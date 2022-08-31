Teruglevertarief zonnepanelen keldert

(blij dat je het een beetje begrijpt, was niet simpel om een goed verhaal van te maken, koste me veel moeite.
)
het via de BTW doen is veel te complex.
maar de stroom(en gas) prijs heeft flink wat meer componenten.
oude situatie:
5ct kale elektra prijs + 12ct energiebelasting(EB) + 1ct opslag duurzame energie(ODE) +21% BTW.
en toen betaalde je +/-22ct per kWh. (je betaalde dus 75% belasting per kWh)
nieuwe situatie:
60ct kale elektra prijs + 6ct energiebelasting(EB) + 2ct opslag duurzame energie(ODE) + 9% BTW.
en nu betaal je 75ct per kWh. (nu betaal je nog geen 30% meer aan belasting per kWh.)
(deze veranderingen werden naar mij toe perfect gecommuniceerd door de regering als ik eerlijk ben.
ging wel wat snel soms, en was elke keer lastig de impact op mij zelf uit te rekenen, dat wel.
tja de zaak is zo ingewikkeld, snap ook wel dat niet iedereen dit kan, maar mij lukte dat nog vrij goed.)
bron vermelding (voor de EB en de ODE):
https://www.belastingdien...arieven_milieubelastingen
als je dan in de standaard contracten van energie leveranciers kijkt.
dan kan elke prijs aangepast worden als de regering de EB verhoogt of verlaagt (vast contract of niet).
geen probleem staat er gewoon in, en dat kun je lezen en begrijpen.
(het aanpassen van de TLT die is heel sneaky geregeld. niet contract maar levering voorwaarden die bij het contract zit, je tekent er voor maar dan is het dus geen contract, vage situatie.)
als we nu de EB verdubbelen naar 12ct, en dan het bedrag wat daar mee vrij komt er voor zorgen dat de kale energie prijs omlaag gaat, dan sta ik niet te kijken dat de 6ct verhoging zich uit zal werken in een 12ct verlaging, gewoon door een stuk wat in eens voor iedereen geld, en een stuk speculatie uit de markt halen.
ik heb er nog wel 1 voor je:
afgelopen december werd ik gedwongen over te stappen naar nieuwe leverancier.
(ja gedwongen door curator, dat heb je als je leverancier het niet trekt. heeft me wel wat centen gekost. lol )
dit was de DGB
daar staat op de website dit:
https://www.dgbenergie.nl...rugleveren-elektriciteit/
Indien het enkeltarief voor u van toepassing is, is de terugleververgoeding gelijk aan uw enkeltarief minus € 0,00605 inclusief 21% btw per kWh.
probleem 1:
21% BTW, eeu welke maand leven ze daar, dit is al even 9% geworden?
probleem 2:
als je als particulier een PV op het dak legt, dan kun je gebruik maken van de BTW teruggave.
alleen daarna, mag je geen BTW in rekening brengen.
dus sorrie ook geen 21% nop ook geen 9% BTW.
probleem 3:
https://www.dgbenergie.nl/aanbod/
dus volgens website zou ik:
€ 1,17974 - € 0,00605 dus als TLT krijgen.
en in de werkelijkheid kreeg ik een contract van hun met daar in de zin:
de TLT is 2,5ct ex BTW (zegge twee en halve cent).
ik zegge steek dat contract maar ergens waar de zon niet schijnt, stel leugenaars. (en dan ben ik nog netjes.)
hier mee wil ik je alleen maar zeggen, pas op met wat je denkt te zien bij een aantal van die bedrijven.
wat er echt is, dat is heel anders.
vind idee variabel ook niet echt fout van je.
maar normaal variabel was 2x per jaar een prijs verandering, en dat zou niet genoeg zijn voor deze situatie.
maandelijkse wijziging dan?
(alleen dan heb je nog een probleem, ik heb b.v. nog een feraris meter geen slimme.
ik gebruik in werkelijkheid 6000kWh en wek +/- 60000kWh op met de panelen.
daar door lever ik 1x per jaar de stand aan de netbeheerder aan, waar mee mijn feraris 1kW is gestegen met die van vorig jaar. (theoretisch, praktijk is vaak wel iets anders, niet elk jaar heeft even veel kWh's mooiere zomer of meer regen het geeft een + en - van 10%.)
hoe ga je dat oplossen?)
ik ben zelf iemand die al 10+ jaar zonnepanelen heeft.
daar heb ik de laatste jaren een 1200€ per jaar mee uitgespaard, en zo heb ik een 10k€ aan spullen die ik er voor heb gekocht terugverdiend.
ik had dit jaar net alles weer terugverdiend en dan gebeurd er dit:
mijn kWh/m3 prijs schoot omhoog, van 22ct/65ct naar 42ct/180ct.
dit maakt in eens dat ik geen 1200€ bespaar maar een 3-4k€.
damn, dat was nu ook weer niet nodig was mijn gedachte.
ik had het plan gemaakt om dan maar meer panelen te gaan kopen (van de winst) om er zo voor te zorgen dat ik mijn accu in de winter ook vaker vol zou kunnen krijgen.
(als je meer panelen of Wp hebt dan heb je ook meer opbrengst als de opbrengst laag is, dus ook nog accu kunnen vullen in de winter.
dit is helaas niet gelukt, totale run op panelen, lastig spul te krijgen, en zo belangrijk was het niet voor me.
heb geduld, kan volgend jaar ook wel.)
nadeel is dat je dan in de zomer een over productie hebt, en die moet je dan wel gaan verkopen.
en dat had ik graag gedaan voor 32ct (dat zou dan de prijs zijn) wat nog steeds lager is als wat sommige vragen per kWh (ook ex EB ex ODE ex BTW).
maar een 18ct had ik ook goed gevonden. (is voldoende voor mij, ben zelf bouwer/hobbyist dus ik bespaar veel kosten op de PV, dat loopt nu op naar 1/3 van de kosten)
maar ja met dit geneuzel, begin ik nu hard te twijfelen of ik dit wel zou moeten doen.
edit:
je hoeft financieel geen medelijden te hebben hoor.
ik red het met gemak, geen energie rekening, geen hypotheek meer.
maar ik heb daar wel hard voor gewerkt om dat zo geregeld te krijgen, dit komt je echt niet gratis aanwaaien.
alleen de zon die komt gratis op.
[Reactie gewijzigd door migjes op 23 juli 2024 01:00]