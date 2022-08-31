Teruglevertarief zonnepanelen keldert

Inleiding

Dit artikel gaat in op de actualiteit waarbij energieleveranciers zelf bepalen wat een 'redelijke prijs' is voor overtollige zonnestroom en daarop de vergoeding naar beneden bijstellen. Het bespreekt de Nederlandse situatie, waaronder de stand van zaken op de energiemarkt, de gevolgen en reacties. Vorige week stelde een aantal energiemaatschappijen de terugleververgoeding van zonnepanelen, na saldering, naar beneden bij. Daaronder bevinden zich Eneco, Oxxio en Woonenergie. In plaats van het reguliere tarief van 56 eurocent per kilowattuur krijgen klanten vanaf 5 september nog maar 9 eurocent, een zesde deel van de oorspronkelijke vergoeding. Essent deed hetzelfde en betaalt 5,5 eurocent. Dat is aanmerkelijk minder dan wat minister Rob Jetten voorstelt: 80 procent van het reguliere tarief. Omdat er momenteel geen wettelijke regeling van kracht is, kan de ACM niet optreden. Door het tussentijds aanpassen van de vergoeding mogen klanten hun vaste contract opzeggen en overstappen naar een concurrent. Het probleem is alleen dat dit nu door de hoge energieprijzen in de praktijk nauwelijks mogelijk is. Er worden vrijwel alleen nog contracten met variabele of dynamische prijzen aangeboden en de kans is groot dat de huidige tarieven hoger zijn dan het huidige contract. Let wel, het gaat hier over de terugleververgoeding. Dat is het bedrag dat zonnepanelenbezitters per kilowattuur terugkrijgen voor overtollige stroom, op jaarbasis. Stel, een huishouden gebruikt 5000kWh per jaar aan elektriciteit en produceert 6000kWh stroom met zonnepanelen; dan geldt de terugleververgoeding voor 1000kWh. De salderingsregeling, waarbij consumenten inclusief belastingen hetzelfde tarief krijgen als ze betalen, staat hier dus in principe buiten. Het afbouwen van deze regeling vanaf 2025 draagt echter wel bij aan een langere terugverdientijd van zonnepanelen. In dit artikel gaan we in op de laatste stand van zaken, bekijken we of energieleveranciers zich aan de regels houden en vragen we experts of een terugleververgoeding van 9 eurocent zoals geclaimd een 'marktconform tarief' is. Ook kijken we naar de mogelijke gevolgen van deze ontwikkeling, die in de oververhitte markt met hoge prijzen en de afbouw van de salderingsregeling grote gevolgen kan hebben voor consumenten. Bannerfoto: Westend61 / Getty Images

Salderingsregeling en terugleververgoeding

Wat is salderen precies? Kortgezegd houdt salderen in dat je de opgewekte stroom van je zonnepanelen volledig kunt wegstrepen tegen je gebruik. Verbruikt je huishouden per jaar bijvoorbeeld 5000kWh en leveren je panelen jaarlijks 2000kWh op? Dan streep je die 2000kWh weg en betaal je dus nog maar voor 3000kWh. Sluit het vermogen van je zonnepanelen exact aan op je verbruik en leveren ze 5000kWh op, dan kun je het verbruik helemaal tegen de opbrengst wegstrepen. Die regeling is erg gunstig voor huishoudens, want de elektriciteitsprijzen schommelen