, koffie/water die allemaal weten wat er thuis aan energie gebruikt wordt kunnen zware pieken voorkomen worden. Ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen dat wasmachines niet alleen een aan/uit stand kennen maar het verwarmen ook (tijdelijk) op een lager vermogen kunnen doen.
Bij mij wordt thuis bijvoorbeeld alleen de keukenboiler alleen aangezet als er teruggeleverd wordt (mrt-nov, en is natuurlijk te overrulen). Werkt best aardig. PS boiler is een 400W variant; duurt wat langer om naar de 60 graden te komen, maar in praktijk goed bruikbaar.

edit:typo's
*) wintermaanden even niet meegenomen

[Reactie gewijzigd door tinus73 op 23 juli 2024 01:00]

Oekol @tinus7331 augustus 2022 10:32
Ligt aan je situatie. Ik wek op een goede dag zo'n 38 kWh op. Heb 19 panelen met 375wp liggen. Dat kan prima, maar nogmaals ligt aan je eigen situatie.
tinus73 @Oekol31 augustus 2022 10:42
Dus je levert op een goed moment (theoretisch) 7125W, gedurende de rest van de dag ga je toch wel een uitdaging hebben.
Oekol @tinus7331 augustus 2022 10:43
Dus nogmaals als je goed plant en tijdens de mooie uren rond de middag je vaatwasser en wasmachine aanzet heb je veel zelf gebruikt.
tinus73 @Oekol31 augustus 2022 10:45
Zeker. Het zou alleen ook mooi zijn als de apparaten ons daarbij kunnen helpen cq intelligenter kunnen zijn
sympa @Oekol31 augustus 2022 17:17
Het valt me op dat de "grootverbruikers" vaatwasser en wasmachine eigenlijk niet zo'n groot deel van mijn energierekening beslaan.
Prima om die 's middags te gebruiken, maar het merendeel van het verbruik zit in de koffie, de pc, whatever alles bij elkaar.
Verwijderd @sympa14 september 2022 19:44
Het merendeel van je gebruik zit in apparaten die 24 uur, 365 dagen in het jaar aanstaan, zoals je vriezer en je koelkast. Een oude koelkast vervangen haalt dus al snel heel veel uit en een wasmachine niet.
Als je een lamp van 40 watt 365 dagen laat branden, kost dat heel veel geld.
Ooit wist ik het verbruik, maar ik weet het niet meer. Je moet het kunnen uitrekenen en dan kan dat wel meer zijn dan je wasmachine als je maar met 2 personen bent.
Onno @wimswa31 augustus 2022 08:36
Nee, wat je afneemt en teruglevert staan dan helemaal los van elkaar. Je krijgt dan gewoon voor alles wat je teruglevert het teruglevertarief, er is geen gedeelte waar je helemaal niks voor krijgt.
bilgy_no1 @wimswa31 augustus 2022 10:32
Nee, je krijgt dan over alle teruggeleverde stroom alleen nog maar het teruglevertarief.

Dus: van alle momenten dat je netto teruglevert worden de geleverde kWh opgeteld. En dat vermenigvuldigd met het teruglevertarief krijg je terug.

Over alle momenten dat je netto stroom afneemt betaal je dan de afgenomen kWh vermenigvuldigd met het leveringstarief (uit je contract).

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