Netbeheerders Nederland mogen ziekenhuizen en scholen voorrang gaan geven

Nederlandse netbeheerders mogen ziekenhuizen, scholen en bepaalde andere voorzieningen voorrang gaan geven bij nettoegang. Dat heeft toezichthouder ACM bepaald. Tot nu toe mocht dat niet en ging toegang tot het stroomnet op basis van wie er als eerste een aanvraag had gedaan.

De voorwaarden voor voorrang bij nettoegang moeten wel transparant en objectief zijn, meldt de ACM. Het ontwerp codebesluit voor de wijziging moet er in mei 2023 zijn, maar de ACM ziet het vanaf direct al door de vingers als netbeheerders uitzonderingen willen maken op het 'first come, first serve'-principe.

Behalve ziekenhuizen en scholen gaat het om woningbouw, veiligheidsdiensten en andere projecten met een maatschappelijke functie. Ook projecten die congestieproblemen oplossen of beperken kunnen voorrang gaan krijgen, zegt de ACM.

De uitzondering is nodig, omdat in veel regio's in Nederland de grens aan de capaciteit op het stroomnet bereikt is. Daardoor is het niet meteen mogelijk om bijvoorbeeld schoolgebouwen of andere voorzieningen aan te sluiten op het stroomnet. Hierdoor zijn wachtrijen ontstaan.