iedere dag en liggen doorgaans in de winter wat hoger dan in de zomer, vanwege een gebrek aan zonnestroom. Toch kun je de overcapaciteit van de zomer wegstrepen tegen het tekort in de winter. Alleen als je meer stroom opwekt dan je verbruikt, en dus op jaarbasis een overschot hebt, is er sprake van een terugleververgoeding. Afbouw salderingsregeling Jaar Saldeerbaar percentage 2022 100% 2023 100% 2024 100% 2025 64% 2026 64% 2027 55% 2028 46% 2029 37% 2030 28% 2031 0% Afbouw salderingsregeling Salderen is dus een vorm van subsidie, net zoals de teruggave van btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen dat is. De saldeersubsidie heeft, samen met de aanschafsubsidie, het doel veel huishoudens zonnepanelen te laten installeren. Dat is inmiddels gelukt, want Nederland heeft een enorme inhaalslag gemaakt en heeft momenteel per hoofd van de bevolking de meeste zonnepanelen in de EU. Het is daardoor tijd om de regeling aan te passen, want de subsidie kost de overheid veel geld. Volgens berekeningen van EZK kost het in 2023 laten doorlopen van de huidige salderingsregeling ongeveer 410 miljoen euro. Er ligt een voorstel om de salderingsregeling vanaf 2024 af te bouwen. Dat is iets later dan oorspronkelijk gepland, omdat het onderwerp in februari 2021 controversieel is verklaard door het toen zittende kabinet. Als de salderingsregeling in 2031 volledig is uitgefaseerd krijg je nog steeds geld voor je zonnestroom, maar dan in de vorm van een terugleververgoeding. Terugleververgoeding Stel dat je zonnepanelen 6000kWh opleveren en je dus 5000kWh verbruikt, dan heb je een overschot van 1000kWh. Die kun je niet salderen, maar daarvoor geldt een teruglevertarief. Je krijgt dus nog steeds geld voor je geleverde stroom, maar minder dan wat de stroom die je kunt wegstrepen kost. Het probleem is dat er onduidelijkheid is over de vergoeding. Er wordt gesproken over 'een redelijke vergoeding', wat nogal multi-interpretabel is. Er is geen wettelijke minimumprijs waardoor energieleveranciers dit nu zelf bepalen. Dit moet veranderen met een nieuwe Energiewet, maar die wordt pas vanaf medio 2025 van kracht. Het is niet voor het eerst dat er kritiek is op het handelen van energieleveranciers. In het voorjaar constateerde de Consumentenbond al dat de helft van de energieleveranciers te weinig betaalt voor de stroom die klanten terugleveren via hun zonnepanelen. Dat kwam doordat de gestegen stroomtarieven niet werden verwerkt in de terugleververgoeding. Tot 2014 was bepaald dat de vergoeding minimaal 70 procent moest zijn van het kale leveringstarief, dus het tarief zonder opslagen en belastingen. Momenteel is er geen wettelijke duidelijkheid, omdat dit percentage afkomstig is van een beleidsregel van de ACM en die geldt niet meer, in afwachting van de nieuwe Energiewet. Daardoor kan er ook niet direct gehandhaafd worden. Er is de nodige kritiek van zonnepanelenbezitters, zoals ook op GoT te lezen is. De terugleververgoeding verschilt sterk per leverancier. Op GoT worden cijfers bijgehouden, maar ook bij Independer staat een overzicht.

Energieleveranciers, ACM en Kamervragen

Dat Eneco tussentijds de terugleververgoeding eenzijdig aanpast, is groot nieuws. Het bedrijf behoort samen met Vattenfall en Essent tot de drie grootste energieleveranciers van Nederland. In 2020 had het een marktaandeel van 21 procent. Bovendien heeft Eneco verschillende dochtermaatschappijen, waaronder Woonenenergie en Oxxio, die ook de vergoeding verlagen. Essent biedt met 5,5 eurocent zelfs een nog lagere vergoeding. Vattenfall ging tegen de stroom in en verhoogde juist het teruglevertarief van 7 naar 16,8 eurocent. Een dochterbedrijf van Vattenfall, Powerpeers, heeft inmiddels zijn tarief verhoogd van 11 naar 21 eurocent. Als marktleiders de terugleververgoeding versoberen, is het niet ondenkbaar dat andere partijen volgen. De energiemarkt staat momenteel flink onder druk en ook energiebedrijven hebben het zwaar. Klanten met vaste contracten betalen doorgaans minder dan de actuele marktprijzen, waardoor ze er financieel op achteruitgaan. Dat zet andere zaken onder druk, zoals de terugleververgoeding. Een hoge terugleververgoeding kan wellicht nieuwe klanten aantrekken, maar in de huidige situatie is dat amper rendabel. Gevolgen voor de consument Veel energieleveranciers bieden momenteel alleen nog variabele contracten aan. Sterker nog, ze ontmoedigen vaak het aangaan van een nieuw contract. Voor de consument is dit slecht nieuws, want dit kan betekenen dat hij bij het aflopen van zijn contract alleen nog maar voor een variabel contract kan kiezen en dat hij de actuele marktprijzen moet betalen, die door de oorlog in Oekraïne exponentieel zijn toegenomen. CDA-kamerlid Henri Bontenbal stelt in zijn blog: "Ik verwacht dat eind van dit jaar zo’n 90 procent van de huishoudens te maken heeft met variabele tarieven en dus te maken krijgt met de hogere energieprijzen." Volgens hem moeten energieleveranciers steeds hogere margin calls aanhouden, waardoor ze geen langetermijncontracten aangaan. Hij stelt dat dit een prijsopdrijvend effect heeft. Marktconform tarief 'Ik verwacht dat eind van dit jaar zo’n 90 procent van de huishoudens te maken heeft met variabele tarieven' Wat is een 'redelijke vergoeding'? Doordat dit momenteel niet concreet bepaald is, geven energieleveranciers hier zelf invulling aan. Tegenover het AD zei Eneco-woordvoerder Rianne de Voogt dat 9 eurocent per kilowattuur marktconform is. "We zien dat veel mensen investeren in zonnepanelen en dat dat niet meer afhankelijk is van een hoge terugleververgoeding". Op zijn site zegt Eneco: "In het verleden wilden wij klanten stimuleren te investeren in de aanschaf van zonnepanelen. Inmiddels kiezen steeds meer huishoudens voor zonnepanelen om de energie te verduurzamen en onder invloed van de hoge energieprijzen van het moment. [..] Ook veranderen wij de vergoeding omdat de waarde van de teruggeleverde stroom een stuk lager ligt dan voorheen. Er wordt steeds meer eigen stroom opgewekt door huishoudens zelf, door bedrijven en andere sectoren. Doordat er steeds meer eigen opwek is bij onze klanten en partners, in combinatie met onze opwek, is er op sommige momenten stroom 'te veel'. Alle stroom die over is, moet voor een lagere prijs aan de markt worden terugverkocht. Dit zorgt ervoor dat wij redelijkerwijs klanten geen hogere terugleververgoeding meer kunnen betalen voor wat er teruggeleverd wordt." De vergoeding van 9 eurocent per kilowattuur is exclusief btw, energiebelasting, opslag duurzame energie en vaste leveringskosten. Of 9 eurocent per kilowattuur een marktcomforme vergoeding is voor zonnestroom, wordt overigens bestreden. Frank Breukelman van Zonneplan, een energieleverancier met dynamische prijzen, stelt dat zijn bedrijf heeft uitgerekend dat een kilowattuur stroom in het afgelopen halfjaar in de middaguren gemiddeld minimaal 17 eurocent kostte. "Dat is dus fiks meer dan de 5,5 en 9 eurocent die twee grote energieleveranciers hun klanten betalen", aldus Breukelman. Het gaat hierbij om de inkoopprijzen op de zogeheten EPEX day-ahead spotmarkt, exclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en btw. Breukelman: "Aan het eind van de middag loopt de prijs voor een kilowattuur zonnestroom zelfs op tot 30 eurocent. Zonnepaneleneigenaren met een oost-west georiënteerd dak, die dus ook nog een deel van de ochtend en avond stroom opwekken, zouden zodoende aanspraak moeten maken op een nog hogere vergoeding. Tegelijk is er nu en dan sprake van negatieve stroomprijzen. Energieproducenten, waaronder dus ook huishoudens met zonnepanelen, moeten op die momenten geld toeleggen om hun stroom kwijt te kunnen. Dit was dit jaar echter in minder dan 2 procent van de tijd het geval. De beeldvorming die traditionele energiebedrijven proberen te creëren - 'zonnestroom is haast niets waard' - klopt dan ook niet." ACM De Autoriteit Consument & Markt houdt toezicht op de energiemarkt. In juni stelde deze toezichthouder al te onderzoeken of er aanvullende acties nodig zijn tegen energiebedrijven die te weinig betalen voor overtollige stroom die consumenten met zonnepanelen terugleveren aan het stroomnet. Het probleem is alleen dat niet wettelijk geregeld is hoe hoog die vergoeding moet zijn, waardoor de ACM volgens eigen zeggen geen toezicht kan houden. 'Klap in het gezicht van huishoudens die klant zijn

van Eneco' In maart 2020 stelde toenmalig minister Wiebes dat hij het voornemen had om het wettelijk minimumtarief voor de 'redelijke vergoeding' vast te stellen op 80 procent van het leveringstarief dat een energieleverancier in rekening brengt. Minister van Klimaat Rob Jetten wil dit overnemen. Jetten: "Naar mijn mening zorgt een minimumvergoeding van 80 procent van het leveringstarief, exclusief belastingen en heffingen, voor een goede balans tussen marktwerking en de belangen van de energieleveranciers enerzijds, en consumentenbescherming en de belangen van zonnepanelenbezitters anderzijds." Die vergoeding van 80 procent is meestal hoger dan het tarief dat veel energieleveranciers momenteel zelf hebben bepaald, al kan het zijn dat er ook een maximumtarief komt. Momenteel ziiten we in een grijs gebied, een overgangsperiode totdat er een wet is aangenomen. Pas dan kan de ACM handhaven en energieleveranicers aansporen om een hogere vergoeding te bieden. De ACM is dus in afwachting van het ministerie van EZK en de besluitvorming in de Tweede Kamer. De Consumentenbond wil niet wachten tot 2025, als de nieuwe Energiewet met het daarin vervatte nieuwe minimum van kracht wordt. De bond kwam onlangs al met de oproep aan klimaatminister Rob Jetten om snel een nieuwe minimumvergoeding vast te stellen, aangezien die voor veel consumenten te laag is volgens de organisatie. Ook vanuit de Tweede Kamer klinkt kritiek. SP, VVD en ChristenUnie willen dat Jetten regelt dat energieleveranciers een 'fatsoenlijke vergoeding' betalen, schrijft het AD. Renske Leijten noemde vorige week de eenzijdige verlagingen een 'klap in het gezicht van huishoudens die klant zijn van Eneco'. De Kamerleden Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Silvio Erkens (VVD) vragen zich daarbij af of bedrijven als Eneco misbruik maken van hun machtspositie, aangezien consumenten weinig opties hebben in deze periode van zeer hoge prijzen. De twee politici willen weten hoe Eneco zo 'abrupt' en 'eenzijdig' de terugleveringsvoorwaarden kan aanpassen. Ook hebben ze aan Jetten gevraagd of de consumentenbescherming hier niet flink tekortschiet. Ze houden de minister voor dat de marktconforme tarieven eigenlijk niet alleen voor klanten moeten gelden, maar ook voor energiebedrijven. D66 kamerlid Raoul Boucke wil van de minister weten of een minimumterugleververgoeding zin heeft en zo ja, hoe hoog deze dan zou moeten zijn. Ook wil hij weten '‘in hoeverre zou een vorm van een dynamische terugleververgoeding, waarbij de opgewekte zonnestroom tegen de actuele prijs aan het net wordt geleverd, [zou] kunnen zorgen voor een toename van thuis- of buurtbatterijen". De partijen willen dat een redelijk minimumtarief vanaf 1 januari 2023 van kracht wordt.

Juridische basis voor terugleververgoeding

De Consumentenbond onderzocht eerder dit jaar de modelcontracten van 30 energieleveranciers. De organisatie vergeleek het leveringstarief voor stroom met de terugleververgoeding en concludeerde dat 14 van de 30 aanbieders 'bij lange na' niet de 70 procent haalden. Tot 2014 gold dit minimum van 70 procent van het kale leveringstarief; dat werd toen gezien als een redelijke vergoeding. Waar kwam die 70 procent eigenlijk vandaan, hoe is de situatie op dit moment en welk percentage kunnen zonnepanelenbezitters met overtollige stroom in de toekomst verwachten? We moeten terug naar 2006 om de basis te vinden voor de 70 procent. Die is toen gelegd door de Nederlandse Mededingingsautoriteit, in 2013 opgegaan in de Autoriteit Consument & Markt. Het betreft de Beleidsregel redelijke terugleververgoedingen vergunninghouders elektriciteit. De Raad van Bestuur van de NMa bepaalde dat er sprake is van een redelijke terugleververgoeding 'indien de vergoeding niet lager is dan de prijs die een vergunninghouder redelijkerwijs op de markt zou betalen indien hij deze elektriciteit zou moeten inkopen'. Het was aan vergunninghouders en dus energieleveranciers om zelf een grondslag te kiezen voor het bepalen van de hoogte van de inkoopkosten. De NMa noemde twee mogelijke grondslagen, wat betekent dat er andere grondslagen mogelijk waren: de APX-index (Amsterdam Power Exchange) en het leveringstarief voor kleinverbruikers dat geldt op het moment van het bepalen van de terugleververgoeding. De APX-index is tegenwoordig de European Power Exchange, een handelsplaats/spotmarkt waar wordt gehandeld in uurprijzen. Vervolgens werd in artikel 2 lid 4 het belangrijkste besloten; voor de terugleververgoeding gold een dempingsfactor van minimaal 0,7. De raad oordeelde dat de terugleververgoeding als redelijk zou worden beschouwd als deze werd vermenigvuldigd met deze dempingsfactor en een van de twee genoemde grondslagen in euro per kilowattuur. De gekozen grondslag moest vermeld worden in de overeenkomst tussen kleinverbruiker en energieleverancier. De beleidsregel trad in april 2006 in werking en vanaf dat moment was het verboden om een terugleververgoeding in rekening te brengen die in strijd was met de beleidsregel. Kortom, een tarief van 70 procent was het minimum. Energieleveranciers menen de terugleververgoeding te kunnen verlagen tot een willekeurig tarief Hier kon op gehandhaafd worden, maar dat veranderde in 2014. In de oude Elektriciteitswet van 1998 was in artikel 95c bepaald dat een vergunninghouder een redelijke vergoeding moest betalen (lid 3) en dat er nadere regels gesteld konden worden voor het betalen van een redelijke vergoeding (lid 4). Op basis van dit vierde lid heeft de NMA destijds in 2006 de beleidsregel met die 70 procent opgesteld. Hoe kwam dit te vervallen? Dat hangt samen met een in december 2013 ondertekende wijzigingswet die onder meer de Elektriciteitswet 1998 wijzigt. In deze wijzigingswet staat dat artikel 95c lid 3 en 4 komen te vervallen. Daarmee viel ook de basis weg voor de beleidsregel van de NMA en dus de 70 procent. In het nieuwe artikel 31c van de gewijzigde Elektriciteitswet 1998, over de salderingsregeling, staat de verplichting om een redelijke vergoeding te betalen, maar niets over het stellen van nadere regels daarover of hoe die redelijke vergoeding bepaald moet worden. De nieuwe Energiewet moet de Elektriciteitswet 1998, en de Gaswet, vervangen en nieuwe duidelijkheid scheppen over de redelijke vergoeding. Het is echter nog altijd wachten op deze Energiewet en dat kan nog wel enkele jaren duren. Sinds het wegvallen van de wettelijke basis is die 70 procent als redelijke vergoeding strikt genomen niet meer van kracht. Dat maakt dat energieleveranciers de terugleververgoeding menen te kunnen verlagen tot een willekeurig tarief, zoals 9 eurocent per kilowattuur. Over deze recente stap van verschillende energieleveranciers hebben allerlei fracties uit de Tweede Kamer inmiddels Kamervragen gesteld, waaronder regeringsfracties. Er is duidelijk enige verontwaardiging over deze recente ontwikkeling, maar vooralsnog is het wachten op de antwoorden van klimaatminister Jetten. In de Memorie van Toelichting bij de wijziging van de Elektriciteitswet 1998 uit oktober 2020 wordt nog eens aangestipt dat de hoogte van de redelijke vergoeding momenteel 'niet wettelijk gespecificeerd is'. Ook valt te lezen dat er in het wetsvoorstel een nieuwe grondslag wordt opgenomen zodat er nadere regels gesteld kunnen worden voor de hoogte of de berekening van de redelijke vergoeding. Dat betekent ook dat er een ondergrens bepaald kan worden in lagere regelgeving. De wens van de regering is overigens dat marktwerking dit gaandeweg deels zal vervangen, dus dat een kleinverbruiker zelf kan bepalen aan wie en tegen welke prijs hij zijn overtollige stroom verkoopt. Waarschijnlijk is daarbij de hoop dat zonnepanelenbezitters door meer marktwerking een betere vergoeding kunnen bedingen. 'Het is mijn voornemen om het wettelijke minimum vast te stellen op 80 procent van het leveringstarief' Het lijkt al wel duidelijk waar het ongeveer heen zal gaan. De voormalige minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, schreef dit in april 2020: "Ik vind het belangrijk om een redelijke prijs te waarborgen voor de door de consument aan het net geleverde energie, om de consument te beschermen en terugverdientijden voor investeringen in hernieuwbare energie op peil te houden. Als de salderingsregeling wordt afgebouwd, geldt namelijk voor een groeiend deel van de elektriciteit die een kleinverbruiker aan het net levert, dat de opbrengst uitsluitend bestaat uit de vergoeding die de energieleverancier daarvoor geeft. In het concept-wetsvoorstel ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling heb ik opgenomen dat bij algemene maatregel van bestuur een minimum kan worden bepaald voor de vergoeding die een energieleverancier aan zijn klant moet betalen voor de ingevoede elektriciteit. Het is mijn voornemen om het wettelijke minimum vast te stellen op 80 procent van het leveringstarief dat de kleinverbruiker heeft afgesproken met zijn/haar energieleverancier, exclusief belastingen. Met deze vorm en hoogte denk ik de consument een herkenbare uitwerking te bieden, alsmede een redelijke vergoeding." Ook bij de beantwoording van recentere Kamervragen, uit september vorig jaar, maakte de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, duidelijk dat 80 procent het streven blijft. "Naar mijn mening zorgt de voorgenomen minimumvergoeding van 80 procent van het leveringstarief, die zal worden opgenomen in een algemene maatregel van bestuur, voor een goede balans tussen marktwerking en de belangen van de energieleveranciers enerzijds, en consumentenbescherming en de belangen van zonnepanelenbezitters anderzijds." Het wachten is dus op de nieuwe Energiewet. Of dat per definitie een veel hogere terugleververgoeding gaat opleveren is niet zeker, want in beleidsdocumenten wordt ook gesproken over een beoogd maximum, waarbij 10 cent als voorbeeld wordt genoemd. Dat is 1 cent meer dan de vergoeding van Eneco. Of dat 'een redelijk tarief' is, is discutabel want als je 80% van het allerlaagste uurprijsgemiddelde neemt (€0,168), zou dat uitkomen op 13,44 cent.

Tot slot: de gevolgen en wanneer duidelijkheid